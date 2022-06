Kissojen ja koirien kirjoittaja, kukaan ei inise vaan yrittää järkeä kissan vihaajille. Kissa on aikojen alusta ollut irti, hävittänyt näin hiiret ja rotat. Miten nyt jo vaikka osa kiinni, rottaongelma siellä täällä. Pahenee vaan ellei sitä järkeä aleta käyttää. Koira ollut aina kiinni ja pitääkin lasten ym. takia, kaikki kun ei ole kilttejä.

Vihreät ja Ohisalo kiitos, muutan maalle, pienituloinen eläkeläismummeli, näin ne vihreät eriarvoistaa eläkeläisiä.

Maria Tolppanen! Oikedenmukaisuudesta on nimenomaan kyse Ruotsin paluumuuttajien verotuksessa. Kun olet maksanut koko työikäsi verot Ruotsiin eli heidän yhteiskunnan hyvinvointiin, miksi täällä pitäisi tarjota esim. terveyspalvelut osallistumatta rahoitukseen. Mainitsit, että nämä eläkeläispaluumuuttajat olisi hyvä apu pyörittämään Suomen kulutusta? Jaa-a, tuosta voisi käydä hyvin laajan keskustelun.

En ymmärrä miten pikkupojista tulee isoja poikia ja sekoittavat koko ihmiskunnan elämän. Missä vika? Pitäs ottaa poijilta lelut pois ja pistää häkkiin. Kaikki eläinkunta, sisältäen ihmiset, kärsivät tästä typeryydestä. Tämä ei voi olla todellista.

Kerros- ja rivitaloasukkaat tulevat maksamaan tämän sähköautovouhotuksen, kun asukkailla on tarpeeksi monella sähköauto, niin enemmistöpäätöksellä tehdään pihoille ja katoksiin latauspisteet. Nykyisen As Oy -lainsäädännön mukaisesti kaikki osakkaat maksavat investoinnit, vaikka omistaisi vain polkupyörän. Saksassa panostetaan 150 miljardia euroa vetyasemiin (taitaa olla 1,5 kertaa Suomen koko vuoden budjetti). Biokaasun käyttö on täysin unohtunut. Bangkokissa kaikki taksit oli kaasuautoja.

Maria Tolppanen puhuu Ruotsista saatavan eläkkeen kaksoisverotuksesta. Kyseessä ei ole kaksoisverotus vaan eläketulon tasapuolisesta verotuksesta tuli eläke Suomesta tai Ruotsista. Tolppasen pitää muistaa, että myös Ruotsista tulleet eläkeläìset käyttävät Suomen sote-palveluja.

Tietääkö joku? Syödäänkö kamempertistä myös kova kuori, vai pelkästään pehmeä sisus?

Liikuntavammaisen liikkuminen on rajoittunutta ja Vaasan kaupunki vain pahentaa asiaa. Enää ei pääse autollaan kaupungin keskustaan hoitamaan asioitaan, tapaamaan ystäviään torilla, kahviloissa, ravintoloissa. Terveitä varten tehdään kävelykadut. Vammaisten ja vanhusten elämäniloa ja selviytymistä romutetaan.

Iso työmaakone Cat 994h polttaa 12 h aikana 6800 l dieseliä, kun se siirtää noin 250 tonnia maa -ainesta, jotta saadaan kokoon mineraalit yhtä ainoaa Teslan sähköauton akkua varten. Sähköautot pelastaa maailman.

Jos eläke on 1.000 e kuukaudessa, sen veroprosentti on 0. Tolppanen kirjoittaa aivan käsittämättömiä 30 %:n verosta.

Onko Wasa Station kuopattu?