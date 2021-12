Hyvä, että Seinäjoen kaupunginvaltuusto ei julkisesti netissä nähtävissä kokouksissaan mitenkään kaunistele tai peittele sitä tosiasiaa, ettei ajattelevan tai empaattisen ihmisen kannata tänne muuttaa, varsinkaan, jos on lapsia tai haluaa kaikille samat ihmisoikeudet.

Ai miksikö puhutaan Venäjästä eikä USA:sta? USA:ssa on pyydetty anteeksi alkuperäiskansojen kohtelua. Venäjällä ei ole pyydetty esim. Stalinin vainojen uhreilta ja omaisilta. Päinvastoin. Miljoonia murhauttanutta nostetaan taas jalustalle. Siksi.

Koittakaa nyt kaikki, joka asiasta loukkaantuvat mukaan lukien, ottaa järki käteen tämän koronan kanssa. Vaikka tämä ämpylöivä hallitus ei rajoitakaan niin rajoittakaa itse. Ja ajoissa.

Niinistö siis vahvisti Suomen tuen Ukrainan suveriniteetille. Missään ei ole kerrottu, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, jos Ukrainaan hyökätään. Mihin Suomi on nyt sitoutunut?

Suomi nousi toiseksi maiden elämänlaatua mittaavassa kansainvälisessä tutkimuksessa. Norja oli ykkönen. Norjassa on ollut naispääministeri Erna Sohlberg kahdeksan vuotta, Suomessa Sanna Marin. Naisjohtajat tässä kontekstissa eivät ole sattuma, niin paljon kun Suomessakin heitä jahdataan.

Amerikkalaislehti Foreign Policy neuvoo ukrainalaisia ottamaan mallia ”talvisodan ihmeestä 1939”, kun suomalaiset torjuivat ylivoimaisen neuvostoarmeijan hyökkäyksen. Kirjoittaja ei ilmeisesti ottanut huomioon, että Raatteen tielle komennetut ja tuhotut neuvostodivisioonat oli koottu nimenomaan ukrainalaispataljoonista. Voisi olla aika traumaattista nykyukrainalaisille ottaa mallia heidän omien isiensä tuhoon johtaneista taisteluista.

Vastakkainasettelupolitiikan kannattajat uskovat Naton ylivertaisuuteen (I-P 22.12.2021); äärimmäistä yksisilmäisyyttä. Jos halutaan kuulua Suomeen niin entistäkin demokraattisempaan EU-diplomatiaan ja äkkiä!

Seinäjoen koronarokotukset ontuvat pahemman kerran. Rokotetta ei tunnu saavan mistään. Ajanvarauksesta tulee takaisinsoitto viikon kuluttua, jossa ilmoitetaan, että aikoja ei anneta. Joukkorokotuksia viikon välein 2 tuntia kerrallaan. Vanhoja ihmisiä seisotetaan pakkasessa jonottamassa ja rokotteet loppuvat kesken. Annettavaa rokotetta ei kerrota etukäteen niin kuin muualla.

Metsäteollisuuden sankarit! Te patruunat ja vuorineuvokset ”tulkaa takaisin, missä sitten lymyilettekään. Ettekö te tiedä, mitä täällä nykyään tapahtuu? Teidän jälkeenne tulleet, teidän aatteellanne ratsastavat ja sen omiin nimiinsä vääristellen ottaneet broilerit, kakarat ja kanaljat ovat pilaamassa kaiken”. Sen kaiken, mikä aiemmin hienosti osattiin sopia.

Seinäjoen seurakunnalle kiitos joulukalenterista. Kyllä mä niin iloinen olen seurakunnalta saadusta joulukalenterista. Luukuista paljastuvat tekstit huippuja. toivottavasti tästä tulee ihan perinne :)

Kuinka on mahdollista että Teesessä kiinteistöpalvelut järjesti pikkujoulut henkilöstölleen vaikka on korona-aika eikä muut toimialat saa järjestää?

Veikkaus käyttää kyseenalaista mainosta arpojen voitoissa. Jos arvalla saa saman summan, kuin arpa maksaa, kyse ei ole voitosta, vaan oma sijoitus takaisin. Kuitenkin ko. ”saamiset”

mainostetaan voitoksi, esimerkiksi joka kolmas arpa voittaa, vaikka jos nämä poistetaan voittomainoksesta, niin vain noin joka kymmenes tai viidestoista arpa voittaa.

Vuodenvaihteen lähestyessä kysyisin: Paljonko Rengonharjun kentän ylläpito on tullut 2021 veronmaksajille tappioksi? Mikä kustannusjako niillä on? Miksi julkisuudessa kirjoitetaan, että Seinäjoen kenttä – kun Ilmajoella se oikeasti on? Jatkokysymyksenä vielä, että miksi ilmajokiset eivät asioista suutu, vaikka tuppaavat pienemmistäkin asioista riemastumaan?

Käytä pikatestejä. Käyttäisin, jos niitä kaupoista löytyisi.

Uudenvuoden ykköstoivomus, hallitus hajotkaa. Suomen verotus huippuluokkaa ja lisää verotusta tulossa bensan ja dieselin hinnan nousussa. Ilmastomuutos iskee pahiten eläkeläisiin ja lapsiperheisiin. Missä ilmastonmuutos on, talvikeli pakkasta 17.

Onneksi työterveydet ajattelee firman etua ja rokottaa tietenkin ensin ne jotka ei pääse etätöihin. Ei tarvitse etätyöläisten kanssa kilpailla samoista rokotusajoista.

Onko pohjaton kateus lakeuden ihmisten ihmisten polttoaine? Alkaa jo koulussa, jatkuu työpaikalla. Muiden saavutukset ovat itseltä heti pois, eikä ymmärretä omia rajoitteita. Meillä jokaisella kun niitä on. Mustamaalaamalla ja eristämällä pyritään murtamaan kiusatun psyyke. Erityisesti harmittaa kiusatun vahvuus, joten eikun lisää painetta. Terveellä itsetunnolla varustettu ihminen ei polje ja vähättele muita. Ja pystyy iloitsemaan jopa toisen menestyksestä. Yritämmehän muistaa tämä ensi vuonna. Kohtele toista kuten toivoisit itseäsi kohdeltavan!