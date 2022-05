Hiljaiset perivät maan -oopperan naispääsolisti Iljin toteaa IL-PO:n haastattelussa 13.5.2022: ”On tärkeää lukea historiaa ja miettiä miksi jotain on tapahtunut. Näin voimme välttyä samalta tulevaisuudessa.” Moskovassa perustettiin 1918 Neuvosto-Venäjän johtama ja rahoittama SKP tarkoituksenaan saada aikaan aseellinen vallankumous Suomessa. Vapaussodassa laillisen hallituksen joukoissa taistelleet työmiehet sahoilla, satamissa ja rakennustyömailla joutuivat heidän työmaaterrorinsa kohteiksi. Ennen kaikkea talonpojat reagoivat kommunistien toimintaan ja tästä sai lapuanliike syntynsä. Tuo sama Neuvosto-Venäjä sai Suomen lähettämään Nato-hakemuksen toukokuussa 2022.

Matti Vanhaselle antaisin ääneni. Suomen seuraavaksi presidentiksi ei ole parempaa ehdokasta. Emme kai valitse sellaista ehdokasta joka on täysin vieras kansalle! Vanhasessa on valtiomiesainesta. Hän ajattelee maamme parasta.

Kyllä Suomen tiedonvälitys ulkopolitiikasta on ollut oikeaa vuosikymmenet. Täällä takametsissäkin on sama käsitys ulkopolitiikasta kuin diplomaatti Pertti Torstila antaa ymmärtää Il-Po:n haastattelussa 22.5.

Eino Leino kirjoittaa runossaan ’Vapauden vilja’: Moskova pettää, on pettänyt ennen, ja pettävi tuhanten vuosien mennen. Runo on vuodelta 1919 ja on kuin tätä päivää.

Musta koira haukkua louskuttaa takapihalla aina vaan ”yksinäisyyttään”. Onko joku nähnyt sen lenkkeilevän? Jos ei, niin herää kysymys että miksi hankkia koira kärsimään!

Miksi Voice seniori -laulukilpailuun osallistuu myös ammattilaulajia tangokuningas Jaska Mäkynen, Kalle Jussila, Caron. Eihän laulun harrastajat tule heille pärjäämään. Halvalla pistetään jotain sääntöjä kilpailuun järjestäjät.

Naton päämajassa Brysselissä 4000 työntekijää ja Suomi palkkaa sinne 150 henkilöä. Mitä ne siellä tekevät veronmaksajien rahoilla?

Vuoden 2021 aikana Suomen väkiluku kasvoi 14 448 henkilöllä. Kun samanaikaisesti suomen-, ruotsin- ja saamenkielisten määrä väheni 10 747 henkilöllä, niin nousee esiin kysymys: mistä ihmeestä aiheutuu tuo lisäys? Ei muuta kuin taskulaskinta heti apuun summaamaan nuo lukemat! Ja yhteenlaskun tulos: 25 195. Tilastokeskuksen mukaan vieraskielisten määrä nousi ko. vuoden aikana ennätyksellisesti 40:een edelliseen vuoteen verrattuna. Uusnormaalia.

Vihreät, jälleen nähdään miten ajattelette, meinaatte pienipalkkaiselta naisalalta viedä sunnuntailisät. Kenen muun kukkaroon käytte kiinni? Vihreät ovat maan alasajoa.

Miksi vihreät haluavat laillistaa kannabiksen? Eikö luonnollisuus, puhtaus ja raikkaus sopisi paremmin vihreisiin arvoihin?

Espanjassa bensa maksoi 7 viikolla 1,3e ja Suomessa 2,3e. Naurettavaa hallitukselta puhua keinojen vähyydestä eikä suostuta luopumaan kalliista lisäaineesta. Ruotsissa hallitus teki heti korjausliikkeen hintaan. Nyt Suomessa rakennellaan muka tuki himmeleitä eri kohderyhmille. Tasa-arvoista? Vihreä aalto alkaa riittämään.

Tankillinen bensaa maksoi pari kk sitten 90e nyt sama tankillinen 143e, huima prosenttikorotus. Miksi hallitus pitää ed. kiinni 60% verosta. Ruotsi laski 25% yhdessä yössä keskusta. Saarikko sanoi bensan hinnasta vain mitä sitten.

Vai ei vihreät ymmärtäneet sunnuntailisien yleisyyttä. Ei tarvitse muuta, kuin kävellä Hesan keskustassa sunnuntaina, niin näkee hyvin, että kaikki isot kaupat ja kahvilat yms. ovat avoinna. Tyhmyyttä ei kannata peitellä ontuvilla selityksellä.

Saako Fingridin johtoaukealla kaivaa/läjittää vaikka mitä perämettällä?

Tämä lehti haluaa pääkirjoituksessaan valtiovallan ohjaavan meitä verotuksella ”investoimaan tuulivoimaan, aurinkoenergiaan ja maalämpöön”. Mitähän lehti sitten suosittelee, kun tyynenä pakkaspäivänä tuulivoimalat eivät tuota sähköä ja aurinko vähän killittää taivaanrannassa?

