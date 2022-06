Katsoin tv-dokumentin Intiasta, kyllä Suomen ilmastovouhotus suorastaan naurettavaa, kun näki yhden tosi saastuttajan touhut ja väkimäärän, periin heti aurinkopaneelit ja sähköautohankinnan!

Keskustelu Seinäjoen torista menee hiukan ohi. Että kun ei mikään kelpaa. Ei kyse ole jostain kukkapurkista. Kokonaisuuden taju puuttuu. Oli väkeä MM-juhlimassa. Tori täynnä rakennustelineitä. Tilapäisyyden tuntu on pysyvä. Keskusta on ollut rakennustyömaa viimeiset 10 vuotta. Sillä on b-puolensa. Siihen päälle korona, markettien imu ja keskustan hölmö pysäköintibisnes. Ei ihminen mahdu väliin.

Kiitos Lanamäelle tosi hyvästä jutusta 3.6. Piti nauraa aivan kippuras. Hyviä oli ne muutkin, varsinkin Jaakkolan Matin.

Kouluruuan merkitys on muuttunut. Ei ongelma ole se, saako joku mieleistään kasvisruokaa, vaan että yleensä kelpaa, mitä tarjotaan. Syitä on monia. Ovat vain tottuneet parempaan eikä pienellä rahalla rakennettu ole riittävän maistuvaa. Kouluruualle nuihoostelu voi myös olla sosiaalisesti välttämätöntä. Ei saa erottua porukasta, vaikkapa jonkun teiniprinsessan luoman hengen mukaisesti. Siihen kasvavien tyttöjen valmis kriittisyys, fitness- ja ulkonäköpaineet, niin porkkanan pyhittäminen ei ole ratkaisu. Ei vegaanimeteli kerro valtuustossa muusta kuin palavasilmäisestä naiviudesta. Aikuiset olisivat asian ratkaisseet toisin.

Kunta-ala ei tee mitään prosenteilla. Kunta-alalla tarvitaan vain riittävästi mielekästä tekemistä asiallisissa työhyvinvointiolosuhteissa. Siihen sisältyy myös oikeasuhtainen resursointi.

Pisa-tutkimus osoittaa, että koululaisten lukutaito heikkenee. Valitettavasti pullojen palautusautomaateilla näkee, että ei kaikki aikuisetkaan osaa lukea sanaa pahvi tai muovi.

Jos Superin ja Tehyn hoitajat sanovat itsensä irti, heillä on siihen oikeus. Irtisanomiset pitää hyväksyä heti, irtisanomisaikoja noudattaen.

Hämmentävä näkymä aamulla Hyllykalliolla. Pyöräilin aamulla asioille ja kohtasin hämmentävän näyn; yläasteikäisiä lapsia odotti pysäkillä bussia. Heitä oli siinä kuusi, seisoskelevat n. 2m etäisyydellä toisistaan ja jokainen selasi omaa puhelintaan. Onko lapsilta jo kadonneet vuorovaikutustaidot? Eikö ole mitään puhuttavaa toisilleen? Huolestuttavalta näytti tämä näkymä.

Valtio kerää kohonneiden polttoainehintojen johdosta 150 miljoonaa enemmän arvonlisäveroa kuin on budjetoitu. Tuolla summalla voisi laskea polttoaineveroa.

No nyt se muutos parempaa alkoi. Hyvinvointialueen ensimmäinen parannus on tehty. Ambulanssien väritys vaihdettu! Nyt kyllä ”parannettiin” hyvin toimivaa aivan turhaan ja rahaa tuhlattiin.

Erdogan on juonikas mies. Kurdit taistelivat rinta rinnan turkkilaisten kanssa Isistä vastaan. Nyt Erdogan ”puukottaa” auttajiaan selkään.

Jos keskustapuolue ihmettelee kannatuksen alhaisia lukuja, puheenjohtajalla on peiliin katsomisen paikka. Hän varmaan ihmettelee, miksi. Voin kertoa asenteen olevan ylimielinen. Kyselytunneilla normikansalaiset näkee ja kuulee vähättelynä vastauksia kysymyksiin, joita oppositio esittää.

Käsittämätön liikennesotku kävelykadun jatkeen työmaan kohdilla. Autot ajelee pitkin pyöräteitä ja puistikoita!! Ja johtava virkamieskin näköjään kävi nojaamassa kaidetta pikkutakki ja juhlakengät jalassa työmaa-alueella. Peilailee vallitsevaa tasoa.

Tanskassa järjestettiin kansanäänestys siitä liittyykö maa EU:n yhteiseen turvallisuus ja puolustusyhteistyöhön. Suomessa järjestettiin muutama ”otanta” 1000–2000 ihmiseltä Natoon pyrkimisestä. Eiköhän lopeteta koko kansanäänestely ja valitaan esim. presidentti suoralla ”mielipidemittauksella”, koska se on niin luotettava.

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ollikainen vaatii turvepeltojen siirtämistä kosteikkoviljelyyn, koska niitähän on vain 10 prosenttia peltoalasta eli vain 230 000 hehtaaria. Tuolla alalla voisi tuottaa jokaiselle suomalaiselle vaikka kauraa 150 kiloa.

