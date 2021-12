Kyllähän Puolustusvoimat voitaisiin ottaa rokotustalkoisiin mukaan. Esimerkiksi sotapoliisioppilaat voisivat vallan mainiosti ohjata potilasjonoa pistoshuoneeseen ja ulos, ei siihen sairaanhoitajattaria tarvita. Saman voisivat tehdä lääkintämiehet. Lääkintämies olisikin oivallinen juuri rokotuksen jälkeisen odotustilan valvonnassa, koska hänen tarvitsisi vain hälyttää hoitaja tai lääkäri ripeästi paikalle allergiareaktion sattuessa. Lääkintä- ja sotapoliisivarusmiehet voisivat olla myös kirjaamassa tietoja tietokoneelle, niin kussakin pisteessä vapautettaisiin yksi hoitaja rokottamaan. Tietosuoja ei liene esteenä, koska ko. vapaaehtoisilta – tai komennetuilta – voidaan ottaa salassapidon vaativa vaitiolovelvoiteupaus.

Miksei Anne-Maj Salinin merkittävää työtä Tikanojan taidekodissa mainittu taidekodin 70-vuotisjuhlasta tiedotettaessa? Fr. Tikanojan tyttären ja taidekodin ensimmäisen intendentin Tuttu Frejborgin seuraajana ja perinteen kantajana Salin teki taidekodista valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin tunnetun ja arvostetun taidemuseon, ja hänen upeat julkaisunsa taidekodista ja sen kokoelmista ovat yhä arvokkaita. Ihme ettei häntä näy juhlajulkaisun kirjoittajien joukossa.

Mitähän varten suomalaisista on tullut pelkureita? Olipa puhe sitten Venäjästä tai Covidista, niin kädet pystyyn vain. ”Ei me pystytä! Ei kannata yrittää! Huonosti käy joka tapauksessa!” Taikka sitten pupujussimetodi: ”Ei sellaisesta mitään vaaraa ole, kaikki hyvin!”

Kyllä oli hyvä kirjoitus Markku Jokisipilältä ”uhriutumisesta”. Tuli mieleen parinkymmenen vuoden takaa valatilaisuudessa esitetty ilmaisu ”Nykynuoriso on kasvatettu sietämään ei mitään”.

Ootteko te niin hyviä ihmisiä, et pitää Mariinia arvostella, vitsinä ei kukaan oo kuullu. Mariin on hyvä nuori pääministeri, paljon työtä/taakkaa on. Oikein, et Kiuru helpottaa Mariinin takkaa, jolla on myös perhe. Kiitos Mariin, olet ihana.

Jos joku on todella kiinnostunut talvi- ja jatkosotaan johtaneista seikoista, suosittelen vt. tohtorin ja evp. eversti Pekka Visurin kirjoja. Ne eivät ole mitään musta tuntuu -romaaneja vaan ylöskirjattuihin dokumentteihin ja johtajiemme päiväkirjoihin perustuvia teoksia. Aloittaa voi kirjasta Hitlerin ja Stalinin kaupankäynti Suomesta 1939–1940. Tämän kirjan toinen tekijä on Eino Murtorinne.

Eipä tajunneet meidän päättäjät, kun valitsivat Usan koneet, että Venäjällä on nyt Kekkosen kausi, siellähän on 30 v. siitä, kun viimeinen muutos. Meillä tuli Kekkonen valtaan 30 v. päästä muutoksesta ja häntä tarvittiin. Venäjä tarvitsee tällä hetkellä voimakkaan johtajan, kun jäljessä 60 v. demokratiasta...

Ilmajoen lentokentän nimi on tietenkin siksi Seinäjoen lentokenttä, koska heillä ei ole omaa, niin se otetaan naapurilta. Kovasti tuttua touhua idästä.

Laihialle äkkiä jäähalli, ettei muutaman urhoollisen tarvi lunta jäältä kolata ja sillä rehvastella.

Venäjä sitä ja Venäjä tätä. Miksi ei koskaan Amerikka sitä ja tätä? Mitä Amerikka on tehnyt alkuperäiskansoilleen? Miksi se sekaantuu muiden maiden asioihin? Miten ovat ilmastoasiat siellä? Ei Natoon ikinä, kiitos.

Missä viipyvät rokotusrobotit? Ne toimisivat yötä päivää ja pyhä- ja arkipäivisin. Onko se nyt niin vaikeaa? Onhan se – pitäis saada valtioneuvostolta lupa.

Kielivähemmistön valta saadaan pois äänestämällä kunnallisvaaleissa. Äänestysprosentti on ollut alhainen, siis äänestäkää.

Voi voi noita jotka vastustaa kaikesta, joista olis tuloja kunnalle (tuulimyllyt), olis hienoja katseltavia ja hyvät lenkkipolut. Laavut ja kuntoportaat ei tuo tuloja kunnalle

Onko Suomen päättäjillä yhtään inhimillisyyttä? 1990-luvun lama-ajan devalvoinnista johtuen yrittäjille tyrkytetyt valuuttalainat tuplaantuivat yhdessä yössä. Yrittäjät menettivät kotinsa, yrityksensä ja moni päätti myös päivänsä. Nyt nämä velalliset ovat maksaneet näitä velkojaan yli 30 vuotta ja maksavat edelleen pienestä eläkkeestään. Eikö olisi jo korkea aika antaa loppuvelat heille anteeksi?

