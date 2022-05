Voihan nyt Koiraluodon silta sittenkin. Ei taida olla ihmisillä parempaa tekemistä kuin nostaa elämä sillan nimestä, joka tulee ainoastaan viralliseen siltarekisteriin eikä edes yleisesti missään näy. Virkamies hoiti asian ripeästi ja mielestäni onnistuneesti. Jotkut kun ovat herkästi moittimassa paperien pyörittelyn hitaudesta ja byrokraattisuudesta. Olisiko pitänyt nimestä järjestää kansanäänestys vai mitenkä tämä olisi mennyt oikein.

”Minun Herrani on viety pois, enkä tiedä, minne Hänet on pantu.” Nämä Magdalan Marian sanat tulevat mieleen kun kuuntelee meidän Seinäjoen ev.lut. seurakunnan kirkkoherran liberaalisia kannanottoja. Miksi ei enää kuulu Hyvän Paimenen ääni kirkossamme? Tilalle on tullut moralistinen ohjelma jossa ollaan samaa mieltä kansan enemmistön kanssa sinänsä hyvistä asioista rauhasta, ilmastosta laihduttamisesta ja suvaitsevaisuudesta, mutta unohdetaan varsinainen sanoma. Tällä tiellä ei synny parannusta eikä uskoa, ei saada syntejä anteeksi eikä päästä taivaaseen. Synnin hädässä ja kuoleman edessä ei haeta apua sellaisesta kirkosta, joka on hukannut sanomansa.

Ne muutamat lakkipäät tekstaten-palstalla, joiden mielestä on oikein ajaa satasen alueella jopa alle 80 km/h, te olette just niitä tien tukkoja, jotka vaarantavat liikenteen enemmän kuin ylinopeutta ajavat. Teiltä pitäisi ottaa ajokortti pois, koska ette osaa sujuvaa liikennekäyttäytymistä. Ei ihme että olette saaneet lisänimen ”lakkipää.” Varokaa ihmiset lakkipäitä!

Olisikohan jo aika lopettaa koululaisten älypuhelinkilpavarustelu ja palauttaa peruskouluihin työrauha ja lopettaa samalla turhaa skismaa opettajien ja oppilaiden välille aiheuttava ”kännykkäkyttäys” kieltämällä älypuhelimen tuominen peruskouluun teräaseiden tapaan? Välttämättömän yhteydenpitoon sopivan ”juniori- / senioripuhelimen” saa parilla kympillä, jos sellaista välttämättömään yhteydenpitoon kotiväen kanssa tarvitsee.

On täysin järjen vastaista, että Vaasa hukkaa 15 milj.vuodessa kulttuuriin, ”60000 asukkaan onnellisten kaupunki”. Samalla perusasioiden hoito on syvältä. Ikävä tulee entisiä kaup.johtajia. Ei mene kauaa kun kaupunki on selvitystilassa.

Kirjeposti kulkee nykyään vain kahtena päivänä viikossa. Paperilaskun lähettäjät, postittakaa laskunne aikaisemmin tai siirtäkää eräpäivää myöhäisemmäksi.

On se hyvä haihatella työpaikoilla, jos työnantajilla ei ole tarjota töitä. Työntekijän pitää tuottaa enemmän kuin mitä palkkansa kulut ovat. Eli palkka+verot+sivukulut+eläke. Ja pitää tulla katetta. Työaikalait ja liitot sitoo. Lisäksi se työntekijä pitää työhönsä opettaa. Pienelle firmalle voi olla äärimmäisen ylivoimainen haaste.

Kylläpä oli Markus E. Myllymäki hyvin kirjoittanut I-P:n mielipidepalstalla taivaallisesta sateenkaaresta. Kiitos, Markus!

Naurettavan oloista tämä tienpito nykyään, kerätään mittausautoilla dataa tien kunnosta ja kuopista. Itsestään selvä asia että hiekkatie pitää lanata talven jäljiltä ja käyttää täyttösoraa tien mataliin kohtiin, missä vesi makaa.

On tehtävä ero pietistisen ja luterilaisen lain käsityksen välillä. Martti Luther opetti aikanaan lain ja evankeliumin oikeaa erottamista.

Kun tuntee sotahistoriaa, Ukrainan sodankäynnin kauheuksissa ei ole mitään uutta. Ihmettelen, ettei historiaa tunneta ja oteta opiksi.

Hei rikkaat ja köyhät! Miksi syyllistetään rikkaita? Miksi heitä pitäisi verottaa urakalla? Rikkaus on yleensä ansaittu kovalla työllä, opiskelulla, perinnöllä, fiksuudella, lahjakkuudella tai viisailla valinnoilla. Puhutaan mieluummin köyhyyden vähentämisen keinoista. Mutta ei parempipalkkaisten kustannuksella. Itse olen keskipalkkainen peruskoulun jälkeen yhdeksän vuotta opiskellut opettaja. Tiedän tekeväni liikaa työtehtäviä, josta en saa palkkaa. Opettajan tuntipalkka kohdallani vastaa kolmen tunnin työtä. Enkä tarkoita tuntien valmistelua. Olen myötätuntoinen kaikkia ammattialoja kohtaan. Myös niitä, jotka ovat pudonneet kokonaan työelämän ulkopuolelle. Mutta täysin vastuuttomaksi omasta elämästään en suosittelisi ketään ryhtymään. Valitse viisaasti!