Elisabet II syntyi v. 1926 ja tuli hallitsevaksi kuningattareksi v. 1952. Hänen isänsä, Yrjö VI kruunattiin v. 1936. Mannerheim oli kruunajaisissa Suomen edustajana. Yrjö VI antoi maansa lehdelle haastattelun, jossa hän ilmaisi ”erään valkohattuisen kenraalin, jostain pohjoismaasta” jääneen eniten hänen mieleensä vaikutusvaltaisista vieraistaan. Ei tainnut 10-vuotiaalle Elisabetille sentään tällainen yksityiskohta jäädä muistiin. Aika vierii.

Minun pitäisi tarkastella itseäni, millainen olen, kun moitin tuttaville toista ihmistä.

Olipa mukaa nähdä 3.6 Il-Po:ssa kuva nuoresta miehestä silittämässä paitaansa! Hyvin on opetettu. Moni tuon ikäinen ja vanhempiaan ei edes tiedä mikä on silitysrauta!

Miten muualta tullut voi Seinäjoella löytää poliisiaseman, kun mitään opastetta ei ole ja talon seinässä lukee fallesmanni?

Kissojen ja koirien vapaana pito on selvästi kielletty, kaikkien pitäisi se tietää, vapaana pitämisen puolesta kirjoittelijat voivat jo lopettaa sen säälittävän valittamisen ja inistä jostain tärkeämmästä asiasta.

Ei ole yksikään paperilasku tullut myöhässä, kannattaa tarkistaa omat postit, edes joka toinen päivä.

Nato tulisi jakaa kahteen osioon. Länsi-Atlantin osio ja globaali osio, johon esim. islamistinen etuilija Turkki kuuluisi. Halutessaan sitten voisi kuulua myös globaaliin. Eripura Natossa vähenisi eikä meidän tarvitsisi tukea Turkin aggressioita naapureitansa kohtaan.

Voi meitä hölmölandiaa!

Laki ei salli kouluihin kännykkäparkkeja, ei saa kieltää välituntikäyttöä yms. Opettajilla pitää olla oikeus kieltää, ei vain suositella. Tosipaikan tullen niin vanhempi kuin oppilas saa varmasti luvan viestittelyyn. Oikein on oikeusasiamiehen tulkinta. Sähköpotkulaudoille ei löydy mitään rotia, saa vaarantaa itsen ja muut, leikkaussalit saavat hommia. Mistä näin kyvyttömiä laintulkitsijoita syntyy?

Voi kuinka väärässä oletkaan mielipiteessäsi Matti Jaakkola. Unohdat täysin Ukrainan kansan yksimielisyyden isänmaan puolustukseen. He eivät onneksi tule antamaan maahansa hyökänneelle Venäjälle koskaan periksi. Ja se on koko muun Euroopan onni. Eritoten meidän suomalaisten. Myös sinun Matti.

Mihin on hävinnyt sivistynyt kielenkäyttö? Miksi nenäliinasta on tullut räkäpaperi? Näin esim. ’näin pidät autosi siistinä’ -vinkeissä. Koronainfoissa inhotti räkimis-indeksi siinä määrin, että lopetin infojen seurannan. Yskiminen on aivan riittävä kuvaava sana.

Kiitos Virpi Niemistö erinomaisesta kirjoituksestasi liittyen Suomen ruoan huoltovarmuuteen. Vielä löytyy ihmisiä, joilla on maalaisjärki tallella. Kiitos!

Jos otat hengiltä rauhoitetun linnun, saat kovat sakot. Miten sitten on mahdollista, että kesällä lintujen pesimisaikaan saa kaataa metsää, tuhota pesät ja poikaset? Voisiko joku viisaampi selittää?

Ikuinen itä ja loputon länsi.

Putinin pelottava varjo ulottuu Suomen venäläisiin saakka, koska kyselyn perusteella vain kolmannes venäjänkielisistä uskaltaa pitää Venäjän tekoja Ukrainaa vastaan oikeudettomilta. Kaksi kolmannesta ei uskalla kertoa mielipidettään lainkaan siinä pelossa, että nimi luiskahtaa rankaistavien listoille.

Kaupallis-tekninen ”sivistys” tai ihmisarvo[ll]inen sivistys.

Ihminen on typerä olento. Ihminen voi tuhota vain itse itsensä.

Erdogan alkoi kans Putinin juoksupojaksi.

Poliisi teki työtänsä ja käski kapinalliset pois tieltä ja mitä tekee apulaissyyttäjä, rupeaa syyttämään poliisia. Eikö elokapinalliset tarvitse syyttämistä, koska tukkivat tien? Voi hyvät hyssykät.

Jääkiekon MM-voiton juhlinta oli kuulemma isänmaallista, kertoo media. ”Helsinki oli juhlayön jälkeen kuin kaatopaikka, kun yön jätökset aamulla paljastuivat töihin meneville” kirjoitti Mantila 1.6. jutussaan Näinkö suomalaiset todellakin osoittavat isänmaallisuutensa? Mitä enemmän kus.. pas... ja oksennusta, sitä isänmaallisempaa?