Palosaarelle suunniteltu Wasa Marina herättää huolta lähitienoon asukkaissa ja muistutuskin jo tehty. Ettei vaan Palosaaren asukasyhdistyksellä ole sormensa pelissä?

J. V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä 12.5.2022 ja Suomi-neito suoristi selkänsä.

Ei tainnut Putin edes ottaa huomioon, että hänen sotatoimensa ”ajoivat” Suomen ja Ruotsinkin Natoon. Jos hän olisi antanut Ukrainan olla rauhassa, niin täällä olisi eletty kuin ennenkin. Mitä sahasi omaa oksaa!

Jos et kuunnellut torstain aamuhartautta, suosittelen kuuntelemaan. Tyylikäs valinta tiedotuspäiväksi, Snellmanin päivä. Yle saisi kyllä vaihtaa takaisin aamuhartauden uusinnan kahdeksaksi, joutavia hopinöitä nuo Yle Puheesta Ykköseen siirretyt, ainakin tason nousua saisi olla.

Ei voi muuta sanoa, kaikenlaista kiusaamista on nykyään ympärillä, uusia tulee.

Joku jo odottaa vesi kielellä kokoomuksen vaalivoittoa. Täytyy köyhän jo alkaa harjoittelemaan kyykkäämistä, että pääsee sitte mahdollisimman syvään kyykkyyn, kun aurinkoisesti hymyilevä puoluejohtaja meitä kyykyttää! Voivoi. Ei taida kielellä olla köyhällä muuta kuin se vesipisara.

Suomen odotettu Nato-ratkaisu on osoitus kansalaisten kyvystä päättäväisyyteen ja poliittisen johdon tilannetajusta.

Sen nyt arvasi, palosaarelaiset vastustaa kaikkea uutta häiriötekijänä. Uusi hieno rantaravintola olisi todella hienoa ja palvelisi kaikkia vaasalaisia ja turistejakin, mitenkään keskustan rannan ravintolat eivät häiritse rantakatulaisia???

Ei kaikilla ole tori nurkan takana ostaa perunoita. Eikö kauppaan saisi yhtä laadukkaita pottuja?

Terveiset Putinille: Sitä saa mitä tilaa.

Onhan se tietysti hyvä, että vaasalaisiakin informoidaan (IP 11.5.) lähes 1/4-sivun uutisella (kuvan kanssa), että Seinäjoen kirjaston ovi on rikki mutta se korjataan.

Kiitos Pitkänkadun Shell-päättäjät siitä, että kahvila suljettiin. Kaikki me, jotka lähistöllä asumme, olemme hyvin kiitollisia, koska nyt voimme elää rauhassa eikä kahvila-asiakkaiden metelöinti ja autojen jyrinä enää häiritse. Jopa iltaisin ja öisin ei enää kuulu huutamista ja riehumista. Kaikki on nyt jälleen hyvin. Kiitosterveisin lähistön asukkaat.

Käsittämätöntä, että Alskatintien varren pyörätie Isolahden kohdalla ollut nyt tärvättynä vuoden päivät ja loppua ei näy. Luokatonta toimintaa.

Ajat muuttuu, nyt Britannia antaa Suomelle tukensa, 80 vuotta sitten se julisti meille sodan.

Onko eduskunnan kyselytunneilla kysymykset valmiiksi kirjoitettu ministereille? Kun vastatessaan he lukevat paperista. Ihmettelen, eivätkö he osaa vastata ihan spontaanisti ns. omasta päästään.

Joku ihmetteli, miksi palkkoja ja eläkkeitä korotetaan prosentteina, se on porvareiden veto, köyhä köyhemmäksi, rikas rikkaammaksi!

Mitähän varten possuleike tuoksahtaa navetalta? Eikös sen pitäisi haista paremminkin sikalalta?

On se vain kummallista! Venäjä omistaa melkein puolet maailman maista ja aina vain pitäisi saada lisää.

Opettajille sama palkka kuin lääkäreillä!

Miksi kyselytunnin lopussa aina toimitta puhuu viimeisten, puheenvuorojen päälle, lopettakaa höpötys.

Alavuden kaupunki voisi uhkasakon voimalla laittaa ent. NS:n tontin omistajan siivoamaan tulipalojen jäljet Kt 66 varrelta.

Boris Johnson yrittää yhdistää Pohjoismaat omaan blokkiinsa.

On se kumma. Vasemmistolaisten pitää näytellä omilleen, kuin vastustaisivat Natoa. Mikä olisi vaihtoehto? Varsovan liittokin on kuollut. Vaikea tunnustaa, että kommunismin aate on kuollut.

EU ei mitään suomalaisten pakkoremontteja maksa, italialaisten kyllä. EU:ssa taitaa olla niin, että se saa joka eniten huutaa. Välimeren maat osaavat tämän taidon.

