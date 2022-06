Vaasassa on kuusi yksityistä apteekkia, jotka kaikki menevät kiinni sunnuntaina klo 16. Sairaalaan tulisi avata apteekki, josta lääkkeitä saisi illallakin. Tai päivystyssysteemi takaisin. Kestämätön tilanne

Takavuosina kritisoitiin Trumpia joka rakennutti raja-aitaa Meksikon vastaiselle rajalle, nyt halutaan itse rakentaa raja-aitaa Venäjän vastaiselle rajalle. Eihän piikkilanka-aita ketään pidättele, kun hohtimet on jo keksitty vai meinataanko rakentaa uusi Berliinin muuri? Ainoat, jotka aidasta kärsisivät, olisivat erilaiset eläimet.

Pitääkö olla huolissaan -ohjelma MTV3-kanavalla. Voiko typerämpää ohjelmaa enää olla kuin tämä? Siinä nämä henkilöt keksivät olemattomia aiheita, joille he maksusta nauravat?

Huomioita Koivulahdesta, pikkupojat ja vähän isommatkin tulevat täyttä vauhtia grillin mäen alaosassa risteykseen riippumatta siitä tuleeko risteykseen muita ajoneuvoja tai ei! Ensimmäisen kerran oli vähältä piti -tilanne, kun pikkupoika, jota en ensin edes nähnyt, koska hän oli liikennemerkin takana, ehdin kuitenkin ylittää suojatien ennen häntä! Hänen perässään seurasi kaksi muutakin poikaa potkulaudoilla. Seuraavana päivänä seurasi jatkoa, kun kaksi isompaa poikaa ylitti saman mäen jälkeen Kosköntien risteysalueella liikennemerkkien vasemmalta puolelta eli väärältä puolelta! Nämä pyöräilijät olivat jo isompia eli olivat selvästi jo koululaisiässä! Hyvät vanhemmat seuratkaa lapsienne valmiuksia teillä liikkumisessa! Ei ole kenellekään toivottavaa, että mitään pahempaa sattuu!

”Ruotsi siirtyi sekasotkuun”, otsikoi lehti pääkirjoituksensa (I-P, 9.6.). Johtopäätös on aivan oikea, sillä ajautuminen kansankodin vakaasta, turvallisesta ympäristöstä lähes ääri-ilmiöiden ongelmavyyhtiin, on historiallinen muutos. Hallituksen sisäiset ongelmat ja ylisuuri maahanmuutto perin vieraista kulttuureista vaikuttavat nyt yhdessä. Erityisesti Suomen on nyt tiedostettava naapurimaansa ongelmat ja vältettävä samaan tilaan ajautuminen.

Katuvaloasioissa kannattaa kääntyä kunnan puoleen. Vikailmoitus tehty Vaasan kaupungille Savilahdentien valoista.

Juu..juu Esa-Pekka! Ne paikalliset työsopimukset tuli tutuksi ja koettua 60-luvulla... eikä se aina pitänyt paikkaansa! Sovitusta palkasta saattoi puuttua ja jos sairastuit hommasit itse tuuraajan ja jäit ilman palkkaa, koska tuuraaja sai palkkasi. Esim. kesälomat ei välttämättä kuuluneet ja töihin oli mentävä sunnuntaina, jos pomo määräsi. Jos kieltäydyit uhattiin heti potkuilla ym. yms. Työnantajan haaveena on paikallinen sopimus (koska silloin voi työntekijää pompottaa miten haluaa). Onneksi on ammattiliitot nykyään työntekijöiden turvana!

Miksi pitäisi äänestää poliitikkoja, joiden käsitys ”olemassa olevasta” todellisuudesta on tyyten kadonnut. Esimerkkinä tämä EU:n ilmastohössötys. Muu maailma elää ”realismissa”.

Vaasan keskussairaala voisi tehdä jotain tuolle ongelmalle nimeltä lokit. Ne käyvät päälle kuin yleiset syyttäjät ja sotkevat auton ym... Hävittäkää tuollaiset rumat otukset hyvällä säällä!

Heikki Peltolalla oli silmiä avaava kirjoitus maatalouden tilasta 7.6. On puhuttu paljon siitä 300 miljoonasta, jonka maatalous on saanut avustuksena nykyahdinkoon, mutta Peltola tiesi, että yksikään viljelijä ei ole vieläkään rahoja saanut, ei senttiäkään! Suomen omavaraisuus ruuan suhteen on nyt vähän heikoissa kantimissa.

Rikas ei ole hän, jolla on paljon, vaan hän, joka antaa vähästään. Köyhä ei ole hän, jolla on vähän, vaan hän, joka haluaa jatkuvasti enemmän!!

Kaupunkijunan on kierrettävä lentoaseman kautta niin kuin pääkaupunkiseudulla kehärata. Rata voisi lähteä vanhasta Vaasasta kohti lentoasemaa ja Giga-Vaasan kautta pääradalle, pelkkä pistoraide Giga-Vaasaan ei ole järkevä, jos siihen ei tule omaa junaa, joka ajaa vain pistoraidetta, muuten Laihian suuntaan matka-aika kasvaa liikaa.

Ravintoloiden hinnat alkaa hipoa taivasta, varsinkin oluen. Ei ihme että tilaa on.

