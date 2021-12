Ruotsin puolustusministeri lukee näköjään Ilkka-Pohjalaista, koska heti maanantaisen Mantilan pääkirjoituksen jälkeen ilmestyi Hultqvistin lausunto Dagens Nyheterin otsakkeeksi: ”Ryska krav helt oacceptabla” eli jokseenkin sama otsake käännettynä.

Seinäjoen sairaanhoitopiirissä kotihoitaja tai lääkäri ei saa tulla yli 20 km päähän sairaalanmäeltä. Vaasassa ei rajoja ole. Kuinkahan ihmisten tasa-arvoisuus rajataan tulevilla hyvinvointialueilla?

Mä ainaki tykkään ku mua sanotahan äiteeksi ja vielä ku lapsen lapsi sanoo muoriksi! Kaikella rakkaurella...

Jouluyö voi olla monenlainen ja olisi hyvä kun jokainen katsoisi peiliin omaa rakasta minäänsä ja miettiä minkälaisen joulun haluan läheisilleni antaa. Ei siinä auta vaikka tavaranpaljous täyttäisi huoneen, jos isät äidit jouluvieraat humalassa ja päihteissä häärivät, kuka ketkä pelkäävät, turvakodit täyttyvät peloissaan, lapset itkevät. Jospa menisimme lapsen maailmaan ja antaisimme hänelle onnellisen rauhallisen joulun sen oikealla merkityksellä. Nim. Liian monta onnetonta joulua kokenut. Joulurauhaa.

Miksi syyttävä sormi tässä koronaepidemiassa niin usein osoitetaan hoitohenkilöstöön? Heitä on kuitenkin suhteellisen vähän verrattuna koko väestöön. Kyllä rokotetietous pitää jakaa kouluissa kaikille, ei vain terveydenhoito-oppilaitoksissa.

Seinäjoen Energia ottaa ne kalenterirahat yösähköstä. Kun vanhassa talossa asuu, niin tietää milloin yösähkö pamahtaa päälle, joskus vasta klo 23.30 mutta päiväsähkön veloitus alkaa kyllä tasan tarkkaan klo 7.00 joka ikinen aamu. Miettikääpä sitä!

Ei todellakaan mitään kansanäänestyksiä tai muitakaan kyselyitä. Suomi on pitkä maa, aivan kuin ihminen. Yläpäässä on järki, alapäässä ei, mutta alapää voittaa aina koska siellä asuu enemmistö tämän maan kansalaisista. Ei haittaa mitkään hinnannousut tai muutkaan asiat. Aina voi hypätä bussiin, pyöränselkään tai kävellä töihin tai muille asioille. Täällä asuvien mielipiteet tai sanomiset ei paina mitään. Sanonta ”suurin osa tämän maan kansalaisista on kyllä eri mieltä” on tuttu. Se oli siinä sitten.

Perusturva-aluevaalit ja ”realismi”... Kansalaisten todelliset arkipäivän tarpeet vai poliitikkojen selitykset kaiken niukkuudesta...? Demokraattinen avoimuus tai antidemokraattinen mielivalta...!

Menkää vaasalaiset, mustasaarelaiset ja teuvalaiset Kauhavalle katsomaan kuinka joukkorokotus hoidetaan! Lauantaina 18.12.: liikenteen ohjaus, jonotusnumerot , selkeä opastus, järjestyksen valvonta ja useita rokotuspisteitä. Mallisuoritus!

Niille Naton, lue Yhdysvaltojen ihailijoille ja siihen luottaville seuraava kysymys? Kuinka voi olla mahdollista että 20 vuotta Afganistanissa sodittuaan tämä supervalta 2000 miljardia dollaria käytettyään lähti häntä koipien välissä kotiin hävittyään tämän sodan. Vastapuolen aseistus kiväärejä, sinkoja ja miinoja. Mistä tämä kertoo?

Bravo, Vaasan kaupunginteatteri ja musikaali Katri Helena. Tulin esityksestä niin onnelliseksi ja sain voimia. Suurkiitos teatterilaisille!

Maantieto ja historia oli lempiaineitani. Katsopa IP 18.12. turvallisuuspoliittinen selonteko ja vertaa puolustusvoimiemme vahvuuksia muihin Venäjän eurooppalaisiin naapureihin. Aivan. Pitäisitkö omat sotavoimat vahvana vai laskisitko puolustuksemme vieraiden varaan? Kukaan muu ei meitä auta kuin me itse. Miksi meidän pitäisi sotkeutua slaavien sotiin?

Syrjämönlenkillä kävi tiekarhu. Möykyt katos, eikä se liittymiin jäänyt palletta. Kympin suoritus koneelta ja ennen kaikkea kuskilta! Kiitos.

Kokoomus vastusti soteuudistusta ja nyt sillä on eniten ehdokkaita maakuntavaaleissa.

Antakaa Vaasan kirkontornin kellon olla ilman viisareita. Sellaisenaan se muistuttaa mitä on ajan rajan toisella puolella. Siellä on ajattomuus, iankaikkisuus, hyvä tai huono ihmiselle sen mukaan minkä valinnan hän on eläessään tehnyt.

