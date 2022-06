Maahumalaa ei saisi istuttaa haudoille, leviää nurmikolle ja viereisille haudoille.

Yleisellä paikalla saa kuvata kaikkia ja kaikkea, asia erikseen onko kaikki soveliasta ja musiikki kaukana ihanasta, pelkkää laastari- ja ikäkriisimusiikkia.

Mikä kiire Natoon? Hakemus on jo jätetty ja asia etenee painollaan, myös Venäjä pitää Suomea jo osana Natoa. Erdogania ei ehkä mielestään ole otettu tarpeeksi vakavasti, joten nyt hänellä on tilaisuus tehdä numeroa itsestään. Vaikka tämä ’harmaa vaihe’ kestäisi vuodenkin, niin mitäpä sitten? Ennen pitkää Suomi kuitenkin hyväksytään jäseneksi. Emme ole Naton porstuassa yksin ja Venäjällä on muutakin askaresta etelämpänä.

Ilkka-Pohjalainen torstaina 16.6. Ryijy-näyttelystä iso koko aukeaman juttu. Hienot kuvat. Muuten hyvä mutta minne toimittaja unohtanut hienojen ryijyjen nimet?

Typerä mielipide suihkuun mars, jospa kyseiset miehet tulivat jostain työmaalta. Muuta äkkiä niitten ulkomaan uroksien pariin.

Vai ei kaivinkoneen aiheuttamia kaapelikatkoja muka pystytä ennakolta estämään. Kaapelien yläpuolelle asennetaan aina varoitusnauha, sen pitäisi estää kyseiset vahingot, vai eikö työmaalla ole sitä varten henkilökuntaa?

Missejä tulee ja menee, pääosin he vaipuvat pian unhon yöhön. Mutta kun 17-vuotias Armi Kuusela tuli Yhdysvalloissa v. 1952 valituksi maailman kauneimmaksi, se oli Suomessa valtava myönteinen shokki. Suomalaisten itsetuntoon sillä oli uskomattoman suuri vaikutus. Pohjanlahden toiselta puolelta oli mm. kuultu kaikenlaisia teorioita, mieltä pahoittaviakin, suomalaisten alkuperästä. Ne menivät kerralla roskakoriin. Armia juhlittiin massiivisesti.

Nyt kun kokoomus pääsee vallan kahvaan, paljonkos Suomessa on vielä kansallista omaisuutta myytäväksi ja valtion rahoja lypsettäväksi yksityisiin esim. terveysyrityksiin.

Kukin voi laskea kuinka monta tupakkaa päivässä ja vuosissa tupakoi ja mitä maksaa...

Hieno asia, että Seinäjoen kaupunki on ottanut käyttöönsä julkisen taiteen strategian tarkoituksena tehdä ympäristöstä viihtyisää ja omaleimaista. Kaiken perusta tälle näin kesäaikaan on kuitenkin se, että kaupungin viheralueita niitetään ja trimmataan säännöllisesti keväästä syksyyn.

Kiitos erinomaisesta Teams-esityksestä Penninkangas ja Järvinen koskien Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen suunnittelutyön etenemistä. Huono puoli oli tilaisuuden informaatiosta. Tieto homman etenemisestä helpottaa kansaa.

Suihkuun marssittajalle tiedoksi, että tämä suomalainen lemahtava miesväki on tulossa töistä kaupan kautta kotiin!

Ennen hukkui oteääni postissa, nykyään saa huutaa hurraata, kun lähetys tulee perille.

Suomalaiset urheilijat puhuvat huippukuntonsa ajoituksesta. Duplantis ja Ingebritsen ovat olleet monta vuotta yhteen menoon ME-kunnossa, kesät, talvet. Että semmonen ajoitus!

Koskien maanpuolustuskorkeakoulun everstin puhetta, miten se Naton puolustus tulee olemaan, kun ei vielä pääse edes neuvottelupöytään. Ihmeellisiä tulkintoja täällä.

Kaikki mulle heti tänne. En ymmärrä jatkuvaa valitusta tulojen pienuudesta. Olen tyytyväinen ilman autoa, ei ole kaikille omaa huonetta, en tarvi koiraa enkä sille takkia. Ei tarvita sosiaalitukia eikä viinaa ja tupakkia. Ei tarvi niska limas painaa duunia ja valittaa ku ei oo rahaa matkustaa. Uudet maisemat löytyy kun menee pihalle.

Hallitusta haukutaan, aiheellisesti. Mutta, lue takaperin: Itse nää tollot äänesti.

Riistaa metsästetään valtavia määriä vuosittain. Silti en ole nähnyt tavallisessa pikkukaupungin kaupassa koskaan myynnissä riistalihaa. Söisin mielelläni. Mihin ammuttu riista joutuu? Linnut ja jänikset jäävät siihen, mihin tippuvat, mutta esim. peurat. Kuka ne syö?

Mitä Turkki ylipäätään tekee Pohjois-Atlantin liitossa?

