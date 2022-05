Oletteko huomanneet että SDP:n ja vasemmistopuolueen jäsenet eivät juurikaan esiintymisissään hymyile, vakavalla lookilla viedään kaikki julkiset esiintymiset läpi, kun taas oikeistolaisemmat puolueet ovat hymyileviä ja iloisia.

Paljon ihmetellään miksi venäläisille on myyty maita ja mantuja täällä Suomenniemessä. Vastaus on yksinkertainen. Ihminen on sellainen, että se ajattelee useimmiten itseään ja omaa lompakkoaan. Kun venäläinen maksaa enemmän kuin suomalainen, niin isänmaallisuus unohtuu.

Vaadin, että verovaroin rakennettava aseman polkupyörien pysäköintitalo on maksullinen! Jos ei ole, niin Teatteriparkki muutetaan varmaan myös maksuttomaksi?

Joku nerokas kaipaili Kekkosta I-P:n mielipidepalstalla sopimaan Puuttinin kanssa turvatakuista Venäjän kanssa, Onkohan kirjoittajalta jäänyt Ukrainan sodan tapahtumat huomioimatta?

Kaikki ruotsinkieliset ymmärtävät täysin Närpiön murretta. Kaikki suomenkieliset ymmärtävät täysin Turun ja Savon murteita. On lapsellista väittää muuta.

Sitten Natos Kauhavalle lentotukikohta, mahtava bisnes.

Sopivasti Olkiliuoto 3 siirtää käynnistämistään syksyyn, kun kesällä sähkön tarve on vähäisempää, niin hinta saadaan pidettyä korkealla.

”Lenin-setä asuu Venäjällä” laulelivat kommunistit ja ryömäläiset takavuosina lapsilleen, nyt siellä asuu vähintään yhtä pätevä Putin-setä, välissä oli vielä Stalin-vaari.

Olin 24.4. Kuopiossa. Siellä oli sunnuntaina 24.4. hiekan puhdistus keskikaupungilla. Pysäköinti oli kielletty tuona päivänä katujen varrelle hinauksen uhalla. Sunnuntai aamuyöllä aloitettiin puhdistus ja se oli iltapäivällä hoidettu. Tehokasta. Olen myös katsellut Vaasassa katujen puhdistusta, kun koneet nysväävät autojen seassa. Kaupungin ukot puhuvat viikkojen työstä. Mikähän syy on hoitaa asiat täällä näin?

Emma Karin mielestä turpeella on rooli huoltovarmuudessa. Näin on, mutta Emma hyvä, turvetuotantoa on ajettu alas ja turvetuotannon koneista suuri osa romutettu valtion varoin lähinnä vihreiden vaatimuksesta. Lähteekö vihreät nostamaan turvetta kuokalla sen sijaan, että istuvat liikenteen tukkona Mannerheimintiellä.

”Ei koirat lennä lintujen pesille”. On paljon lintuja jotka pesivät maahan kuten pajulintu, töyhtöhyyppä, kuovi ja vesilinnut.

Olen sitä mieltä, myyjäiset järjestettävä väljemmissä tiloissa.

Veikko Rinne, eiköhän olisi hyvä, että kun urheilija voittaa niin hän sieppaa maansa virallisen lipun harteilleen ja on ehkä olevinaan maansa suuri sankari. Näyttää nykyisin siltä, että sitä käytetään joissakin valtioissa poliittisena keinona heidän ylivoimaisuudestaan, että näin meillä menee ja muut on rupuvaltioita. Eikö riittäisi että kyseinen urheilija ottaisi harteilleen sen kunnian minkä hän on saavuttanut.

Ralf Sund 30.4. kirjoitti eläkeläisten tyytymättömyydestä. Kolmen vuoden aikana eläkkeen netto käteen jäävä tulo on noussut 5,60 euroa. Tämän vuoden korotus 2,23 %, mutta vastaavasti jo aiemman verotuksen lisäksi veroa nostettiin 6,5 % lisää. Tulo jäi reippaasti vappusatasen verran pienemmäksi. Annetaan korotus joka otetaan verottamalla pois. Nyt arvioidaan ensi vuonna 5% korotusta eläkkeisiin, tuntuu suurelta, mutta voihan tuon helposti luvata kun tämä vuosi on menty reippaasti miinuksella. Tätä ei tunnuta tajuttavan. Voi luvata vaikka 10% lisää ja ottaa se verottamalla pois. Tässä on syy eläkeläisten tyytymättömyyteen.

Kuka tahansa heikommalla moraali- ja taloudenhoitotajulla oleva osaa elää velaksi. Sääliksi käy seuraavaa hallitusta, ja yhteiskuntaa rahoittavia veronmaksajia.

Pitää paikkansa, että jos työtä hakee yhtä pätevät mies ja nainen, niin enimmäkseen nainen valitaan, ja mies ei tee valitusta. Jos mies valitaan, niin melkein poikkeuksetta nainen tekee valituksen, ja usein silloinkin vaikka ei ole yhtä pätevä. Useimpiin sopii vanha totuus, jonka miehet kyllä tietävät, että naisille ei riitä mikään.

