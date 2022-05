Pääministeri kertoo Hesarin haastattelussa 14.5.2022: ”Tiesin jo nukkumaan käydessäni, että tuleva yö olisi.. Että nyt tapahtuu tai ei tapahdu.” Tällä hän tarkoittaa iltaa 23.2.2022. Tuon päivän iltana hän totesi Ylellä Suomen Nato-jäsenyydestä: ”Venäjän toiminnalla ei ole näihin ratkaisuihin vaikutusta.” Lisäksi hän kertoo nyt, että on kannattanut Nato-jäsenyyttä ainakin jo vuodesta 2020. Lähiajat tuovat lisää näitä N-salakannattajia, uskokaa pois.

Kun Suomi liittyy Natoon, niin silloinhan kaikki varuskuntamme ovat natotukikohtia. Se taas on eri kysymys, tarvitaanko niissä ulkomaalaisia sotilaita. Mutta Kauhavalle, jossa jo on olemassa lentokenttä, olisi saatava lentotukikohta takaisin. Vaikka Venäjän ohjukset yltävätkin Suomessa joka paikkaan, niin lentokoneilla on pitempi matka Kauhavalle, kuin vaikkapa Rissalaan. Silloin puolustaja ehtisi nousta ilmaan, ’vastooksille’. 64 hävittäjää ei ole paljon, mutta kyllä kai niistä nyt muutama (4+4) piisaisi Kauhavallekin.

Jätteiden kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen hyvä juttu! Ainut ongelma on vain ihmisten lukutaidottomuus, laiskuus tai piittaamattomuus. Tässä taloyhtiössä on roskat miten sattuu, poltettavat, pahvilaatikot taittamatta ja metallit surutta biojätteissä. Turhaa ja kallista. Menisivät nuoret ja vanhat kouluun, opettelisivat lukemaan, selvät ohjeet!

Jotkut pitävät vihreitä ympäristöpuolueena, joka haluaa suojella luontoa. Tämä on väärä käsitys. Moni heidän ajamansa ”uudistus” on täysi susi. Esim. polttoaineiden pakkosekoittelu on aiheuttanut valtavat metsänhakkuut Indonesiassa öljypalmujen tieltä. Ydinvoiman vastustus suuri virhe. Lentomatkustelu ei heitä haittaa vaikka yksi lomamatka voi viedä enemmän polttoainetta kuin vuoden työmatkat autolla vieläpä verovapaalla polttoaineella. Metsien ja peltojen ”ennallistaminen” suorastaan järjetön idea jne.

Venäjän korkea johto kertoo noudattavansa toimenpiteissään presidenttinsä ohjeistusta. Sikäläinen demokratia siis tarkoittaa, että muilla ei juuri ole asioiden hoitoon nokankoputtamista. Kansalta ohjeistusta ei kannata edes kysyä, koska sodasta puhuminen on viidentoista vuoden vankeuden uhalla kielletty.

Kaikuluotaimella etsityn kalan voi ottaa ja syödä, mutta ilmasta kuvaavalla ei saa etsiä riistaa. Mitä eroa siinä on?

”Eliittikansalaisuuden” (I-P 15.5.2022) omakustanteisesta kirouksesta pääsee vaivatta eroon perustulon, negatiivisen verotuksen ja ns. ylisuuren ökyveron avulla. Silloin palvelu pelaa, työllisyys toimii sekä raha kiertää ja käy pyydykseen!

Nato-huuman loistavan fantastisessa mielipideilmastossa ovat päässeet unohtumaan oikeasti merkitykselliset asiat.

Kansan (enemmistön!) todellisen (!) tahdon mukaista ei ole sosiaali- ja terveyspalveluiden alennustila, työllisyyslainsäädännön orjuuttava epätasapaino, ylirikkaiden ”tahojen” elitistinen verotus; ja muu avoimeen demokratiaan kuulumaton laillistettu korruptio.

Pietari Suuri ansaitsi epiteettinsä ollen venäläinen, Katariina Suuri ei mielestäni ansainnut eikä ollut venäläinen. Putin Pieni on kaikessa nimensä väärti saastuttaessaan venäläisyyden tuhanneksi vuodeksi.

Seurasin pihapiirissä uunilinnun pesintää. Niin teki myös naapurin kissa, ylensyötetty salametsästäjä. Yhtenä aamuna maassa oleva pesäuuni oli tyhjä kisun erikoisoperaation (z) jäljiltä. Hyvästi lintu pieni, haista p katti.

Nykyinen hallituspuolueiden yhdistelmä on paras mahdollinen pyristelemään irti Putinin etupiiristä, ei ainakaan voi revanssihengestä syyttää. Oppos. yhtyköön. eli otan-naton.

VPS:n pitäisi malttaa markkinoida kotipelejä jo vähän aikaisemmin kun lehti-ilmoituksella pelipäivänä (kaikista peleistä ei ilmoitusta ollenkaan) ja muuallakin kuin omalla kotisivulla ja somessakin pitäis näkyä enemmän, harmittaa lukea seuraavan päivän lehdestä, että eilen oli peli.

