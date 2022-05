Suomalaiset! Turkissa ei olisi moniin vuosiin pitänyt lomailla. Nyt viimein avatkaa silmät! Jos ei rahat muualle riitä, pysykää kotona!

Älä unta nää, että lappuliisat kävis Sala-ampujankadulla. Poliisit joskus ajaa jonon ohi, jotka kaikki sakotettavia. Yötä päivää samat autot parkis.

Ne teki sen taas, ely ja avi, kevätkuopan Evijärveen koko kesäksi, tulvaa odotellessaan, kunnan vaakunassakin ahvenet puoliksi kuivilla, tosi on!

Eiköhän kouluväen olisi jo aika myöntää, että kaikki eivät opi kaikkea. Palataan takaisin ainakin välineaineissa tavoitetasokursseihin, jossa oppilaat saavat valita kuinka laajoja opintokokonaisuuksia haluavat opiskella edellytystensä ja kiinnostuksiensa mukaan. Opettajat ja nopeasti oppivat luokkatoverit kiittävät kun työrauha palaa opintoryhmiin.

Diktaattorin johtama Turkki pitää potkia pois Natosta, ja ottaa tilalle demokraattiset Suomi ja Ruotsi.

Hyvät ruohonleikkaajat, trimmeröitsijät, moottorisahailijat, yms. Sunnuntai pidetään näistä hommista vapaana. Kukaan ei ole niin kiireinen, etteikö tähän pystyisi.

Ilmajoen Musiikkijuhlilla tulee olemaan tiukat paikat tänä kesänä. Maksullinen rakennus ja muu toiminta. Sitten vielä joku yrittää estää tarjoilutilaisuudet kunnantalolla. Herää ny jo nuotten valitustes kans.

Suomi Nato-maana pystyy sulkemaan rajan, mikäli Venäjä lähettää rajalle pakolaisia. Syy: organisoitu kyberoperaatio Nato-maata kohtaan (kuten Puolakin teki). Jos taas emme kuulu Natoon joudumme maana toteuttamaan allekirjoittamaamme kans.välistä sopimusta emmekä voi sulkea rajaa, kaikilla pakolaisilla oikeus hakea turvapaikkaa. Siis parempi Natossa!

”Miten käy työttömän 21.5.” Mielestäni valtio voisi säästää poistamalla palkkatukimallin. Se ei ratkaise mitään, maksaa paljon, tulokset työpaikoista heille aika laihat. Voittajana kuviossa on kolmannen asteen toimijat, saavat lähes ilmaista työvoimaa. Yritykset eivät tätä porukkaa työllistä, siihen ei ole resursseja ja riski liian suuri. Tämän porukan riippuvuuksien tulisi saada sairaus-statuksen. Asiaa käsiteltäisiin sairautena ja he saisivat asianmukaista hoitoa ja lopputulos parempi useiden osalta.

Totta kai ukrainalaisia avustanut työntekijä saa potkut, ellei hän käytä poissaoloihin lomapäiviään. Eihän mistään työpaikalta voi olla määrättömästi poissa. Avustustyö tehdään omalla ajalla.

I-P 21.5. Ilmajoen kunnanvaltuutetun tekemä oikaisuvaatimus. Kaksi vuotta oltu ilman juhlia ja nyt yritetään kapuloita rattaisiin. Terv. ulkopaikkakuntalainen, joka on syntynyt Ilmajoella.

Kaskisten tilinpäätös tappiolla 1,18 milj. Ei kriisikunta, sanoo kaup.joht. Mielestäni kyllä on kriisi, jos käyttää 1,18 milj. enemmän kuin mitä on kukkarossa.

Ilmajoen kunnalta saa ilmaiseksi tiloja tilapäiseen käyttöön, jos kukaan muu ei ole varannut. Näin toteaa vt. kunnanjohtaja Ilkka-Pohjalaisessa lauantaina 21. päivä.

Olipa ihmetys suuri, kun eräs tuttava meni keliakiasta lääkäriin, niin lääkärin lausunto oli, ettei voi tehdä mitään, kun on itse aiheutettu. Voiko olla näin? Onko muilla vastaavia kokemuksia kyseistä taudista?

Minkähän takia pesisliven seuranta on mennyt alas päin kuin lehmän häntä. Parisen vuotta sitten se oli hyvä mutta nyt on todella huono, toivotaan parannusta.

Paperikone tuo rahaa Suomen miehille. Raha tuo hoivaa Suomen naisille.

Oli iso asia pyhän lehdessä. A-L Ruutiainen kirjoitti 1,6 miljoonan eläkeikäisen kokemasta pakkodigitalisaatiosta. Törmäämme siihen kaikkialla. Vanha ”palvelu” on kadonnut, ei vain pankeista ja liikelaitoksista, viranomaisenkin tilalle on tullut kylmä digimaailma. Yli neljä kymmenestä on jättänyt sen takia jonkin tarvitsemansa asian hoitamatta. Rengistä on tullut isäntä. Kone on halvempi, kuin ihminen tiskin takana.

