Se oli varmaan vitsi, että Kurikan pitäisi karsia luottamushenkilöiden kokouspalkkioista. Eikö vaan? Mieluummin karsitaan lapsilta kouluja ym. Lapsissa on tulevaisuus, niihin pitää panostaa ei karsia.

Toivomus Seinäjoen torikahvilaan, tupakoitsijat rajatulle alueelle, tai tupakointikielto?

Te, joita niin ihmetyttää tarve sateenkaarimessulle: Tiesittehän, että eri puolilla Suomea järjestetään hyvin monenlaisia jollekin ihmisryhmälle kohdistettuja messuja. On esimerkiksi perhemessu, nuorten messu, motoristimessu, opiskelijamessu, tyhjän sylin messu, partiomessu ja yrittäjien messu. Kai muistatte kummastella myös näitä vai onko sateenkaarimessu ainoa jonka kyseenalaistatte? Kaikki mainitut ryhmät ovat varmastikin tervetulleita ihan perusmessuun, mutta ei ole mikään uusi asia että kirkon ovia avataan leveämmälle kutsumalla erikseenkin.

Vieläkö Suomessa on Lenin-museo? Muualla pyritään jo kuvistakin eroon.

No nyt tuli totuus torimusiikista. Aina ensin on kiva puhua negatiivista. Sitten vasta otetaan selville totuus.

Peruskoulu on nerokas koulutus lapsillemme. Nuoret, kun lähtevät 9. luokalta, he ovat saaneet loistavat eväät elämäänsä ja on opetettu vastuulliseen aikuisuuteen. Mutta opettajat, älkää sortuko näin keväällä väsyneinä uhkailemaan käytös- tai ainenumeron laskulla. Asiat ovat aina keskuslteltavissa, palaute mieluusti kahden kesken. Kiusaamista koetaan koulussa tarpeeksi. Toivottavasti, opettajat eivät sorru siihen.

Antakaa hoitajille palkka, jonka he tahtoo ennen kuin kaikki vaihtaa vuokrafirmaan. Sitten se tulee veronmaksajille kalliiksi.

Aikamoisia asiantuntijoita TV-ohjelmissa, kun sisätöissä lippalakkia ei ole jätetty narikkaan. Kasvatus kesken!

Se on aivan oikein, että pienipalkkaiset saavat isomman korotuksen, kuin muut. Aivan järkyttävää, jos jo hyvin toimeen tulevien pitäisi saada samat korotukset. Siinä ei olisi vähääkään järkeä.

Miksi Vaasan lentokentän taakse tehdään taas lisää katuja ja infraa? Onko akkutehtaan tulo jo täysin varmistunut? Vai tuleeko sinne taas uusi ravirata?

Miesten raamattupiirit, mihin niitä tarvitaan? Eikö miehet muka voi mennä yleisiin raamattupiireihin vai pitääkö heitä paapoa sukupuolen perusteella? Raamattuhan pitäisi ryhmissä olla keskiössä eikä sukupuoli, joten ryhmät pitäisi lakkauttaa syrjinnän vuoksi.

Vaasan katujen merkinnässä mielellään viivat siten, että ne eivät vaikeuta liikennettä. Esim. Huutoniemen sillalla.

Kuulostaa oudolta ”vihreydeltä”, jos naapurin tontilta pitää kaataa puita omien aurinkopaneelien vuoksi, eikö tuo ole jo kommunismia?