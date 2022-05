Miksi ikäihmisten mielipiteitä ei kysytä gallupeissa?

Ihmiset ovat niin maallistuneet. Jumalan sana ei kelpaa niin kuin se on Raamatussa sanottu. Kun olin lapsi käytiin kirkossa Ilmajoella. Pappina oli Lauri Mustajoki ja Kauko Hirvonen. Elettiin 50-lukua, kirkko oli täynnä seurakuntalaisia, ei ollut mitään erikoisia kirkkopyhiä. Kirkkoon mentiin suruineen, vaivoineen ja Iloineen, hakemaan itselleen voimaa, lohdutusta ja rohkaisua. Ennen kaikkea uskoa, että minä syntinen ihminen saan syntini anteeksi ja saan kokea armon. Palataan näihin hyvihin aikoihin, saadaan kirkon penkit täyttymään seurakuntalaisista.

Pesäpallokenttä parasta siirtää monitoimiviheriölle. Sinne mahtuu ja olisi siltikin lähellä keskustaa. Jalkapallo, pesäpallo ja frisbee kaikki yhdessä.

Kiitos Matti Jaakkola kirjoituksestasi Ilkka-Pohjalaisessa 10.5. Siinä esitettiin painavaa kritiikkiä lautamiesjärjestelmää koskevasta lehden pääkirjoituksesta. Järjestelmää ei tosiaan voi kritisoida yhden tapauksen perusteella. Myös käräjäoikeuden ratkaisujen tason osalta arvostelu ei pitänyt paikkaansa. Vain keskimäärin kuudessa prosentissa käräjäoikeuksien ratkaisuista haetaan muutosta hovioikeudesta ja niistä noin 70 % pysytetään lopputuloksen kannalta siellä muuttumattomana. Huomattava osa hovioikeuden todella pätevistä esittelijöistä siirtyy jossain vaiheessa käräjätuomareiksi.

Varokaa ihmiset kaahaajia. Varsinkin Ideaparkin ja Prisman välisellä matkalla olisi todella hyvä sakkorysä. Vaikka ajan vähän yli sallitun (mittariheitto), ajavat isommat autot viereltä ohi. Onko häpeä ajaa pienemmän auton perässä, vai onko isommilla autoilla aivan erilainen nopeusmittari. Meille kaikille siellä tiellä on tilaa. 100 km/h suurin sallittu nopeus, ei pakollinen nopeus.

Postin järjestelyt ihmetyttää täällä syrjäseudulla. Jaetaan 3:na päivänä, 2 pvää kilpailutetaan.

Maksaako EU suomalaisten omakotiasujien pakkoremontit, kun se kerran italialaisillekin antaa remontteihin rahaa? Jos ei, niin irti EU:sta!

Kyllä on kova sana tämä meetoo. Ei tartte kuin kahden henkilön sopia, että lytätään tua kolmas vaikkapa pikku valheella, niin mitään ei uhri voi, yleinen mielipide sitten hoitaa lopun, valitettavasti.

Riemullista Mikko Hautala! Suomea pitää osata! ’e!

Vähän Ruotsi-Suomen yhteistä sotahistoriaa. Isonvihan aikana Venäjä terrorisoi Suomessa, samoin Pikkuvihan aikana. Ruotsalaiset pakenivat Ruotsiin. Viime sotien aikana Ruotsi piileskeli Hitleriä. Nyt on vastassa Putin. Ruotsi taisteli sotansa viimeiseen suomalaiseen mieheen. Kuka uskoo Ruotsin ja Suomen puolustusliittoon nytkään?

Toisten, kuten tuotantoeläinten, kärsimyksellä tehty liiketoiminta tulee tehdä laittomaksi. Moni maksaisi korkeamman hinnan kaupassa.

Kun pitkäaikaistyötön eliittikansalainen (I-P 11.5.2022) saa nykyiseen verrattuna kaksinkertaisen rahamäärän sieltä seinästä eli nousee tulotasoltaan köyhyysrajalle, ei lomautettujen ja konkurssien takia pitkäaikaistyöttömiksi päässeiden ”eliittiura” enää urkene, koska nykyisen rahamäärän sijasta sinne elinkeinoelämän kiertokulkuun meneekin kaksinkertainen määrä sitä seinärahaa. Kukaan kun ei syö sentin senttiä niistä sosiaalieuroistaan. Kaikki menee kauppiaille!

Kuinka voi niinkin typerä idea, kuin lasten fitneskilpailut saada luvan ja ylipäätään kannatusta joidenkin pintaliitäjien taholta? Onko tekemällä tehtävä mielenterveyspotilaita? Lapsi, joka muutenkin on murrosiässä herkässä tilassa ja elämänsä tienhaarassa, saa jopa valmiin anorexian evääkseen elämään. Aikuisten harrastus on asia erikseen ja aikuinen osaa paremmin, ehkä, tunnistaa, ollaanko terveellä pohjalla. Miksi tällaiseen pölhötykseen ei terveysviranomainen puutu? Vai onko tämäkin ”jokaisen oma asia?

Huom. Sanotaan, että on hyvän asumisen säännöt. Onko? Kysyn vaan?