Suomalaiset syövät lihaa alle EU:n keskiarvon. Ja vähemmän kuin muut pohjoismaalaiset. Kts. Google.

Vaikka ajanvarauksettomat koronarokotustilaisuudet ovat myös tarpeen, toivoisin rokotuksen olevan mahdollista edelleen myös ajan varaamalla. Aikaa kuluu liikaa kesken työpäivän, ja kun sen vielä viettää ihmispaljoudessa, jossa turvavälit eivät mahdollistu, ja samassa tilassa ollaan kauan, siellä voivat tarttua myös kausiflunssat, mikä edelleen työllistää lisää näytteenottajia ja muuta henkilöstöä.

Valtion hätäkeskusten ensimmäiset valuviat juontavat jo vuodelle 1996, kun hätäkeskuskokeilu alkoi. Työntekijämäärät olivat jo tuolloin alkujaan alimitoitetut. Homma pyöri hyvin pitkälle ylitöiden varassa monella alueella. Toinen valuvika oli rakennemuutos 2010, jonka seurauksena 100 henkilöä lähti talosta, luultiin, että ”uusi” tietojärjestelmä (Erica) korjaa kaiken, vaan mites kävi. Tässä ollaan ja väki aivan täynnä koko touhua. Työvoimapula on alkujaan hyvin pitkälle myös laitoksen (ministeriön) itse aiheuttama.

Montakohan firmaa Suomeen jäisi, jos Kiina ottaisi rahansa pois..!?

Tuttavani oli laittanut joululahjaksi rahaa siskonsa tilille. Tämä samainen summa vähennettiin siskon toimeentulotuesta. Samaan aikaan ex-politikot nauttivat vuosikausia sopeutumisrahasta, edes tuottoisan liiketoiminnan harjoittaminen ei vaikuta tähän rahaan. Valtion virkamies saa vuosia muhkeaa palkkaa ilman työ- ja paikallaolovelvoitetta.

Niin se vain on, että Helsinki on liian kaukana Suupohjan radasta ja maakunnasta yleensäkin.

Loistokirjoitus 19.12. Annilalta keittiön kierrätyskaaoksesta! Ei ole kerta kaikkiaan mitään järkeä, että jokainen talous lajittelee kaikenmaailman jätteet eri pussukoihin, laatikoihin yms. yms. keittiöissään. Jätelaitosten on kehitettävä ja viritettävä prosessinsa niin, että lajittelu tehdään kaikilta osin jätelaitoksissa! Pitäisi onnistua nykypäivänä!

Hollannilla nyt vähempi F35-hävittäjiä mitä Suomi osti ja käyttökulut 570 milj. euroa/vuosi, kun Suomessa muka pärjättäisiin vain 250 milj. eurolla. Jokin mättää.

Tämän päivän esimies ei hallitse tasapuolisuuden – eikä vaitiolovelvollisuuden taitoja johtajuudessaan. Ei ihme, että alaiset uupuu.

Maaseudun rauhaa ja puhdasta ilmaa?? Koirat louskuttaa ja ulisee, omistajat ei niitä lenkitä, muoviroskaa poltetaan öljytynnyreissä surutta, ilmassa pistävä myrkyn haju!

Puolueettomuuspolitiikan kannattajat uskovat Putinin hyväntahtoisuuteen, äärimmäistä sinisilmäisyyttä. Jos halutaan kuulua länteen niin Natoon ja äkkiä.

Me kuluttajat maksaisimme luomuruuasta huomattavasti enemmän. Emme ollenkaan ymmärrä, miksi maanviljelijät suostuvat myymään lihansa, viljansa ja muut tuotteensa tappiolla! Teidän edunvalvojat ja kansanedustajat vetävät teitä höplästä. Toimikaa itse!

Joku valitti kun ei ole tv.ssä jumppahetkiä. On niitä. Koti-TV kuntoutuskanava 33, lähetykset ma ja pe klo 10–13 ja ke ja to klo 11–13.

Non niin! Aina on joku peräkammarinpoika joka ei usko asiantuntijoita Ilmastonmuutoskatastrofin edetessä vauhdilla. Vastarannankiiskejä on aina. Ovat tehneet ajatustyötä ja jopa viisaampia kuin alan professorit. Halvalla saa suun auki ja tekstari ei montaa latia maksa. Siis varsin edullinen arvonnousu. Katsokaahan peiliin, sitäkin voi halvalla tehdä. Näätte siinä viisaan pään.

Isä kuoli keväällä. Pankista tuli vielä kutsu puurojuhlaan, joka oli peruttu. Asiakkuustodistuksen saaminen oli vaikeaa. Sitä ei lähetetty automaattisesti. Virkatodistuksella sen lopulta sain.

Lukekaa hyvät ihmiset Henrik Gräsbeckin kirjoitus Venäjästä, Suomesta ja Natosta 18.12. Täyttä asiaa.

Iso kiitos mallikkaasta walk in -rokotuksesta 17.12. Kaksineuvoisen henkilökunnalle. Väkeä oli runsaasti paljon ennen rokotuksen alkamista, mutta rokotus hoitui nopeaan väkimäärään nähden, kun oli järjestetty kolme rokotuspistettä. Kiitos henkilökunnalle!