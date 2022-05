Hienoa, että maakunnan arkistoasia käsitellään tarkemmin. Historia arkistot eivät ole vain meidän alueen asia, kyse on valtakunnallisesta. Kun kaikki keskitetään, tuho on valtava, pahimmassa tapauksessa, mutta toivotaan, ettei Suomella ole sama kohtalo kun itäisellä Ukrainalla. Olisiko keskittämisen aika ohi?

Joku taas muistutteli että saa ajaa sataa. Minä ajan yhdeksääkymmentä ettei autoni kuluttaisi bensaa niin paljon kuin satasta ajettaessa. Lähden se verran ajoissa ettei koskaan tule kiire. Bensa on niin kallista tänä päivänä, että on järkevää ajella vähän pienemmällä vauhdilla.

Äskettäin oli kirjoitus VKS:n kanttiinin siisteydestä. Hyvät asiakkaat jättäkää astiat pöytään jälkeenne, niin henkilökunnan on pakko käydä siistimässä pöydät. Kyllä kahviloiden isot katteet pitää tämä kestää, emmehän asiakkaina ole heillä töissä. Minä en koskaan ”siivoa” jälkiäni asiakkaana, jos kohta en paljon sotkekaan. Hyvään palveluun kuuluu siisti ympäristö, missä voi rauhassa nauttia virvokkeista.

”Seinäjoen lukion Etelä-Seinäjoen toimipisteen ylioppilaat”. Taidatkos konstikkaammin Peräseinäjoen lukion ylioppilaat. Kuntaliitosten nimikonstailua. ”Kurikan Jalasjärven Jokipiissä”. Pidetään ne kuntanimet ja niiden kylänimet entisellään. Tiedetään, mistä puhutaan, eikä kuulosta niin kouholta.

Matti Hurme väitti 19.5. ILPO:ssa Mauno Koivisto-kirjoituksessaan, että Koiviston presidenttikauden aikana olisi TV:n studiohenkilöstöä ruvettu kutsumaan manuiksi, Mauno Koiviston ”valtavan” suosion siivittämänä. Väärin. Studioporukkaa sanottiin manuiksi jo 60-luvulla. Oli lattiamanuja ja muita vastaavia, työluvan mukaan.

Pitäisikö Afrikka-komissaari Urpilaisen lähettää Turkkiin lisää muutamia miljardeja, täysin vakuuksin kuten edellisetkin meni, jotta Suomen Nato-jäsenyys varmistuisi ja Turkin 70% inflaatio saataisiin kuriin.

Kuka onkaan pahoittanut mielensä hautajaisissa sydäntänsä myöten, että tällä palstalla pitää julkisesti sitä käydä. Tällä hetkellä meillä Suomessa on tosi tärkeitä asioita mitä tapahtuu Natossa ja Ukrainan sota, jossa kuolee ja kärsii siviiliväestö.

Onko Suomella todella varaa antaa lainarahaa 250 milj. Afrikan ilmaston pelastamiseksi. Järjen käyttö on sallittua.

Kansalaisten kannastaisi seurata sivua Fingrid sähköjärjestelmän tila, sieltä näkee mm. mitä todella tuulesta tulee!

Yliopiston tilauudistus näemmä yhä mielettömämpi lehden jutun perusteella. Työhuoneet viedään proffilta, ei näin. Kirjasto ängetään ahtaaseen Luotsiin ja Tritonian avoimuus varastetaan vääriin tarkoituksiin. On erikoista.

Hallitus suunnittelee maatalouskiinteistöiltä kiinteistöveron poistamista, tarkoittaa että kunnat kustantaa sen. Kiinteistövero vähennyskelpoinen, kasvattaa viljelijän verotusta.

Pekka Haavisto on tehnyt kotiläksyt huonosti koskien Turkin suhdetta Suomen Nato-liittymiseen. Mitä näillä reissuilla on touhuttu, kun ei ole selvitetty Turkin todellista kantaa?

Kaikki Erdoganin vastustajat ovat terroristeja ja kaikki Putinin vastustajat ovat natseja. Siis koko maailma on täynnä terroristeja ja natseja! Eikö olekin kamala ja kavala maailma?!!

Seinäjoen ollessa jo neljättä kertaa ykkönen yli 50.000 asukkaan kaupunkien Suomen Yrittäjien kuntabarometrissä yrittäjämyönteisyydessä, käytännössä elinkeinopolitiikassa, niin voitaisiinko ajatella, että Seinäjoen edustajat voisivat kouluttaa tässä asiassa vallankin heikosti menestyneitä kuntia parempaan elinkeinopolitiikkaan. Sehän olisi maan yhteinen etu talouspolitiikkaa ajatellen. Toki koulutuksesta ao. kunnat maksaisivat hyvän korvauksen.

Tasavallan patriisi ja matriisi kävivät kyläilemässä. Tämä ei ole henkilöihin menevää. Tämä on sanaleikki, jota en saanut oltua lähettämättä.

Suomi on tutkimusten mukaan todettu maailman onnellisimmaksi maaksi useana vuotena peräkkäin. Taakse ovat jääneet kaikki Naton jäsenmaat. I-P:n pääkirjoituksessa vaadittiin näitä onnellisuuden luomiseen takertuneita päättäjiä kurvaamaan varikolle. Toivottavasti taso ei laske.

