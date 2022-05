Sjoen museoyhdistys on nyt tyytyväinen kun saadaan veronmaksajille lisää maksettavaa, jos tuota Sedua nyt ylipäätään päästään koskaan rakentamaan. Mitä te näette tuossa mitään sanomattomassa homeisessa Aalto-rakennuksessa? Vanha läävä niin kuin kaikki Aallon suunnittelemat kompleksit ympäri maan. Museot on museoja ja nyt ollaan 2020-luvulla.

Voisiko joku selittää ymmärtämättömälle, miksi palkankorotukset eivät voi olla prosenttikorotusten sijaan euromääräisiä? Leipäkin on samanhintaista pieni ja suurituloisille. Nykysysteemillä tuloerot, eriarvoistuminen ja elintasokuilu vain kasvaa ja kasvaa lopputuloksena lisääntyvä yhteiskunnan jakautuminen ja eriarvoistuminen.

Toivottavasti Pohjanmaalla saadaan loppumaan eläinten huvikseenammuskelu.

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien vieraskielisten osuudessa ja taustassa on suuri ero. Edellisessä heitä v. 2021 oli 7,8 pros. ja jälkimmäisessä vain 2,6 pros. V. 2017 lopussa Pohjanmaalla puhui arabiaa 1104, vietnamia 1084, venäjää 928, somalia 538 ja persiaa (farsi) 488. Etelä-Pohjanmaalla puhui venäjää 836. ruotsia 569, thaita 206, ukrainaa 182, puolaa 142 ja arabiaa 85. Pohjanmaalle on täten tullut pakolaisia suhteellisen paljon.

Alan olla kurkkuani myöten täynnä tätä koulukiusaamissontaa. Taas luin yhden koulukiusatun maksamasta raskaasta hinnasta aikuisuudessa, mielenterveysongelmina. Mille aloille nämä entiset koulukiusaajat työllistyvät, onko sitä tutkittu? Kovasti matala profiili aikuisena, kauheasti ei huudella, eikä tulla julkisuuteen. En halua jatkossa ostaa palveluja tai asioida entisten koulukiusaajien kanssa, jos vain mitenkään voin välttää. Yrittäjät voisivat lanseerata uuden logon; ”Emme työllistä koulukiusaajia”. Se myisi hyvin.

On yksi kansanryhmä, jonka elintasoon ei ole niin koronapandemia kuin myös sota lainkaan vaikuttanut: eliittikansalaiset (=pitkäaikaistyöttömät). Näille seinästä tulee rahaa kuukaudesta toiseen vaikka mitä tapahtuisi. Muut joutuvat lomautetuiksi tai pääsevät eliittikansalaisiksi yrityksen mentyä konkurssiin.

Uskaltaako kukaan tehdä alueellista väestölaskelmaa yhdistetystä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan väestökehityksestä. Pelkään pahoin että koko alueella ei ole vetovoimaa.

Kun Kekkosta arvostettiin Neuvostoliitossa ja he halusivat hänen pysyvän vallassa, niin syytettiin, että Kekkonen käytti Venäjä-korttia pysyäkseen vallassa. Nyt Sanna Marin voisi käyttää myös Venäjä-korttia, koska hän on Putinin inhokki, koska on viemässä Suomea Natoon. Luulen, että mitä enemmän Putinin kannattajat solvaavat Marinia, sitä vahvempi suosio on Suomessa Marinilla ja Natolla.

Jos on lukemisen puutetta, lukekaa Tuula Malinin kirja Putinin Pihapiirissä. Kaikki maa/kiinteistökaupat pitäis mennä puolustusministeriön/puolustusvoimien kautta, ettei nää virheet enää toistuisi.

Palvelutalojen asukkaille pitäisi taata päivittäinen mahdollisuus nauttia raikkaasta ulkoilmasta. Talojen suunnittelussa tämä tulisi ottaa huomioon.

Vihreitten äänikalastelu alkoi. Ensin Emma Kari kertoi, että turvetta ehkä tarvitaan. Sitten vihreät ehdottavat 16-v. äänioikeutta EU-vaaleissa. Antakaa nuorille ja lapsille aikaa kehittää omat mielipiteet elämästä ja maailmanmenosta.

