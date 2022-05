Ruuan hinta nousee, eli kauppa on alkanut vahvistaa rahavarojaan tieloisena, että tulevasta sadosta on maksettava maanviljelijälle hinta, joka kattaa edes kustannukset. Elikkä mentiin niin sanotusti kuluttajan kukkarolle.

Motoristi, jos henkesi on sinulle kallis, panosta prätkäsi valoihin ja hanki huomiovärinen kypärä. Himmeä lyhty ja musta kypärä saa sinut sulautumaan asfalttiin aamuauringossa.

On outoa, ettei riippuvuuksia hoideta valtion takaaman vapauden varjolla. Monen tilanne parantuisi huimasti muutamassa kuukaudessa.

Yö aikaan tuhoaa noin 10 pesää... Lintuja riittää aina vain. Olin taas kuolla nauruun. :)

On lähes hellyttävää lukea hoitoalan ihmisten tekstejä hoitajapulasta. Ollaan huolissaan tulevasta, jos meidän palkkoja ei koroteta enemmän kuin muilla. Hoitajapulan hoitaminen on työantajan tehtävä, ei hoitajaliittojen. Ei liittojen siitä tarvi olla huolissaan. Kyllä tekijöitä löytyy. Hoitoalan tehokkuuteen pitäisi puuttua isolla kädellä. On varmaan ylivoimaisesti huonointa kun verrataan ihan mihin alaan vaan. Nopein keino parantaa tätä olisi yksityistää koko ala. Aivan varmasti saataisiin hoitajat riittämään kun virtaviivaistettaisiin koko raskas organisaatio. Tämä myös mahdollistaisi palkkojen tarkastamisen kun turhat hierarkiat poistettaisiin ja keskityttäisiin olennaiseen hoitotyöhön.

Miten käynee Vaasan ja Seinäjoen väestönkasvussa korona-ajan saatossa? Vaasa on kasvanut lähinnä maahanmuuton myötä, ja Seinäjoki vuosikymmeniä jatkuvasti maan sisäisen muuttoliikkeen avulla. Juuri nyt Tampere antaa osviittaa jatkosta (Aamulehti, 23.5.). Vetovoimaiseksi todettu Tampere on maan sisäisessä muuttoliikkeessä häviämässä ympäristökunnilleen. Tuoreita ennusteita tutkinut muuttotutkija Timo Aro arvioi etätyön jatkuvuuden taustasyyksi.

Maamme sairaanhoitotilanne on katastrofin partaalla. Leikkausjonot seisoo lakkoilun takia ja vain akuutit tapaukset hoidetaan ja tilanne vain pahenee kesää kohti. Valtiovallan pitäisi puuttua tilanteeseen nopeasti ja tehokkaasti, koska kysymys on suomalaisten hengestä ja terveydestä. Marinin lausunnot, ettei hallitus voi asiaan puuttua, ovat roskaa, koska kyseessä ovat kansalaisten perustuslailliset oikeudet.

Kouluvaari Antille suuret kiitokset kaikesta työstä Länsimetsän koulussa tänä kouluvuonna! 5R ja ope.

I-P 25.5. Sinä joka olit sitä mieltä, ettei sunnuntaina tehdä puutarhatöitä. Varaan itselleni oikeuden tehdä juurikin noita hommia myös sunnuntaina enkä tule sinulta kysymään. Ei mikään ole mukavampaa kuin puuhastella keväällä tontillani ja nauttia tekemisestä. En ala aamukuudelta hommiin vaan päivällä vasta kun ihmiset on jo hereillä muutenkin. Siis sääntöjen mukaan.

Nyt olisi tarve saada jostain 2000 kpl hamekangasta ja 50 kpl housukangasta.

Eläinlajin julistaminen haitalliseksi vieraslajiksi tarkoittaa käytännössä maaseudulla ammuskelua luvallisesti aina ja kaikkialla.

Termin ”jälkiviisaus” ovat keksineet ne, jotka eivät ole tajunneet ajoissa, eivät halua näyttää tyhmiltä.

Kyllä se on hieno ääni tuo työn ääni, vaikka ruohonleikkurin, kun nuo työajat on 24/7 ja säät vaihtelee, niin hommat tehdään sopivana ajankohtana vaikka sitten sunnuntaina. Tervetuloa 2000-luvulle.

Elyn ja avin pitäisi toimia täysin puolueettomasti. Eipä taida. Nytkin Evijärvi on kuivattu, että viljelijät saavat – taas kerran – myös vesijättömaansa hyötykäyttöön.

Eikö tämä Vaasan suurpalkallinen johtaja saa sote-asioita kuntoon? Mikään ei toimi, ei mikään.

Tehyn ja Superin jäsenet suunnittelevat joukkoirtisanoutumista. He siis hankkiutuvat työttömiksi työnhakijoiksi. Kiinnostaisi kuulla minkälaisiin hyväpalkkaisiin hommiin he aikovat hakeutua. Useimmissa työpaikoissa edellytetään vankkaa koulutusta ja osaamista. Jos näitä töitä on runsaasti tarjolla, nykyiset työttömät mieluusti ottaisivat vinkin vastaan.

Eiköhän me luovuttu pyhäpäivän rauhasta silloin, kun halusimme/hyväksyimme kauppojen jokapäiväisen aukiolon. Kaupan työntekijät aina töissä, miksi muutkin eivät voisi hoitaa toimiaan.

Kyllä on hyvinvointialueen uudella hallinnolla asennetta ja rahaa, kun heti aletaan vanhoja ambulansseja maalaamaan.

Kiitos Vaasan teatterille aivan mahtavasta ja huikeasta Veljeni Leijonamieli -esityksestä! Aivan parasta lapsille ja vanhemmille.

Onnea kaikille valmistuville!

Miksi Suomeen tuodaan varta vasten metsästäjien tarpeisiin haitallisia vieraslajeja (supi, valkohäntäkauris ym.)? Virkamiehet vastuuseen! Tämä valtava huvikseen lahtaaminen ja pyssynpaukuttelu on loputtava!