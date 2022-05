Kiitos jokaiselle maanviljelijälle, joka vielä jaksaa kylvää ja kyntää, levittää lietteet ja lannoitteet ja korjata sadon. Tai hoitaa eläimet joka ikinen aamu ja ilta, joka ikinen arki ja pyhä. Jättäkää omaan arvoonsa ne, jotka jaksavat valittaa lietteen hajusta, traktorin renkaiden levittämästä kurasta tai muusta mitättömästä. Pienet on heillä murheet, eivät vain itse sitä ymmärrä. Teidän ansiostanne emme näe nälkää.

Luin Helena Jouppilan kirjan Neloset. Voi ihmetellä, miten paljon äidin rakkaudettomuutta ja puukalikan kalistelua lapset voivat kestää. Antoi paljon ajattelemisen aihetta. Kiitos kirjoittajalle.

Tupakan poltto ei ole pakollista, sehän aiheuttaa hajuhaittaa ympäristössä, vapaaehtoisesti tupakoiva voi mennä tupakoimaan, mistä ei tule hajua!

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 aikana maahamme saapui ennätyksellisesti hieman yli 25 000 vieraskielistä asukasta. Se on hämmästyttävän paljon, kun ottaa huomioon korona-ajan puheet siitä, että kansainvälinen liikkuminen olisi vähentynyt. Tilastokeskus voisikin kertoa tulijoiden kielitaustoista, että voitaisiin tietää jotain tulomaista. Töihinkö tullaan? Vai onko kyse viime vuosina tulleiden perheenyhdistämistarkoituksesta? Kiinnostavaa!

Ay-liikkeen tähänastiset saavutukset ovat vakuuttavia. Euroopan kallein maa, yritys- ja tehdaspaot, työvoimaongelmat jne. Vain ay-johtajien omat palkat ovat jämähtäneet alakanttiin eli 14 000–20 000 e/kk tasolle.

Seuraan yleensä Menot-palstaa. Olisi kiva, jos ilmoituksista kävisi selvästi esille, missä tapahtuma on. Nyt se löytyy vaikeasti ja aina ei ollenkaan.

Sote. Perusturva! Sosiaali- ja terveyspalvelut.

Tietääkö kukaan, vaikuttaako Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin seurakuntien lopettaminen Alajärven ja Kauhavan seurakuntien kirkkoherrojen palkkaan. Tuleeko kirkkoherran palkkaan korotus, pysyykö palkka ennallaan vai pienentyykö palkka?

Luulisi linja-auton kuljettajaa hävettävän pyytää huoltoasemalla ilmaiseksi kahvia ja pullaa, kun näkee että matkustajat eivät osta mitään vaan käyttävät vain wc-tiloja. Tosin eivät matkustajat olisi muutaman minuutin pikapysähdyksen aikana kerinneetkään ostamaan mitään, että eivät jää kyydistä.

Jotkut juhlivat Natoon menoa pääsynä ”länteen”. Mielestäni suomalaisille olisi tärkeämpää päästä ”länteen” tästä tsaarien aikaisesta byrokratiasta ja virkamiesmentaliteetista. Sitä vain kasvatetaan jatkuvasti, esim. sote-uudistuksella perustetaan uusia virkoja hallintoon entisten lisäksi, kun pitäisi lisätä hoitajia ja lääkäreitä. Ihmettelen mitä tämä ”hallinto” oikein tekee päivät pitkät virastoissa istuessaan?

Tangokonsertit jäi tähän. Jos ja kun tangotsto ei pysty myymään omiin konsertteihinsa lippuja käteisellä eikä suoramyynnillä, niin on ihmeellistä. Käykää kaupunginteatterista kysymässä, kuinka siellä osataan asia hoitaa.

Sinulle, joka esität opettajien lakkoja kesäajalle, mitäpä jos lopetetaan opettajien ammatit kokonaan, opeta itse lapsesi kotona. Tai tule kokeilemaan millaista alalla on. Pienemmille paikkakunnille ei päteviä opettajia, varsinkaan sijaisia, tahdo saada enää mistään.

Seinäjoen kaupunki ei pidä siistinä asuntoalueille johtavien katujen ympäristöjä. Esim. Pruukin asuntoalueelle mennessä ympäristö pukkaa valtoimenaan horsmaa ja lehtipuisen vesoja. Sitten nillitetään jostakin lasten trampan sijoittelusta. En kehtaa vieraitani pyynnöistä huolimatta viedä entistä messualuetta katsomaan.

Nyt on ilmastoväellä hätä kun pitää päästää sammakoita suustaan, että metsien kasvu on hidastunut. Toki itse aiheuttivat vanhojen metsien hakkuun uhkaamalla sosialisoida vanhat metsät, jotka eivät enää sido hiiltä. Uudet taimikot ja nuoret metsät huolehtivat hiilen sidonnasta.

Lakki päässä parempi kuin olla päättömänä! Ei suurinta ajonopeutta ole pakko ajaa. Suomi on vapaa maa, eikä aivopieruja parkaisevista kannata piitata mitään. Muuttakoon muualle.

