Vainajan ja hyvien käytöstapojen kunnioittaminen ei ole ahdasmielisyyttä. Näistä välittämättä oleminen on ahdasmielistä itsekeskeisyyttä, jota nykyään niin paljon esiintyy.

Peter Östman! Olet väärässä jos luulet, ettei asiakaspalvelijalle ole merkitystä palveleeko hän fyysisesti vai digitaalisesti. Fyysinen on paljon vaativampaa, kun ei tiedä mitä ihmisen päässä liikkuu, varsinkin kun kyseessä on vähemmän miellyttävät asiat kuten verot.

Joko pian se paljon puhuttu ”Tiitisen lista” julkaistaan luettavaksi. Tulee aika pitkäksi kun ei ole muutakaan ajankulua nyt kun Natoonkin mentiin aivan heittämällä.

Suomen odotettu Nato-ratkaisu on osoitus reservinupseerien kyvystä päättäväisyyteen ja poliittisen johdon tilannetajusta.

Sille, jolta katosi sympatia hoitajiin. Ei sinua yhtään murehduttanut se, että paperimiehet oli lakossa yli 100 päivää ja joilla myös puolta suurempi palkka. Suosittelen hakeutumista hoitajaksi, koulutuspaikkoja on runsaasti. Olisiko hyvä kokea omakohtaisesti hoitajan työ? Arvostelijan paikka on se helpoin. Hoitajienko on tämä Ukrainan asia hoidettava?

Osaako muuten joku sanoa kuinka sieltä Natosta tarvittaessa pääsee pois? Nimim. yksi monien puolesta.

Kun seuraa pahenevaa sähköpotkulautakulttuuria tulee mieleen, että kuinka voi saada taloudellista hyötyä lasten ja nuorten liikkumattomuudesta. Ellei tähän saada parempaa rotia, tulee terveydenhuoltomenot kasvamaan ja vielä sekasorto lisääntyy kun kulkuneuvon saa jättää ilman kontrollia pois käsistä.

Toivottavasti moni katsoi Ylen ohjelman USA:n terveydenhuollon alennustilasta. Suomessa veroista valittavien sietäisi todella olla hiljaa. Meillä ei sentään diabeetikon tarvitse nuukailla lääkityksestä, koska ei ole varaa siihen eikä heitetä ensiavusta ulos siksi, ettei ole vakuutusta. Joo – parannettavaa voi olla meilläkin mutta ei sentään mitään tuossa mittakaavassa.

Tämä hyvinvointialuehomma on tehnyt heidän hallinnostaan itselleenkin sekavan. Hermot menny kaksi kertaa tuohon tunarointiin. Hallintohimmeli.

Nyt loppui orijaalu Venäjän kanssa. Ei tarvitse enää puhua Paasikiven–Kekkosen linjasta. Eduskunnan käytävät pursuaa irtonappeja, kun on takit kääntyneet vauhdilla. Voidaan olla iloisia kun valtio nimeltä Kekkoslovakia saadaan haudan lepoon.

Tukka nousee pystyyn kun mietin miten Nato-hommalle olisi käynyt edellisen pressan aikana, miettikääpä sitä kaikki aitosuomalaiset!

Joku kepulainen kirjoitteli ja pahoitteli kun pankin paikalliskonttorit siirretään yhä kauemmas, ei kai vain ole niin, että taas on pukki kaalimaan vartijana. Onkohan kepu taas enemmistönä päättämäs, eikä osaa tunnistaa tekemiään päätöksiä, kuten tuolla porukalla on tapana syyttää muita omista virheistään?

On liian myöhäistä kertoa sille tuntemattomasta syystä vastaantulevan kaistalle ajautunut, että hae apua itsellesi. Liian myöhäistä on niille kuorma-auton kuljettajille, jotka ovat menehtyneet toisen itsemurhaiskussa tai loukkaantuneet vakavasti puhumattakaan ahdistuksesta mitä nämä järkyttävät kohtaamiset aiheuttavat. Monet yritykset joutuvat vaikeisiin taloudellisiin ongelmiin tai joutuvat lopettamaan toimintansa itsemurhan tehneiden takia. Miten sinä varautuisit jos tietäisit, että joku päivä itsemurhan tekevä tuhoaa omaisuutesi ja ehkä koko elämäntyösi tai jopa elämän? Joudut tekemään työtäsi jatkuvasti miettien, että joku itsemurhatekijä taas kohta päättää päivänsä työpaikallesi. Kuinka monta turhaa kolaria ja kuolemaa on jo ollut pelkästään tänä keväänä? Kuinka paljon surua ja murhetta nämä tilanteet aiheuttavat niin omaisille kuin kuljetusyrittäjille? Niille, jotka yrittävät leipänsä eteen tehdä töitä. Hakeudu hoitoon ajoissa, että et tuhoa mennessäsi toisten ihmisten elämää. Yhtäkään turhaa törmäystä ei enää tarvita!!

Älykäs, harkittu ja hallittu suomalainen korruptio. Vientituote!