Järviradio! Voisiko sen ohjelman lakkauttaa, jossa kuuntelijat saavat laulaa omiaan. Hirvittävää kuunneltavaa, pakko sulkea siksi ajaksi.

Nyt järki käteen päättäjät. Kansamme tarvitsee viljaa, eikä kosteikkokasveja. Viljelijät tarvitsevat koko tukipaketin selvitäkseen eteenpäin kustannuksissa ja veloissa. 30 miljoonaa on sekin tuntuva apu viljelijöille. On väärin käyttää tämäkin summa kosteikkoviljelyyn. Tämän aika on sitten, kun ruokaviljan saanti on turvattu. Antti töihin nyt...

Tekstin tarkoitus ei äkkiä lukemalla aina avaudu varsinkaan lyhyissä viesteissä. Hautajaisetikettiä ei ole moitittu vaan henkilöä, joka omahyväisesti arvostelee toisten hautajaisvieraita. Entistä puolisoa voi ja saa rakastaa kuten muitakin sukulaisia. Romanttiset tunteet haalistuvat mutta eletyn elämän muistot eivät katoa.

Olipa Miapetralta taas terävää antoa, että huoneiston lämpötiloja alentamalla saa suunnilleen laskut maksettua. Kuinkahan siälä Rysselissä tarkenee ja kuinka riittää raha maksaa asunnosta kuluja. On näiden silmää tekevien ratkaisut niin nöyryyttävän avuttomia. Kyllähän Euroopassa tarkenee ja ei varmasti maksa itse huoneiston kuluja vaan nauttii järjettömän suurta verotonta tuloa.

Vaasan kävelykadun toisen pään voisi pidentää Hietasaareen.

Mieluummin kuuntelen suihkulähteen lorinaa ja tuulikellon kilinää kuin jatkuvaa naapurin koirien haukkumista eli räksytystä aamusta iltaan.

Nuuskantuonnin salliminen siksi, että vapauttaisi tullin muihin tehtäviin. Mihin muihin? Juuri rikollisten käräyttely on tullin tehtävä rajalla!!! Taitaa nuuskan myynnin sallimisen kannattajalla olla oma lehmä ojassa?

Kiitos Markku Muurimäelle rohkeasta kirjoituksestasi. Jumalan palvelukset pitävät olla kaikille yhteisiä, jonne kaikki me syntiset voimme yhdessä kokoontua. Radio Dein piispan kyselytunnilla kysyttiin piispa Matti Salomäen mielipidettä ja hän oli samaa mieltä, hän ei järjestäisi pridemessua.

Voi voi tätä mielensäpahoittajien liturgiaa... Jos Rosatomin sopimuksen purkuperusteeksi olisi mainittu sota, niin sopimusta ei olisi voitu irtisanoa ilman miljardikorvauksia.

Koiraveroa ei kyllä saa tulla. Itsellä ei oo koiraa mutta monella tutulla vanhuksella seurana koira. Eläke alle tonni kuussa. Miten luulette, et maksaa kun lääkkeitäkin ym. Haloo, kaupunki ei tarvi enää yhtään mitään. Hulevesimaksukin naurettava, sekin pois ja äkkiä.

Onneksi varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on kannattelemassa hyvä työtiimi, kun esihenkilö ei osaa kannustaa eikä kehua alaisiaan. Negatiivista sanomista aina löytyy...

Jos yhtenä päivänä viikossa auki oleva sote-palvelu riittää vastaamaan todelliseen tarpeeseen, on asia kunnossa. Jos ei, niin hyvinvointialueiden talousnerot (johtavia viranhaltijoita!) tekevät työnsä, ja hankkivat tarvittavat rahat ja resurssit luottamushenkilöiden vakaalla tuella. Helppoa kuin heinänteko!

Ei sitten Energian väellä juolahtanut mieleen ilmoittaa ennakkoon lehdessä öisestä häirinnästä ja säikyttelystä?

SJK: valmennus on tuuliajolla. Valmentaja osaa puhua muttei saa mitään aikaan. Kuinkahan kauan omistaja jaksaa katsoa virhettään? Suomalainen joukkue tarvitsee menestyäkseen suomalaisen valmentajan joka saa joukkueen sitoutumaan. Kannettu vesi ei kaivossa pysy.

