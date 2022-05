Nyt katosi sympatiat hoitajia kohtaan, kun mikään ei riitä. Ukrainalaisten tilanteen luulisi vähän kolkuttelevan omaatuntoa. Hoitajilla on töitä, kodit, ruokaa, riittävä toimeentulo jokaisella. Ja onko Tehyltä jäänyt huomaamatta Suomen nykyinen turvallisuustilanne ja sen aiheuttamat pakolliset menot?

Voi hyvää päivää! 11.5. kirjoitetussa mielipiteessä siis arvosteltiin hautajaisvierasta, joka

asiallisesti kysyi, onko hautajaisissa soveliasta esim. pukeutua lyhyeen hameeseen? Ja adekvaatisti kysymysmuodossa kysyi muitakin asiallisia huomioita. Ihmeelliseltä tuntui muka omahyväinen arvostelu hautajaisvieraista! Ilmeisesti kirjoittajan mukaan kaikki on oikein ja sallittua.

Itsekkyys, rahan ahneus, välinpitämättömyys, omahyväisyys, ”mulle kaikki ja heti” jne. Minä, minun, minulle, minusta, minuun.

Lopettakaa Ukrainan sodan ja Suomen talvisodan yhteensovittaminen. Suomalaisten tuhoamat neuvostosotilaat Raatteentiellä olivat suureksi osaksi ukrainalaisia. Heidät tuotiin junakuljetuksin ja kesäkamppeissa täysin outoon maastoon. Suomalaiset pätkivät joukot ns. motteihin soukalla tiellä ja tappoivat hankien saartamat suksettomat sotilaat melkein viimeiseen mieheen hyytävissä pakkasissa. Ainut yhtäläisyys on sodan mielettömyys nyt ja aina.

Seinäjoen Aalto-keskuksen miljöötä on yritettävä yhä suojella. Aalto-keskushan on juuri sitä, mitä turistit, erityisesti ulkomaiset arkkitehtuurista kiinnostuneet, haluavat nähdä. Valitettavasti rautatieasemalta Lakeuden risti kulkusuuntaa antaneena, on enää heikosti näkyvä uusrakentamisen johdosta. Ammattikoulun rakennuskannasta on huolta kannettava. On yritettävä kuvitella, miten Aalto itse ilmaisisi. Lyseon päätykään ei tainnut soveltua.

Hävetkää arvostelijat, ex-puolisot kunnioittavat vainajaa ja yhteisten lasten pyyntöä, ei teidän tunne elämää ja emme sure vaatteilla ja elämme 2022-lukua. Ahdasmielisyys on pahasta, rakkaus muuttuu mutta ehkä ystävyys jää.

Ex-anoppi, ole tyytyväinen, ex-miniä kunnioitti poikaasi puheen muodossa. Kukaan ei voi tuomita ex-puolisoiden asioita ja onneksi syyllisiä ei tuomita roviolle. Se aika meni jo.