Sodanjälkeisen nuorison kaksi taaksejäänyttä, nostalgista muisteluaihetta Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, ovat keväiset tulvat ja tangotanssikulttuuri. Maataloutta haitanneet ”paisunnat” olivat soutelemiseenkin houkuttelevia ja erityisen upeata katseltavaa. Suuret ikäluokat kävivät omissa ja eri kuntien seiniä pullistelevissa tanssipaikoissa laahaamassa ”pliukkoja” lattioita, osaamatta edes tangon askeleita, ”ota kiinni mistä saat” -periaatteella.

Kyllä Seinäjoki taas, taas Kalajärven sopimus katkolla. Ei olisi Peräseinäjoenkaan kannattanut liittyä Seinäjokeen. Täys typeriä kilpailuttamisia ym. Antakaa Kalajärven olla ja toimia rauhassa.

Kissa on lainsuojaton peto kotinsa ulkopuolella. Voisitko pitää kissasi kotona näin pesimäaikana ja muulloinkin.

Kaks muoria jutteli kävelykepiistä puhelimes. Kokenehempi neuvoo: se keppi pitää ottaa maahanki, välihin. Ja toinen asia, notta sen pitää olla komia. Ilikee sitte hakia pois, ku sen johonku unohtaa.

En halua tuomita Ukrainan euroviisuvoittoa, mutta Euroviisut ovat poliittiset sympatiapistekilpailut aina.

Aikoinaan muistan puhutun ”eristetään Etelä-Afrikka” -liikkeestä maan harjoittaessa räikeää rotusortoa. En hyväksy tietenkään Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja Natoon pitää liittyä. Mutta vähän huolestuttaa puhe Venäjän täydellisestä eristämisestä. On vaara, että se siinä tapauksessa rupeaa etsimään tukea esim. Pohjois-Koreasta, Kiinasta ym. maista missä ihmisoikeudet eivät ole korkeassa kurssissa. Suomi kuitenkin säilyy Venäjän naapurina. Mitä nöyryytetty ja eristetty entinen suurvalta voi katkeruudessaan keksiä? Suurvalloilla kun on ylpeytensä kuten tietysti muillakin. Sellainen rauha Ukrainaan pitäisi tulla, että Venäjä ei kokisi itseään täysin nöyryytetyksi. ”Sotilaallinen erikoisoperaatio” kun ei ole sujunut heidän haaveidensa mukaan.

Naton jäsenmaille on syytä osoittaa, miten suomalainen yhteiskunta ratkaisee myös sosiaali- ja terveyspalvelut, työllisyystoimet ja yritysten yhteiskuntavastuun. Korruption kitkeminen onkin jo maailmankuulu.

Toukokuulla on monta liputuspäivää, hienoa nähdä kaunis siniristilippu liehumassa. Tosi paljon näkyi myös tyhjiä lipputankoja, nostakaa siniristilippu tankoon niin kauan kun saamme sen tehdä!

Mantila, (I-P 15.5) mitä eroa Nordek vai Nato. Aina meidän on pitänyt kysyä ja vielä useammin EU:lta kumartaa ja kysyä ja olemme saaneet kieltävän vastauksen, kylläkin saatesanoilla, jos haluat kuulua meihin vielä, parasta totella. EU:stakin on tullut kieltäviä vastauksia. Voi aiheellisesti kysyä, miten itsenäinen ja suvereeni valtio Suomi on vuosina 1995–2022.

Olemme olleet kuulemma YYA:ssa näihin päiviin asti ja vasta Naton myötä ”siirrymme länteen”. Jäämme odottamaan, milloin Irlanti, Sveitsi ja Itävalta irtisanovat omat YYA-sopimuksensa ja ”siirtyvät länteen” Suomen tavoin.

Elintarvikekaupan ”supernopea” reagointi, kun uutisoitiin iltauutisis apulantain n. 50% kallistumisista, niin huomisin aamulla kananmuniin oli tullut 60 % korotus!

Vt18, Halkosaaren risteys. Kääntyminen vasemmalle turhan jännittävää autojen viuhuessa ohi molemmin puolin. Onkohan tienpitäjillä mitään aikomuksia parantaa risteystä? Samalla voisi jatkaa kevytväylää koulun suunnasta viimeiset 100 m valtatielle saakka.

Sinä ”makuullaan ajettavan” polkupyörän ajaja, huolehdi nyt hyvä mies näkyväisyydestäsi tien päällä. Ei riitä, että on joku haalistunut pusero päällä. Siitä ei näy kun hihat. Sinua ei näe takaapäin tietä vasten. Et arvaa kuinka näkymätön olet eikä tarvita edes auringon häikäisyä. Niin hieno kun lajisi on niin huolehdi turvallisuudestasi.

Luojan kiitos meillä on Sauli pressana, joka hoiti Nato-keskustelut arvokkaasti maaliin saakka.

Nato-kustannus on vaatimaton, jos se on samaa tasoa kuin Marinin avustajien vuosipalkka. Myös 10 päivän kehitysapumme vastaa Nato-kustannusta. Kaikki on suhteellista. Eikö niin?

Nyt loppui orijaalu.