Kalajärven sopimusta koskeva kirjoitus. Sopimuskatko koskee vain Ravintola Kalajärveä ei SFC Kalajärven leirintäaluetta.

Hieno tarina tiistain lehdessä nuoresta puhekyvyn menettäneestä, joka kouluttaa koiraansa viittomin! Upeaa!!! Tsemppiä jatkoon!

Kaupoista saa ihan hyviä perunoita, jos osaa valita oikean lajikkeen eri ruokiin. Ostaessani tiedostan että, tähän aikaan vuodesta perunat ovat jo lähes vuoden vanhoja, eivätkä enää uusien veroisia.

Nytpä vasta pitääkin olla huolissaan, kun Putin kertoo, ettei Suomeen kohdistu sotilaallista uhkaa Venäjän taholta.

Sanokaa ny joku viisahampana onko se Nato sotilasliitto vai puolustusliitto.

Katuvalojen sammuttamisesta saadaan 10–15 teur säästö. Se on yks kärpäsen p Vaasan menoissa. Energiakaupunkiin ei pimeys sovi, lisää turvattomuutta.

Suomen hyvinvointi loppuu siihen, jos kokoomuksesta tulee pääministeripuolue, kaikki sen tietää, mutta hyväosaiset ei halua sitä myöntää, kun ajatellaan vaan omaa napaa.

Jo 60-luvulla leikin kotini mailla Hakojärvellä maastossa, joka oli ”kepitetty” valtatie 18:n uutta tielinjausta suunnitellen.

Istuin tiistaina Vaasan keskussairaalan kahviossa vajaan tunnin. Pöytiä, eikä tuolien selkänojia ei tultu pyyhkimään tänä aikana kertaakaan. Kahviossa käy päivittäin satoja henkilöitä. Potilaitakin osastoilta kymmeniä. Huomasin, että valtaosa jätti laittamatta käsiin desiä. Pöytiä ja tuoleja, myös tarjottimia, kosketellaan koko ajan lukuisten ihmisten toimesta. Pintoihin tarttuu pöpöjä myös aivastettaessa ja jopa puhuttaessa roiskuu pisaroita. Mielestäni sairaalan kahvion hygieniasta pitäisi huolehtia tavallista tehokkaammin.

Tämähän tiedettiin. Kun asiat pitää väkisin laittaa solmuun ja hyväkään valmentaja ei SJK:lle kelpaa, ollaan taannuttu tutulle tasolle. Peli on samanlaista peruuttelua, vastuun pakoilua ja olematonta joukkuepeliä kuin ennen Honkavaaran aikaa. No, onpahan ainakin oma tyyli! Maaleja yrittää jostain taikoa hyökkääjä, joka sopisi paremmin kolmiloikkaajaksi. Minkähänlainen työilmapiiri mahtaa kultamustissa olla? Julmaa sanoa, mutta nöyryys voisi löytyä putoamisesta.

Kyllä tämä uhoaminen saisi jo riittää. Marin toittottaa, että meillä on suunnilleen huippuun koulutettu armeija, hyvin suunniteltu ja valmistauduttu kohtaamaan kovakin haaste. Toinen kokoomuksesta: saamme jopa 900 000 miestä riviin, jos on tarve. Herätkää nyt tähän päivään, kun puolustusvoimiin menevistä nuorista miehistä on lähes puolet huonokuntoisia ja iso osa ylipainoisia. Aivan timantteja löytyy harvakseltaan, että suosittelen pitämään hiukan matalampaa profiilia.

Nyt alootetahan orijaalemahan Natua.

Jos päättäjät ja muutkin ihmettelevät, miksi monet nuoret aikuiset ja varsinkin naispuoliset nuoret aikuiset lähtevät pois Etelä-Pohjanmaalta ja muualtakin Ilkka-Pohjalaisen levikkialueelta, niin kannattaa lukea ajatuksella Heidi Backmanin ja Laura Hakasen Kyyry: kirja kotiseutuvieraudesta. Kirja kuvaa hyvin kotiseutuvierauden ilmiötä yleensä, ajatuksia ja kokemuksia, miksi lähdetään pois kotiseudulta eikä sinne palata.

Nyt on pian vähennettävä naakkoja, korppia ja variksia. Muuten ei tule uusia töyhtöhyypän poikasia tai muita maassa pesivien poikasia.

Alajärveltä Höykkylästä Vimpeliin kulkeva Lakaniementie on aivan karmeassa kunnossa, paikkaa ja poteroa vieri vieressä ja päällekkäin, lisää paikkoja ei enää sovi ainakaan Pyhävuorelle asti alkupäähän, uskomaton ajokokemus taataan autoilijalle tällä välillä.

Vkk. Valta kuuluu Kremlille?

Turkin asenne Ruotsin ja Suomen Nato-kysymykseen on poikkeuksellinen. Siinä ei ole kysymys puolustusliittoon ja ulkopolitiikkaan liittyvästä problematiikasta, vaan asia on sisäpoliittinen. Ruotsin ja Suomen pitäisi siis ryhtyä ”käymään kauppaa” ko. sektorilla, eli tehdä joitain kompromisseja esim. pakolaisasioissa. Suostunevatkohan Ruotsi ja Suomi tähän? Turkki tuli EU:n jäseneksi Suomen EU:n puheenjohtajakaudella. Eli Turkille myönteistä.

