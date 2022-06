Kyllä maanviljely kannattaa lopettaa, jos se on Evijärven vesijättöjen ja korvausten varassa roikkuvaa puuhastelua.

Mitä ja ketä varten Eskoo rakensi uudet rakennukset Seinäjoelle? Ehkä toimistovirkailijoille? Vammaiset potkittiin pihalle.

Viheraatteen kannattajat ovat varmaan nyt tyytyväisiä, kun polttoaineen hinta on Euroopan kalleinta. Elämme pitkien etäisyyksien maassa. Helsingin ”eloväki” pääsee liikkumaan julkisilla keinoilla. Sieltä komentelevat meitä totutulla tavalla ponnistelevia vastuullisia kansalaisia. Tolkku ja kohtuus kateissa!

Kaipa Biden kieltää Venäjää ampumasta Ukrainaa pitkänmatkan raketinheittimillä, kun Ukraina ei saa ampua Venäjän alueelle? Saakohan Biden nukutuksi tuon päätöksen jälkeen?

Myöhäiset kiitokset Heikki Pietarinsaarelle sinnikkäästi ja luontoystävällisestä paperinkeräyksestä. Yritämme täällä Törnävällä vaalia perinteitäsi Törnävän alueen kotiseututyön hyväksi.

Mikä on terroristi? Se on ihminen, joka ei ole samaa mieltä Erdokaanin kanssa.

Ei kannata nylkeä karhua ennen kuin se on kaadettu.

Asioin Rewellin Salessa. Huomasin, että tarvitsemani tuotteet sijaitsivat alimmalla hyllyllä lattian rajassa. Osasta näkyi vain pakkauslaatikon osa, jolla tuotteet olivat, mutta ei sitä oliko laatikon perällä tuotetta vai ei. Koska tuote oli minulle tärkeä, jouduin menemään kontilleni lattialle tuotteen saadakseni. Kassa harvoin voi jättää paikkansa ja kontilleen kassakin joutuisi menemään. Olen yli 70-vuotias enkä enää tuen puutteessa päässyt ilman apua ylös. Tuotelappujakin on seisaaltaan mahdotonta nähdä. Selän taivuttaminen pitkälle alas on ikäihmisille todella vaikeaa. Useimmissa muissakin liikkeissä on sama ongelma. Näin ei saa olla.

Siirtäkää tyhjät Kirkkopuistikon pyörätiet Ravilaaksoon.

Millä tavalla Suomi ja Ruotsi tukevat terroristijärjestöjä...?

Nyt selvisi, ettei Vaasan kaupunki ole ainakaan lintuystävällinen, kun oikein ”sankarillisen” koirapoliisin toimesta pitää muutama hanhi karkoittaa puistosta. Näin on käynyt jo viime kesänä, kun upeat tiibetinhanhetkin häädettiin. Niitä tultiin muualtakin katsomaan ja monet kaupunkilaiset kävivät päivittäin ihailemassa. Onkilahden puisto on niin laaja, että sinne mahtuu vaikka 200 hanhea lannoittamaan, varsinkin kun sitä ei käytetä piknikpaikkana, koska se on niin kostea. Linnut tuovat iloa ja todistavat että monimuotoista elämää vielä on. Luontokato huolestuttaa ja Vaasan kaupunki muokkaa ympäristöä vain ihmiselle. Linnut elämöivät täällä vain pari kuukautta, se on pientä tyhjyyden ja melun rinnalla, jota ihminen aikaansaa. Ihmisenkin pitäisi kuulua luontoon, joten eipä nyt häiriinnytä muutamasta hanhesta, rusakosta, ketusta tai läpi jolkottelevasta sudesta. Ja luonto tarjoaa elämykset ilmaiseksi, ei tarvitse kaupungin pennosiaan sijoittaa.

Jos ei tykätä, niin ei tukita. Suomi ja Ruotsi voisivat vetää hakemuksensa pois Natosta, ja rakentaa sotilasturvallisuutensa nykyisiä yhteenliittymiä kehittämällä. Samalla voi blokata kaiken asekaupan Turkin kanssa.

On aivan turha hurskastella, että Suomi on tasa-arvoinen maa. Ei ole, etenkään urheilussa. Esim. pesäpallon Superpesiksessä pelaavien naisten keskimääräinen vuosipalkka on 4000 e. Miesten vastaava summa on 17000 e. Aika kaukana ollaan tasa-arvosta. Kuinkahan maksava yleisö voisi ottaa naisten pesäpallon omakseen, kun sen oma liittokaan ei sitä tuon vertaa arvosta.

2014 Venäjään asetetut pakotteet tuntui suomalaisten kukkarossa. Ukrainan sodan vuoksi Venäjälle asetetut pakotteet pistää suomalaisten talouden sekaisin. Me maksamme polttoaineista, ruuasta, energiasta, sähköstä, kaasusta itsemme köyhäksi. Pakotteet kääntyvät asettajaa vastaan, pitäisi pienentää ostot neljännekseen, tuotantokustannukset säilyisivät ja tuotto myyjälle pienenisi.