Josko myöskään tänä kesänä ette laittaisi pihoihinne niitä hiiripiippareita. Pitäkää pihanne sen verran siistinä, ettei hiiret ja rotat asu samalla tontilla. Hermostuttavaa. Ajatelkaa naapureitanne.

Menkää hoitajat töihinne. Kaikilla ei ole edes työpaikkaa. Saatte paljon suuremman palkan mitä annatte ymmärtää ja monen pitää tulla toimeen puolta pienemmillä tuloilla. Eikö teitä edes hävetä.

Merimetsoja on tullut paljon Sundominlahdelle, varmaankin vahtimaan mahdollisia salaonkijoita.

On todella röyhkeää touhua, jos on puoletkaan totta, että toisen tontilta alkaa puita kaatamaan ja vielä kadun toiselta puolelta, on melko erikoinen tapaus kyseessä.

Sportin viime vuoden kausikortista saa kompensaatiota, kun ostaa tulevalle kaudelle. Ota selvää ennen kuin mariset.

Lopettakaa tuo kaskujen kerronta... evoluutiossa on koko totuus... lukekaa ja ottakaa opiksenne!!

Äitienpäiväaamuna aukaisin parvekkeen oven, vastaan tuli tupakkimyrkyn haju, on kyllä ällöttävä haitta!!

Kiitos perunan viljelijöille! Olen koko talven ostanut kaupasta ensiluokkaisia pottuja.

Taas joku valitti, ettei ajeta 100:n alueella suurinta sallittua nopeutta. Se ei ole ongelma vaan se, ettei osata tai haluta ohittaa. Jos jätettäisiin 10 sekunnin turvaväli ja käytettäisiin tien oikeaa reunaa, ohittaminen helpottuisi. Kannattais käyttää energiaturvallisen ohittamisen harjoitteluun eikä tänne kirjoitteluun.

Kurikka keksi rahasammon. Lähettivät mittahenkilöt tupaani mittailemaan. Saivat ketunhännällä mitatuksi 71 neliötä liikaa. Olisiko syytä valvoa, että mittahenkilöt osaavat mitata!

I-P kirjoittaa; - vasemmistoliitto ei jätä hallitusta Naton takia. Eikö demokratiaan kuulu, että näin isossa asiassa hallitus on samaa mieltä. Kommunistien on nyt myönnettävä, että aate on tullut tiensä päähän. Ihmisiä tappamalla ei maailmaa pelasteta.

Kompostoinnin valvonta- ja tarkastusmaksun pitää vuodessa olla vähintään yhtä suuri kuin keskivertokiinteistön biojätteen keräysmaksun. Jätehuolto rahastaa ja suojatyöllistää. Nimim. Ongelmajätettä ja tasapuolisuutta.

Kuinka runollisen kauniisti ilmaisi Vaasassa synnyttänyt ukrainalainen äiti kiitollisuutensa hänen saamastaan avusta ja kohtelusta sairaalassa: ”He olivat kuin puutarhan lintuja.”

Jälleen kerran SJK on kriisissä. Kovat panostukset eivät tuota tulosta. Muutama vuosi sitten SJK:n johto ilmoitti tavoitteeksi tehdä joukkueesta entistä kotimaisempi. Taas on päinvastoin hankittu ulkomaalaisia pelaajia, jotka eivät ole mitään vahvistuksia. Sen sijaan he vievät paikan esimerkiksi Nooa Laineen ja Matias Vainionpään kaltaisilta nuorilta, kehityskelpoisilta pelaajilta, jotka jo viime kaudella osoittivat liigakelpoisuutensa. Miksi joukkueen pelaajahankinnoista pääosin vastaava henkilö saa jatkaa tehtävässään, vaikka hän epäonnistuu vuodesta toiseen. Valmentajia on vaihdettu sitäkin tiheämmin. Kaikesta huolimatta parempaa jatkoa SJK:lle.

Sedu. Eikö niitä Aallon leekokömmänöitä voisi hajottaa koulun tieltä pois?

