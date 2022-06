Suomessa on iso ja kasvava ”eliittikansalaisten” joukkio, jonka elintasoon ei ole pandemiat eikä sodat vaikuttaneet. Työttömät, pitkäaikaistyöttömät, he saavat rahansa Suomen suurimman työnantajan seinästä Kela.fi kuukausittain muuttumattomana, me muut olemme vähän väliä lomautettuna. Suomihan on hyvinvointivaltio (eliittikansan osalle!).

Mustasaaressa villieläinhoitola saa nyt hiukan huonoa palautetta. Totuushan on, että hyvää työtä siellä on tehty. Miten olisi, jos me keräisimme avustusta euroissa ja rautakaupat avustaisivat tavaran muodossa villieläinpuistoa ja varmasti eläinten hyvinvoinnista kiinnostunut sähkö- tai rakennusmies voisi työllään tukea asiaa. Toivottavasti jaksamista riittää vielä, ei ne eläimet ehkä luksusta odota.

En ymmärrä mihin pyrkii Länsi-Venäjä, jota Saksaksikin kutsutaan tällä Ukrainan auttamisen jarruttamisella. Viimeisimpiä vetoja oli estää panssarivaunujen toimittaminen Espanjasta Ukrainaan.

Kokoomuksen työmiljardiin liittyvä veronalennus pitää koskea myös työeläkeläisten veroalennusta siten että se ei olisi työtulojen verotusta korkeampi.

Vaasassa pelataan pesäpalloa miestenkin puolella ja hyvin pelataankin. Tällä hetkellä ovat sarjassaan kärkisijoilla ja taistelevat varmasti noususta Ykköspesikseen. Olisi hienoa jos esim. I-P tekisi pienen jutun tästäkin kun pesäpallo on hyvässä nosteessa jälleen Vaasassa. Joukkueessa pelaa myös hyviä omia junioreita.

VPS–HJK-ottelun järjestelyt; 0 p eli surkea esitys, jossa peilautuu Suomi-jalkapallon tilanne. Muuten voisi sanoa, että näille muutamille sadoille katsojille riittää täysin Kaarlenkenttä peliareenaksi. Paljon sopivampi paikka katsojalle kuin kalsea uusi pelipaikka.

Toivottavasti aluevaltuustot muistavat myös omaishoitajat järjestellessään palkkioita ja tukia.

Hyvä kun kirjoititte jutun Käytetyt vaatteet kiinnostavat nuoria 14.6 lehteen! Nyt on oikea suunta, että kaikkea ei uutena tarvitse ostaa.

Marinin hallitus suunnittelee 2023 alusta autojen liikennevakuutuksen veronkorotuksia. Nyt olisi tärkeintä saada sähköpotkulautailijoille pakollinen liikennevakuutus.

Kyllä menee yli ymmärryksen tuo aluehallinnolle keksitty puoluetuki. Hoitajille ei rahaa riitä, mutta kehtaattekin keksiä vielä jotain tällaista. Eikö tavallinen puoluetuki riitä, vaikka sekin on jo turhan suuri. Miten tällainen veronmaksajien ryöstö menee edes läpi. Kuka hyväksynyt? Ja soten piti tulla halvemmaksi kuin nykyinen. Kyllä naurattaisi jos ei itkettäisi.

Hallitus kerää korkealla bensan ja dieselin hinnalla miljardeja ylimääräistä veronmaksajilta ottamiinsa velkoihin.

”Pesäpallo liikuttaa Vimpelissä”, otsikoi lehti (I-P, 14.6.). Vimpeli onkin todella ollut pitkään vahva pesäpallokunta ja sen seura on nytkin pääsarjan kärjessä. Laajan harrastustoiminnan piirissä on yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta. Jo vuosikymmeniä E-P:n maakunnassa on naureskeltu jutulle, jonka mukaan Vimpelissä iäkäs nainen oli kaatunut polkupyörällä ojaan. Paikalle osunut henkilö oli kysynyt: ”Kuinka kävi?” Vastaus: ”Vimpeli voitti!”

Sitran ”tirehtööri” Tynkkynen sanoi, että autoilijat laitetaan ahtaalle. Vihervasemmiston hallitus on tämän julistuksen todeksi muuttanut. Bensan hinta on Euroopan huippua ja lisää kurmuutusta on ministeri Harakan mukaan tulossa. Tarvitseeko enää äänestää, kun asiat on ennalta sitouttamalla sovittu?

Miten YK on nyt niin hampaaton, kun Venäjä suorittaa kansanmurhaa Ukrainassa? Vuosikymmenet on tapahtunut niin, kun esimerkiksi Afrikassa ryhtyvät tappamaan toisiaan, niin heti kymmenistä eri maista kootaan ja lähetetään avuksi YK:n mandaatilla rauhanturvaajat paikalle. Koko muu maailma nyt itkee katsoessaan ukrainalaisten kiduttamista ja murhaamista.

Oli Marinia kuvattu salaa urheilutrikoissa. Ihmettelen tätä naisten pukeutumista, mikä juttu on kulkea jumppahousuissa joka paikassa. Eikö ne kuulu treeneihin?

Joka kesä saa hävetä Seinäjoella liikenteenjakajien voikukkakasvustoja. Itikanmäeltä joka suuntaan kaikki jakajat siivoamatta kaikkien kesäjuhlien ajan.

