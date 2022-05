Professorin mielestä ruoka on liian halpaa. Pitäiskö laittaa ruuan hinta sidoksiin tuloihin? Köyhät maksaisi esim. perunapussista vähempi kuin suurituloinen.

Miten saisimme alueelle radiotoimittajan, joka osaisi käyttää ääntä, että se ei olisi pelkkää monotoonista jollotusta. Jokin aika sitten oli miesääni radiossa ja tuli niin hyvä mieli, että olisipa tämä pysyvää. Merisääkin oli niin hyvin luettu, että kapteenikaan ei nukahtanut, vaan kuunteli tarkasti, myöskin minä.

Kun Suomi ja Ruotsi melko varmasti liittyvät Natoon, niin olisi hyvä korostaa ideaa, että Pohjoismaihin ei kuitenkaan sijoitettaisi ydinaseita.

Kyllä ottaa koville kolmannen polven kommarille myöntää Venäjän raakuus ja sotainto. Sitä on paahdettu rauhan valtiona kaikkia kohtaan. Tämä oli jo Putinin viides sota, joka aukaisi silmät.

Eläkeläinen tilaa Wasalinen edestakaisen torstaimatkan Vaasa-Uumaja-Vaasa. Wasalinen etusivu avautuu, aktiiviruutu on varaa. Eläkeläinen varaa edestakaisen meno-paluumatkan, matkan hinta 54 euroa. Eläkeläinen on kuullut, että saman risteilyn voi saada 27 eurolla. Mistä tällainen löytyy, joo pitää mennä aloitussivulle kohtaan matkat ja sieltä kampanjat, josta löytyy edestakainen senioriristeily, hinta 27 euroa. Eikö nykyaikana osata tehdä ohjelmaa, että eläkeläinen, joka varaa risteilymatkan aktiivisen varaa-linkin kautta ja ilmoittaa olevansa eläkeläinen, tulisi hinnaksi 27 euroa. Seniorikampanja tiistaina ja torstaina on melkein koko vuoden, pois lukien kesäkausi. Kuinkahan monta ylimääräistä 27 euroa on Wasaline kyninyt eläkeläisiltä?

Tarjouksessa tänään mustikkaa Espanjasta, varhaiskaalia Makedoniasta, munakoisoa Alankomaista, tankoparsaa Italiasta, varhaisperunaa Espanjasta. Syö kasviksia niin ilmasto pelastuu!

Tomi Kaunismäen kirjoitus 11.5. lehdessä oli hyvä. Kannatan kuntalisää. Kotona lastaan hoitava äiti tai isä tarvitsee myös kannustusta. Samalla helpottaisi päiväkotien hoitajapulaa.

Janipetteri sai mopon. Osaa kaasutella paikallaan ja on oppinut ajaan etupyärä ylhäällä. Mahtavaa.

”Pääsin” eliittikansalaiseksi jouduttuani työttömäksi pitkäaikaisesta työpaikasta. Ruokaa ostin ja osan laskuista maksoin luottokortilla. Omistusasunto meni. Eipä mennyt kenenkään veromarkkoja tukemiseeni. Missä yliopistossa näitä neroja oikein koulutetaan? Kysyypi hetken eliittikansalaisena elänyt.

Valvooko kaupunki hiekanpoistoa? Täällä Vanhassa Vaasassa osa pyöräteitä on kokonaan putsaamatta ja osa todella huonosti putsattu. Polkupyörällä vaarallista ajaa.

Ilman muuta Vaasan torille pitää rakentaa lasten leikkipuisto ja muitakin aktiviteetteja. Mitä me tehdään tyhjällä ja vailla elämää olevalla torilla?

Pahinta ovat julmat lääkärit, joita ei tuomitse kukaan.