Naton jäsenmaiden parlamentit päättävät uusista jäsenistä paitsi Turkissa, missä siitä päättää presidentti.

Seinäjoen kadut taas auki, korjataan hienoksi katuja, aivan turhaan, mut ei sivummalla kuten Kiikuntie, Halkosaari ym. tiet. Kun ei olla kaupungilla, saadaan ajella rikkoen auton ym .Halkosaaren risteykseskin alennettiin nopeus mut ei uutta risteystä. Hoh hoijaa tätä toimintaa.

Mantila nimitti pääkirjoituksessaan palkkatyön verottamista Suomessa mielipuoliseksi. Semmoisia mielipuolisia aikoja elettiin lamankin jälkeen kun pienestä Kela-virkailijan palkasta oli maksettava reilusti yli kolmekymmentä pinnaa veroa. Siitäkin oli vaan pakko selvitä kun isot pojat olivat vähän sössineet ja pankit oli pelastettava. Siitäkin sitten selvittiin. Niin selvitään nytkin. Hyvinvoinnista ehkä joudutaan vähän tinkimään mutta puhelinta voi käyttää pidempään, voi ajaa halvemmalla autolla eikä lomalle tarvi lentää joka vuosi montaa kertaa. Voi elää jonkin aikaa suu säkkiä myöten.

Esitän, että opettajille 3 kk lakkoa esittävä kävisi koulunsa loppuun oppiakseen laskemaan, sillä 5.9. he ovat olet töissä jo muutaman viikon.

Kiitos Markku Laitinen kirjoituksesta mielipide-palstalla 28.5.2022: Ihminen, josta tuli onnellisempi.

Riikka Pirkkalaisen pitää kysyä Tehyn valtuuston pj. Paula Sihtolta (kesk.), että miksi palkoista ja sopimuksista ei sovita kahvipaussilla keskenään. Rekrytoinnit ovat esim. PK-sektorilla tärkein tehtävä, että työ on tuottavaa on heti. Ei yrittäjällä ole aikaa odottaa kymmentä vuotta. Voiko puoluesihteerillä todella olla noin kapea katsontakanta työelämästä? Tulevat ongelmat ovat eivät ole yksityis- vaan julkissektorilla, kun pahuksen eurot eivät riitä. Toivotaan, että tulevat ”maakuntahimmelit” eivät ehdi tuhota kaikkea.

J Mäkynen, itse olen vähentänyt autoilua juuri koronan takia, sillä käyn kaupassa vain kerran viikossa. Et kait muuten tosissasi väitä, ettei hallitus olisi koronan vallitessa tarttunut juurisyihin?

Leijonat ja Jukka Jalonen ovat vahvasti ehdolla vuoden joukkueeksi ja valmentajaksi vaikka SJK ja Joaquin Gomez pistää kovasti hanttiin. Meriitit on kovat. Kymmenessä pelissä on syntynyt jo kahdeksan maalia. Innolla odotan Europelejä.

Entä jos maat, jotka takasivat Suomen ja Ruotsin Natoon pääsyn muutamassa viikossa eroavat Natosta Turkin kiristämisen takia ja muodostavat oman puolustusliiton samanhenkisistä maista ja jättää Turkin änkyröimään omiin liemiinsä. USA tulee oman aseteollisuutensa vuoksi mukaan, samalla vois tarkentaa sääntöjä.

Eläinsuojelu-rikkomuksissa täysin syytön eläin saa aina kuolemantuomion. Minkä rikoksen esim. kissa on tehnyt? Pyövelit liiveineen ja aseineen saapuvat rehvakkaasti paikalle varmistamaan kuolemantuomion täytäntöönpanon.

Luistelu-, kiekkotaito ja pelin shakkimainen luovuus tulisivat parhaiten esille kun taklaukset kiellettäisiin. Pelaajille turvallisempaa. Katsottavampi.

En kyllä mitenkään ymmärrä johtoportaan väitettä, että polttoaineen veroprosentin pienentäminen hyödyttää eniten hyvätuloisia. Heillähän nyt on varaa ajaa vaikka kuinka, hinnasta riippumatta. Ihmeellisiä selityksiä.

Onkohan, ja toivottavasti on, Ukrainasta tullut sairaanhoitajia Suomeen? Ottaisivat varmasti työtä näillä nykyisillä palkoilla!

Sakari Sankari Manninen.

Eikö se ollut edustaja Mäenpää joka teki aloitteen maatilojen kiinteistöverohelpotuksesta? Nyt ottavat muut kunnian.

Mantila hyvä, suomalainen työtön tosiaan masentuu tarkoituksensa kadottaneena kotona, koska työnantajat palkkaavat mieluummin ulkomaista halpatyövoimaa. Nykyisin vain työnantajalla tuntuu olevan oikeuksia, yhteiskunta- ja veronmaksuvelvoitetta ei kukaan vaadi. Pitäisikö ulkomaille valuvia verotuloja hillitä ja käyttää ne rahat hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon? Ennen vanhaan verojen maksaminen oli kunnioitettavaa, nykyään lisääntyvä voitto ja veronkierto. Työttömien syyllistäminen saisi jo loppua.