Voisivatko talojen huoltofirmat ym. kiertää lipun narut tangon ympärille lipun laskemisen jälkeen. Näyttää olevan melko yleistä, että narut paukuttelevat tuulessa viikkoja.

Ylen viimeisimmän kannatusmittauksen mukaan vihreiden kannatus jatkaa laskuaan ja on pudonnut jo alle yhdeksän prosentin. Suomalaiset järkiintyvät pikku hiljaa.

Miksi ”sateenkaariväelle” ei kelpaa tavallinen jumalanpalvelus? Älkää peljätkö, siellä tuskin mainitaankaan syntiä enää.. Ihmettelen myös sitä että vähemmistöt hallitsee kaikkea nykyään. Emmekö eläkään demokratiassa? Kirkko on vaarallisella tiellä kun kaikille ryhmille pitää olla omat tilaisuutensa. Päinvastoin, siellä pitäisi kokoontua kaikkien ihmisryhmien yhtä aikaa, ketään erottelematta koska pelastussanoma on sama jokaiselle. Kaikki ovat syntisiä ja tarvitsevat pelastusta.

Huoltoasemaketjut nosti polttoaineiden hinnan nousun yhteydessä omat katteensa tappion. Eikö mikään taho pysty kontrolloimaan?

Parveke on nykyään kerrostalon olohuonetta.

Seinäjoella tuskaillaan taas Aallon suunnitteleman kellotornin rapautumisen kanssa. Muurarit sanoivat jo tornia tehtäessä, ettei se kestä kun se tehdään väärin mutta niin se vain tehtiin. Nyt säätiö vastustaa korjaamista niin, että se kestäisi Suomessa. Mikä on säätiön taloudellinen vastuu, kun se ei anna korjata Aallon rakennusvirheitä.

Onpas ely-keskuksen siltainsinöörillä outo suu, kun Hundsholmen bro ei sovi hänen suuhunsa. Itse olen umpisuomalainen, mutta silti pystyn lausumaan tuon nimen ilman vaikeuksia.

Sähköautojen käytön halpuudesta trossataan. Kun ne yleistyvät, verotuksella nostetaan käyttökulut taas huippuunsa. Eivätkä köyhät silloin enää muutenkaan ajele, koska tonnin sähköautoja ei tule olemaan. Tai jos on, niin ajoakku pitää uusia, uuden auton hinnalla. Nyt vielä verovaroin tuetaan ökysähköautojen ostoa. Maailman onnellisin Hölmölä.

Markku Muurimäki on aivan oikeassa. Oletko nähnyt kirkon ovessa lapun: Nyt on tietyn ryhmän messu. Älä tule, jos et kuulu joukkoon! Miksi ihmeessä sateenkaari-ihmisten pitää nostaa esiin omaa muista poikkeavaa identiteettiään. On aivan sama nykyään keitä he ovat ja mitä tekevät. Sillä ei ole mitään merkitystä. Suvun jäsenten välillä voi olla jännitteitä. Järjestetään sitten messut erikseen köyhät ja rikkaat, mielisairaat ja terveet, rikolliset ja muut lainrikkojat, tummaihoiset ja vaaleat. Kyllä kaikki ihmiset ovat samanarvoisia Jumalan kasvojen edessä. En tiedä ketään, joka olisi kirkon ovelta käännytetty erilaisuutensa vuoksi. Ei meistä kukaan voi nostaa toista ihmistä toisen yläpuolelle. Viimeisenä päivänä selviää pääseekö aurinkoon vai kuumempaan paikkaan. Kukaan meistä ei sitä tiedä, mutta näin jako tapahtuu, siihen uskomme.

Vapaavuori arvosteli pääministeriämme jääkalikaksi. No täytyy sanoa, että ei Vapaavuorikaan niitä herttaasempiä kukkahattutätejä oo.

Nyt pitää kirjoittaa. Miksi pitää olla sateenkaaren väelle oma messu kirkossa. Eivätkö he voi osallistua tavalliseen messuun. Kohta heitä kiusataan kun joku utelias menee katsomaan ketäs siihen messuun menikään. Kyllä pitää sitten muillekkin erikoisryhmille laittaa oma messu. Esim. alkoholistit, kodittomat, tupakoivat ym. erilaiset. Aivan vain tasa-arvon vuoksi. Ketään en aliarvioi enkä pilkkaa. Minulle kaikki ihmiset ovat Jumalan luomia.

Kurikassa on paljon nastaurpoja joka toinen ei omista lainkaan kesärenkaita.

Yksi kaikkein ihmeellisin uutinen oli että tuohon soten hallintoon liitetään politiikka mukaan niin, että aletaan maksamaan uutta puoluetukea sinne. Menee yli minun ymmärrykseni. Koko puoluetuet pitäisi lakkauttaa, niin siitä riittää rahaa hoitajillekin. Vai onko politiikka tärkeämpi?!

Vaasan torilta pitäisi saada pois kaikki epämääräiset myyntikärryt!

Mitenkä saisi narsistiset itsekkäät tajuamaan, että he ovat myös väärässä eivätkä omasta mielestään aina oikeassa, kysyn vain.