Radio Suomen kanavaa on mukava kuunnella, vallankin sen musiikkia. Sen toimitus ymmärtää tangomusiikin tärkeyden, vallankin keski-ikäisille ja vanhemmillekin. Erityisen myönteistä on pohjalaiskuuntelijoille ja muillekin usein ilmaistut viittaukset laulajan menestykseen menneiden vuosikymmenten Seinäjoen tangomarkkinoilla. Tangomarkkinat ovatkin suomalainen viihdeinstituutio, jolle voisi toivoa vielä mahdollisimman pitkäaikaista tulevaisuutta.

Pieni makkarapaketti maksoi 1,85, viikon päästä 2,25. Kuka vetää välistä, kauppiasko kun tuottajat sanovat, ettei kannata? Törkeää touhua.

Jäi vaivaamaan se, että saiko se kaduntakainen naapurisi kaataa tontiltasi ne puut aurinkopaneeliensa tieltä?

Hallitus: vaalit lähestyy. Ennustus: kok. 30 pros. ps. 22 pros. rkp 5 pros. Eikö hirvitä? Ainut vaihtoehto on: laskekaa pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten verotusta 5 prossalla. Kiristykset voi tehdä pörssi- ja pääomapuolelle.

Maanpuolustuskorkeakoulun Eversti P. Kajanmaa toteaa tällä viikolla, jotta ”Suomessa ei tiedetä vielä, miten Suomen puolustus muuttuu Naton myötä. Suomessa ei tiedetä Naton vaatimuksia eikä sitä, mitä tukea se voi Suomelle tarjota.” /HS.

Nyt on Nato-hurmio ja molemminpuolinen kihlaus. Hyvä niin, ja toivottavasti kaikki menee hyvin, ja päädymme avioliittoon. Vaan, kauhistus sentään! Miten tästä liitosta pääsee sitten aikanaan eroon?!

EK:n johtajat ”jyrähtivät” kunta-alan palkankorotuksista. Kyllä se varmaan heitä ketuttaakin, kun nyt myös yksityispuolella pitäisi alkaa maksaa kunnon palkkoja myös matalapalkka-aloilla.

Kun nyt puhutte matkustajakoneista ja niillä lentämisen estämisestä kateellisina ympäristösyihin verhotuin syin, niin kannattaa muistaa, että ne kuljettavat myös rahtia Suomeen ja Suomesta ulkomaille. Miten paljon vähemmän päästöjä syntyy, jos lentokone kuljettaa pelkkää rahtia, ilman matkustajia? ”Suomi on saari”, sanotaan ja huoltovarmuuden takia maamme tarvitsee lentoliikennettä. Lentäkööt vain etelän lämpöön ne, joilla on varaa.

Neukkula aikaa eläneenä voi valitettavasti todeta Yleisradion suhteen, että Turkin presidentti on valitettavasti kartalla mutta ei keskiössä. Mielipiteen muokkaus oli melkoista, toivottavasti ei enää.

Mahtaako kallis elintarvike johtua kovista palkoista, raaka-aineista tuskin, eikä ne lentomatkustajat, jotka terminaalit täyttää, kovin riutuneilta näytä.

Minäpä sanon mitä on tieteeseen perustuva metsänhoito: se on sitä mitä ideologiaa esittäjä edustaa – eli ei mitään yhteyttä todellisuuteen. Ainoan oikean vastauksen osaa antaa suomalainen metsänomistaja. 358400662718

Säästääkö kyllä. Voi sitä päivää, kun liitos tapahtui, kaupunki ei hoida meidän syrjässä asuvien asioita. Just nurmikot ym. kesällä jne. Ennen Nurmon aikana näkyi nuoria työn touhussa, nyt ei.

Helppohan ekonomistien on hylätä polttoaineveron alentaminen. Heidän palkkansa on kaksin-kolminkertainen meikäläiseen verrattuna, heillä on varaa ostaa sähköauto ja mahdollisuus liikkua julkisilla liikennevälineillä.

Kyllä Marinin hallituskauden aikana on Ihmisyys ollut läsnä.

Suomen politiikan pahinta populismia on yritys saada kannabis-huumeen käyttö lailliseksi.

Kovin on vihreällä Jami Haavistolla tiedoissa aukkoja, kun on sitä mieltä vain puolella miljoonalla autoilijalla on haittaa kalliista polttoaineesta. Hän ilmeisesti on sitä mieltä, että Suomi loppuu kehä ykköseen.

Tasa-arvon nimissä olisi aika siirtyä polttoaineen verotuksen sijaan verottamaan kulkuneuvoja tienkäytön eli ajettujen kilometrien perusteella. Turhankin tehokkaat sähköautot kuluttavat päällysteitä enemmän, joten teho, ajoneuvon paino ja kilometrimäärä olisi oikeudenmukaisempi veron peruste.

