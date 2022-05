Joku vuosi sitten Ilkassa vanhan ja uuden polven päättäjä keskustelivat kaupungin talousnäkymistä. Uusi näki niin, että velka on sijoitettu oikein ja kiinteistöissä arvo on kiinni. Vanhan mielestä velan kehitys oli karannut käsistä. Jatkuvan kasvun haave ei ennakoinut yrittäjien pakoa keskikaupungilta, ei koronaa, eikä sotaa. Nyt myydään Seinäjoen kiinteistöjä. Velkaa on enemmän, mitä kestää puhua, ja inflaatiota odotetaan. Rakennusten arvo realisoituu, kun saadaan tarjoukset vanhoista paloasemista ja muusta painolastista. Tilalle nousee koko ajan uutta. Velaksi. Onko vaihtoehtoa b?

Ukrainan avustaja sai lopputilin poissaolojen takia, kun tekee avustustyötä??? Kuka tällainen työnantaja on?? Jos se on syynä lopputiliin.

Mikä mättää VKS:n kirurgisella. Sovittuja yhteydenottoja ei toteuteta luvatusti. Kantapalveluun ei päivitetä tulevaa hoitoa tai tarvetta, laboratoriokokeiden tuloksia ei myöskään palveluun kirjata.

Ukraina on tuottanut ruokaa 400 miljoonalle ihmiselle. Kun oman väestön tarve on ollut alle 20 pros. maan ruokatuotannosta, on vienti ollut todella merkittävässä osassa. Tämän päivän tilanteessa tuotannossa on ymmärrettäviä suurvaikeuksia normaaliaikojen viljelytyöhön verraten. Nälkää tullaan joissain sen vientimaakohteissa näkemään. Mitä Suomeen ja Etelä-Pohjanmaahan tulee, toivokaamme ”Härmän Antillemme” erityistä menestystä tällä saralla.

Toivottavasti Nato käsittelee hakemukset nopeasti, niin päästäisiin puhumaan jostain muusta. Vaikka niinkö toimittajat osaisi pohtia useampaa asiaa kerrallaan?

Joku mollas Vaasa-lehdessä meitä, jotka tankkaamme Teboililla. Voitko kertoa kuka muu vielä myy bensaa rahalla eikä vaan kortilla, kaikilla ei pankkikorttia.

Kysymys matkatoimistolle: Salliiko Erdogaani suomalaisten ja ruotsalaisten tulon lomailemaan Turkkiin?

Kun Suomi on Naton jäsen ja Nato-maat Kreikka ja Turkki alkavat sotia keskenään, niin kumman puolelle menemme?

”Me emme käy kauppaa”, sanoi ministeri Haavisto. Mutta entäpäs jos joku vihjaisisi Erdoganille, että voisimme ostaa heiltä muutamia Bayraktereita?

Turkki sikailee Suomen ja Ruotsin turvallisuudella. Varmasti teen kesälomamatkani muualle kuin sinne. Ja kaupassa turkkilaiset hedelmät saavat olla. Senttiäkään en sille maalle anna.

Nauru paljastaa ihmisen luonteen, miten ja milloin hän nauraa.

Itäraja. Johan on aikaa sitten ollut selvä, jos pakolaiset tai Venäjän sotilaat rikkovat rajasääntöjä. Silloin raja on suljettu. Mitä pisteitä nämä ministerit Mariin ja Saarikko kalastavat, tällä valvotulla asialla. Rajavartioston ja Puolustusvoiman rajanseuranta on kunnossa.

Mailattarien katsomoon mahtuu enemmänkin porukkaa. Taittosen Mikko kuuluttajana tosi asiantuntija ja tasapuolinen. Siis katsomaan mielenkiintoista joukkuepeliä korkeimmalla tasolla.

Vimpelin keskiviikkona avaama uusi pesäpallomuseo kaipaisi muutakin esiteltävää kuin mitaleita ja lusikoita. Digitoikaa vanhoja valokuvia nettiin ja klassikko-otteluita Youtubeen. Kaikenlaiset vanhat pesäpallokirjat ja muut historiikit myös digimuotoon.

Vaasan sairaanhoitopiiri tarvitsisi kipeästi silmälääkäreitä silmäosastolle, on jotenkin törkeää, että kutsumusammatteihin yhteiskunnan varoilla koulutetut lääkärit kerääntyy yksityisklinikoille rahan perässä. Tämäkö on palvelua yhteiskunnalle?

Kyllä kuulkaa nykyään tehdään aivan olemattomia polkupyöriä! Eihän niissä ole edes rapakaaria, jopparista puhumattakaan.