Ei suju Puuttinilla niin kuin Strömsöös.

Kansa (tai suuri osa siitä, valitettavasti) on johtajansa kaltainen. Julmia, raakalaismaisia sotilaita, joiden ei olisi mikään pakko ampua pakoon yrittäviä ihmisiä. Saati kiduttaa ja raiskata, ikään ja sukupuoleen katsomatta. Mutta julmuus, valehtelu ja varastaminen ovat heille vain huvia.

Tällä palstalla (30.4.) esitettiin idea kahden maakunnan yhdistämisestä siten, että hallintokeskus sijoitettaisiin Seinäjoelle ja sen ruotsinkielinen sivuosasto, filiaali, Vaasaan. Järkevää olisikin, että yhdistetyn maakunnan ruotsinkieliset saisivat hyvän palvelun. Filiaalin nimeksi sopisi vaikkapa ”Österbotten”, mikä historiallisesti viittaisi monisatavuotiseen yhteiseloon Ruotsin kanssa. Pohjanlahden toisella puolellahan on Västerbotten.

Kyllä minä ja moni muu, jotka mieluummin kortin haluamme pääsiäisenä/jouluna. Muulloin voi tekstailla.

Te, jotka ihmettelette satasen alueella kahdeksaakymppiä ajelevia, edelläsi voi mennä joku, jolla ei ole varaa ajaa kovempaa, johtuen polttoaineen hinnasta.

Yleensä, kun teette kuivamaustekakkuja, ohjeissa on aivan liikaa mausteita, puolet riittää maustamaan, samaten sokeria vähemmän.

Hömöläisten kyllä-kaupunki ei tarvi yhtään veroja enää. Hulevesi maksukin pitää lopettaa aivan järjetön. Koiraverolle ei ei.

On älyllistä epärehellisyyttä syyttää muita jälkiviisaudesta, jos ei itse ole tajunnut jotain ajoissa. Kyllä se on oma moka.

Koiravero ehdottomasti takaisin! Verojen tarkoitus ei ole, että maksaja saa siihen täyden vastineen. Esim. autoilijoiden maksamista veroista ainoastaan n. 20% menee teiden kunnossapitoon.

Se joka toivoi Kekkosen diplomatiaa, voisi nyt ensiksi miettiä paljonko Putin on pitänyt sopimuksistaan ja lupauksistaan kiinni. Tosiasiat ensin puntariin ennen kuin tuollaista edes ehdottaa.

Taas ollaan kovasti huolissaan työttömien ja ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömien työllistymisen vaikeudesta. Kaikenlaisia tukitoimia suunnitellaan ja toteutetaan. Varmin tapa on lopettaa tukeminen. Nälkä ja kylmä on paras ja monelle ainoa riittävä motivaattori.

En kehtais laittaa onnitteluja tekstarilla kun joku täyttää pyöreitä. Toiset ne kehtaa, taitaa olla kännykkä kasvanut käteen kiinni. Tarkkuutta Posti!

Katsoin Linna-ohjelmaa ja huomasin siellä olevan huippuhyvä palvelu. Suunnittelenkin tekeväni jonkin rötöksen päästäkseni sinne vanhainkodin sijaan. Ei mene omaa rahallista osuutta hoitoon ja saa jopa palkkaa.

TV 1 ja 2 vappupäivän ohjelmat aivan surkeita. Kakkoselta koko päivän samaa. Kaikilla ei ole varaa ostaa maksullisia kanavia ja Ylelle otetaan maksu vaikka ei tahtoisikaan. Elokuvat näytetään samat monta kertaa kuukaudessa. Voisko tälle tehdä jotain?

Miten jänikset ja fasaanit saadaan pois Joupin alueelta? Lisääntyneet liikaa ja tuhoavat puutarhat. Onko vinkkejä? Puskat ja kukkien alut syöty.

Hoitajapula on siis ratkaistava ensi hallituskaudella. Ministeri Orpo, miksei tällä??? Aikaahan on vuosi. Kivirepun olkaimet toisen olalle...

Kun katsoo Helsingin vapun kolarointia, tulee mieleen onko Teslalle tehty ollenkaan valmistajan törmäystestiä, kun valkoinen Tesla näyttää kuin olisi tehty säilykepurkeista. Ripustukset irti, ovipeltit repeytyneet eikä ovessa mitään vahvikkeita. Tälläisiä sähköautoja liikenteessä, turvallista?

Vasemmistoliittolaisten on helppo vastustaa Natoa kun tietävät, että muut kannattavat. Voivat tekopyhästi pestä kätensä omiensa edessä.

Kiitos miestenpiirille ja Markku M:lle rohkeudesta pitää kiinni Raamatun sanasta! Samaa toivon myös seurakuntiemme työntekijöille.

Missä ihmeessä luuraa Vaasan hiekanpoistajat?