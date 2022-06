Kaupan tulisi tukea suoraan tuottajia elintarviketeollisuuden sijasta. Nykyisellään tukee teollisuutta ja toivoo sen heijastuvan tuottajille.

Oletteko huomanneet, miten loistavia muusikoita on maakunnassa? Kiharakolmio soitti pelaamisen ilosta eikä vain rahasta Ilmajoen musiikkijuhlilla Vanhoja poikia viiksekkäitä -showssa. Pelimannit Järvelä, Lautamaja, Korkeakoski ja Paalanen nostivat tunnelman kattoon. Iloa laulajina toivat myös Esko Roine ja Taneli Mäkelä.

Matkatoimistojen kannattaisi järjestää lentonsa niin että samalla koneella, jolla viedään suomalaisia ”etelän lämpöön”, paluukuormana tuotaisiin eteläeurooppalaisia helteitä pakoon ihanaan Suomen suveen nauttimaan valosta öidemme raikkaudesta ja luonnon vehreydestä, jollaista heidän kotimaissaan ei ole koskaan.

Nyt Kauhavalla hyvä zäänssi liittyä Lapuaan, kun kaupunginjohtajakin teiltä lähtee. Ei tarvi uutta k-johtajaa, kun liittyy Lapuaan, niin kaikki voittaa!! Kaupungin nimeksi vois laittaa Härmänmaa!!

Ilamastohumppako on syypää? Kotimaaset kuivahernehet 1,40 e/kg tyyrhimpiä kun ulokomaalaaset.

Unohti kertoa tämä metsäprofeetta Timmermani, että EU:n puheenjohtaja on laittanut jäähtymään määrättämäksi ajaksi vihreän siirtymän, jota on ajettu pienen piirin toimesta muita kuulematta

Fasaaneja, joo komea lintu mut penkoo kaikki kevään vihannesistutukset, syö herneen siemenet. Onko tärkeämpi kuin, et ihminen saa ruokaa? Ei hävittää mutta vähentää, on yks riesa. Kissatkin on hyödyllisiä ja niitä vainotaan. Muut isommat linnut hävittää pikkulintujen pesät ja pieniä lintuja, syyllinen ei aina oo kissa.

Sinä, joka olet niin ilahtunut fasaaneista, voisitko hakea koko Hyllykallion populaation pihaasi?

Seinäjoki ja Tampere pärjäävät selvästi paremmin kuin Vaasa, joka raahaa ruotsin kieltä perässään.

Te ekonomistit, laskekaa montako pekkaspäivää on julkisella sektorilla verrattuna yksityiseen. Haastetta myös tekstaripalstakirjoittelulle.

Kurvinen ei tullut Kauhavan Puukkofestareille! Olisin kysynyt: Missä viipyy biokaasun tankkauspisteet, kun Vaasassa on jo kolme. Oli nimittäin tarve tankata, mutta kauppaavat vain ei oota.

Lopeta sodat ja verota rikkaita. Siinä sitä on ”talouspolitiikkaa” kaikille maailman hallituksille.

Onko järkeä, että kunnassa oleva oma järvi pidetään kesäisin ”kuivilla” mutta liitytään naapurikunnan ”mökkiläistapahtumaan”, kun omat mökkiläiset keräsivät adressinkin järvensä (1200 nimeä) puolesta!

Välimeren alueella kärsitään kuumuudesta, asiantuntiat puhuvat ilmastonmuutoksesta. Vastaava tilanne on ollut kuulemma myös 70 v. sitten, että näin.

Liittoutuneet eivät tule Venäjän avuksi Ukrainan sotaretkellä. Tästä sodasta ei vietetä voitonpäivän juhlaa. Venäjän voiton päivää vietetään muutenkin valheellisesti, koska Venäjä ei yksin voittanut natseja. Liittoutuneet antoivat ratkaisevan avun.

EU-jäsenyyden hyödyllisyys Suomelle on alkanut ”hieman” rapistua. 750 miljardin EU:n tukipaketista Suomen nettomaksuosuus on noin 4 miljardia euroa. Eli maksamme mm. meitä vauraamman velka-Italian huonolle taloudenhoidolle tukea. EU:lle on tulossa muitakin ”tulonsiirtorahastoja”, mm. vihreään siirtymään liittyviä, joilla puututaan Suomen metsätalouteen, josta useat Brysselin johtavat asiantuntijatkaan eivät tiedä paljoa. Liittovaltioonko?

Täällä aina vaan meuhkataan julkisen puolen lomista. Muistetaanhan tasapuolisuuden nimissä nyt ne ei julkisenpuolen pekkasvapaat!! Ylimääräistä palkallista vapaata viikkoja vuodessa. Jäänne rikkaalta 80-luvulta. Saisi poistaa ensimmäisenä! Muistetaan myös menneen kikyn julkisen työajan pidennykset sekä lomarahojen vähennykset kolmelta vuodelta. Kun meuhkataan, niin muistellaan ja muistetaan sitten kaikki!!!

