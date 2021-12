Daniel Paro on erittäin oikeassa. Loistava kirjoitus!

Vaasan hallintotalosta herrat pois ja monta sataa vuotta vanhat Vaasan tiedot mahtuu sinne.

Kiitos urheilutoimittaja Petri Heikkiselle, kun teit jutun lentopallosta ja Vaasan Kiiston naisten ykkössarjassa pelaavasta joukkueesta. Lentopallo on maailman levinneimpiä palloilulajeja (runsaat 220 jäsenmaata), lisäksi hieno ja mielenkiintoinen peli.

Meppi Pietikäinen (kok.) ei sallisi kahtakymmentä perusteltua sudenpyyntilupaa pinta-alaltaan valtavaan Suomeen. Pienessä Virossa pyydetään vuosittain yli sata sutta. Samaa EU:ta molemmat.

Minusta Jeesusen syntymäjuhla tuo Joulun, ei jokin artisti!

Ilkeääkö sähköauton omistaja laittaa kyläpaikassa auton lataukseen pelkällä Juhlamokka-tuliaisella?

Mikä maa, mikä kieli? Korona-rokotus. Ilman ajanvarausta/walk in, drive in, drop in, pop-up.

Kun Aasiasta lopetetaan halpavaatteiden ja halpatavaran tuonti, niin ilmastonmuutos pysähtyy ja Suomen maan- ja metsänviljelys saa jatkua.

Daniel Paro kirjoitti 20.12., että ainoa tapa saada hiilidioksidia vähemmäksi, on kasvavan metsän lisääminen. Totta, mutta mitä pitäisi tehdä vanhoille kasvamattomille metsille? Esimerkiksi Rukan lähellä Valtavaaran itäpuolella on tuhansia vanhoja kuusia, jotka eivät enää kasva ja korjuuolosuhteet ovat hyvät. Puut kaatamalla rakennustarvikkeiksi ja istuttamalla taimet tilalle, saadaan kasvavaa puuta lisää.

Minua kyllä ihmetyttää ja vähän surettaakin kun opiskelijat valittavat yksinäisyyttä yksinäisissä yksiöissään. Elämä oli erilaista ja monella tavalla myös hankalaa omana opiskeluaikanani mutta en koskaan tuntenut oloani toivottoman yksinäiseksi. Siitä sain kiittää kämppäkavereitani. Ollaankohan tultu jotenkin ojasta allikkoon, kun kaikilla on mahdollisuus asua itsekseen ja masentua siellä.

Pitäisiköhän Vaasassa jo rakentaa toinen maasilta Korsholmanpuistikolle tasaamaan liikennevirtoja.

Kurvinen haluaa lisää työttömiä insinöörejä. Haatainen haluaa lisää ulkomaalaisia opiskelijoita yliopistoihin. Kumpaakaan ei kiinnosta lisätä ammattikoulutuspaikkoja metalli ja rakennusalan opiskelijoille. Ilmeisesti ei ole tarvetta, koska Baltian maista saadaan vielä halpaa työvoimaa.

Voisiko nyt Tolppanen ja/tai Strand kertoa syyn, miksi Vaasan kaupunki päätti olla puoltamatta oikeustieteen opintojen saamIsta Vaasan yliopistolle. Häyryn väitteessä I-P:ssä ei ollut järjen häivää, kun hän sanoi, että nykyinen filiaalimalli vastaa alueen tarpeita. Onko tämä nyt jotain kielipolitiikkaa vai mitä? On vaikea uskoa kaupungin kehittymiseen, jos kaupungin johto on torppaamassa kaupungille elintärkeän yliopiston kehittymisen.