Joku tekstasi aiheellisesti Nurmon painipuiston tilasta. Nyt sinne paikoitellen kylvettiin heinää. Siemenpussit jätettiin tuulen riepottelemaksi. Sitten tuli niittäjä, mutta osa jäi niittämättä. Kuka valvoo tätä surkeaa hommaa?

Joku moitti tällä palstalla tv-ohjelmia. Olen samaa mieltä. Lisäksi vanhat kotimaiset elokuvat lopetettava ja tilalle 60–80-lukujen sarjoja. Useampi kerralla.

Englannin kielellä pärjäät missä vain, ruotsin kielellä et pärjää kuin Pohjanmaan rannikkokaupungeissa.

Kaskisten kaup. hall., tekn.ltk, vt tekn.ins, Kask. Energian tal.joht, missä viipyy vesilaskut? Ei ihme, että kukkaro on tyhjä.

On tullut seurattua satoja rallikilpailuja, mutta ei vielä ole kertaakaan tullut nähtyä, että joku näyttää paljasta takapuolta rallireittiä ajavalle autolle, kuten kävi Pohjanmaa rallin EK2:lla perjantaina. ”Hyvää” mainosta pohjalaisille...

Pikkukesä oli kylmä, toivottavasti juhannukselta vihdoin lämpenee.

Nils Torvalds kuulemma ”hehkutti uusiutuvaa energiaa” tutustumalla mm. vetytehdashankkeeseen. Radiossa hän kuitenkin puhui ”joidenkin päiväunesta nimeltä vety”. Poliitikko ilmeisesti puhuu ja toimittaja kirjoittaa aina tilanteen vaatimalla tavalla.

Täällä joku ehdotti, että alettais kuvaamaan kännykällä toisten ajonopeuksia! Tämä olis turvallisuutta edistävää toimintaa!! En oo pöljempää ajatusta kuullu! Ei jatkoon!!!

Kansanedustajan ja ministerien vastuu. Edustaja Kim Berg kirjoitti aikaisemmin I-P:ssa, että he kantavat aina päätöksistään vastuun. Voisitko sitten kertoa, mikä on se vastuu? Minusta se ei pidä paikkaansa. Millä tavalla se vastuu ilmenee? Turha selittää äänestäjistä. Avaa siis sitä vastuuta kansalaiselle, joka ei sitä tunnista.

Mielestäni taloyhtiöt voisi kieltää tupakoinnin parvekkeilla ja asunnoissa, perustaa tupakkapaikka taloyhtiön tontille, suojella lapsia tupakan vaaroilta!

On se harmittavaa ja vaarallista, ettei nykyään ole minkäänlaista riskiä joutua poliisin valvontaan tai tarkastukseen. Peräkärryn kunnosta nyt ei kerta kaikkiaan pidetä minkäänlaista huolta. Yleensäkään valot ei toimi – siis ei vilkku tai jarruvalo. Siis muistisäännöksi autoilijoille, jos edessäsi on peräkärry, ihan mitä tahansa voi tapahtua. Kuormasta voi tippua tavaraa tielle tai se voi kääntyä tai pysähtyä äkkiarvaamatta.

Korpilampi, Liinamaa, kiky!!! Täytyisikö jonkun taas ajatella lasten (Suomen) tulevaisuutta???

Suomen seuraavaksi presidentiksi on ehdolla henkilö, joka EU:n laajentumiskomissaarina yritti väkisin Turkkia EU:n jäseneksi. Toivotaan että saamme Niinistön jälkeenkin arvostelukykyisen henkilön maan johtoon.

Veroprosenttini on 3%. Kela maksoi sairauskorvausta ja vero 40%. Selitys: Verotoimisto ei ole ilmoittanut veroprosenttia. Eikö valtion virastojen väliset netit toimi?

Meikäpaappa taitaa olla yhteiskunnallinen veneenkeikuttaja (I-P 19.6.2022), koskapa normaalia [palkka]työtä, normaalia palkkaa ja siitä kertyvää normaalia eläkettä ei ole löytynyt vuosikymmeneen!

Hallitusohjelmavaalit. Jokainen puolue rakentaa vaaliohjelmaksi oman ajanmukaisen hallitusohjelman, johon sitoutuu myös mahdollisena pääministeripuolueena; toki siten kuin tulevat hallituskumppanit suvaitsevat eli eniten ääniä/paikkoja saaneen puolueen vaali/hallitusohjelma on lopullisen hallitusohjelman pohjapaperi. Sitä saa, mitä tilaa!

Olisikohan jollain sen verta matkaa Turkkiin päin, että kävisi Ankarassa Erdogaanin luona kyläs? Toimittelis siellä kaunihista ja sanois, että kun Suomi on demokratia, niin Suomen lakeja ei laadita ulkomailla eikä ulkomailta käsin, paitti mitä nyt Brysselissä. Mutta että Turkki, esimerkiksi, ei voisi sanella, mitä lakeja tässä maassa laaditaan ja mitä ei. Ja että lait pannaan toimeen oikeusistuimissa, ei huutoäänestyksellä, eikä niistä käydä kauppaa.