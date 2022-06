Seinäjoen paraatipaikalla, kaupungintalon ja Aalto-keskuksen pihalla ja seinustoilla nokkospuskat ja voikukat rehottaa. Tämäkö matkailuvaltti?

Kuin veljet keskenään. Erdogan vaatii Suomea puuttumaan Ylen uutisointiin, Lavrov sulki pääsyn suomalaisten sanomalehtien sivuille, Putin kielsi vankeuden uhalla kansalaisiaan käyttämään sanaa ”sota” Ukrainan yhteydessä, Erdogan vaatii Ruotsia sanomaan Hultqvuist irti ministerin työstään, veljet yhdessä päättivät, miten Ukrainan tuottamaa viljaa saa laivata ja toimittaa maailmalle jne. Näin toimivat sananvapaus, oikeus ja demokratia ”ystävysveljien” johtamissa maissa, joista toinen kuuluu peräti Natoon.

Kuortaneelle Kortesmäkeen lähiliikuntapaikka, siitähän tulee samalla moposuora nuorisolle. Sanokaa minun sanoneen.

Suomihan oli itse vastaan liittoutumista yhdistyneitä kansakuntia vastaan = Suomi ja Saksa. Taisteltiin nykyistä Natoa vastaan . Liittoutuneet olivat N-Liiton puolella. Historia on lyhyt.

Suomi on EU:n harvaanasutuin maa ja kaikki tavara, joka viedään ulkomaille joutuu käymään pyörien päällä jopa useamman kerran, sama tietenkin omassakin maassa. Toisaalta Suomessa on EU:n kallein polttoaine ja ”viisaat” sanovat, ettei polttoaineiden hintoja voi ”keinotekoisesti” alentaa. Polttoaineiden hinta säteilee kaikkeen tavaraan ja heikentää kansalaisten ostovoimaa ja tietenkin yritysten kilpailukykyä. Kyllä tämä Marinin hallitus on tapansa näyttänyt ja pitäisi siirtää jäähypenkille ennen kuin maamme talous on lopullisesti karilla.

Eihän se uudenvärinenkään ambulanssi ota potilasta kyytiin, jos ei ole henkitoreissaan viimeisillään.

Rakkaat naapurit kullankeltaisena hohtavine nurmikkoineen. Oletteko miettineet, miten saisitte kaikki voikukat pysymään omalla tontillanne, kun niistä niin kovasti pidätte?

Taasen paljastui naamion takaa sotahullu öykkäri mikä on vielä Nato-maan johdossa. Koska Nato putsaa rivinsä? Putinin sotaisia kavereita.

Miksi pitää laittaa ruokapaikka kiinni klo 20? Laitaakaa mieluummin jo iltapäivällä kiinni niin ei tartte kiusata iltasyöjiä typerillä aukioloajoilla.

Vai meinaa hinnat kaupassa nousta 10%. Jokainen, joka kaupassa käy, huomaa että ne on jo noussu enemmän.

Jos Ruotsi haastaisi Suomen sotaan, koko Rannikko-Suomi olisi menetetty ilman vastarintaa. Otettaisiin syliin koko Sverige. Ensimmäinen torjuntapatteri Isossakyrössä.

Ruotsin kielen vaatimuksillako Vaasaan saadaan lisää asukkaita. Mahtaakohan väestön väheneminen johtua juuri siitä samasta syystä!

Sepänkylään rakennetaan uimahalli. Älkää sitten tulko taas Vaasan kukkarolle perustelemaan, että täällä tulee käymään vaasalaisiakin. Tai no, kai se on niin, että tyhmä ei ole se joka pyytää vaan se joka antaa.

Välttämättä ei auringonkaan tarvitse sammua, niin paljon pimeyttä on ilmastorintamalla, biologiaa laitetaan uusiksi. Ollikainen väittää, että kasvi ei sido hiiltä. Ollikaisella alkaa olla peli pelattu, koska toistaa saamaa virttä muuttuneessa maailmantilanteessa. Oma lukunsa on metsiä paljon ostaneet säätiöt, ajavatko nämä korvausrahaa itselleen omistamiensa metsien hiilinieluista.

Loistava ehdotus johtaja Paunalta: ”Kaupunkien vuokra-asuntojen asuntotuet pois.” Miksi tuetaan hyväpalkkaisia kaupungeissa asuvia hyväksikäyttäjiä isoilla summilla kuukausittain? Muut maksavat asumisensa itse.

Luin Hbl:stä, että Itämeren rahtilaivat, joita siellä on jatkuvasti liikkeellä, n. 2000 kpl, saavat täysin laillisesti päästää wc-jätteensä mereen. Uskomatonta! Miksei tuollaisiin oleellisiin asioihin puututa? Täällä puuhastellaan joidenkin naurettavien pikkuseikkojen kanssa noissa päästöasioissa.

