Taas melkein kompastuin koirankikkarakasaan. Kyllä on nyt sillä tavalla, että minäkin alan tekemään tarpeeni vapaamielisesti pyöräteiden reunaan ja postilaatikoiden juureen. Naapurin nurmikko kuulostaa myös houkuttelevalta. Enkä korjaa! Verottakaa vaan.

Jonkun mukaan kansan viisastumisen merkki on kun vihreiden kannatus laskee. Tämän perusteella itänaapurissa vasta viisaita ollaankin, varsinkin maan johto, jolle vihreät ja ympäristöjärjestöt ovat valtion vihollisia. Onko muuten kansan viisauden merkki, että galluppien mukaan viholliskuvilla ja tieteenvastaisuudella ratsastavat oikeistopopulistit ovat kolmanneksi suosituin puolue?

Kyllä minä ihmettelen, kun jotkut naiset avioliiton kariuduttua jättävät entisen miehensä vierasperäisen sukunimen voimaan. Olisipa sukunimi vaikka Lötjönen, niin säilyisikö nimi?

Eikö kaupunki voi vihdoinkin siivota keskustan alueella sijaitsevan talon pihassa olevaa ”kaatopaikkaa”? Piha on muutenkin aivan hoitamaton. Monenlaista hökkeliä ja vajaa on myös ilmestynyt tontille. Onko näihin kaikkiin lupa? Asiasta on tehty kuulemma useita valituksia, mutta mitään ei tapahdu. Miksi?

Toivottavasti EU:ssa yksimielinen koskee myös rahapolitiikkaa. Suomi antoi Italialle juuri hirveän summan euroja. Italialla on itsellään hirmuiset kultavarat ja kuuluu 20 rikkaimman maan kerhoon. Italian maalauseurot olisivat kelvanneet varmasti suomalaiselle eläkeläisvaarin talon kohennukseen.

Todella naivia väittää alle suurimman sallitun nopeuden ajamista, enemmän vaaraa aiheuttavaksi, kuin ylinopeuden. Tällaisen mielipiteen omaava henkilö on varmasti muiltakin osilta, tieliikenteeseen ajotaidoiltaan soveltuva henkilö, korkeintaan mopoautokorttiin oikeuttava ajokortti sallittava, sekin koeajalla.

Olipa hieno lukukokemus pitkästä aikaa. Ahmin Mäen Ennen lintuja kirjan parissa päivässä. Mahtavaa karjalaisuuden tuntemusta ja evakkomatka ja asettuminen Seinäjoelle niin käsinkosketeltavaa. Ei ollut helppoa silloin ja sama toistuu taas ukrainalaisten kohdalla.

100 km -rajoitus tarkoittaa, että saa ajaa satasta, huom. muttei kovempaa!! Hiljempaa kyllä voi ajaa, ei traktorit, mopoautot, ym. pääse tuota sallittua nopeutta. Jos ajan 100 tai 105, niin aivan varmasti joku taulapää ohittaa tuli autoja vastaan tai ei. Ohi on vain päästävä. Sivutielle kääntyvät joutuvat hiljentämään sydän kurkussa, kas kun kaikki eivät mene samaan kohteeseen kuin nämä maantien kaaharit.

Lähdetään matkaan ajoissa, säästyy omat ja muiden hermot liikenteessä.

I-P 8.5. Miksi kansanedustaja Ahmed on saanut luvan käyttää taksia? Turvallisuuskysymys. On kerrottu, että hän on saanut tappouhkauksia.

Ketä palvelee Vaasassa kävelykadun päähän tuleva liikenneympyrä? Kävelijätkö siinä pyörii, koska autoliikennehän kulkee siinä vain kahteen suuntaan.

Piti lähteä Vaasan seurakuntaan syömään äitienpäivälounasta. Laihialla ei näköjään enää valmisteta äideille lounasta, perinteiseen tapaan. Miksi, onko laiskuus iskenyt? Ei korona ole enää esteenä.

Nykyään on uutinen, kun suomalainen aikoo ryhtyä kestävyysjuoksijaksi. Jymyuutinen on, kun ryhtyy eikä tyydy aikomiseen.

Kuinka tänä päivänä vielä lähetetään lasku missä ei ole viivakoodia?

Eri ryhmille kohdistetut messut kutsuvat kirkkoon eläkeläisiä, motoristeja ym. sanan kuuloon. Sehän on kirkon tehtävä; levittää ilosanomaa avoimin ovin kaikille. Kirkko on syntisten sairaala. Älkää estäkö heitä, ketään.

Mitä kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluille? Entä kuntien työllisyyspalveluille? Riittääkö resurssia vai onko kaikki taas syydetty aseisiin?

Jalosen joukkue voittaa mestaruuden. ihanaa! Mustaamakkaraa nyssessä.