Sanomattakin on selvää, että on sanottu, ja tullaan sanomaan sanomattoman paljon sanoja, jotka ovat loukanneet ja tulevat loukkaamaan sanomattoman monia sanomattoman pahasti.

Kevät on tullut. Fasaanit ja teinit temmeltää Hyllykalliolla.

Nyt kun Suomi on liittymässä Natoon, on hehkutettu armeijamme erinomaisuutta. Kuitenkin varusmiesten ja -naisten fyysinen kunto on useimmiten rapakuntoa. Oppilaitoksissa olisi palattava 50- ja 60-lukujen viikkotuntimäärään eli 4–6 tuntia viikossa. Nykypolven liikuntakuntoa ei paranna myöskään sähköpotkulaudan käyttö, on tulossa jalaton sukupolvi.

Kun Suomen ja Naton jäsenyysneuvottelut pian alkavat, pitäisi neuvottelijoidemme tajuta seuraava asia. Suomi on tilannut 10 miljardin hävittäjät sekä sijoittanut miljardeja uusiin sota-aluksiin. Viimeisten kuukausien aikana miljardiluokan ylimääräiset hankinnat maavoimille. Kun me annamme tällaisen sotavoiman Natolle sekä satojentuhansien reserviläisarmeijan, täytyyhän tämän näkyä meidän jäsenmaksuissamme. Suurimmalla osalla Naton jäsenistä kun ei ole kuin pienet palkka-armeijat ja kalusto suureksi osaksi antiikkia. Näytetään nyt, että suomalaisiltakin löytyy selkäranka vai heittäydytäänkö alusta asti muiden heittopussiksi!

Kuka kertoisi Ohisalolle, että sähköauton valmistaminen suurine akkuineen saastuttaa enemmän kuin dieselauton valmistus ja käyttö.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus myönsi Seinäjoen ammattikorkeakoululle Excellence-laatuleiman erinomaisen korkealaatuisesta kehittämistyöstä (I-P, 21.5.). Seamk on loistanut muissakin arvioinneissa kärjessä. Yliopiston puutteessa Seamkia hoidetaan pieteetillä. Ex-tiedeministeri, ”Härmän Antti”, nyt tärkeään maatalouteen keskittyvänä, voisikin ottaa uutta tiedeministeriä ystävällisesti ”hihasta kiinni” toivoen erityishuomiota Seamkille.

vastaus kommenttiin: Suomessa on sosiaaliturva myös eläkeläisille. Työtä pelännyt/karttanut elää takuu- tai kansaneläkkeiden varassa. Rahastoista heille ei makseta lanttiakaan! Moni kuitenkin ei työtä tehnyt on ollut ja on työkyvytön. Niputatko heidätkin samaan kastiin? Maksavatko maanviljelijät tarpeeksi eläkerahastoihin, samoin yrittäjät? Heillä olisi peiliin katsomisen paikka!

Näin 7 n. 16-v. poikaa vuokratuilla sähköpotkulaudoilla. Yksi heistä pyöritti sähköpotkulautaa ilmassa, heitti sen ja kolina vaan kävi, kun se tippui parin metrin päähän. Toinen poltti kumia, eli piti lautaa paikoillaan, painoi kaasua ja oli savupilven ympäröimänä.

Mantila 22.5. Näin on asiat, Venäjältä ei ole tullu mitään hyvää muuta kuin suolakurkku ja Lada, niissä hinta ja laatusuhde toimii. AK 47 Kalashnikov laatupeli myös, mutta sillä on tehty pahoja asioita. Baletit ja oopperat, mutta niillä ei elä ei tarkene.

Venäläiset ovat ihailtavan ahkeria: He ovat tuhonneet Ukrainassa sodan kolmessa kuukautena jo 1800 oppilaitosta! Se tekee 600 kpl kuussa ja 20 kpl päivässä. Kukapa pystyisi samaan?

Vaasa Festival, miksi ei artistina ei näy loistavaa The Voice -voittajaa Susanne Erkinheimoa? Saisitte paikalle monta maksavaa kuulijaa jo sen vuoksi.

Turkin pressan pälyily haastattelutilanteessa keskusteltaessa Suomen Nato-jäsenyydestä viittaa vahvasti ulkoisiin paineisiin.

Ei Kauhavalle varuskuntaa, että kenenkään ei tarttis karehtia.

Su 22.5. Seinäjoella seppeleenlasku Mannerheimin patsaalla klo 11:30. Paitsi että tilaisuus oli tuolloin jo ohi, hommat hoidettiin alta pois 10 min ennemmin. Eivätkö sotilaat tunne kelloa?

Etelästä pohjoiseen itärajalle niin korkea aita että itätuulikin loppuu. Pysyy samalla saasteetkin oman leipänsä päällä.

Puutarha on ilon lähde! Ei ole kivaa jos sieltä viedään salaa kukan taimipaakkuja, eli Raippaluodossa varastetaan niitä omaan käyttöön.

Takapajuiset kehitysmaat pääsevät viivyttämään Suomen Nato-hakemuksen käsittelyä. Olisiko aika hieman päivittää Naton sääntöjä?