Kiitos kolmelle piispalle ruokaturvakirjoituksesta I-P:ssa 20.5.

Kyllä valoisaan aikaan on järjetöntä pitää katuvaloja päällä. Turvattomuuden tunne on jokaisen korvien välissä. Kaupunkilaiset pahimmasta päästä pelkojensa kanssa. Itte syrjäkylillä asunut ja kävelyt hoidettu säkkipimeinä aikoinakin. Ei katuvaloista tietoakaan saatikka naapureista, jos jotain olisi matkalla sattunut. Joten katuvalot pois valoisaan aikaan ja sekin säästetty raha järkevään käyttöön!

Nato on puolustava sotilasliitto.

Ajoin Huhtalantien jatketta kohti Jalasjärventietä. Vasemmalta lähestyi pyörällä suojatietä teini-ikäinen nuorukainen. Hän joutui pysähtymään, kun minä en pysähtynyt. Kuulin suojatien kohdalla autoon, kun poika karjui haistavveetä ja varmensi asiaansa keskisormellaan. Hän ei varmaankaan tuntenut väistämissääntöä. Mutta miksi nämä säännöt ovat epäselviä, käykö poliisi kouluilla nykyään puhumassa liikennesäännöistä? Onko koulussa olemassa oppiainetta, jossa käsitellään liikennekäyttäytymistä? Ja vaikka ei olisikaan, voisiko joku opettaja ihan muuten vaan ottaa puheeksi, tai jopa lasten vanhemmat, vaikka vanhemmilta sitä lienee turha odottaa, sen verran villi meininki on Seinäjoen suojateillä, oli kyseessä lapsi, tai ikäihminen. Kunnollisilla kylteilläkin voisi tilannetta parantaa. Miten olisi esimerkiksi ennen suojatietä kyltti, jossa lukee: Pyöräilijä väistää. Sellaisissa paikoissa, joissa kuuluu väistää.

Kyllä, 19 kilometriä Vimpeliin on uskomaton ajokokemus kesäisin. Mutta talvisin ajohuumaa hakevalle suosittelen Alajärven Hoiskosta Vimpeliin lähtevää tietä. Kunnanjohtajat olivat täysin oikeassa valituksessaan ely-keskukselle.

Torstaina 19.5. aamuvarhaisesta iltamyöhään jokaikisessä Ylen ja MTV:n uutislähetyksessä kyllästymiseen asti toistettiin ja hehkutettiin presidenttimme ja Ruotsin Magdalenan yhteistä matkaa Washingtoniin. Sen matkan jälkimaininkeja vielä pitkään spekuloidaan kaikissa poliittisissa keskusteluohjelmissa. Viimeisen 3 kuukauden aikana mediassa on ollut vain 4 sanaa: Venäjä, Putin, Ukraina, Nato. Nyt meitä sitten pelotellaan hybridivaikuttamisilla ja Turkilla. Pyydän, että media jo vähentäisi näiden uutisointia!

Miksi kaikki puolueet ovat kääntyneet vanhuksia vastaan? Meidät nöyryytetään syvästi, mihin tahansa palveluun menemmekin.

On se vaan hienoa kun taksin voi tilata kela-matkoihin muualtakin kuin keskustaksilta. Asiakaspalveluun soittaessa keskustaksille on useamman kerran saanut huonoa, ylimielistä ja epäasiallista palvelua. Useamman kerran on myös jäänyt kyyti tulematta. Soitettaessa keskustaksille ja ihmetelty asiaa on kyyti kadonnut bitti-avaruuteen!?!? Keskustaksi voisi ottaa mallia Vaasan välityksen asiakaspalvelusta ja toiminnasta. Ikäihmisen avustaja.

Ei kai kukaan ole enää matkustamassa turistina Turkkiin??? Selkärankaa hyvät ihmiset! Turkki aikoo estää Suomen Nato-jäsenyyden! Muitakin lomakohteita on!

Onko Lapualta lehmät loppuneet, kun koululaisten pitää juoda ruuan kanssa vettä?

Kissalle 200 e vero! Mökillä ”peto” annetaan olla irti, joka yöaikaan tuhoaa n. 10 rannalla olevaa pesää.

Ennen maaseudun kesän täytti huumaava luonnonkukkien tuoksu. Nyt kasvinsuojelu(!)aineilla on tapettu luonnonkukat ja aloitamme kesän arvailemalla erilaisia p-lajeja: lietelantaa, sikaa, kanaa, hevosta... Kyllä on isäntien mieleen!

Kahden auton kolari pe 20.5. Vaasa Laihia välillä n. klo 16.20. Suuret ja sydämelliset kiitokset kolmelle herrasmiehelle, jotka olivat apuna jo ennen kuin autosta pois pääsin, piditte huolta minusta ja ohjasitte liikennettä. Olette upeita, en voi kylliksi kiittää?? Kiitokset myös ambulanssille, pelastuslaitokselle sekä upeille poliiseille, jotka rauhallisesti hoitivat asian maaliin. Meillä on upeita ammattilaisia ja aivan mahtavia siviilejä.

Onko tullu muotiin pressulla aidattu terassi?