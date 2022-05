Nato-Suomi elää jo omaa elämäänsä, joten julkisten, yritysten ja kansalaisten sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten/ekologisten pääomien on syytä kohdistua ”kotirintaman” todellisuuteen eli seuraava yhteistoiminnallinen mediaprojekti lienee lopultakin Sote-Suomi.

Sitä vaan, että ei oo tällä palstalla hetikään kaikki täysillä matkas. Sen verran olemattomia marinan aiheita, että kannattaako joka aamu herätäkkään. Kun on niin raskasta.

On vain hyvä, että Naton avointen ovien politiikka osoittautui hattaraksi, koska normaali (sotilaallinen) tiedustelutieto olisi osannut ennakoida yllättävän (poliittisen) vastarinnan. Sotilasliitto ei näin ollen vakoile omia jäsenmaitaan; tai ei ainakaan paljasta totuutta rauhankumppaneilleen!

Venäjä kiristää nyt muita maita ruokakriisillä, koska se sulkee mm. ukrainalaisen Odessan vientisataman Mustalle merelle. Itse Venäjä rosvoaa ukrainalaisten viljavarastot itselleen ja kehtaavat varkaat kaupata ukrainalaisten viljelijöiden tuottamaa viljaa muualle.

Ilmajoki maksoi konsultille, joka ammattitaitoisesti arvioi kunnanjohtajahakijat. Päättäjät jättivät tuloksen huomioimatta ja valitsivat joukosta pudonneen hakijan. Uskomatonta! Toivottavasti uusi johtaja osaa ajatella koko kunnan parasta eikä ryhdy vain yhden puolueen juoksupojaksi.

Tritonian kirjaston siirtäminen pois sille suunnitellusta upeasta rakennuksesta on kulttuuriskandaali.

No mutta. Nyt on syytä olla huolissaan ”luonnonvara”virkailijoiden ”laskutaidosta”. Metsien käytöstämme on tullut ”riesa”. Vai lieneekö ”tarkoitushakuinen” laskentakaava. Terveellä harkinnalla asia on päinvastoin. Mikäli suot luetaan hiilinieluiksi, kaikki tavoitteet on saavutettu!

Ihanaa Mantila ihanaa!! Vihdoin joku sanoo asiat suoraan! Kun Suomessa on vihdoin tehty hartaasti odotettu päätös Nato-jäsenyyden puolesta, on vihdoinkin aika tehdä ”kulttuurivallankumous”. Kaikki Venäjästä muistuttava on kitkettävä ja hävitettävä Isänmaastamme, kadunnimet, patsaat, jne. Meillä lasten balettiharrastukset loppui nyt! Myös paappavainaan Lada meni paaliin ja votkaturismin aikaiset ikonit ym. roinat lensi roskiin! TP Niinistö, PM Marin ja loput 188 kansallissankariamme Mannerheim-ristin ritareiksi!

YLE /urheilu, saisitteko seuraavaan kisaan selostajalle mikrofonin?

Turkki ja Venäjä ovat sopineet, että jarruttavat Suomen Nato-jäsenyyttä. Siten Venäjä ehtii maamme rajoille.

Lakkitehtaasta panimo. Kumpikin tuote päähän menevä, entinen ulkoisestí, uusi sisäisesti!

Siis todellakin, pitäiskö minun todellakin mennä töihin jonkun työeläkkeen takia, kun mä saan sitte joskus, mikä se on joku kansaneläke, jonka joku on mulle tienannu.

Turkkiinko? Ei tosiaan! Suomessa ja Norjassa on enemmän sitä omaa palvelua!

Taitettu indeksi, joka painottaa enempi hintojen nousua kuin palkkojen, on ollut mielestäni eläkeläisille jopa hyvä jo aiemminkin ja nyt se varsinkin on hyvä, kun palkat ei juuri nouse mutta muut hinnat nousee.

Koiran louksutuksesta kirjoittaneelle vastaus. Jos kyse meidän koirasta, niin lenkillä käydään kyllä mutta meillä metsä takana, jossa hyvät polut lenkittää, ei tarvi kuumalla asfaltilla kuljettaa. Ja koira haukkuu ainoastaan kun joku ohi kulkee. Onhan se vahtikoira. Ääntä mahtuu maailmaan. Kovinpa kyttäät toisten elämää. Ilmoitanko täällä, kun lähden lenkille. Luulenpa, että meidän koiralla on paremmat oltavat kuin monella muulla.

Suomi on rikas vain poliitikkojen puheissa. Köyhyys alkaa paljastua tosipaikan tullen, muilla mailla on varaa pudottaa esim. polttoaineen tankkihintaa. Rahat riittää kyllä Italian talojen maaleihin.

Vihreiltä on tainnut jäädä biologian ja maantiedon tunnit väliin, kun ehdottavat kannabiksen laillistamista. Rahakasvien viljelyn alle jää valtavat alueet peltoja köyhissä maissa, joissa olisi tärkeämpää viljellä ravintokasveja tupakan ja huumeiden sijaan. Ne vielä kerätään lapsia työvoimana käyttäen mutta ei haittaa vihreitä, kun on päihdeaineista kyse.

