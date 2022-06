No nyt opettajat lakkoon, jos ja kun maataloudella menee huonosti, millä rahalla ne uudet autot ja ulkomaanmatkat ostetaan.

Poliisi valvoo tehostetusti nuorten koulun päättäjäisiltaa ja yötä. Otsikko pitää olla: Vanhemmat valvovat tehostetusti lastensa päättäjäispäivää ja yötä. Haloo vanhemmat, kantakaa oma vastuunne. Ette voi ulkoistaa kasvatusvastuutanne koululle ja poliisille.

Helsinki on hätää kärsimässä, kun Tampere on noussut tapahtumien keskipisteeksi. Mm. Seinäjoen ja Hämeenlinnan seutujen väestön mahdollisuudet kulttuuripalvelujen ääreen pääsyssä ovat helpottuneet, koska Helsinkiin asti ei tarvitse tässä tarkoituksessa aina matkustaa. Helsinki kärsii tapahtuma-areenojen puutteesta useista syistä. Finlandia-talokin on remontissa. Tampereen aseman vieressä olevaan areenaan mahtuu peräti 15 000 ihmistä. Junaan!

Satu Hassi vaatii väärin pysäköityjä sähköpotkulautoja takavarikoitaviksi. Voisikohan samaa Hassin ideaa käyttää myös elokapinallisiin, jotka sulkevat koko kadun?

Suomalaiset syytävät rahaa turhuuteen. Ruoka voisi maksaa paljon enemmän.

Sähköpotkulautojen vuokraajien on otettava liikenne- ja tapaturmavakuutus vuokraajalle, vuokraaja maksaa vakuutuksen alustalla vuokraustilanteessa. Tapaturmien kustannukset ei kuulu normaali kansalaisen maksettavaksi.

Vaaditaanko terveyskeskukseen töihin pääsemiseksi, että osaa liikkua käytävillä puolijuoksua?

Suomi pystyy pysäyttämään rajalla turvapaikkahaun silloin kun kuulumme Natoon, kuten Puolakin teki. Silloin voidaan katsoa hybridiuhkan kohdistuvan Nato-maahan ja näin ei kansainvälinen turvapaikkasopimus päde.

Ensi kuun alusta me tullaan Laihialta matkustamaan Vaasan paikallisliikenteessä ilmaiseksi eli liftillä.

Yritin soittaa Vaasan hammashuoltoon, piti peruttaa aika mutta eihän se onnistunut, aina vain nainen sanoi, että palvelemme teitä mahdollisimman pian. Minulla ei ollut aikaa odottamaan, että joku vastaisi, oma työ tärkeämpi.

Hei te kullannuppujen kuvaajat koulun päätösjuhlassa, kuvasitte kännyköillä niin, ettei takana istujat nähneet lastaan tai esitystä. Ottakaa joskus muutkin huomioon, ajattelette vain itseänne.

Työnantaja päätyy kyllä helposti mustalle listalle. Helpommin kuin työntekijä. Kun työnantaja on vuosikymmeniä ”hinnoitellut” itsensä ulos työntekijän työkartalta, ei siinä lopulta auta koulukaveri, ei tyylitelty henkilöstöbarometri.

Nämä Suomen ekonomistit on ollut varmaan samalla luokalla vihreiden kanssa, että kuulemma jos pumppuhintaa lasketaan, niin hyvätuloiset tienaavat siinä eniten. Miettikääpä ekonomistit tätä: liikenne vähenee, huollot vähenee, ravintolat ja kuppilat jäävät ilman asiakkaita, huvipuistot tarvitsee lisää asiakkaita, lomamatkat jää pois, perheet kärsii, autokauppa kärsii, rengasliikkeet kärsii... Tämä kaikki tulee noin minuutissa. Toiset käyvät opistoa 5 v. ja eivät sittenkään tajua.

Vaasan kaupunki tarjoaa taas kukkaloistoa kaikille. Keskustassa ja Palosaarella tulppaaneja ja sivummalla voikukkia. Tasan ei mene, paitsi maksut...

Suomessa on maailman puhtain juomavesi, miksi pilaisit sen hiilihapon poreilla?

Ilkka-Pohjalaisessa 3.6. neurologi Jari Kankaanpää ehdotti aiheellisesti sähköpotkulaudoille yöaikaisia käyttörajoituksia erityisesti tapahtumien aikoihin. Vaasassa on toimittu päinvastoin: vuokrattavia lautoja on keskitetty ravintoloiden läheisyyteen lähellä sulkemisaikaa ja viime kesänä kaupungin suurimman festivaalin portille tuotiin reippaasti yli sata lautaa ennen puolta yötä. Siitä oli monen hyvässä humalassa olevan helppo lähteä kaupungin kaduille. Miten on vastuut? Elämmekö tässä villiä länttä pysyvästi, kun lainlaatijat Suomessa eivät pysty luomaan sääntöjä tälle uudelle ilmiölle?

Vaasan Sähkö, tehkääpä ekoteko ja hoitakaa Savilahdentien katuvalot kuntoon. Ovat palaneet yötäpäivää jo kuukausia.