Pyöräilijän varoitettava kävelijää/koiran ulkoiluttajaa takaapäin lähestyessään. Samaa mieltä! Näin tein eilen ilman mitään vaikutusta. Ulkoiluttajan kohdalle tullessani huomasin, että hänellä oli kuulokkeet korvilla! Ei ihme, että varoitusta ei kuultu. Nämä aiheuttavat niitä vaaratilanteita, ei se pyöräilijä.

Turkki on Natossa sen Venäjän läheisyyden ja toimivan sotilasjoukkojensa vuoksi. Nato on sotilasliitto ei ihmisoikeusliitto.

Onkohan Venäjän pikku Putin hyppinyt raivoissaan tasajalkaa, kun Nato odottaa Suomea ja vielä kun Suomen presidentti Niinistö laittoi pikku Putinille luun kurkkuun, että katsokoon Venäjä itseään peilistä, pikku Putin tuhoaa itse Venäjän.

Eikö kukaan kaipaa harmaata autoaan, joka on seissyt koko talven Tammikaivon terveysaseman parkkipaikalla lähellä Silmukotia ja aivan Tammikaivontien vieressä. Auto on merkiltään Ford Galaxy, rekisteri E..-7..

Siinä käy justihi nii elikkä huanosti, ku jokku porukat alakaa yhyres käyttämähän itte tuamiovaltaa musta tuntuu -fiiliksillä, vaikka tuatahan valtaa Suames pitääs käyttää vaan oikeuslaitos.

Mitä tekemistä Kurikan tulevalla kaupungintalolla on Marinin hallituksen ’holtittoman’ rahankäytön kanssa? Kirjoittajan pitää nyt vain odottaa kokoomuksen apua: sehän on aina ollut köyhän tuki ja turva.

Wc: t, penkit ja roskikset pois vaan Lakeudenpuistosta ja Keskustorilta, kun iskältä ja äiskältä on unohtunut opettaa kakaroilleen käytöstavat ja kuinka yhteistä omaisuutta pitää kunnioittaa. Ollaan sitten kaikki ilman näiden ansiosta. Ei ole odotusarvot korkealla tällaisten sotkujen järjestäjistä.

Luulisi tieylijohtajalla olevan tärkeämpää teiden surkean kunnon hoitaminen kuin jonkun käpykylän sillan nimen säilyttämisen ruotsinkielisenä.

Valtiojohto punnitsee toimensa nyt huolella. Naapurille ei anneta aihetta uskoa omaa propagandaansa. Meillä kyläpoliitikot haaveilee Nato-tukikohtaa lopetetulle lentokentälle. Kun kansanedustajat nyt kompastelee toisiinsa ollessaan samaa mieltä, ei sovi unohtaa, että niin ne tapaa käyttäytyä. Kekkonen määritteli opportunistit hyvin. Purjehtivat toisen nostamalla tuulella. Tuetaan johtajia, koitetaan sietää poliitikkoja. Niinistön paikalle on erittäin vaikea kuvitella ketään nykyisistä tarjokkaista.

Kokoomus on nyt rinta kaarella Suomen Nato-ratkaisusta. Pysähtynyt kellokin on oikeassa. Kaksi kertaa vuorokaudessa.

Milloin Vaasassa järjestetään kadunvaltaus, jossa jalkakäytävät vallataan takaisin pyöräilijöiltä ja skooteilta?

Hei taliaivot, enää ei saa eikä tarvitse lintuja ruokkia!

Meidän maassa on vielä vapaus sanoa mikä ärsyttää!

Lidl, on syytä perua myyntikielto ihmisten keräämälle Ukrainan ruoka-avulle.

Mediassa esiintyy usein arvioita Ukrainan pakolaisten ja kaukaisten maiden turvapaikanhakijoiden erilaiseksi katsotusta kohtelusta. Perussyy lienee siinä, että Ukrainasta Suomeen saapuneet ovat lähes poikkeuksetta naisia ja lapsia, kun taas kaukomailta tulleet ovat pääosin nuoria miehiä. Edelliset ovat ilman todisteitakin paenneet kaaosmaisista, turvattomista olosuhteista, mutta jälkimmäisten osalta henkilön taustatiedotkin usein puuttuvat.

Herätkää jo Kaskisissa. Talousjohtaja lähtee, vesilaskutus ei toimi, Vanha tekn.johtaja pääsi sijaistamaan, herregyyd, ei näin voi jatkua.

Virkojahan voi vaihtaa ja palkkakin määräytyy työn mukaan. Eli joku tehyläinen vastaamaan Vaasan liikennevaloista.

Olisi varmaan paras lopettaa väittely siitä mitä messuja kirkossa saa järjestää. Rukoillaan sen sijaan, että Jumala koskettaisi jokaista messuun osallistujaa sanansa kautta.