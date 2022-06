Kelan matkakorvaustaksa omaa autoa käytettäessä (0,20 euroa/km) tuntuu olevan pahasti nykytilanteesta jäljessä. Asia pitäisi nostaa julkisuuteen, jotta se tulisi korjattua.

Eläkeläisille, alle 2000 e/kk voisi antaa kesäkuussa ns. verotettavaa kesälomarahaa esim. 600 euroa. Sillä voisi ostaa, hierontaa, teatteri-, konsertti-, junalipun yms. virkistystä tai tarvittavaa. Kulutus lisääntyisi ja olisi iloista odotettavaakin.

Minä tykkään kun Ilkka-Pohjalainen tulee aamuyöstä, antaa tulla vaan!

Mikä olisi Wasa Stationin suomenkielinen nimi?

Paljonko vielä tarvitaan junaliikennekuolemia ennen kuin vetureihin määrätään asialliset varoitusvalot? Pitkään Suomessa piti odottaa sitäkin, että saatiin majakat luvallisesti leveisiin maatalouskoneisiin. Onko perustelu majakattomiin juniin se, että kiskoilla ei ole vastaantulijoita, tai jos, niin ainakin siellä väistäminen on hankalaa.

SMJ:n superpesisjoukkue, eikö Upin ”työkalupakista” löydy vaihtotilanteisiin muita lyöntejä kuin koppeja takakentälle tai etulaittomia. Olisko treenien paikka?

Palkkatyön verotusta on syytä ”alentaa”, kunhan progressio tiukkenee. Toki ns. negatiivinen verotus ja perustulo ovat tarpeellisempia. Samalla on perusteltua muuttaa pääomatuloista saadun puhtaan voiton verotus tiukan progressiiviseksi! Tärkein on kuitenkin pimeän rahan saaminen verotettavaksi vähäisimmästä veronkierroksi rikollisimpaan ylivaltiolliseen verirahaan!!!

Lainsäätäjän, viranomaisen ja tuomiovallan kannattaa harkita oman toimintansa priorisointia ja toimenpiteiden pragmaattista ja innovatiivista delegointia vastuun ja vaativuuden mukaisesti. Delegointiin sisältyy aina myös valvonta eli käytännössä realistinen monitahoarviointi todellisen tarpeen, valmiuden ja toteutuksen ympäristöissä. Avainsana on ’korruptio’.

Mä niin rakastan fasaaneja. Voikukat on kauniita, levitköön ja vallatkoon koko kylän. Ei pipo kiristä.

Milloinkahan moottoripyörille, mopoille, mönkijöille, moottorikelkoille, veneille yms. saadaan aikaiseksi samanlainen trafin päästövero kuin autoissa. Saastuttaa nekin ilmastoa.

Älkää syöttäkö lintuja ja siilejä, ne pärjäävät kyllä ilman ihmisten antamaa ruokaa, ovat pärjänneet jo miljoonia vuosia. Huolehtikaa ettei kompostiin tai roskikseen pääse jyrsijöitä. Ei ruokaa viemäriin, se kuuluu biojätteeseen. Näin yksinkertaista on (olisi) rottaongelman poistaminen asuinalueilta.

Monien mielestä Vaasassa pärjää hyvin suomen kielellä. Mutta eihän se pidä paikkaansa, jos kaupungista ei saa työpaikkaa ilman ruotsin kielen taitoa. Nyt kun Pohjanmaan hyvinvointialueella on rkp:n yksinvalta, varmaan laitossiivoojaltakin vaaditaan ruotsin kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa.

Yle Olohuoneen Vaasan lähetyksessä oli parasta se, että siinä ei puhuttu ruotsia eikä muutenkaan tuotu esille seudun ruotsinkielisyyttä.Lisää tällaista!

Taitaapa olla aika jonkun selvitellä millä osaamisella ja ymmärryksellä Pohjanmaan hyvinvointialueelle valitut tekevät päätöksiään? Kuka ottaa kopin?

Olkiluoto 3:n sähköntuotannon käynnistyminen siirtyy (jälleen) joulukuulle. Voisiko joku laskea kuinka useasti lupaukset tuotannon aloituksesta on rikottu? Vastaus lienee kymmeniä. Eikö tästä maasta löydy tahoa joka laittaa pisteen tälle Iisakin kirkon vatuloinnille. Syylliset on löydyttävä ja laitettava taloudelliseen vastuuseen.

Kaupunkien (ja muidenkin kuntien) vuokra-asunnoissa asuvat ne, joilla ei ole mahdollisuutta (varallisuutta) oman asunnon ostoon, koska tulot ovat pienet. Vuokra-asunto on silloin ainoa mahdollisuus. Jos kadehdit pienituloisten asumistukia, niin muistahan se, että ilman näitä tukia pienituloiset olisivat asunnottomia. Siis työttömät, työkyvyttömät, monet vanhukset, yksinhuoltajat, opiskelijat ja niin edelleen. Asumis- ja muut tuet tarjoavat näille ihmisille lähes inhimillisen elämän. Haluaisitko kuulua joukkoomme?