Vaasan kaupungissa olisi paljon tärkeämpiäkin rahareikiä tukittaviksi, kuin kävelykadun jatkaminen. Kyllä siellä torin ympäristössä pitäisi jo olla hyvin tilaa kävellä. Kuka tästä ideasta on vastuussa?

Airaksiselle, olisiko Niinistön siis pitänyt tietää, ettei Turkin ja Erdoganin sanaan voi eikä saa luottaa? Miten siinä tapauksessa Nato-hakemuksen suhteen olisi edetty?

Ohisalon paluujuttu IP:ssa 7.6. oli paljastava, varsinkin viimeiset parikymmentä riviä. Hänen utopiassaan Suomen kansalaisilla olisi yhtä paljon oikeuksia kuin pohjoiskorealaisilla omassa maassaan. Velvollisuuksia toki olisi enemmän.

Mitä mieltä siitä, saako polkupyörällä ajaa hautausmaalla vanhempi henkilö, jos on polvi siinä kunnossa, ettei voi käväistä läheisen haudalla kävellen vai pitääkö jättää käynti sikseen, miten on?

Ehkä pikemmin kuin pakkosiirtää naisia peräkamaripojille maalle, keskusta voisi tutkia, miksi naiset pakenevat maalta heti, kun kynnelle kykenevät. Jospa peräkamaripojat siivoisivat kaatopaikat ja romuttamot pihoiltaan, voisi joku nainen edes katsoa sinne päin. Ja voisi puoluekokouskin keskittyä asioihin!

Monipuolinen ruoka terveellisine mausteineen ja yrtteineen on myös lääke hyvinvointiin.

Yleisötapahtumissa, tilaisuuksissa voisi olla enemmän erilaista ohjelmaa laidasta laitaan – urheilua, musiikkia, laulua, tanssia, teatteria, lausuntaa, monenlaista taidetta, sirkusta, eri tyylisiä ja eri aiheisia puheita, keskusteluareenoita. Useammille jotakin, vauvoista, lapsista, mummoihin ja vaareihin, koko perheille samassa tapahtumassa, kiertäen monipäiväinenkin tilaisuus ympäri Suomen.

Pitiköhän valtiovarainministeri Saarikko viime viikolla eduskunnan kyselytunnilla eläkeläisiä vähän tyhminä, kun hän antoi ymmärtää, että eläkeläisten pitäisi iloita siitä, että he ovat saaneet taitetun indeksin johdosta esim. kymmenen viime vuoden aikana yhteensä prosentuaalisesti ainakin 25 prosenttia vähemmän korotuksia eläkkeisiinsä kuin palkansaajat palkkoihinsa. Perusteluna Saarikolla tuntui olevan se, että kiihtyvän inflaation vuoksi ensi vuonna eläkeläiset tulisivat mahdollisesti saamaan prosentuaalisesti hivenen suuremman korotuksen kuin palkansaajat, mikä sekään ei kuitenkaan ole varmaa.

Vuodesta toiseen ärsyttävää! Valkolakin saaneita nostetaan jalustalle lehdissä. Ammattiin valmistujia ei juurikaan noteerata. Heillä on sentään ammatti saavutettu!!! Juhlansa ansainneet!!! Lehteenkin nimet vasta juhlien jälkeen.

Kiitos Heikki Peltolalle ti 7.6. julkaistusta kirjoituksesta: ”Tarvitaanko Suomessa lainkaan maataloutta.” Mielelläni kuulisi myös maatalousministeri Kurvisen ja muiden vastaukset kovasti osuviin väitteisiin.

Liigan runkosarja ja mestaruus hyötyvät kaikkien alasarjastatuksesta kärsivien seurojen nostosta. Lähijoukkueet voidaan kohdata useammin ja Ruotsin kerran.

Kyllä sujui mahtavasti Melaniemen risteyksen liikenne, kun vilkkui keltainen päivän. Nyt kun taas ”kunnossa” pitkät jonot saastuttamassa tunteja/päivä, odotetaan turhaan vaikka ei vastaliikennettä. Toimikaa.

Huuhkajissa ei ole voittamisen kulttuuria. Viimeinen 5 minuuttia ottelun tärkein aika, joko voittaa tai hävitä ottelu. Ottakaa mallia Leijonien jääkiekkomaajoukkueesta. Siellä osataan voittaa.

Tupakit kieltoon ja nuuskat tilalle! Parvekenuuskaaminen ei pilaisi naapurien ilmastoa. Omalle terveydelleen jokahinen saakin sitten tehdä mitä itse haluaa...

Turkin sulttaanin vikurointi sataa suoraan Kreikan laariin, ainakin matkailun osalta. Emmehän voi matkustaa maahan jossa meitä pidetään terroristeina.

Lakkoilijoiden mielenilmaukset turuilla ja toreilla. Noissa näkyy yleensä hymyileviä tai jopa nauravia naamoja. Aivan kuin ei olisikaan tosi kysymyksessä.

Kumpi parempi, rauhoittaa metsät luonnon monimuotoisuutta vaalien, vain kasvattaa metsiä hiilinieluiksi?