Mustasaari Vaasan kyljessä kasvaa, siellä on tontteja. Lyhyt matka Vaasaan töihin, pyörälläkin pääsee – hyvä niin! Etelä-Pohjanmaan väkiluku on vähentynyt vuosikausia. Pohjanmaan ei, toki Isonkyrön maakunnan vaihto toi miinusta. Pointti? Ehkä se kuntaan tuijottaminen ei olekaan se ainoa oikea tapa tarkastella väestönkehitystä.

Taas on ollut juttua Lapuanliikkeestä ja sen toimien oikeellisuudesta Se ei ollut mikään demokratian puolustaja vaan sen vastustaja, joka halusi lopettaa kansanvallan siis vaaleilla valittavan eduskunnan ja siirtyä Italian fasistien kaltaiseen järjestelmään ja myöhemmin Saksan natsien rakentamaan yksipuoluejärjestelmään. Tänään vastaava järjestelmä on itänaapurissamme, jossa ”toisinajattelijat” tapetaan tai pannaan vankilaan. Voihan sitäkin jotkut ihailla vai voiko?

Miksei Vaasan hovioikeudenrannan puistoa hoideta? Ruoho kuten lehmätilalla ja käytävien reunat epäsiistejä. Kenelle kuuluu?

Alihankkijoina toimivien pienyrittäjien on itse ja yksin neuvoteltava maailmanlaajuisten yritysten kanssa hinta joka nappulasta mitä valmistaa kyseisille yrityksille, ei siinä veronmaksajat ole mukana. Suomessa on eräs ammattiryhmä, joka aina valittaa, eivätkä edes osaa neuvotella hintaa tuotteilleen, vaikka ostava yritys toimii vain kirkonkylän laitamilla.

Tarkennus tyttöjen alle 18-vuotiaiden jääkiekkojoukkueeseen. Team Kuortaneen maalivahdit pelasivat myös turnauksessa, josta toinen, Emilia Kyrkkö valittiin turnauksen parhaaksi maalivahdiksi. Tämä tieto jäi valitettavasti pois I-P:n jutusta.

Sodan johdosta Venäjältä karkasivat kansainväliset yhtiöt. Nyt kannattaisi itäisen Suomen kaupunkien markkinoida itseään, olisi hyvä aika investoida lähelle rajaa, josta voi operoida Venäjän markkinoille heti kun sota loppuu ja sanktioita aletaan purkamaan.

Voiko se tämän helpompaa olla? Sain koronan jälkitautina poskiontelotulehduksen ja jouduin varaamaan ajan lääkärille. Tilasin ajan yksityiselle lääkäriasemalle illalla netistä. Sain ajan seuraavalle aamulle klo 9.00. Asioin siellä vastaanotossa, lääkärillä, labrassa, röntgenissä ja uudelleen lääkärissä, lopuksi kävin maksamassa saamani palvelun. Koko ohjelma kesti sisääntulosta ulosmenoon 64 minuuttia. Se maksoi 322 e ja lisäksi kela-korvausta 32 e. Mikä parasta lääkkeet tehosivat ja olo tuntuu nyt hyvältä. Palvelu oli erinomaista, hinta kohtuullinen ja lopputulos hyvä. Jäin pohtimaan, miksi yksityisiä terveyspalveluja vastustetaan. Osaako joku vastata kysymyksiini? Pystyykö julkinen puoli samaan? Saako palvelua 12 tunnin kuluessa ja miten paljon aikaa joutuisi varaamaan yllä oleviin toimenpiteisiin? Ennen kaikkea, paljonko palvelujen tuottaminen maksaisi yhteiskunnalle (ei siis paljonko siitä veloitetaan potilaalta), kun mukaan lasketaan palkka-, tarvike, laite - ja kiinteistökulut ja tietysti myös yleiskulu? Pahoin epäilen, että verorahoja kuluisi enemmän kuin 364 e. Julkisten palvelujen halpuusmyytti on vain sairaanhoitokorvausten aiheuttama harha, naapurit maksavat veroina potilaan puolesta.

I-P:n mukaan Suomessa pääsee julkisen puolen hammaslääkärille kolmessa kuukaudessa. P-puhetta! Vaasassa joutuu odottamaan ainakin 11 kuukautta! Veroja on maksettu koko aikuisikä. Törkeää on!

Mitä voi tehdä pankkien mielivaltaisille palvelumaksujen korotuksille? Miten ne palvelevat asiakkaitaan? Pankkeja yhdistyy ja aukioloaikoja supistuu ja kohta jos vaivaat vähäistä henkilökuntaa, niin maksaa saa jo tervehdyksestäkin. Rahat jotka pankissa ovat, ovat omiani. Itse maksan laskuni. Jäsenyydelläkään ei ole enää mitään merkitystä.

Kiitos nottajoelle isosta parkkihallista junailijoille. Tilaa on, iso parkkihalli lähes tyhjä. Ideaparkin peltoparkki täynnä ja kylän halli tyhjä.

Nyt koko ”bättre folk” voisi lukea, (tai luetuttaa osaavilla) Jari Jurkan mielipidekirjoituksen I-P:ssa 15.6.

Mietityttää kuinka se hyvä ja viihtyisä ilmapiiri luodaan?