Hyvä Kalervo Toppari! Asiallinen vastaus Maria Tolppaselle! Asia on juuri näin kun kerroit. Oikeudenmukaista on että verot maksetaan siihen maahan missä palvelujakin käytetään!

Jotkut patavanhoilliset konservatiivit vastustavat täällä kaikkea Vaasan keskustan kehittämistä. Kaikki modernit ja kehittyvät kaupungithan pyrkivät rajoittamaan ydinkeskustan autoliikennettä ja lisäämään sen vehreyttä ja viihtyisyyttä.

Missä tosiaan kiitokset ja arvostus toimistotyöntekijöille esim. kouluissa, sairaaloissa ja lukuisissa muissa työpaikoissa. Näkymättömän työn tekijöiden panoksen puuttuminen kyllä huomataan nopeasti, mutta arvostusta tehdystä työstä ei saa. Tähän liittyen,m iten olisi käynyt jos esim. osastonsihteeri olisi exänsä tietoja katsellut samanlaisessa tilanteessa kun tässä taannoin eräskin ylilääkäri?!

Vihreät ”torpedoivat” aikanaan Vuotoksen ja Kollajan altaiden tekemisen. Nyt niitä tarvittaisiin kipeästi tuulivoiman säätövoiman tuottamiseen. ”Kahlaajalinnuille” piisaa kahlattavaa ilman näitäkin!

Koska hallitus tekee polttoaineiden verotukseen jotain ajatellen eläkeläisiä, työttömiä ja opiskelijoita, meidänkin pitää päästä asioille, ei kulje julkisia monessa kylässä. Ala-arvoista tien reikien paikkausta Halkosaari–Munakka, 10 cm koloon 5 cm paikka-ainetta eikä mitään vieressä olevaan. Susi jo tehtäessä.

Lapsilisän maksun voisi jo vihdoinkin lopettaa hyvätuloisilta. Jos vanhemmilla on varaa sijoittaa se rahastoihin tai ulkomaanmatkoihin, pärjäävät he kyllä ilman sitäkin. Pienituloisten perheiden lapsilisiä korotettava sen sijaan reilusti. Koin tuskallisia hetkiä kaupan kassalla, kun edelläni ollut asiallinen ja rauhallisesti toiminut nuori äiti kahden pienen hyvin käyttäytyvän lapsen kanssa maksoi ostoksiaan kolikoilla. Kaikki oli tarkkaan laskettu, jotta rahat riittivät ostoksiin. Yksi 2 euron kolikko kieri kassapäätteen alle. Kassan tiedusteltua äidiltä voisiko tämä maksaa puuttuvan summan kortilla, oli vastauksena, että tililläni ei ole niin paljoa rahaa. Onneksi raha onnistuttiin pelastamaan kassan alta ja äiti sai ostoksensa maksettua. Ostoksissa oli muuten vain ruokaa. Ei karkkia, limsoja, sipsejä ja leluja eikä mitään kallista, niin kuin hyvin toimeentulevien lapsiperheiden ostoskärryissä yleensä näkee. Köyhyyden syitä on vaikea tietää, mutta lapsilisien korotus tulisi varmasti monelle pienituloiselle todelliseen tarpeeseen.

Koulumuistamisista sen verran, että kanslistit eivät työskentele oppilaiden kanssa, ainoastaan pyörittelevät papereita. Toisin kuin opettajat, ohjaajat, keittiöhenkilökunta, siivoojat kohtaavat oppilaat joka päivä. Kaikki kunnia jokaisen työlle.

On tämä hauska maa, ensin kerätään autoilijoilta noin kahdeksan miljardia per vuosi, sitten joku kehtaa vielä urputtaa, kuinka ei oo raahaa laittaa näihin rapistuviin teihin.

Miten nää Woltin kuskit ja enemmässä määrin muutkin ajaa huoltotöistä täysillä kun se oli laillista. Se ei vaan oo. Joka ilta kauhuissan kattelen. Kohta sattuu Juhaa leukaan. Tämä siis Seinäjoen keskustassa.

Tuleville kansanedustajille vain yksi kysymys: Kun hyvinvointialue maksaa palveluntuottajalle esim. lastensuojelupalvelusta 100.000 euroa, tuleeko palvelun tarvitsijan saada palvelua A. 100.000, B. 60.000 vai C. 20.000 eurolla...?

Turkki on Naton jäsen miksi? Millä perusteilla?

Suihkuun mars Osa mm. varttuneesta miesväestä ahdistelee hajuillaan kanssakulkijoita. Oletteko vedelle allegisia? Törmäsin aiheeseen taas ison kauppakeskuksen kassajonossa perjantaina.Eikä ollu yksi tai kaksi kun jälkeen jäi karmaiseva löyhkä. Hiukset ja parrat ajamatta ja likaiset vaatteet päällä. Ottakaa esimerkkiä ulkomaan elävistä uroksista!!!

Valitettavasti tais Vaasan ruutunäkyvyys pyöriä vähän liikaa tillimakaroonin??? (Vaasan perinneruoka???) josta suuri osa vaasalaisista ole kuullut koskaan mitään (tarjolla etnisissä pizzerioiden salaattipöydissä) ja matkailuvinkkinä majakka joka on yli sadan kilometrin päässä Vaasasta???

Vihreys kuuluu luontoon.