Ei tartte Ilmajoen liittyä, vaan valtio joutuu pakkoliittämään Seinäjokeen kaikki Seinäjoen rajanaapurit Marinin hallituksen holtittoman rahanjaon johdosta. Kurikassakin se tiedetään, koska kymmenen vuotta jo pärjätty ilman kaupungintaloa ja nyt kovalla kiireellä suunnitellaan turhaa taloa, että keritään saamaan itsenäisyyden ajasta kertoma monumentti.

Miten on mahdollista, että Turkki on Natossa? Se on sortanut ja tappanut kurdeja vuosikymmenten aikana silmää räpäyttämättä. Voiko joku viisaampi selittää.

Jos koiran ulkoiluttajista valittanut pyöräilijä varsinkin takaapäin lähestyessään ajoissa varoittaisi soittamalla kelloa, niin ohitustilaa varmaankin järjestyisi. Näin vain ei juurikaan tapahdu, ainakaan Vaasassa. Edestäpäin lähestyvät yleensä voi havaita muutenkin.

Maatalouden tehtävä tuottaa raaka-aineita, elintarvikkeita, rehuja, huoltovarmuutta, omavaraisuutta, ei huumeita. Näistä vastuu monilla tahoilla. Elintarvikkeita tulisi saada enemmän suoraan tiloilta helpommin. Maataloutta voisi monipuolistaa, enemmän kalkkunaa,.. Suomalaista ruokaa pöytään läheltä. Maatalous on elinkeino. Maatilamatkailua enemmän tarjolle. Ruoasta ulkomailla puutetta, ei huumeista ja niiden haitoista.

Metsätalouden alkutuotanto on myös elinkeino, joka tuottaa energiaa, raaka-aineita jalostettaviksi ja ravintoa. Luonnosta – metsistä, maasta, vesistä, ilmasta, niiden elämästä tulee pitää hyvää huolta, sillä ne antavat ihmisille virkistystä, lepoa, rauhaa, suojaa sekä ravintoa ja tuottavat elintärkeää happea.

Terv.- ja sair.hoidon tehtäviä ovat eri-ikäisten sairauksien ennaltaehkäisy, tutkimukset, tautien, sairauksien hoito, kuntoutus, ensihoito, sairaankuljetus, päivystykset sekä yhteistyö sos.toimen kanssa. Sos.toimen tulee ehkäistä kansalaisten arjen elämän ongelmia, ylläpitää sosiaal. turvallisuutta, taata omatoimisuutta. Sos.palvelut osa hyvinvointipalvelujen kokonaisuutta. Varmaan jokainen kansalainen tarvitsee sos.- ja terv.palveluja elämänkaarensa aikana, vauvasta vaariin, arjen sujumiseen kotona tai sen ulkopuolella.

Vanhana jalkapallofanina hurahdin viime kesänä pesäpalloon, kiitos Vaasan Mailattarien. Mahtava joukkue, hieno laji ja loistava kenttäkuulutus. Tulkaa muutkin kesällä Hietalahteen viihtymään ja jännittämään. Toivon Mailattarille menestystä Superpesikseen!

Lääkärit, jotka määräävät kivusta kärsivälle potilaalle vain Buranaa, saa potkaista pellolle tai laittaa lisäkoulutukseen. Kivun syy pitää selvittää ja jos mahdollista, hoitaa kuntoon. Kipu on merkki jostain, eikä sen häivyttäminen kipulääkkeellä riitä. Vasta sitten, jos syytä ei löydy tai jos syytä ei voida hoitaa, on tyydyttävä kipulääkkeisiin. Vai onko tässäkin kyse rahasta?

Nyt ei Arkadianmäellä hoiperrella eikä haparoida. Tiukassa paikassa edustajamme toimivat kiitettävän rivakasti. Nato-liitos viedään kunnialla maaliin. Tästä on vatulointi kaukana.

Pilataanko nyt Vaasan historiallinen tori, kun on menossa oikein kilpailu kuka pilaa parhaiten vanhan kulttuurimaiseman? Kirkko- ja Hovioikeudenpuistikko on jo pilattu ja Vaasanpuistikon pilaamista jo suunnitellaan. Kyllä meillä on onnettomat päättäjät ja virkamiehet.

Pohjan Miehet pitivät konsertin 7.5.2022. Kuoro lahjoittaa osan konsertin tuotosta ukrainalaisten lasten hyväksi, hieno homma. Lipun hinta oli 25e, paljonko tästä menee lahjoitukseen?

Lehdessä ollut Suomen Yhdysvaltain suurlähettilään, eteläpohjalaistaustaisen Mikko Hautalan esittely, kohotti huomiota kansainvälisyyskasvatuksen merkitykseen (I-P, 10.5.). E-P:n maakuntaa moititaan Suomen vähiten vieraskieliseksi, vain 2,6 prosentin osuuden johdosta. Mutta eihän vieraskielisyys ole mikään todiste alueen kansainvälisyydestä. Väestön asenne ratkaisee. Kansainvälisyyttä edistetään nuorison kieliopinnoilla ja muulla koulutuksella.

I-P 11.5. Ari Lehtimäki, naulankantaan, justiin näin. Pitäisi maahanmuuttosysteemissä keskittyä laatuun, ei määrään. Esimerkkinä Vietnamin venepakolaiset, ei mitään takkua, ahkeraa ja tunnollista väkeä.

Missähän päin aurinkopaneelien asentaja naapurin puita kaataisi, entäs liito-oravat ja niiden reitit?