Isot vapaan kanan munat, oli höyhenet kiinni munassa! Tämä ei vielä mitään, mutta kun on muutamassa päällä ollut ”sitä ihtiänsä”! Eikö hygieniasta enää pidetä huolta? En tarkoita, että pitää vahtia toimitusta! Hattua nostan niille, jotka elantonsa ansaitsevat vapailla kanoilla!

Onpas outoa, pankin taholta ohjataan yksityistä ihmistä maksamaan laskunsa pankin haluamalla tavalla. Eikö asiakas saa käyttää rahansa itselleen parhaalla tavalla ja maksaa laskunsa?

Yle Uutiset uutisoi, että voimakas inflaatio syö palkansaajien ostovoimaa. No syö se mutta syö se ostovoimaa myös eläkeläisiltä. Veronmaksajien ylläpitämä Yle saisi olla tarkempi uutisoinnissaan.

I-P:ssa maanantaina 23.5 pääkirjoituksessa oli osaltaan tavallista kansalaista aliarvioivaa tekstiä vihreän siirtymän osalta. On aivan käsittämätöntä väittää että tavalliset palkansaajat, eläkeläiset sun muut pystyisi investoimaan yli 20 000 euron hintaiseen maalämpöön puhumattakaan sähköautoista. Ainut keino on auttaa omaa kansaa alentamalla polttoaineveroa 40–50 senttiä ja sähkövero pois! Näin on toimittu muualla.

Seinäjoen verotoimistoon kauheat ruuhkat, melkein 2 tunnin jonotus, ketään ei kutsuttu sisään. Kolmena päivänä viikossa auki.

Variskin voi tappaa! Katsoin keskellä kaupungin tohinaa, että varis aikoi ottaa pienoisen pentusen emoltaan. Näytti raa’alta. Jäniksenpoika oli avuton, mutta variksella oli nälkä. Yritin ensin häätää jänistä, kunnes tajusin, että en voi muuttaa luonnonjärjestystä. En vaikka kuinka halusin. Varislintu halunnee proteiinia, koska senkin pitää lisääntyä. En voi auttaa pientä jäniksenpoikasta, vaikka se kuinka haluaisi. Inhottava, kauhea, pelottava näky joka tapauksessa. Tämä on elämää ja luontoa.

Turkki ilmoitti taas hyökkäävänsä Syyriaan. Taas. Sama, jos Suomi ilmoittaisi hyökkäävänsä Viroon – tai Ahventenmaalle.

Seppo Katila kysyi muutama viikko sitten aiheellisesti mielipidepalstalla, mitä karille ajanut Pyhäjoen ydinvoimalahanke maksaa sen pohjalaisille osakkaille, jotka varoituksista huolimatta halusivat yhteistyöhön venäläisen yhtiön kanssa. Tiedossa on, että pelkästään Seinäjoen Energia joutuu alaskirjaamaan seikkailustaan vähintään 10 miljoonaa euroa. Myös muille ”lässähtäneen” Voimajunkkarit-ryhmittymän osakkaille menetykset ovat suuria.

Saimme muutama päivä sitten lukea, että yrittäjät antoivat taas kerran koko maan parhaat pisteet Seinäjoen kaupungille myönteisestä yrittäjäilmapiiristä. Myös koko Etelä-Pohjanmaa menestyi vertailussa hyvin. Outoon valoon tämä tutkimus joutuu, kun vertaillaan yritysten kasvunäkymiä ja tuloksentekokykyä. Selvityksissä eteläpohjalaiset yritykset kuuluvat heikoimmin menestyneiden ryhmään koko maassa.

Kenen kullanmurut on viittineet heitellä ihmisten pyöriä Laihianjokeen, nehän on toisten omaisuutta!

Vihreiden puoluekokouksessa Ville Niinistö sanonut, että Suomen vihreät voisivat ottaa mallia Saksan vihreistä, jotka ovat ”onnistuneet tekemään energiapolitiikan murroksesta vihreän teeman”. Saksan vihreät ovat pääsyyllisiä maan järjettömään ydinvoimasta luopumiseen, joka pakottaa esim. käyttämään hiilivoimaloita pitkälle tulevaisuuteen ja on tehnyt Saksan entistä riippuvaisemmaksi venäläisestä kaasusta ja öljystä. Ennen sanottiin tällaista puhetta kuunneltua, että aivan kuin olisi kuunnellut keitettävien lampaanpäiden kiehumista.

Näin Seinäjoen matkailukauden kynnyksellä heräsi (taas) pari kysymystä. Ensinnäkin joko se aikoinaan varmana esitetty kylpylä sinne Sorsanpesälle avataan piakkoin? Toiseksi aika karmea tuo kesäksi ”valmistunut” toripaviljonki. Mukavaa kesää (taas) niin turisteille kuin kantiksillekin!

Olen saanut sellaisen etiäisen, että Turkin ukko (mikä sen nimi olikaan) haluaa ottomaanien sulttaaniksi tai kalifiksi tms. ja Venäjän ukko (tämä Putin Pieni) haluaa tsaariksi. Jännää seurata miten käy.

Kaupungin oma aikataulunäytös kävelykadun jatkeella. Onko valmiina tulevana vappuna?

Isi otti pikku-Matin moposta äänenvaimentimen pois ja niin on pikku-Matti kohta kartsalla häiriköimässä.