Suomi elää markkinataloudessa ja samanaikaisesti käyttää kymmeniä miljoonia rahaa sekä valtavia tulonsiirtoja ns. ”eriarvoisuuden” vastaiseen taisteluun. Markkinatalouteen kuuluu eriarvoistuminen, toiset on aikaansaavempia kuin toiset ja se näkyy elintasossa. Mikäli haluttaisiin, että ei olisi eriarvoistumista, tulisi meidän siirtyä kommunistiseen yhteiskuntaan.

Eelis Pulkkisen kirjoitus (I-P 19.6.2022) on hyvin valaiseva. Se osoittaa, kuinka vähäisellä tietämyksellä voi päästä EU:n huippuvirkaan. Entinen kirjallisuuden professori metsäasiantuntijana kuulostaa enemmän jonkun satiirisen romaanin hahmolta kuin oikealta henkilöltä.

Ottamatta kantaa kansanedustaja Mäenpään vaatetuksen väriin, niin kyllä hän oli asianmukaisesti pukeutunut oopperan kantaesityksessä. Oli puku, kauluspaita ja kravatti. Ei ollut ”mikä tahansa asu”.

Hienoa VPS! Nyt vaasalaiset Hietalahteen kannustamaan joukkuetta kesän kotiotteluihin. Nykyinen Vepsu ei turhanpäiväisesti peruuttele vaan prässää korkealta ja hyökkää rohkeasti ja aktiivisesti. Joukkueen peliä on ilo kesäillassa katsella!

Paljonko on noin kolmisenkymmentä? Vähän tarkkuutta, toimittaja.

Median mukaan nyt ei saa puhua bensan hinnasta, koska Ukraina. Puhutaan sitten sekoitevelvoitteesta. Miksi ihmeessä meitä kiusataan bensan hintaa nostavalla aivan älyttömällä viherkeksinnöllä eli sekoitevelvoitteella, vaikka Ukrainassa on sota?

Pikkuhiljaa rupiaa kylläännyttämähän nämä villapaitakirjoitukset ja sellainen liioiteltu pöyristyminen. Jos kohta sadan vuoden takaiset tapahtumat liippaa lian läheltä, niin ei se kyllä ole nykypoliitikkojen syytä. Jäitä hattuun ja yritetään keskittyä olennaisiin asioihin. Tärkeämpääkin korjattavaa tässä maassa kyllä riittää.

Mitä ihmettä?! Mihin olivat jääneet maininnat paikallisista joukkueista Ilkka-Pohjalaisen Jukolan viesti jutussa? Edes Lapuan Virkiän miesten mahtavaa suoritusta ei oltu huomioitu. Jopa naapurimaakunnan lehdessä oli heistä juttu.

Onko kyllä outoa, että Afrikkaan lahjoitetaan miljoonia, vaikka oman maan talous on kuralla. Ei kyllä voi käsittää tämän hallituksen toimia ja eniten ihmettelen sen korkeaa suosiota. Saksassa loppuu maakaasu ja hiili otetaan tilalle. Polttoaineveroja on laskettu. Mitä tekee Suomi, lakkauttaa turpeen tuotannon, mikä jo yksinään auttaisi Suomen omavaraisuutta. Tuntuu, että kaikki mitä tehdään kotimaassa, on pahasta. Tuetaan sen sijaan ulkomaita. Ovatko suomalaiset vain tyhmiä?

Ruoka-apu olis hyvä, jos otettaisiin ne ensin, jolla on pieni lapsi mukana, lapset ei jaksa kauan odottaa.

Vaasalaiset lähtevät urheilukentälle vasta, kun joku joukkue menestyy. Mutta eihän se tietenkään niin mene vaan joukkue tarvitsee yleisön kannatusta ja tukea jo aikaisemmin voidakseen saavuttaa sen menestyksen.

Miesten Superpesis olisi jännittävämpää, kun joukkueessa olisi eri lukkarit koti- ja vieraspeleissä.

Minkä takia nykyään teititellään puhelimessa? Esim. Kela, Dna. Minun aivot tekee täysstopin teitittelystä. Eikö teitittelystä ole luovuttu jo 30 vuotta sitten ja todettu, että se on vanhanaikaista ja epäkäytännöllistä! Pyydän yleensä aina, että voisitko lopettaa, mutta teitittelijät eivät yleensä osaa lopettaa. Mistä on kyse? Onko joku rahanahne konsultti opettanut asiakastyöntekijät teitittelemään? Oma järjenkäyttö on sallittua. Eihän puhelimessa edes näe onko kyse vanhasta ihmisestä, koska vanhoja ihmisiä teititeltiin ennen vanhaan, ei muita.

On pelottavaa – ja kuvaavaa – että kaupunginhallituksen pj. toteaa maksamattomien lisien (3,5 miljoonaa) pompahdusta lisätalousarvioon: Tämä maito on nyt kaatunut. Eteenpäin. Onhan näitä on kaatunut. Saldo ei huvita ketään. Luottamushenkilön tehtävä on luottaa, mutta hiukan pitäisi olla asialla ennemminkin. Ei riitä, että yhteisellä hyminällä siunataan kaikki, strategiat, budjetit ja maton alle lakaistut virheet. Kumileimasimen rooli vain lujittuu. Välillä pitää sitten riidellä kasvisruuasta, tasa-arvoisista virkanimikkeistä ja muusta olemattomasta, että eläisi päätöksenteon vaikutelma.