En ymmärrä erään poliitikon selitystä, että jos polttoaineen veroa lasketaan, siitä hyötyy eniten rikkaat? Outo väite, he ajavat joka tapauksessa, kun hinnalla ei ole väliä. Nyt hallitus sitten yrittää sorvata jotain ihmeellistä korvausta heikommassa asemassa oleville. Alennus kuuluu kaikille. Tämä hallitus ei vain osaa.

Isot vapaan kanan munat ovat olleet tosi laadukkaita! Jos joskus ehkä tulee likainen muna voin sen huuhtoa ennen käyttöä. Ts. en ole uusavuton. Munia ei voi tilalla tai pakkaamolla pestä.

Onneksi on Reko-ryhmiä, josta voi ostaa kotimaassa tuotettua ja tuoreena, niin juureksia kuin perunoita ja monia muita tuotteita. Sieltä kun ostaa tietää, että tuottajakin saa jotakin, toisin kuin kaupoissa. Toivottavasti tämä laajenee, niin että saamme ostaa tuotteita suoraan tuottajalta ilman välikäsiä.

Ylikalliit hinnat jääkiekon MM-kisoissa antaa todella huonon kuvan Suomesta matkailumaana. Normaali itse maksava penkkiurheilija jää kotiin.

Nyt kun alkaa tulla kesätyöntekijöitä, niin ainakin yksi homma olisi jonka voisi nuorilla toteuttaa. Seinäjoki–Ylistaro tievarsien siistiminen olisi varmaankin tarpeellinen suorittaa, on meinaan erittäin karmeessa kunnossa Käyttöautolta Ylistaron suuntaan. Jalasjärven suunnassa tämä on tehty ja tienvarret siistissä kunnossa. Paljon roskaa lentää autoista, jotka vievät kuormia Ylistaron Teräsmäkeen.

Hoitoala kärsii hoitokustannuksien vähyydestä, kun ei ole varaa. Ihmetys on suuri, kun rahaa löytyy satoja miljoonia Afrikan maihin ilmastohömpötykseen. Mihinkähän nämä rahat mahtaa todellisuudessa mennä? On todella tyhmää toimintaa, eikö tärkeysjärjestyksessä pitäisi mennä, että oman maan asiat hoidetaan ensin ja sitten vasta muut, jos on varaa.

Näinä päivinä tulee Putiinin hyökkäystä Ukrainaan kestäneeksi yhtä pitkän aikaa kuin Stalinin hyökkäystä Suomeen talvisodassa eli 105 päivää. Sama imperialistinen suurvalta on tuhoamassa ja rosvoamassa Kaakkois-Ukrainasta Karjalan kokoista maakuntaa.

Laittakaa nyt ihmeessä kunnon elokuvia aikuisille Seinäjoen uuteen elokuvateatteriin, muitakin kuin toimintaelokuvia ym. Ja onko sen äänen pakko huutaa niin kovaa?

Kunhan Suomi ja Ruåtsi ovat Naton täysjäseniä, savustetaan Turkki ulos läntisestä sotilasliitosta; jolloin se [Turkki] liittyy itäisen SCO:n täysjäseneksi.

Huoltoasemat ovat nostaneet polttoaineiden hinnat liian korkeiksi. Ei ole varaa enää ravintolapalveluihin asemilla.

Saapa nähdä, millainen kukkotappelu on tulossa ensi vaaleissa Lappiin Mikko Kärnän ja Paavo Väyrysen kesken. Vai putoaako molemmat orrelta.

Vihreillä kova hätä kun kannatus syöksyy loppua kohti. Pitää yrittää kääntää takkia maaseudun vähävaraisten avuksi. Vihreet on etulinjassa olleet tuhoamassa maaseudun elinkeinoja. Vanha sanonta pätee edelleen: Kun maalla on köyhyys, niin kaupungissa on kurjuus.

Koska saataisiin hiljennettyä Vaasan keskussairaalan katolta kuuluva ilmanvaihtokoneen metallinen ujellus? Kuuluu voimakkaasti keskustan suuntaan. Onneksi en asu lähitaloissa. Ulkoilukin sillä alueella on epämukavaa.

Vaasan kaupungilla on kummallinen tapa käyttää rahaa epäolennaiseen. Esim. kävelykadun turha jatkaminen, liikenneympyröiden turha koristelu, pienpuuston turha harvennus. Näen päivittäin perkaamista odottavia todellisia ryteikköjä, vuosikausia täyttämistä odottavia katujen kuoppia ja vaikkapa katumerkintöjen maalaamista odottavia katuja. Onko valtuustossa havaittu tämä Kuntatekniikan outo rahankäyttö? Ensin pitäisi tehdä tärkeät työt ja sitten vasta ns. hifistely, jos rahaa jää.

Ukrainan kansa antaa kaiken synnyinmaan puolesta voidakseen säilyttää vapauden. Miksi Jalasjärven päättäjät käyttäytyivät kuin Lukazenka, kävelivät kuntalaisten yli.