Urakalla verotettavat rikkaat (I-P 9.5.2022) ovat niitä, joilla on enemmän kuin tarvitsevat; eivätkä he sijoita rahoja ja resursseja myös yhteiseen hyvään, kuten tarpeellisen ympäristön rakentamiseen, työttömien työllistämiseen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, työvoiman pysyvään ja peruuttamattomaan hyvinvointiin, yhteiskunnallisiin yhteistyöhankkeisiin, kansainväliseen kumppanuuteen, rauhantyöhön, korruption kitkemiseen...

Suomessa on erikoinen tilanne, kun maassa on vasemmistolainen hallitus mutta pienipalkkaisten ja suuren osan eläkeläisistä talous on syöksykierteessä alaspäin. Kansan kahtiajako hyvätuloisiin ja vähävaraisiin kiihtyy nopeasti. Puhutaan jopa nälkiintyneistä vanhuksista. Mitä tekee hallitus? Ottaa lisää velkaa ja jakaa rahaa ulkomaille ja kotimaassa ns. vihreään siirtymään esim. sähköautojen ostajille, jotka ovat kaikki hyvätuloisia. Tästä hallituksesta pitäisi päästä pian eroon ja tilalle oppositiopuolueet ajamaan realistisempaa politiikkaa.

Vai että aurinkopaneelien varjolla voi kaataa puut naapurinkin tontilta, onko hullumpaa enää kuultu?

Katsoin tässä ”maastojuoksun” SM-kisaa. Maastoa näytti olevan jonkin verran radan ulkopuolella, mutta rata itsessään oli kovapintaista tietä. Kummallista. Minulla on ollut se käsitys, että maasto on epätasaista ja askelrytmiä on muutettava alustan vaihtelun mukaan. Nyt mentiin tasarytmillä koko yksitoista-minuuttinen. Ehkä tämä oli ”maastoa” joillekin asvalttiviidakon asukeille? Kunnia juoksijoille, kisan nimi vain johtaa harhaan. Maasto, hah!

Taidan ittekin hommata parit aurinkopaneelit, jos sitten kerta pääsen käsiksi vastapäätä katua olevan naapurin pihapuihin.

Tämä hallitus todella vie ostovoiman tavalliselta veronmaksajalta. Pienessä rahkapurkissa nousua 0,24 centtiä, ennen 0,65, nyt 0,89 suomalainen rahka. Saksalainen rahka ennen 0,55, nyt 0,65. Kumman haen? Hävytöntä, ei tarvitse ihmetellä miksi ruokajonossa on ihmiset lisääntyneet moninkertaisesti.

Vuonna 2008 hoitajat saivat keskimäärin 13 prosentin palkankorotukset, se johti julkisen alan palkkakilpailuun ja lopulta Suomen inflaatioon. Siksi halutaan, että poliitikot eivät sekaannu palkkaneuvotteluihin.

Sylillinen ruusuja sille miehelle, joka maksoi Prismassa vanhuksen kauppalaskun sattuneesta syystä. Vastaava summa menee vanhukselta Ukrainan keräykseen.

Kuinka moni hoitajista kuulu demarien johtamaan Tehy-ammattiyhdistykseen? Jotka eivät kuulu, eivät myöskään tarvi lakkoon ryhtyä.

Undulaatinpoika oli pieni tössö, kun se tuli uuteen kotiin. Sen saattoi poimia häkin katolta kouraan ja sieltä se sitten kurkisteli ”tämän näköinen maailma jaahas”. Mutta mitä tapahtuikaan. Tapahtui muodonmuutos. Vaatimattomasta poikasesta on kasvanut itse Kunkku. Siitä on tullut itsetietoinen ja vallikas määräilijä, joka määrittää, kenen nokka on siemenkupissa ja kenen ei. Varsinainen egotintti :).

Sähköpotkulautailu on kiistatta nykypäivän uusi vaaratekijä kaupunkiliikenteessä. Ajetaan autojen ajoväylän ja pyörätien sijasta jalkakäytävilläkin – ja pelottavan nopealla vauhdilla. Kävelijöiden on näitä lautailijoita varottava, ikään kuin kysymys olisi edestä tai vallankin yllättäen takaa tulevista autoista. Törmäys voi myös johtaa sairaalareissuun ambulanssilla. Moni lukija on varmaan jo lähes shokissa kokenut ”läheltä piti” -tilanteita.

E-P:n kotiseutu- ja museoyhdistyksen päättäjät. Tulkaa nimillänne esiin.