Minä olen useita kertoja matkustanut Finnairin koneessa Helsingistä Kokkolaan. Kone on laskeutunut aina yhtä aikaa Kokkolaan ja Pietarsaareen, vaikka lentokenttä on Kruunupyyssä.

”Vaasa, akkujen kaupunki”, julistaa pääkirjoitus. Seuraavaksi varmaan Seinäjokea tituleerataan NASA:n uudeksi kotipaikaksi.

Kyllä korona-ajasta on jotain hyvääkin; maski nenällä on hyvä pakkassuoja ja kauppojen ostoskorit ja -kärryt ovat puhtaan siistit.

Mikä on Vaasan yliopiston koulutuksellinen linja? Humanistit siirrettiin aikanaan Jyväskylään. Yht’äkkiä haikaillaan omaa oikeustieteellistä opetusta paikallisiin tarpeisiin, vaikka Vaasassa on 30 vuoden ajan toiminut Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan korkeatasoinen, kaksikielinen filiaali, joka tarjoaa mahdollisuudet korkeimpiin yliopistollisiin tutkintoihin saakka. Polkupyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Sillä kyllä pääsee Vaasaan Kauhavalta, Lapualta ja Seinäjoeltakin. Ja kielikylpy samaan hintaan!

Jouluttaja on huono sana. Kuulin sen tällä viikolla ensi kertaa tv:ssa. Mieluummin vaikka jouluihminen!

Kestokassit ovat oivallisia myös kierrättämisessä. Kassi(t) vain valmiiksi: taiteltua pahvia, lehtiä, pienmetallia ja mitä onkaan, lähtee sitten näppärästi kauppareissulle mukaan.

Tonttu valvoo. Tonttu ei saa unta. Ilmasto muuttuu. Milloin sataa lunta? Maasta jotain puuttuu. Tonttu valvoo, hiippailee, ”onkos tullut kesä” ne ihmiset laulelee. Näkeehän sen: linnunpesä! Tonttu on vihainen hyppii tasajalkaa. Tule viisaaksi, ihminen silloin Joulu alkaa.

Arvostan pappeja, jotka vastuullisesti julistavat sanaa eivätkä muuta sitä painostuksesta huolimatta. Tarvitaan totuutta,kuitenkin rakkaudellisesti julistettuna. Kiitos teille sanalle uskolliset papit!

Muistakaa huolehtia uudessa Pohjanmaan hyvinvointialueessa suomenkielisten työntekijöiden kielellisistä oikeuksista. Nyt jo huomattavissa että ruotsinkieli jyrää.

Kyllä niin asiaa kirjoitti Laura Annila kolumnissaan ”Keittiöstä tuli lajittelukeskus”! Jopa näin yksineläjänä ei kaikenlaiselle jätteiden lajittelulle ja keruulle vaan enää tahdo löytyä asunnosta järkevää tilaa. Joutuu tyytymään kummallisiin ratkaisuihin ja kiikuttamaan nyssyköitä turhankin usein keräykseen. Ihme, ettei myynnissä ole biojätteille sopivia kartonki- tms. pussukoita, vaan nekin pitää itse kyhätä sanomalehdistä eivätkä ne tahdo kestää. Teollisuuden ja kaupan pitäisi viimein tosissaan paneutua tuotteiden pakkaamiseen, jottei ihmisten koko elämä pyörisi jätteiden ja kierrätyksen ympärillä! Meidät on aikanaan opetettu hienoihin ja moninkertaisiinkin pakkauksiin ja tähän pitäisi viimein tulla muutos.

Asevelvolliselle annetaan kutsunnan jälkeen palvelukseenastumismääräys. Reserviläisenä hän saa koulutettuna sotilaana käskyn astua palvelukseen kertausharjoituksessa tai liikekannallepanossa. Miksi ihmeessä puhutaan sievistellen kutsumisesta? Käskyjä ne ovat.

Laihian kunnanjohtajan mielestä radan sähköistys työllistää Laihiaa, miten?

Mitähän täs maas täräätähän niin siitä Putiinin propagandatäkystä, että Nato ei saisi levitä enää idemmäksi? Ei sunkaan Ruotsi ja Suomi ole ainakaan kovan paljon idempänä, kuin Turkki?

Tampereelle juuri valmistunut Nokia-Arena, yleisökapasiteetiltaan maksimissa 15 500, on merkittävä uutuus pohjalaistenkin käyttöön. Puhutaan jopa Euroopan moderneimmasta, digitalisaatiossa kehittyneimmästä areenasta. Ei tarvitsekaan lähteä Helsinkiin saakka kulttuuritapahtumiin, vaan matka hoituu jo ”tunnin junalla” Seinäjoelta Tampereelle.

Tammikuun vaaleissa on useita kansanedustajia ehdokkaina. Taas me äänestämme heidät sellaiseen organisaatioon, jonka kokouksista he joutuvat olemaan pois. Viikonpäivät eivät riitä ministerin, kansanedustajan, valiokuntien, kunnanvaltuuston (tai hallituksen), maakuntaliiton ja hyvinvointialueiden kokouksissa istumiseen.