Vahvuutena välittäminen, Lapuan perhekoon kaupungin mainos. Voitaisiinko aloittaa reilun 14 000 ihmisen kaupungissa vanhan ajan hyvä tapa: Tervehtiminen ja jos rahkeet riittää, kysytään; mitä kuuluu? Hymy päälle ei maksa mitään. Urheiluseurat voisivat olla tässä mallina; Seurat, valmentajat, huoltajat ja joukkueenjohto tervehtivät silmiin katsoen ja pää pystyssä lapsia / nuoria ja vanhemmat toisiaan ja toisten lapsia. En ymmärrä, mikä niissä kengän kärjissä kiinnostaa tai pää käännetään sivulle? Minkä lapsena oppii sen vanhana taitaa; Tervehtikää ja hymyilkää, vahvuutena välittäminen.

Erkki Tuomioja yrittää kulkea isoäitinsä, Hella Vuolijoen jalanjälkiä.

Täs leheres varoitetaan taas nettihuijareista. Onko tämä laillisempaa ku Siootus Oy lähettelee 3–4 kiriettä/tarjousta vuoressa ostaaksensa entisen puhelinyhtiön osakkeita? Tarjuaa hätinä puolta hintaa osakkeiden todellisesta arvosta. ”Toimi nopeasti ostamme vain rajoitetun erän.” On muka kiirus ja vain rajootetusta erästä tarjous. Varmasti ostavat niin paljo ku joku vain erehtyy myymään puoleen hintaan. Mielestäni tämäkin on aiva selevää huijausta. Loihde lähettää osakkaille kirjeitä, niistä löytyy puh.numero ja henkilö joka tietää osakkeiden torellisen arvon.

Markku Muurimäen järkyttyminen sateenkarimessusta pöyristyttävää. Olisipa Markulla edes vähän sitä lempeyttä, mitä Paavi Franciscus osoittaa, kun hänen mielestään homoseksuaalit ansaitsevat anteeksipyynnön samoin kuin muut syrjityt marginaaliryhmät. 24 vuotta kirkkovaltuustossa istunut osoittaa sellaista kovuutta ja erilaisten ihmisten syrjimistä, että tekisi mieli vihdoinkin erota kirkosta. Onneksi kirkkoherra Salo hyväksyy erilaisuuden ja osoittaa lähimmäisenrakkautta.

Miten niin ei ole vaihtoehtoja? Onhan! Korruptoitunut kapitalismi ja korruptoitunut feodalismi.

Olisiko aika ryhtyä verottamaan rikkaita. Oikein urakalla!

Nyt varmaan saan työsopimuksen, kun uusi laki velvoittaa työkkärin tyypit osallistamaan ja aktivoimaan työnantajia työllistämään työttömiä. Eiku.

Puhutaan, että jos Suomi on Natossa, niin taistelu Venäjän kanssa käydään Suomen maaperällä. Oletetaan, että Venäjä hyökkää Suomeen, ei Nato-maahan, niin missä se taistelu sitten käydään.

Olimme ystävieni kanssa juhlimassa vappua opiskelijahaalarit jalassa. Vaasan keskustassa vastaan käveli fiksun oloinen mies oletettavasti vaimonsa ja kavereidensa kanssa. Haalarit nähtyään mies huusi meille, että ”Menkää töihin”. Näin opintoja, luottamustoimia ja niitä kuuluisia töitä ilman lomia viimeiset viisi vuotta tehneenä ei hyvältä tuntunut. Toivoisin, että aikuiset ihmiset osaisivat nähdä vaatekappaletta pidemmälle. Tutkimusten mukaan opiskelijat voivat tällä hetkellä huonommin kuin koskaan, eivätkä asiattomat huutelut ainakaan helpota vain parhaansa yrittäviä nuoria aikuisia.

Hyvä Markku Muurimäki ja muut miespiiriläiset, tervetuloa 2020-luvulle!

Vaasan kaupungin toiminta on järkyttävää. Maakunta-arkiston tilojen vuokra lähes 200 000 euroa vuodessa ja tilat eivät vastaa arkistoaineksille asetettuja vaatimuksia. Vuoden vuokralla korjattaisiin jo paljon. Rakennus”suojelu” Vaasassa pelkkä vitsi mm: Vanhan Vaasan asema jne...!

Poliisit! Sakottakaa jo noita nastaurpoja. Aiheuttavat meteliä, terveyshaittaa ja teiden kulumista.

Tehdäänkö Pohjanmaan hyvinvointialueella muuta kuin johtajien valintoja hallintoon?

Joku kirjoitti tällä palstalla, että kaikkien sotien syy ovat narsistiset nationalistit. ”Niin nytkin”. Muuten oikein, mutta Putin ei ole nationalisti vaan imperialisti. Nationalisti puolustaa omaa isänmaataan ja kunnioittaa toisten isänmaita. Trump sen sijaan oli ja on nationalisti. Montakos sotaa hän aloittikaan?

SM-Liiga, jääkiekko 2022. Onnea Tappara kultamitaleista! Onnea myös TPS hopeamitaleista! Kiitos kaikille joukkueille hyvistä peleistä!