Kuinka voi Pohjanmaan Radio jatkuvasti mainostaa jopa uutisissaan tiettyä pehmismyyjää? Luulisi tuollaisen mainostamisen olevan kiellettyä.

Lupiineja, kilometrikaupalla Raippaluodon tien varressa. Melkoista silmänruokaa luonnonperintöalueelle matkaaville. Vaasa ja Mustasaari, ehkä tarvitsisi tehdä jotain.

Kuuntelin kauhulla kansanedustajien puheita Nato-Suomen tulevasta roolista. Meidän täytyy puolustaa Baltiaa, Ruotsia ja koko Itämeren aluetta ja tietenkin siinä sivussa omaakin itärajaamme Luonnollisesti osallistumme myös Euroopan ulkopuolisiin kriisinhallinta ja rauhaanpakottamisoperaatioihin Tulee mieleen kysymys miksi tällainen ”Pohjolan Preussi” oikein Natoon liittyi joka ottaa siipiensä suojaan tällaiset alueet? Onko poliitikot varmoja, että kansan enemmistö, joita ei tosin asiassa kuultukaan haluavat maallemme tällaisen roolin?

Onko hiilidioksidin puutetta ilmastossa, kun kevät on näin kylmä.

Kesäkuu alkaa ja katupölykausi senkun jatkuu.

Vaikka eletään 2022-lukua, hautajaisetiketin mukaan nainen pukeutuu mustiin vaatteisiin ja asusteisiin. Helppo ja yksinkertainen asia. Ja kunnioitus vainajaa ja omaisia kohtaan.

Kiitos mielipiteestä 16.5. Ei voi kun ihmetellä hoitajia. Vaikka Suomeenkin on tullut sodan järkyttämiä ja kaikkea kauheaa kokeneita Ukrainalaisia ihmisiä, niin hoitajat ei ajattele kuin itseään. Katsokaa uutisia tosi kärsimyksestä. Nämä järkyttyneet ihmiset ovat kiitollisia jos saavat täällä Suomessa ruokaa, vaatteita ja vaatimattoman asunnon. Otetaan heistä mallia, he haluavat sopeutua täällä vieraassa maassa ja monet orpoja lapsiakin.

Sinulle tekstailija. Hoitajat eivät tarvitse kaltaisesi sympatiaa. Puuttuuko tiedoistasi hoitoalan tilanne? Kuinka paljon sinulle pitäisi maksaa, että olisit valmis alalle töihin tulemaan? Kirjoitit Ukrainan sodasta ja hoitajien lakosta. Oletko itse luopunut kaikesta kivasta sen takia? Voi koittaa päivä, jolloin sinäkin tarvitset hoitajaa. Toivottavasti niitä silloin vielä on.

Yle Radio 1:ssä lähetettiin loppiaiseen saakka Aamuhartaus klo 6.15 ja pikauusinta klo 7.15, ei siis kahdeksalta. Nyt Aamuhartauden aika on klo 6.50.

Jukka Mäkyseltä jälleen loistava kirjoitus. Tässä on mies paikallaan.

Hyvä asia, että haetaan Natoon. Venäläinen taktinen totuus, esim. Putin sanoi, ettei Krimille hyökänneet vihreät miehet ole venäläisiä. Länsi oli huuli pyöreänä, ilmoitti sitten kun alue oli vallattu, että kyllä ne olikin venäläisiä. Putin sanoi nyt, että ei aiheuta toimenpiteitä Suomen Natoon liittyminen. Onko lausahdus taktinen totuus?

Ymmärtäisin ns. demokratiakustannukset Venäjällä. Mutta näitä RKP:n demokratiakustannuksia voisi kutsua niiden oikealla nimellä, joka ei kyllä ole demokratiakustannus.

Putin estää Nato-jäsenyyden Turkin kautta. Siksi Putin oli niin sovinnollinen Niinistön sinne soittaessa.

Viitsisiköhän joku käydä muistuttamassa Erdogania siitä, että juuri suomalainen komissaari yritti ’ajaa’ Turkkia EU:hun? Ja siitä, että PKK on EU:n terroristilistalla ja siten myös Suomen ja Ruotsin,..

”Salolaisen mukaan suurimmat epäluulot EU:ta kohtaan olivat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:lla, keskustalla ja maatalousväestöllä.”, sanoo iltapäivälehti. Ja oikeassahan he olivat.

Käykö kokoomuksen samoin kuin vihreitten? Vihreät tekivät politiikkaa vihreillä arvoilla, mutta kun muut puolueet aloittivat saman, puolueen kannatus laski kuin lehmän häntä. Nyt kun Naton kannatus on aika vahva joka puolueessa, kokoomukselle jää vain vähän pelukoppaa, mm. talouden hoito, jolla ei monia vaalia voiteta, jos se on pääasiassa köyhien kyykyttämistä.

Miksi taas katuvalot sammutetaan yöaikaan? Säästö on lehtijutun mukaan vain noin kymppitonni!

Jos Turkki vaatii, etteivät Ruotsin kurditaustaiset kansalaiset saa osallistua valtiopäivävaaleihin vain siksi, että he ovat kurdeja, tekee Turkki itsestään rasistisen valtion.