Nyt kun hinnat vaan nousee, eräs taho kehottaa olemaan kovana palkkavaatimuksissaan muuten ei oikein pärjää. Hyvä! Otankin junan Eläkevakuutusyhtiö Varman pääkonttoriin ja vaadin minulle kuuluvan inflaatiokorotuksen. Enkä lähde ennen kuin asiani on hoidettu.

Suomen televisio on mennyt pakkaselle, kun mykkäfilmiä esitetään.

Seinäjoella valtuusto saa aikaan laajan keskustelun kasvisruuasta. Muuten mennään kivikkoon kasvavalla vauhdilla.

On hieman hankala työllistyä, kun oma nimi vilkkuu työnantajien mustan listan kärkikymmenikössä vuosikymmenestä toiseen. Ai, että miksikö vilkkuu...? Niin-pä!

Evakuoimatta jättäminen (hyvissä ajoin) on ihmiskilpi. Toki evakuoinnin tarpeen syy on ”suurempi” synti, mutta kuitenkin.

Seinäjoen Keskustorin pintaan valaistuu valopylväistä edelleen lumihiutaleita. Nyt jo katselisi mieluummin kukkia ja perhosia kuten viime kesänäkin...

En leikkaa nurmikkoa sunnuntaisin mutta minä olenkin fiksu ja muut huomioiva.

Johan nyt, kun sote ei ole kunnolla alkanutkaan mutta toisenvärisiksi maalattuja ambulansseja esitellään suu messingillä. Mitäs vikaa vanhassa on? Nooh, rahaa on.

Kiitos Nasima Razmyar, kun torut helsinkiläisiä muka juhlijoita, joilla sivistys on jäänyt ala-arvoiselle tasolle. Korona ei pääkaupungissa vähentynyt kun piti olutta kitaten juhlia , samaten älytön sotku vappuna, juhannuksena ja urheilujuhlain aikana. Jos juhlinta on sotkemista ja rikkomista, ollaan kaukana sivistysvaltiosta. Yhtäkään mitalia ei ole tullut oluen kanssa läträämällä.

Ylisentien pätkä Koulukadun itäpuolella on jo vuosikausia ollut ala-arvoisessa kunnossa. Kysymys Seinäjoen kaupungille: montako vuotta vielä täytyy odottaa jotta asia hoidetaan kuntoon?

Ukrainalle pitäisi kyllä toimittaa rakettijärjestelmiä, joilla voi osua Venäjän alueelle.

Kyllä minä olen mieleni pahoittanut, kun Vimpelin Vedon peleistä ei kirjoiteta lehdessä. Jos ei ehdi seuraavan päivän lehteen, niin sitä seuraavaan voisitte laittaa. Ei kaikilla ole digilehteä.

Ylpeys käy aina lankeemuksen edellä. Nato-kiihkoilijat juhlivat liian aikaisin.

Työpohjaista maahanmuuttoa on lisättävä. Perussuomalaisena kysyn, mitä viimeiset 20 v. on tehty ja kenen halusta, eli ilmeisesti tehty väärin ja saatu asukkaita.

Yleensä kun valitetaan ilmanlaadusta, niin se pyritään selvittämään ja puuttumaan ja poistamaan huonon ilman aiheuttaja. Näin olen ymmärtänyt.

Kyllä helsinkiläiset olivat kateellisia Tampereen onnistuneista kisoista ja Leijonien juhlista Tampereella, ihmetyttää Ylen asenne asian uutisoinnissa, ensi vuonna uudestaan ja onneksi vain Tampereella eikä ollenkaan Helsingissä.

Maa- ja metsätalousministeriksi siirtynyt Antti Kurvinen on kovan paikan edessä, kun Brysselissä ei hänen mukaansa ymmärretä, miten metsätaloutta Suomessa hoidetaan. EU-komissiolla on lukuisia lakialoitteita metsien käytön rajoittamiseksi. Kurvinen joutui Brysselissä yllättäen puolustamaan myös kasvuturpeen käyttöä Saksan asennetta vastaan. Kurvinen korostaa pyrkimystään Suomen maatalouden hengissä pitämiseksi kannattavuuskriisissä. Pontta!

Miksei nämä Vaasan pyörätiesuunnittelijat ja näistä päättävät tule esille kuten aikanaan. Suunnitellaan verorahoilla pimeitten verhojen takana tuntematta ketään. Hämärää. Kuka selvittää Vaasan kävelykadun jatkeen!!? Kuka tätä soppaa johtaa! Tämä on meidän kaikkien rahoja ja paljon muuta on on tehtävä. Onko kaup.johto juonessa mukana?

Kiitos sinulle, joka kirjoitit vastauksen koiran/koirien louskutuksesta. Onpas sattunut aivan samanlainen tarina kuin meillä. Näitä kyttääjiä ja valittajia aina löytyy.