I-P 16.12. Riittääkö se, että pääministeri on nuori, hieno ja edustuskelpoinen? Eikö vielä pitäisi osata ajatellakin? Eikö pitäisi ymmärtää sanomattakin tai siitä huolimatta asioita. Hän on hankkiutunut yhteiskunnan palvelukseen kaikkine siihen kuuluvine asioineen ja velvollisuuksineen. Vaikka kuinka haluaisi keikuttaa laivaa ja ravistella instituutiota. Meitä boomereita yhteiskunta vielä tarvitsee ja sille tosiasialle Marinkaan ei voi mitään.

Ei se ole kateutta, jos ihmetellään pääministerimme viimeaikaisia kommelluksia. Vaan se on huolestuttaa. Kyllä sitä sdp:läistä pääministeriäkin voi arvostella, ei vaan ole lähellekään samanlaista hyökkäystä kuin oli Sipilää kohtaan. Rauhallista ja koronatonta joulua!

Nyt kun ostettiin lentokoneet ja ylläpito maksaa paljon niin olisi myös hyvä tietää paljonko maksaa Natoon liittyminen ja se vuosimaksut?

Hätäkeskuksien hätä!! Tämä sama aihe ollut agendalla reilut 20 v., niin kauan kun kyseinen laitos on toiminut! Perustyötä tekeviä tekijöitä ollut aina liian vähän! Viraston johto ja hätäkeskusten johtajat pyörittelevät samoja fraaseja vuodesta toiseen mutta asiat eivät muutu ja samat ongelmat pysyvät!! Näyttää ettei johtoa kiinnosta kuin tulossopimukseen kirjatut puheluiden vastausajat! Hallintoon on kyllä panostettu jos minkäkinlaista asiantuntijaa mutta perustyö on huutanut vajautta aina! Rakennemuutos reilu 10 v. sitten, lähti talosta noin 100 htv:tä ja tätä sitten yritetty paikata järjestämällä kursseja, siinä onnistumatta toivotulla tavalla kun perälauta vuotaa. Niin kauan kun päivystäjämääriin ei saada korjausta niin homma ei tule muuttumaan mitenkään. Sitä ei korjata edes kalliilla tietojärjestelmä uudistuksilla, se on nyt nähty!!

Vihreiden kannatus on uusimman kyselyn mukaan alle kymmenen prosenttia. Silti hallitus tekee kaiken heidän halujensa mukaan pilkuntarkasti, ja valtamedia jauhaa heidän agendaansa aamusta iltaan. Eikö kukaan uskalla sanoa, että jo riittää?

Orsila huolissaan rakkaudesta! Kuka kieltää rakastumisen vaikka aidanseipääseen, naapurin villakoiraan tai isännän naapurin isäntään? Kirkolla kuitenkin raamatun mukainen kanta, avioliitto ja se rakkaus on vain miehen ja naisen välinen.

Nyt on terveydenhuollon johdossa itsetutkistelun paikka. Joillakin alueilla väkeä tulvii jopa ilmaiseksi töihin. Toisilla loputkin on lähdössä.

Salibandya haukkuvan kannattais itse kokeilla lajia. Todella upea laji. Liikunnan iloa kaikille.

Tilasin juuri lämmitysöljyä pienehköön omakotitalooni vuodeksi. Noussut 50 e/kk. Eläkkeeni nousi tälle vuodelle 5 e/kk.

Onhan se äitee akkakin, kuten vaimoa näillä seuduilla kutsutaan. Se vasta karsea sana on. Onneksi murrekin muuttuu.

Ilmapiiri sananvapauden suhteen alkaa olla sellainen, että ei uskalla sanoa mitään. Jos mainitsee jonkun hlön olevan tummaihoinen, saa syytteen rasismista. Pian jälkipolvet eivät uskalla sanoa nimeäänkään. Tämäkö on maamme suunta?

Kiitos Martti Orsila kirjoituksestasi, I-P 16.12.2021. Olen täysin samaa mieltä, että kirkosta ei pidä erota vihkimiskiistan vuoksi, vaan vaikuttaa asiaan mm. äänestämällä tasa-arvoa kannattavia henkilöitä hoitamaan kirkon asioita.

Meillä on hyvä pääministeri ja passeli presidentti. Rentoa joulunaikaa ja tulevaisuuteen uskovaa uutta vuotta teille, mukavat, vastuuntuntoiset, yhteistyökykyiset, positiiviset, toisistaan hyvää huolta pitävät pohjalaiset.

Korona vaan kiihtyy – minä myös. Tuli ilmoitus äänioikeudesta. Viime vaaleissa jäi äänestämättä koronan vuoksi eka kerta lyhyessä elämässäni, 75 vuotta. Ei osattu järjestää nettiäänestystä. Oli muka vaalisalaisuus vaarassa. Virolaiset ovat äänestäneet monesti netissä. Olemmeko virolaisia tyhmempiä? Olen vältellyt kaikkea liikkumista väkijoukoissa. Muutama vuosi sitten olin tukehtua tavalliseen suomalaiseen yskänvirukseen. Sen pahempaa en kestä elävänä.

Turhaa on Vaasan keskustaan asettaa 30 kilometrin nopeusrajoitus. Liikennevalojen punainen aalto pitää huolen siitä, että liikenne matelee keskimäärin kahtakymppiä ja jokaisen risteyksen kohdalla pysähtyen.

Näyttää vahvasti siltä, että kunnat ovat laiminlyöneet terveydenhuoltohenkilöstön täydennyskoulutukset, kun eivät kaikki ymmärrä mitään rokotuksista tai edes koronasta, kun jakavat 1940-luvun oppeja! Kuka ja missä lienee opettanut!

Pääministerillä on vaativa työ ja paljon matkustamista maan rajojen ulkopuolelle. Luulisi viettävän jokaisen ajan rahtusen pienen tyttärensä kanssa. Lapsi on vähän aikaa pieni ja sitä aikaa ei kannata hukata.

Suurkiitos myyjälle joka auttoi ja opasti uuden puhelimen ostajaa ystävällisesti ja ammattitaidolla Oma operaattori ei ollut kiinnostunut!