Vesilintuja suojellaan isolla rahalla. Halvempaa olisi pitää maalla koirat kiinni ja valvoa huvikseenammuskelijat kuriin.

Kun hypittelet autoasi paikatulla poteroisella maantiellä, tekohampaitasi varjellen, muistele niitä miljoonia euroja joita hallitus on jakanut pitkin maailmaa ja aikoo siirtyä Suomessa sorateihin takaisin ja alentaa lisäksi vielä nopeusrajoituksia!

Vanhemmat, huolehtikaa/velvoittakaa, että lapsenne käyttävät kypärää, kun ostatte heille sähkömopon tai -skuutin. Aivovaurio on kamala asia.

Harmi vaan kun niillä luonnonkukilla harva näläkänsä tappaa. Paitsi mehilääset.

Olimme lähdössä Turkkiin isolla porukalla mutta peruimme sen ja menemme toiseen paikkaan, Turkki ei näköjään tarvi Suomen matkailijoita.

Mustasaaren päättäjät tehkää ihmeessä jotain tienpätkälle Raippaluodon sillalta Raippaluodon kylään, pätkä ala-arvoisessa kunnossa.

Keskustori. Miten rumaksi se on saatukaan!! Muoviset teltat, peltiset myyntipisteet, karmeat, ruosteiset kukkalaatikot ja vielä muovitettu rakenteilla oleva esiintymislava. Parkkitalo ei myöskään ole kaunistus. Katukivetys on ainoa kaunistus. Ikävä tulee vanhaa kauppatoria, jota ei sitäkään voi kauneudesta kehua, mutta tähän uuteen verrattuna se on suorastaan viihtyisä. Harmi, että se tapettiin.

Tervetuloa ajelemaan Jalasjärvelle, suureen maatalouspitäjään! Varsinkin Alavalli–Hirvijärven-tien reunustat ovat luonnonkukkia valtoimenaan kunnes tienhoidollisista syistä (?) niitetään pois! Luonnon niityissä ei paljoa puitavaa eivätkä ne kaipaa lannoittetta, mutta eivät ne tuota kyllä suoranaisesti mitään syötävääkään. Peltojen viljely on myös osa maiseman hoitoa,luonnon monimuotoisutta ja kiertotaloutta!

Venäjän puolustusministeri Sergei Soigu uhkaa lähettää joukkojaan Suomen rajan läheisyyteen. Paikkojahan löytyy koko laajasta Karjalasta, jonka Stalin ryösti Suomelta hyökättyään talvisodassa . Myös Mainila tykin kantaman päässä on varmaan käytettävissä rosvojoukkojen sijoittamiseen. Tai vaikkapa Putinin datsan pihapiiri Kannaksella.

Nyt voivotellaan sitä, että ruokakustannus taloutta kohti nousee 500 euroa vuodessa eli 40 euroa kuukaudessa. Tuon nyt kyllä kestää, kun on ruoasta kysymys. Toivottavasti nuo lisäeurot painottuvat nyt ruokaketjun alkupäähän, jossa kustannusnousut ovat suurimmat lannoitteiden ja polttoaineiden hintojen nousun takia.

Paperimiehet ovat hiki päässä tehneet rahaa suomalaisille. Mihin he ovat rahansa piilottaneet, kun sitä ei riitä julkisen palvelun naisille.

Isolahden satamassa alkaa jo näyttämään hyvältä! Hienoa!

Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin leikata nurmikko sunnuntaina.