Television ohjelmatarjonta on ala-arvosta! Riippumatta kanavasta, meille tyrkytetään uusintoja uusinnan perään. Miltä kuulostaa: Kummelit, Poliisiopisto, Harry Potter, Pähkähullu professori, jne. Kesällä halukas saa katsottavakseen kaikki Bond-elokuvat, mikä on näistä synneistä ehkä pienin. Sarjoja siis uusitaan, jotta ei itse tarvisi löytää jotain uutta. Pännii myös se, että samat naamat ovat usealla kanavalla. Jaajot ja Jetrot ovat nähtävästi niin ylipalkattuja pellejä, että rahaa ei riitä ohjelmien tason nostamiseen. Kuuluttaja joutuu sanomaan, että ”Nyt tulee paljon toivottu ohjelma...”. Ainakaan minun ystäväpiirissä ei näitä uusintoja kukaan kaipaa. Kummelien koheltamiset alkavat etoa.

Sanalla lifti on vakiintuneita merkityksiä, jotka ovat ristiriidassa joukkoliikenteen kanssa. Vielä ehtisi Vaasassa vaihtaa epäonnistuneen nimen.

Vihreiden Jami väittää nyt, ettei bensan hintaa saa, eikä muka edes voi alentaa. Meidän pitää muuttaa koko elämäntapamme vihreäksi. Tuo tuntuu jotenkin tutulta vuosikymmenien takaa. Isä Aurinkoinen on vain muuttunut Äiti Maaksi. Päämäärä ja keinot ovat ennallaan.

Hallitus eriarvoistaa autoa tarvitsevia suomalaisia; annetaan rahallista tukea sähköauton ostajille, työsuhdeautoja työntekijöille antavia työnantajia tuetaan rahallisesti. Latauspisteitä rakentavia tuetaan ym. Tavallista polttomoottoriautoilijaa kuritetaan veron korotuksilla.

Petteri Orpo aikoo korvata työtulojen veronalennuksen verojen nousulla; melkoinen temppu.

On kauheaa seurata suomalaisten poliitikkojen nöyryyttä EU:n suuntaan. Tuli sieltä kuinka järjetöntä direktiiviä tai asetusta tahansa, meidän eduskunta suorastaan ryntää panemaan niitä voimaan. Huomattava osa mepeistämme jopa vaatimalla vaatii, että niitä on vielä kiristettävä, maksoi mitä maksoi. Mistähän löytyisi sellainen puolue Suomeen, joka olisi kiinnostunut oman kansansa etujen ajamisesta, sellaiselle olisi nyt tosi tarve?

Hienoa, että nyt hyväosaiset pitävät edes paperilla huolta lapsiköyhyydestä. 50- ja 60-luvulla piti itse tienata vaatteensa peruna- ja heinäpelloilla. Ja nyt ollaan niitä eläkeläisköyhiä. Ei yhteiskunta kouluttanut ammatteihin. Oli mentävä töihin. Ei ollut nuorilla mielenterveysongelmia, kun ei koskaan ollut helppoa. Joskus ottaa päähän nämä hyväosaisten kirjoitukset.

Jokainen puolue on alkanut huutaa tässä maamme katastrofi-tilanteessa että ansioverotusta pitää keventää. Hyväosainen pärjää kyllä ja yksi % on hyvätuloiselle rahaa, mutta pienituloiselle % ei tuo laatua ruokapöytään! Entä pienituloinen työeläkeläinen? Hyödytön kuluerä valtiolle ja joutaakin kärsimään.

Paikallinen yrittäjyys on ainut keino pärjätä.

Kun työntekijät saavat itse sopia palkkansa, alkavat ”missit” ja ”jees-miehet” netota!

Ja nyt sitten pohjalaiset alkaa elättää idän erityistalousalueiden uuninpankolla nyhjääjiä, vai? Onnea vaan Saarikko!

Kuka käsikirjoitti ohjelman Yle Olohuone Vaasasta? ”Dokumentti” yli 50 vuotta sitten Vaasasta pois muuttaneista tuntemattomista tähtösistä oli täysi limbo. Aivan kuin täällä ei olisi tapahtunut mitään sitten 70-luvun. Täällä on valtakunnallisesti vireä musiikki- ja kulttuurielämä, joten eiköhän sieltä olisi löytynyt materiaalia joka olisi tätä päivää. Ylen toimittajien laiskuutta?

Invapaikat, miksi kaikkia paikkoja ei merkata kunnolla? Olen soittanut Vaasan kaupungin numeroon, josta ohjattu soittamaan talotoimelle. Sieltä luvattiin hoitaa asia. Aikaa on kulunut jo toista vuotta. Esim. pääterv. aseman (Sepänkyläntie) ovea lähinnä olevat 2 paikkaa, maassa näkyy himmeällä, kuluneet merkit, joita ei erota. Pylväässä ei ole invamerkkejä. Ei tuossa paljon työtunteja tulisi, jos asia hoidettaisiin kuntoon!

Tiet reikiä täynnä ja rahat loppu...

Voisiko ison työmaakoneen tietoja kertova tarkistaa Facebook-tietonsa ennen niiden levittelyjä. Luku polttoaineen kulutukselle 12h ajalle ei pidä paikkaansa. Kulutus 96–217 litraa dieseliä tunnissa. 250 tonnia maa-ainesta siirretään työkoneella minuuteissa.