Niille kahdehtijoille, jotka kadehtivat kuntapuolen lomia, voisin kertoa, että ensiksi kökittiin töitä 23-vuotiaaksi ennen kuin alkoi eläke kertyä. Sitten lyhyiden äitiyslomien lisäksi, ei ollut hoitovapaita keksitty. Nyt kun eläke on koittanut, 40 vuoden työrupeaman ja pienen palkan jälkeen, on eläke bruttona 1 370e, siitä verot pois, niin ei ole montaa satasta enempää kuin takuueläke. Ettäs kehtaatte kadehtia muutamaa lomapäivää. Kateus vie perikatoon.

Vanha toimittaja totesi kerran, että jos ei ole mitään sanomista, aina voi kirjoittaa liikenteestä. Kirkossa ja politiikassa on silloin tapana nostaa homot tikun nokkaan. Jos se todella on kristinuskon suurin ongelma ja eduskunnassa pitäisi istua vain päiviräsäsiä, olen jotain käsittänyt väärin.

Mustat kolhut perunoissa johtuu liian kovasta käsittelystä, isoilla koneilla perunat putoavat korkealta ja siinä ne saavat kipeää. Osta torimyynnistä piententuottajien perunoita niin saat kunnollisia herkkuperunoita.

Antakaas nyt näiden puhelinmyyjien henkilökohtaiset numerot julkisuuteen. Minäkin alan soittelemaan. Kl. 02.37; ”Heiii! Hyvää pirteätä huomenta! Meillä on nyt tarjouksessa... Joo joo. Ostat nyt niin en soittele enää! Ainakaan tänä yönä.”

Menkää nyt joku Melaniemen Lidlin risteyksen liikennevalot uudelleen säädätyttänyt kokeilemaan ajaa ruuhka-aikana Välitietä pitkin.

Eikö Vaasan liikennevalojen toimivuudesta vastaavalle löytyis kaupungin organisaatiosta jotain muuta hommaa.

Avionrikkojat ovat näköjään unohtaneet, että vainajilla oli elämää ja rakkaita ihmisiä myös ennen heitä.

Ei tullut yllätyksenä, että meitä lyhyestä kesästä nauttivia mökkeilijöitä ryhdytään syyllistämään. Jopa rantasaunan lämmitystä pidetään pahana. Tässähän ei enää ole tolkkua eikä kohtuutta. Todella surullista.

SJK:n tappioiden syy on luottamuksen ja yhteistyön puute, eli sama syy on ongelmien taustalla myös muissa työyhteisöissä. Luottamuksen rakentaminen ei tapahdu koskaan sormia napsauttamalla, vaan aina ottaa aikansa oppia tuntemaan toinen ihminen ja hänen tapansa. Liian tiheään tapahtuvat valmentajan ja pelaajien vaihtumiset haittaavat luottamuksen syntymistä. Siksi SJK yleensä ei menesty alkukaudella vaan vasta joskus syksyllä, kun porukka tuntee toisensa paremmin. Tämän johtopäätöksen teki mumma 69:n vuoden elämänkokemuksella!

On ollut mielenkiintoista seurata keskustelua hautajaisetiketistä ja entisten puolisoiden osallistumisesta ex-läheisen hautajaisiin. Olin kerran hautajaisissa, missä ex-miniä (erosta kulùnut yli 5 v.) kuulemma pyytämättä piti puheen vainajalle. Ihmetystähän se herätti puheen sisältöä erittelemättä. Kysymys, millä motiivilla exät näin toimivat?

Suoria rivejä, komeita koppalakkeja ja yhtaikaista jalannousua, sitäkö tämä elämä on? Ei onneksi, mutta liian monelle lienee, koska halutaan elämyksiä vaikkakin vain rattaana koneistossa. Missä on ihmisen oma elämäntarkoitus? Ehkä se ei ole paraateissa tai uskonnollisessa hurmoksessa, vaan ihmisen omassa tavoitteessa elää omannäköistä elämää.

Vieläkö joku väittää, että hallitus on hoitanut koronapandemian hyvin? Suomi on siirtynyt koronakuolemien kärkimaiden joukkoon. Suomessa on poistettu kaikki suojaussuositukset vaikka esimerkiksi Italiassa on määräys käyttää FFP 2 -hengityssuojainta sakon uhalla.

Poliisin rahoituskuviot taas esillä. Mikä puolue ottaa ensi kevään vaaleihin kopin tuosta jokavuotisesta kestoaiheesta ja laittaa sen kuntoon. Naurettavaa pelleilyä vuosikymmenestä toiseen! Sisäinen selvitys poliisin rahankäytöstä ja -tarpeesta pölyttyi puolessa vuodessa pöytälaatikkoon. Päälliköt taas hiljaa tässä kohtaa, ei yllätä ettei ministeriö pahoita mieltään. On erikoista kun tuo sisäinen turvallisuus ei päättäjiä kiinnosta, järjestelmän annetaan rapistua niin kuin poliisiasemien homeiset seinät ympäri maan.

Miten voi liiton ihminen, jonka kk-palkka 15–25 tuhatta ymmärtää ihmisiä, jonka brutto on 1500–3000 e/kk? Eipä mitenkään. Mistä näin suuret tulot voivat johtua, hämmästyttää pientä kulkijaa.