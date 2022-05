Yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, lupaa Nato.

En ymmärrä miksi pitäisi järjestää erikseen sateenkaarimessu. Ovathan kirkonovet aina auki kaikille, sekä homoille että heteroille. Eihän kukaan kysy ovella mihin ryhmään kuulut. Joten viettäkäämme kirkonmenot yhdessä, kyllä sinne kaikenlaisia syntisiä mahtuu ja synnittömiä ei kukaan meistä ole.

Odotan vesikielellä seuraavia eduskuntavaaleja. Toivottavasti kokoomus jatkaa nousua ja saadaan reilu voitto. Mielellään semmonen voitto, että päästään oikiasti päättään asioista. Nyt on aika saada julkisen sektorin talous kuntoon. Palkkoja voidaan nostaa, mutta työn tuottavuus pitää saada kuntoon. Palkka pitäisi sitoa tehtyihin työtunteihin. Lomat pitäisi muuttaa yksityistä sektoria vastaavaksi. Sairaslomien määrää pitää saada lasketuksi yksityistä sektoria vastaavaksi. Näistä kun aloitetaan niin palkkaakin voida verrata yksityisen sektorin palkkoihin. Tämä on meidän kaikkien asia, että saadaan yhteiskunta toimimaan.

Kauanko länsi, yhtenäisempänä kuin koskaan, kykenee ylivoimaiseksi väitetyksi aseistuksestaan huolimatta, omatunto ” puhtaana”, seuraamaan katseella puuttumatta Putinin johtamaan järjettömään kansanmurhaan? Onko länsi kuitenkin heikko?

Vihreät, SDP, keskusta, RKP olivat ajamassa turvetuotantoa alas, kymmenet tuhannet menettivät työnsä ja hyviä koneita romutettiin. Nyt käännetään takkia.

Totuus on: bensan tai dieselin hinnassa on veroa 60 prosenttia, tämä hallitus kerää veronmaksajalta euroja runsaan velkarahan koron maksuun. Virossa bensa maksaa 1,70. Herätkää, missä vika?

Uutisista juuri kuulin, että on tehty laadukas suomalainen dokumentti, joka käsittelee suomalaista työelämää. Se on tehty tietenkin englanniksi. Sitähän minäkin. Olen pidemmän aikaa syvää myötähäpeää tuntien ihmetellyt, miksi eduskunnassa edelleen molkotetaan suomea? Eikö siellä yhtään hävetä?? Englanti eduskunnan työkieleksi. Yliopistoissa ja laadukkaammissa firmoissa ollaan jo siirtymässä englannin käyttöön. Mikä maksaa, mitä siellä eduskunnassa vatuloidaan?

Putin ja Lavrov toteuttavat veren perintönä Iivana Julman hirmutekoja. Unelma vanhasta keisarikunnasta jää kuitenkin ikuiseksi haaveeksi.

Onko e-urheilu tappamaan opettelua? Siltä tv:ssä näytti. Eikö sotimista vieläkään ole tarpeeksi?

On tämä Vaasa kummallinen paikka. Siivoojiltakin vaaditaan molempien kotimaisten kielien osaamista, mutta lääkärinä voi toimia henkilö joka ei puhu eikä ymmärrä kumpaakaan kieltä?

Tekee ’’vihervasemmistolainen’’ sitä, tätä tai on tekemättä mitään, oikean laidan reppana pahoittaa mielensä, eikä pidä mielipahaansa omana tietonaan.

Raamatun historian tapahtumia ei kirjoitettu Palestiinassa, vaan Israelin Juudean ja Samarian maaperällä. Käsite Palestiina tuli vasta ajanlaskumme alussa roomalaisten halutessa hävittää Israelin nimen historian lehdiltä. Palestiina nimi juontaa juurensa sanasta Philisteim, jolla tarkoitettiin filistealaisten asuinaluetta.

EU suunnittelee, että taloja pitää rempata ilmastonmuutoksen takia, niin ihan vaan kysyisin, tietääkö joku mistä näitä ilmalämpöpumppuja saa hakea? Meinaan vaan, ettei ole varaa oikein isännänkään pumppua hoitaa. Olikohan näissä vihreissä poropeukaloissa paljon varattomia viherpeukaloita kun kesäkukatkin nyt kallistuivat.

”Mites toi arki?” No joo, mikäs siinä. Ilmavaivoja alituiseen, kiehuvia kuumia aaltoja ja jatkuvaa nenän niistämistä. Ihan mukavasti mänöö.

Niistä postikorteista vielä. Ei mitää vikaa lähettää niitä, jos posti sais ne perille. Odotan vieläkin kahta joulukorttia Helsingistä, joten jatkan tekstaten.

On lapsellista väittää, että kaikki ymmärtävät murteita.

Ensin joku ilkeä keksii valheen ja levittää sitä. Sitten kehut ja halaus. Valtuustoryhmä menettää maalaisjärkensä ja päättää tuhota yhden ihmisen elämän yksimielisellä päätöksellä. Häpeän, että olen noista joitakin joskus äänestänyt päättämään yhteisistä asioista.

