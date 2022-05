Miksei Nurmon hautausmaan vesiastioissa ole edellisvuosien tapaan köyttä, joka estää esim. oravien hukkumisen? Toivottavasti asia korjataan pikimmiten!

Kissalle vero, onko typerämpää kuullut. Miks kaikki vouhottaa kissoista ja niitten irti olemisesta. Se on luomakunnan laki ollu aina ja kissat ovat hyödyllisiä irti. On rottaongelmia ym. kun kissat suljetaan sisälle ja ulkona valjaisiin. Meillä ei oo kissaa, mut oon onnellinen kun muutama käy ja vie hiiret ym. Se, et lintuihin koskee, niin luonnon laki ja lintu pääsee pakoon, ellei ole sairas tms.

Varmin tapa saada Laihia liittymään Vaasaan on järjestää paikallisjunaliikenne Vaasa–Seinäjoki. Ajatella – oikein juna, joka pysähtyisi ihmisten takia asemalle! Kestävän liikenteen aiheen kärkihanke on nyt lähtökuopissa. Kaikkea menestystä sille.

Koronalukujen raportointi lopetetaan. Nythän se on pahimmillaan. Mistä kansalainen nyt saa tietää, koska koronapandemia on ohi? Se ei häviä vaikenemalla.

Nato ja Ukraina ovat varmasti suuria ongelmia. Ne eivät siltikään poista muita ongelmia maailmasta. Kaikki ne pitää hoitaa.

Esitän, että opettajat aloittaisivat lakon 5.6. ja olisivat lakossa 3 kk. Tulisi iso säästö kunnille.

Jos VKS:n kahvion pöytien huoltamisessa oli toivomisen varaa, maalla on toisin. Kävin koronan aikana muutaman kerran Ilmajoen ABC:llä ja puolen tunnin ruokailuni aikana pöytiä ja palvelutiskiä kävi henkilökunta pyyhkimässä kolme kertaa. Siellä uskalsi syödä turvallisesti.

Viini kauppoihin ja kannabis vapaaksi! Vihreät, nämäkö ovat asioita, joilla Suomi ja suomalaiset selviävät tulevista ongelmista, kuten esim. työelämän osaajapulasta tai mahdollisesta ruokakriisistä, josta Pekka H. puhui?

Afrikan ilmastotoimien tukeminen on kannatettavaa. Ehkä näin pystytään torjumaan ilmastopakolaisten aallot tulevaisuudessa.

I-P 24.5. Onkohan Niinistö nähnyt, että täällä halutaan vain hakata kaikki metsät matalaksi. Miten poliitikko voi olla näin pihalla?

Nato on vain muriseva paperitiikeri.

Ilmajoella upea lukuhanke. Kirjojen luvun vähäisyyden lisäksi surettaa, että on talouksia, joihin ei tule painettua päivälehtä. Verkossa tehdään pikakurkkauksia, mutta syventävät jutut jäänevät lukematta. Kaksi päivälehtä vielä parempi. IP:n ja HS: n kirja-arvostelut Jaakko Iloniemen kirjasta täydensivät toisiaan.

Vaasa, koska siilot puretaan, koska Mansikkasaari rakennetaan, koska Pukinjärvi puhdistetaan? Listaa voisi jatkaa.

Hoitajia on kaikin mahdollisin keinoin nöyryytetty vuosikymmeniä. Paljon vähemmän koulutetut ja pienempää vastuuta kantavat miehet ovat tienanneet tuhansia euroja enemmän. Hoitajien vuoro.