Kaikessa on alettava säästämään, säästösyistä hallituksen avustajien määrää pienennettävä 20%:lla tai polttoaineen veroa alennettava 0,40 euroa

Kyllä nyt alkaa väki hermostua, kun hoitajat lähtevät muille aloille. Työn raskaus ja palkka eivät kohtaa, niin se vain on. Valittajat voivat vapaasti kokeilla, töitä kyllä riittää. Entiset hoitajat työllistyvät helposti, löytyy työnantajien arvostamia ominaisuuksia. Näin kävi itselle, ei ole ikävä raatamista pikkupalkalla.

Yle uutisoi siitä, mitä venäläiset Venäjällä ajattelevat Suomen Nato-jäsenyydestä. Ja totta kai uutinen myös siitä, mitä Suomessa asuvat venäläiset miettivät Suomen hakemuksesta. Miksi ja keitä uutisointi palvelee? Putiniako?

Tuulivoimasta perittävä kiinteistövero menee pian valtiolle ja se jakaa kaikille kunnille pienen rahan, koska on kuntia, joilla ei ole mahdollisuutta tuulivoiman, Valtion kassalla on vain kassan pohja näkyvissä.

Elokuvateatterin tarjonnasta valittaja ei ole näköjään edes perehtynyt valikoimaan. Koko ajan on ollut näytöksiä ns. aikuisten leffoja, laatudraamaa. Tälläkin hetkellä useampi. Mutta taitaa olla niin ettei mikään kelpaa. Ja äänentaso on just hyvä.

EU juhli, kun öljykuljetukset loppuu 90%:sti Venäjältä. Venäjä sulkee varmasti vapaaehtoisesti Unkariin ja Saksaan tulevan öljyputken. Se siitä, polttoaineiden hinnat jatkaa nousuaan.

Oli vuosi 2011. Istuin kahvilassa Turun keskustassa. Suomi oli edellisenä päivänä voittanut jääkiekon MM-kultaa pitkästä aikaa, hienoahan se oli. Kahvilaan tuli kaksi miestä, jotka hehkuttivat voittoa nuorelle naiselle kassalla. Tämä vastasi ivallisesti, että olisi toivonut Ruotsin voittavan, koska ruotsalaiset miehet ovat parempia kuin suomalaiset. Miehet joivat kahvinsa nopeasti ja lähtivät hiljaisina niska kyyryssä. Tuntui todella pahalta. En ole sen jälkeen laittanut jalkaani siihen kahvilaan. Rajansa törkeydelläkin.

Käsittämätöntä näiden sähköpotkulautojen kanssa, aina vaan hurjastellaan ja pujotellaan jalankulkijoiden seassa, turvattomuus on tapissa keskustan kaduilla. Kaiken huipuksi lautoja parkkeerataan jalkakäytäville ja pyöräteille jopa poikittain. Mitä jos parkkeeraan polkupyöräni samoin poikittain, taitaisi järjestyspoliisi korjata kulkuvälineen nopeasti talteen. Erityisen kyseenalaista on tapa keskittää kymmeniä vuokralautoja iltaisin ravintoloiden lähistölle, kun on isompia bileitä.

K-18 kissoja moititaan linnunpesillä käymisestä, mutta naakat varsinaisia petoja. 10 naakkaa hyökkää linnunpesällä, emot lähtevät puolustamaan, jollain yksi menee ja nokkii poikaset sokeiksi eikä se liiku, emot hylkää pesän koska poikaset ei liiku. Päiväksi pariksi riittää ruokaa naakoille, jotka ovat edelleen hengissä.

Kissavihaajalle kirjoitus. Nyt onneksi joku viisaskin puhui. Kiitos siitä. Rotat ym. ovat nyt alkaneet levitä, kun nää vihaajat pakottavat kissat sisälle. Kissa on vapaasti ulkoilevaksi luotu, eria sia nää rotukissat. Järjen käyttö on sallittua täs kissa-asias. Kuten jo kirjoitettiin, isommat linnut tappaa enemmän pikku lintuja ja poikasia kuin kissat. Sekä oravat. Kissan pääasiallinen pyydystys on hiiret, rotat ym.

Inflaatiota turha taivastella. Se alkoi koronapandemiasta: Setelipainokoneet jauhamaan, vappusatatonnisia jaettiin sinne tänne, velkaa surutta lisää niin paljon kuin saadaan, yms. Vastikkeeton raha on aina vääjäämättä johtanut inflaatioon.

Miksiköhän mummojen paperilaskut saapuvat postilaatikkoon viikkojakin sen jälkeen, kun eräpäivä on mennyt? Kukahan siitä hyötyy? Ainakin mummoa uhkaa dementia-diagnoosi.

Lakkipäiselle sen verran, että jos kyky ei enää riitä ajelemaan nopeusrajoituksen mukaan, niin aja sitten hitaammin. Mutta älä kumminkaan aja sitä samaa vauhtia kuin rekat ajelee. Ja vielä rekan takapuskurissa roikkuen. Ohitusmatkasta tulee väkisin pitkä, kun rekan perässä lukee ”pitkä”. Meillä muilla saattaa olla kykyä noudattaa sallittuja nopeusrajoituksia ja saattaa olla aikataulukin perille pääsemisestä ajallaan. Ihan aina ei myöskään halua varata aikaa mahdollisten ”lakkipäiden” perässä köröttelyyn. Ette te haittaa liikenteessä, jos pidätte hajurakoa edellä menevään. Toisen perässä roikkuva tulpan tekee.