Eva-Maria Strömsholm kiinnitti huomiota tärkeään asiaan, kuntien suojeltava lapsia auringolta. Olen itse ihmetellyt sitä, että päiväkotien pihoilta erittäin usein puuttuu suoja auringolta ja sateelta. Lapset ovat alttiina suoralle auringonvalolle koko ulkona olon ajan. Tavallisissa leikkipuistoissa suojakatosten puute ei haittaa, mutta päiväkodeissa niiden pitäisi olla pakollisia. Lapset ovat tavallaan ”töissä” päiväkodeissa ja asia kuuluu sekä työsuojelun että syövän ehkäisyn piiriin.

Miten olisi mahdollista, että 5000 maidontuottajaa jokainen yksitellen neuvottelisi meijerin kanssa maidon hinnan?

I-P jaetaan Vaasan Teirinkadulla jo aamuyön eka tuntien aikana, jopa klo 02. Jos jakelua vielä vähän aikaistetaan, saan tämän päivän lehden jo eilen.

Totta kai Wasa Station rakennetaan! Korona-aika vaan on siirtänyt suunnitelman toteuttamista. Vaasa tarvitsee kunnolliset konsertti- ja liikuntasalit!

Jos maksaa verot Ruotsiin ja Ruotsin prosenttien mukaan, niin voi sitten mennä sinne Ruotsiin hoitamaan sairautensakin.

Paavo Väyrynen ei ole enää Urho Kekkosen linjalla. Kekkonen huomioi aikanaan aina maailman kehityksen, mitä Väyrynen ei tee. Parhaiten Kekkosen linjalla on nykyisin presidentti Sauli Niinistö. Hän ohjaa Suomea samalla tavalla kuin Kekkonen olisi tehnyt. Väyrynen olisi kyllä muuten pätevä toimija edelleen, jos hän korjaisi erehdyksensä linjastaan.

Hän, joka kirjoitti Ilmavoimien lipun hakaristististä, otapa selvää, mistä tuo risti periytyy. En kerro sitä tässä, että voit tutustua vähän historiaan.

Edelleenkin Seinäjoen elokuvateatterin tarjonnasta valittava: viimeiset puoli vuotta on tarjolla monenlaista aikuisten vakavaa leffaa, ei siis pelkkää scifia ja toimintaa, vaikka nekin voivat toki sellaista olla. On ollut elokuvia ympäri maailmaa. Mutta eipä taida mikään kelvata eikä valittaja taida edes seurata teatterin ohjelmistoa. Helpompi vain valittaa.

Herätys PLU. ”Oi niitä aikoja” lauloi suosittu papin tytär. Niitä loistavia nuorten SM-kultamitalistien juhlia, joita Etelä-Pohjanmaalla juhlittiin ja joita monet muut maakunnat pitivät vain pohjalaisten tyhmänä uhona! ”Immun aikana” niitä pidettiin ja näyttävinä sellaisina. Tuntui kivalta olla ”urheiluperheen jäsen”. Kuka ne lopetti? Pää pölkylle. Saattaa olla, että huomioitavia palkittavia olisi ehkä takavuosia vähemmän. Kaikki tuki itsensä kehittäjille.

Määrittele demokratiataloudellisen voiton maksimointi.

VPS on pelannut ihan mallikkaasti vaikka hävisikin pari kotiottelua harmittavasti. Niissä maksettiin niitä oppirahoja. Tsemppiä! Uskon, että nähdyllä peli-ilmeellä Vepsu ottaa vielä monta voittoa.

8% peruskoulun päättäneistä on puutteita lasku- luku- ja kirjoitustaidoissa. Kuinka opettajat voi antaa hyvällä omallatunnolla päästötodistuksen näille oppilaille? No onneksi tuli kesäloma ja palkankorotukset.

Pienet työeläkeläiset, joissa on myös paljon työkyvyttömyyseläkkeille joutuneita. Tulivat korotukset millä indeksillä laskettuina tahansa, aina se %-korotus takaa kuilujen kasvamisen eläkeläisten keskuudessa. Missä on yhdenvertaisuus ja tasa-arvo edes eläkkeellä ollessa? Hampaatko naulaan vai köysi kaulaan on ainoa mikä auttaa.

Jos vääryyttä tehdään, niin vaitiololupaus ei saa tukkia suuta.

Hyvä ohje aviopareille Raamatun Sananlaskuissa. Älä mieti pahaa lähimmäistäsi vastaan, kun hän luottavaisesti luonasi asuu.

Seinäjoen puistojenhoitoyksikölle kiitos Nurmon painipuiston siistimisen aloittamisesta. Mutta pyyntö: tasatkaa, mullatkaa ja kylväkää heinälle siten, että koko puisto saadaan niittokuntoiseksi. Poistakaa kymmenet irtokivet ja metalliset aitatolpat. Aitaa ei koskaan tehty. 70-luvun päättäjäpolvi sai nuoremmilta lupauksen puiston vaalimisesta hyvin hoidettuna. Nyt on aika se tehdä.

Viitsisikö joku kertoa presidentti Erdoganille, että Suomen valtamedioiden pääaihe on ollut jo viikkoja presidentti Erdogan! Luulisi kelpaavan.