Eikö Lissu-koira aiheuta stressiä Vaasan puistoissa valkoposkihanhille?

Niin kauan kun kaksikielisyys on kriteeri työntekijän valintaan, ei saada palkattua parasta mahdollista. Jos Sportin pelaajat valittaisiin samoin kriteerein, niin ei ikinä oltaisi oltu liigassa.

Minulla eläkeläisellä ei ole ollut viikkoon ruokaa kaapissa eikä hellalla hautumassa, ei ole avustusta tulossa vuokran maksuun, vaatteet hajoaa päälle, sänky on hajonnut 2 v. sitten vanhuuttaan, hampaat jääneet korjaamatta rahanpuutteen vuoksi. Työelämässä olin 44 v. 10 kk 12 pv 8 h. Ukrainalaiskeräykseen vein astioita ja 1,5 l kattilan, minulla ei niille käyttöä.

Jos Suomi haluaa hakea Nato-jäsennyyttä samaan aikaan Ruotsin kanssa, niin kuinka paljon aikaisemmin Suomen hakemus täytyy postittaa?

Pohjanmaata ja Eepeetä typerää yhdistää. Mutta Etelä-Pohjanmaan nimeksi muutettava Itä-Pohjanmaa. Hallintopaikaksi Töysän Tuuri. Filiaali ideaparkkiin. PS. Ite aloititte.

Hyvät hyssykät! Kaikki ne itseään luontoihmisiksi kutsuukin. Onhan sitä, jos on käynyt maksetulla luontokierroksella pitkospuilla. Juu, paljon lintuja jotka pesivät maahan. Tiedoksi, että jos koira yksin tai ulkoiluttajansa kanssa lähestyykään töyhtöhyypän, kuovin yms. pesiä kyllä koira tai koira ulkoiluttajineen palaa pikavauhtia sinne mistä tulikin, jos vielä näkee eikä ole reikää päässä. Koira ei ole tyhmä. Jos koira vain jatkaa matkaa, silloin koira lentää, mutta siivet eivät ole koiran.

En millään voi olla ihmettelemättä miten Venäjän sotilaat edes pystyvät tekemään niitä kauheuksiaan myös naisille ja lapsille. Vaikka Putin käskyttäisi miten. Aivan epäinhimillistä raakuutta.

Isännöitsijäfirmat, jotka on siirtyneet kansainväliseen suuromistukseen, eivät huolehdi muusta kuin rahastuksesta. Suositaan pieniä ja paikallisia.

Kyllä meitä viedään. Polttoaineen hinta on muka korkea maailmanmarkkinahinnan noustessa ja silti Suomeen tuodaan Venäjältä noin 70 dollarilla 70% raakaöljystä. Ei voi käsittää.

Taas kerran joku koiranomistaja kertoi, että maksaa veroja koirien ruokaostoista. Sehän pitää tiedostaa itselle jo ennen koiran hankintaa. Ei se poista sitä, etteikö koiria voida verottaa, onhan noita turhempiakin kohteita kuten hulevesimaksu. Voi hyvää päivää, herätys kaupungin päättäjät. Sen verran vielä koirista ja nimenomaan koirien ulkoilluttajista, jos on kaksi koiraa, niin tapa on kun pyörätiellä mennään, niin koirat on molemmin puolin pyörätietä. Pitäisikö pyöräilijän ohittaa ojan kautta? Ei oteta huomioon muita liikujia. Koirat ehdottomasti verolle.

Elokapinan väki voi mennä paimentamaan valkoposkihanhia ja poliisit ja sairaanhoitajat voi tukkia Mannerheimin tien ja vielä sivukadutkin. Tämä ryhmä ei istu kadulla. Toinen ryhmä vastaa terveydestä, toinen turvallisuudesta. Miten sisäministeri tilanteen hoitaisi? Viime vuonna asettui tukemaan elokapinallisia, jotka aiheuttivat istumisillaan ison laskun. Poliisit tekevät työtä oman henkensä uhalla ja palkka aivan mitätön. Sairaanhoitajat jatkuvan paineen ja pakkolakien alla hoitavat kansalaisia onnettomalla palkalla. Tarvitaanko täällä oikeasti elokapinan väkeä kaduille istumaan ja estämään ihmisten liikkumista?

Joka tekstaa, tekstatkoon! Joka lähettää kortin, tehköön niin! Kaikki ystävälliset tervehdykset ilahduttaa!

Olisiko aika laittaa kaikille osapuolille lomaetuus samanlaiseksi? Lauantaita ei laskettaisi lomapäiväksi. Varmasti sopisi yksityiselle alalle. Toinen vaihtoehto: otetaan julkiselta alalta pois lauantai. Kaikki samanarvoisia.

Ei Suomesta ruoka ensimmäisenä lopu, kun kemistit osaa ruokaa valmistaa jo ilmasta ja ruokajuomaa omasta virtsasta, että kyllä meidän kelpaa.

I-P 7.5. Erinomaisen selkeää! Kiitän Harri V Hietikko.