Raskasta on olla näkövammainen. Mutta vielä raskaampaa on näytellä näkövammaista .Sellainenkin on vastaan tullut.

Katuvalot sammutettiin taas ”energiakaupunki” Vaasasta, vaikka on vielä pimeää, pilvisellä niin pilkkopimeää, ettei ilman taskulamppua kotimatka onnistu. Miksi tämä epätasa-arvoinen ja todellista turvattomuutta lisäävä temppu täytyy tehdä näin varhain toukokuussa? Rahansäästö on mitätön verrattuna muuhun tuhlaamiseen, kuten esim. onnettomiin onnellisuuskampanjoihin. Poistakaa epätodellinen ja loukkaava iskulause ”Elämän kuuluukin olla helppoa” kaupungilta, nyt kun Euroopassa on sota, turvaa täytyy hakea Natosta ja ruuan hinta nousee rajusti!

Sivusta seuranneena pelottaa kuinka Ilmajoen musiikkijuhlien käy. Puheenjohtajiston vaihdon jälkeen suurin osa työstä joudutaan tekemään rahalla. Aikaisemmat kökkäläiset lopettivat. Uudistuksia ei haluttu ja nyt ilkutaan ja naureskellaan takanapäin uudelle hallitukselle. Harmi.

Ihmetellä täytyy, ettei Turkin ”omahyväinen sulttaani” ymmärrä Naton kehitystä. Käpertymällä omaan ”suuruuden kuvitelmaansa” ja uhittelemalla muille vastuullisille paljastaa kyvyttömyytensä yhteisen asian hoitoon! Suomi ja Ruotsi tuovat vankkaa lisäarvoa Natoon.

Energiayhtiöt saisivat ilmaista puuta kotitalouksilta ilmoittamalla että ne kaatavat ja hakevat pihapuita energian tuotantoon. Tämä olisi järkevää varsinkin nyt kun puun tuonti Venäjältä loppuu.

Kyllä Irlanti, Sveitsi, Itävalta ovat lännessä. Sieltä puuttuvat haloset, tuomiojat, heinäluomat, pekkariset, väyryset... Jos päästään Natoon, sitten olemme lähempänä länttä.

Suomessa Tampereella on jääkiakkokisat, jos ootte huamannu. On vaan niin törkeetä, että ottelut tulee luukuunottamatta Suomen pelejä, kaupalliselta kanavalta. Olisin määkin halunnu niitä muitakin kattoo. On tapahtunu suuri epäoikeus. Nääs, kaikilla ei oo varaa maksaa mainoksista, vaikka telkkari onkin! Monella muullakin on paha mieli.

Miksi seurakunta järjestää aina kevätretken kirkkoja katselemaan? Välillä jotain muutakin, vaikka virkistävä päiväreissu kuntokeskukseen. Pitää olla vaihtelua, ettei aina kirkkoihin, siitä menee mielenkiinto.

Otsikko Il-Po:ssa: ”Sukupuolikiintiöt nopein tapa vahvistaa urheilun tasa-arvoa”. Just!

Lapua, Ilmajoki, Kurikka, Alavus ja Kuortane liitettävä Seinäjokeen, vain sillä taataan EP:n kasvu ja elinvoima. Seinäjoen asukasluku kun saadaan yli sadantuhannen, niin se takaa alueen houkuttavuuden investoinneille ja valtiolta myös tukea tie ja muille hankkeille kun asukasluku on iso. Liitoksilla päästääs eroon turhista kaupungin ja kuntien johtajista ja muista päällekkäistä työntekijöistä mitkä voidaan kouluttaa hoitajiksi mistä on pulaa. Liitokset kun tehtääs ajoissa, niin saataas etumatkaa muihin maakuntiin.

Kauhistellaan, kun kissa on syönyt linnun tai susi lampaan... Syödäänhän me ihmisetkin lintuja, lampaita, sikoja, lehmiä, kaloja ja monet eläimet saavat virua kurjissa oloissa ennen ihmisen kitaan joutumista, että pulinat pois.

VPS:n ja koko liigan otteluohjelma on julkaistu 4. helmikuuta. On ollut aikaa laittaa Vepsun kotipelit omaan kalenteriin.

SJK tykkää pallon hallinnasta ja toiset maalinteosta niin paljon, ettei niitä pelejä viitsi katsella.

Tarkistakaa nyt ne nopeusmittarinne ja ajoasenteenne. Saa ajaa sataa. Jos et aio ohittaa, niin jätä riittävästi etäisyyttä edessäsi ajavaan ajoneuvoon, niin muut voivat ohittaa turvallisesti ja liikenne sujuu joustavammin. Kiitos.

Kiitos Sauli-pressamme! On luottavainen ja turvallinen olo!

Typerää leikkiä katuvalojen sammuttamisella...

Onko Ertokaani Puttiinin ”lakeija”? Ei näytä kantavan huolta Naton eteenpäin menosta. Pelaa näköalatonta peliään.