Palstalla ollut kirjoitus punkkirokotteesta niin totta! Vaarallinen tauti joten rokotukset pitäisi jo olla kaikilla. Mutta kaupunki ruokkii punkkien lisääntymistä kun ei mitän kulkureittien pientareita enää hoideta, joka puolella kasvaa pitkä heinää, jossa nämä vaaralliset punkit viihtyvät vallan hyvin. Takavuosina ei näkynyt näin holtitonta pientareiden hoitamattomuutta. Kaikki retajaa, huonoa mainosta Seinäjoelle.

Kokoomuksella on verohuojennussuunnitelma, joka koskisi myös eläketuloa. Eläkeläisvihamielinen SDP yrittää sotkea rehellisen tuloverojen alentamisen.

Tässä lehdessä oli ilmakuva Vaasan markkinatorista. Onneksi ei ollut vastaavaa kuvaa Seinäjoelta.

Pitäisi saada tuo ennen vanhaan takaisin, oli meinaan kaikki paremmin. Kekkonen voisi taas olla kun naapurissakin on ihan Pietari Suuren oloinen. Tai laitetaanko varman päälle ja tuo Jeesus voisi tulla, niin olisi sitten taas, kaikki paremmin.

I-P 16.6.22. Manikyyriin Mars. Ei suomalaisella lihaa syövällä aikuisella miehellä ole aikaa prässihousissa, kauluspaidoissa ja lakeerikengissä keekoilla kassajonoissa. Ja jos nyt vähä raavaan työmiehen hiki tuoksahtaa, niin on se nyt miehekkäämpää kuin jokin ihovoiteen tai puuterin lemahrus. Piki Antti.

Turkki on Naton jäsen koska se vakauttaa Lähi-idän aluetta, se on lähellä Venäjää ja siellä on 80 milj. muslimia, jolla on tehokas sotakoneisto. Näin ollen onkin naurettavaa, että jotkut suomalaiset ovat jo erottamassa Turkkia Natosta.

Kummallinen Sankelon haastattelu. Mikä imagovahinko se kunnalle on, jos Lumio töppää. Eikös se ole Lumion oma tappio.

Ylen ohjelmat Vaasasta olivat surkeita. Tillimakarooni ja ylihyvä eivät ole perusvaasalaisen juttuja. Aspelundin siskot ihan museokamaa. Laiskaa touhua.

Anna-Liisa Paavola: Kiitos ja aamen! Seinäjoen keskusta on tylsä, näivettynyt ja kasvoton. Olisi nyt edes Pollarin talo älytty säilyttää torille kahvilaksi tai toteuttaa kylpylä asemalle (upea suunnitelma). Älkää vaan päättäjät mitään persoonallista ratkaisua tehkö jatkossakaan. On tää vaan niin komiaa? Niin mikä?

Ryijyjutussa oli tuttu ryijy. Kuvassa oikealla alhaalla. Mikähän sen nimi on?

Missä viipyy Helsingin ”ilmastotoimittajien” hehkuttama sietämätön ”käristyskupoli”. Sitä ollaan tässä viileydessä kaivattu. Näyttä kuitenkin siltä, että ilmasto on kylmenemässä.

Autoilun kustannukset on karanneet niin käsistä, ettei enää hälytysajoneuvoillakaan ole varaa käyttää ajovaloja? Pelkillä sinivilkuilla ja niillä säälittävillä ”huomio”tuikuilla keulassa ei näe eikä näy tarpeeksi! Eikä näytä kovin ammattimaiseltakaan.

Olisi mielenkiintoista tietää, mitä nämä keskustan kehittämisen ja liikennejärjestelyjen vastustajat haluavat. Nähtävästi jokaisen tulisi saada parkkeerata autonsa ilmaiseksi minne tahansa ydinkeskustaan, Hovioikeudenpuistikon kumpikin puoli tulisi avata autoilulle ja torin ympäriajelusta tulisi tehdä kansanhuvi. Kyllä olisi mahtavaa!

Vaikka Vaasassa investoidaan, kehitetään ja uudistetaan kuinka, niin kaupungin väkimärä ei vaan lisäänny. Mistähän mahtaa kiikastaa?

Eläimistä puheen ollen. Miksi valittaa kissa-lemmikeistä. Paljon suurempi harmi on lisääntyneistä jäniksistä ja vieraslaji-fasaaneista, jotka tekee tuhojaan pihoissa ja puutarhoissa. Vai pääset niistä laittamalla puutarhasi täyteen katiskaverkkoja! Talkoot niiden hävittämiseksi ja jätetään kauniit kukat rauhaan!! Asioille tärkeysjärjestys.

Olen aivan samaa mieltä Anna-Liisa Paavolan kanssa Seinäjoen keskustan näivettymisestä. Ei todellakaan pitäisi olla yllätys päättäjienkään keskuudessa. Mokasivat tosi pahasti.

Vaasan korjausvelka kasvaa jatkuvasti uutisoitiin hiljattain. Silti Kuntatekniikan annetaan tehdä täysin tarpeettomia liikenneväylien koristeluita. Ei niiden niin hienoja tarvitse olla laatoituksineen ja kivipaasein! Moni tärkeä oikea korjaus on tekemättä.

Tähän pitää puuttua. Valtuutetut huomio!