Kuinka yksinkertainen ihminen voi olla? Ihmisen jalostama kissa ei ole luonnonlain mukainen evoluution tuotos. Toiseksi, ei linnun pesässä ole ainoastaan pakoon pääseviä aikuisia, vaan myös lentokyvyttömiä poikasia. Kolmanneksi, jos kissalla olisi vaikutusta rottaongelmaan, miten meillä sitten on jo rottaongelmia?

Pääsin naakoista eroon estämällä niiden pesinnän! Jokaisella kiinteistöllä on omistaja – yksityinen tai julkinen. Katoilla ym. kaaparoiminen on vaarallista, joten ostakaa palvelut yksityisiltä. Vastuu kiinteistön kunnosta on aina omistajalla.

Nyt on taas se aika kun vaan tilinumeroita kehiin. Ja on ollut jopa synttäri-ilmoituksiakin, etten juhli mutta jos haluat, niin tilinumero perässä. Eikö ole yhtään enää rääpyä millään asialla.

Mitä väliä ambulanssin värityksellä on kun kuulemma eivät edes ota potilasta kyytiin vaan käskevät menemään omin keinoin hoitoon!

Sulkuviivat valkoisiksi, etteivät vaan näy lumesta talvella, liikennemerkit pallopäiksi jalattomiksi, ovat sitten neutraaleja mutta tiet täysin kuralla ja kuopilla, niihin ei rahaa sitten riitä.

Kaikkien todellisten luonnonsuojelijoiden tulisi lopettaa hiusten värjääminen, sillä väriaineen tekeminen kuluttaa luonnonvaroja sekä energiaa. Lisäksi hiusten pesu tuottaa mikromuovia vesistöihin.

Mitähän sellaisten vanhempien päässä liikkuu jotka ostavat lapsilleen sähköpotkulautoja, sillä on joku muukin nimi, mikä lie. No, tällä saadaan nuoriso liikkumaan ja kunto nousee ja saadaan terveyskeskukseen lisää jonoja. Voi pyhä yksinkertaisuus, sitten varmaan herätään kun sattuu jotain mutta se saattaa olla myöhäistä. Sen verran vielä, että nämä vaarantaa muita kulkijoita, äly hoi älä jätä.

Euroopassa ja maailmassa toimii monikansallisia liittoutumia kuten YK, EU, EN, Nato ja mitä niitä nyt onkaan. Kuitenkin joudutaan diktaattori Putinilta kysymään armollista suostumusta siihen, jotta ukrainalaisen Odessan sataman kautta voitaisiin laivata ukrainalaisten tuottamaa ja omistamaa viljaa ja kuljettaa sitä turvallisesti maailman markkinoille. Venäjällä ei pitäisi olla mitään osaa ukrainalaisten viljaan.

Ihminen kuuluu luontoon, eikä tietokoneen jatkeeksi.

Löysitkö postinjakajan puhelimen ja kortit Vaasassa, jotka kadotti työssä pe 13.5. Vie löytötavaratoimistoon. Palkkio.

Kurvinen ajelee eniten taxilla veronmaksajien piikkiin ja kepulaiset näyttää muutenkin olevan noissa asioissa kärjessä!!! Miksi?

Jännä juttu tuo Kauhavan kaupunginjohtajan riepottelu valtakunnanki uutissivuulla. Vaikia uskoa, jottei eteläpohojalaanen nainen tohtisi puoliaan pitää. Ajojahti vai ei. Ylireagointia vai ei?

Ei ole luonnon laki, jos kissa koskee lintuun. Koska kissa ei kuulu luontoon.

Joko Honkavaara takaisin, SJK toiseksi kallein ja toiseksi viimeinen. Valmentaja ja pelaajain pestaaja viimeistään nyt heti vaihtoon.

”Maakuntakeskukset tekivät muuttovoittoa”, otsikoitiin (I-P, 28.5.). Mutta Suomen sisäisessä muuttoliikkeessä v. 2021 Pohjanmaalle tuli miinusta 725 asukasta, ja siitä Tilastokeskuksen mukaan Vaasan kaupungin osuus muuttotappiona oli 459. Vaasan väkiluku ei liene pudonnut maahanmuuton johdosta näin paljon, mutta lienee miinuksella. Etelä-Pohjanmaan osalta ei mediassa tietoa ole näkynyt, mutta miinuksella maakunta on. Seinäjoen kasvu on jopa 600.

Orava on metsän rotta, joka syö ja tappaa pikkulintuja ja syö pesistä niiden munat, joten ei naruja vesiastioihin.

Kissavihaajille tiedoksi. Tiesitkö miten paljon naakat, harakat, varikset, tikat ja oravat hävittävät pikkulintujen ja isompienkin lintujen munia, poikasia ja pesiä? Ovat oikeita pesärosvoja.

Hienoa! Leijonille kultaa! Minä kyllä jo viime keväänä ennustin pajunkissoista, että kultaa tulee.