Hoitoalalla paljon muita ongelmia kuin palkka. Johtamisongelma, esihenkilöitä liikaa, ohjattava hoitotyöhön. Yleinen käytäntö alalla että sovitaan työkavereiden kanssa sairauslomat viikoiksi etukäteen. Lomat muutenkin ylipitkät yksityiseen verrattuna. Satoja miljoonia maksava palkkaharmonisointi tulossa, ei ole mahdollisuutta sitä ennen ylimääräisiin palkankorotuksiin. Toivottavasti hyvinvointialueet puuttuvat aidosti sote-tehottomuuteen. Ikävämpi vaihtoehto on ajaa palveluita rajusti alas kun ei ole rahaa.

Jälleen olemme joutuneet seuraamaan sodan kauhuja, äärimmäistä inhimillistä kärsimystä. Sitä ovat esivanhempamme eteläisellä Pohjanmaallakin saaneet vuosisatoja kokea. Vieraan vallan taholta tätä koettiin mm. ns. isonvihan aikana v. 1713–21, josta Napuen tapahtumat v. 1714 ovat muistona. Pikkuvihan aika seurasi v. 1742–43. Sitten Lapualla taisteltiin v. 1808. Autonomisen asemamme, yli 100 vuoden jälkeen, ongelmat palasivat v. 1918 ja 1939–44.

Metsäteollisuusyhtiöt tekevät hyvää voittoa edelleen ja UPM:kin vaikka sen tehtaat oli lakossa, siksi palkatkin voi olla parempia ja eivät näissä yrityksissä kuulu Paperiliittoon vaan myös muihin liittoihin.

SJK on kotimaisien valmentajien johdolla yltänyt aina mitaleille. Espanjalaiset valmentajat osaamattomia, ei osaa valmentaa vaikka olisi minkälaiset taustajoukot,,. Tulos tai ulos.

SJK. Kallis joukkue, joka on kentällä vaan töissä. Ei silti voi moittia pelaajia eikä valmentajia. Kulttuuri mikromanageerattu pilalle. Tervehdyttääkö tippuminen ykköseen?

Kuka on Kyösti Mäkimattila?

Markku Muurimäki veljineen: Voi äläkää ny jaksako meuhkata ja järkyttyä siitä että kaikki eivät jaa tunkkaisia näkemyksiänne. Etsikääpä sieltä tutusta Raamatustanne kultainen sääntö ja tutkailkaa sitä sydämissänne oikein viimeisen päälle huolella, koska vielä sen sanoma ei tunnu teille menneen perille.

Putiini tuodaan tietysti Suomeen sotarikostuomiota varten. Asiaa tutkitaan kymmenen vuotta ja todetaan syyttömäksi todisteitten puutteessa.

Miksi SJK:n kabinetti onnistui valitsemaan huonon valmentajan joukkueelle? Taitaa olla taasen sama ongelma kuin Venäjällä, huono taktiikka.

Uskomatonta, vihreä ministeri Kari käyttää taktista totuutta viherpesuun, kun hän toteaa että kyllä turvetta tarvitaan, joka on ollut alusta lähtien hallituksen kanta. Ei sanallakaan sano mikä mekastus vihreillä oli vielä ennen Ukrainan sotaa turpeen turmiollisuudesta, vielä kun myöntävät että kyllä kaikki kasvava kasvi sitoo hiiltä.

Mikäkö narsisti on, persoonallisuushäiriö, juuret lapsuudessa. Ehkä pitkä terapia auttaa. Ei kiukkupussi.

On tuo Suomen kauppa Venäjän kanssa vaikeaa. Yksi sanoo, että öljyn ja kaasun tuonti voidaan ilman ongelmia lopettaa. Toinen kertoo, että kaasua tarvitaan ja se tärkeä öljyjalostukseen ja puunjalostuslaitoksiin. Mitä tämä kirjoittelu oikein on, eikö Suomi olekaan omavarainen niin kuin ministerit kehuskelee?

Ei taitaisi Ralf Sund alle 1000:n euron tuloilla tulla toimeen, olipahan kirjoitus 30.4. Ilkka-Pohjalaisessa.

Haloo, olen asunut 10 v. Vaasassa ja sen ympäristössä ja kun menimme jäämään Ruotsissa, he sanoivat että onpa tuo Suomi helppoa, kun mekin melkein osataan sitä, vaikka puhuimme Vaasan ruotsia. Nimim. Matkustellut enemmän.

Voi voi Emma Kari, näin se poliitikon kelkka kääntyy. Muutama kuukausi sitten olit lopettamassa turvetuotannon ja maatalouden, niin se on vihreillä vilu ja nälkä tullut.

Ei lentävän koiran omistajalle tiedoksi, että lintujen pesiä on myös maassa mm. kuovi, töyhtöhyyppä, teeri, metso, pyy, fasaani ja monella muulla, lisäksi poikasia on muilla luonnon eläimillä. Kyrönjokivarressa näyttää olevan yleistä ajaa autolla ja laskea koira irti juoksemaan pellolle. Rekisterin kun kirjaa ylös ja laittaa vaikka s-postia poliisille, niin asia hoituu. Kuri se on koiran omistajalla.