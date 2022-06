Seinäjoen koulujen vegaanivouhotukset pannaan nyt veronmaksajien kustannettaviksi. Eivätkö nuo hyvinvoinnin ilmavaivat kuuluisi heidän itsensä maksettaviksi.

Sota on jo resursoitu. Nyt on aika resursoida rauha.

Ei mitään arvostusta nauti Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajisto. Häikäilemätöntä touhua, ”heitettiin nainen junan alle”, että juttu vähän häiriintyy ja jatketaan siliällä sydämellä. Vaihtoon.

Naamiot on poistettu. Kylmä totuus on paljastunut. Suuri ja mahtava Nato on kuin susi kukassa, eikä se voi mitään yhdelle diktaattorille. Näitä Suomen ja Ruotsin vastustajia voi olla muitakin.

Vaasassa veneiden talvisäilytyksen takaraja 1.6. mennessä on liian aikaisin. Monet sadepäivät/kylmyys ovat estäneet maalaukset ko. aikaan mennessä.

SDP ja PS, onko suunnitelma valmis kuinka saada Kaskisten talous kuntoon, ja milloin kerrotte miten?

Onnellisten kaupungissa voi omalla ilmoituksella olla pois töistä seuraavilla ilmoituksilla pari päivää: migreeni, nukuin huonosti, koiralla ripuli ym. Näin Vaasassa.

Suvivirsi soi -tapahtuma Seinäjoen keskustorilla, nyt 8. päivänä kesäkuuta, on jo muodostumassa perinteeksi. Siinä tapahtumassa yhdistyy arvokkaasti suomalaisessa kulttuurissa tärkeät perinteet: kesän alun suvivirsi ja tangojen laulaminen. Suvivirttä alettiin torpata mm. Suomen kouluissa, kun luokkiin alkoi tulla muutamia oppilaita erilaisista kulttuuritaustoista. Eteläpohjalaisille onkin tyypillistä perinteistä kiinni pitäminen.

Hallitus hyvä, mihin olette unohtaneet suomalaisen veronmaksajan, lapsiperheet, eläkeläisen ja vanhukset, jotka ovat tehneet työtä Suomen eteen? Maksaneet veronsa ja rakentaneet Suomea. Otatte velkaa ja hyysäätte rahat ulkomaille. Tälle hallitukselle on muu maa mansikka mutta minkä arvon saa kotimaa?

Onko pääministeri Marinin Ukrainan matkasta tiedotettu yksipuolisesti? Hyvä kun kannustetaan Ukrainan upeaa presidenttiä jaksamaan. Mutta onko Suomen ulkopoliittisen johdon päätös puhua, että Ukraina voittaa sodan? Vai kannustaako joku rauhan sopimiseen vaikkapa Suomen historian tapaan raskain ehdoin.

Kunpa matkatoimistot olisivat niin suoraselkäisiä, että lopettaisivat matkojen myynnin Turkkiin toistaiseksi.

Laihialla lapsuutensa viettänyt meppi Sirpa Pietikäisellä on outo suhtautuminen Suomen puolustamiseen EU:ssa. Yhtäkkiä ilmenee, että Suomen metsien kasvu on hidastunut jonkin epämääräisen tarkoitushakuisen tutkimuksen mukaan.

Suomessa vapailla vaaleilla valittu eduskunta. Vapaat ministerit kysyy EU:lta lupaa! Miksi on edes vaalit, kun ei itse voi päättää kuitenkaan?