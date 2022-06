Meidän eliittikansalaisten elintaso kestää kansainvälisen vertailun. Ei hetkauta pandemiat, ei sodat, ei ikuisesti jatkuva palkattomuus... Reilusti alle puolet köyhyysrajasta! Kyllä kelpaa.

Jos täyssähköautosta loppuu virta taipaleella ja latauspiste on kaukana, niin olisi hyvä olla täysi vara-akku tavaratilassa ja matka jatkuisi.

En ole koskaan ymmärtänyt, että joissakin Pohjanmaan vastaanottokeskuksissa pakolaisille opetetaan pientä vähemmistökieltä, ruotsia. Eli Suomeen koulutetaan monikielisiä ummikkoja.

Montakohan vuosikymmentä nuo rannan siilot ovat vielä vaasalaisten silmänilona?

Aluetutkijan mukaan Vaasan ja Seinäjoen keskinäinen kilpailu on vain vahingollista, kun niiden välillä ei edes ole luontaista kilpailuasetelmaa (I-P, 19.6.). Mutta toivoessaan Tampereen ja Helsingin elinvoimaisuuden vastapainolle ”kasvuneliötä” Seinäjoen, Vaasan, Kokkolan ja Uumajan kesken, hän väisti Seinäjoen yhteistyömahdollisuudet Tampereen kanssa. Lausun: ”Mitä Uumaja on Vaasalle, sitä Tampere on Seinäjoelle vain tunnin junayhteydellä”.

Tuumailenpa siitä Mustasaaren päiväkotikohusta. Jos minulla on varsin kriittisiä ajatuksia yrittäjäpariskuntaa kohtaan, niin se ei ole kyllä kateutta heidän miljoonatienisteistään vaan rankkaa tuohtumusta siitä, että minunkin veroeuroni siinä ovat liossa. Selvästikään lapset eivät ole saaneet senlaatuista hoitoa ja huolenpitoa mikä olisi edellytys edes keskimäärin.

Kyllä se vaan on tässä ”ryydmannien” maassa niin, että nainen on turvassa vain kotonaan yksin lukkojen takana, eikä aina edes siellä!

”Hevoskatu” lienee jalankulkijoille turvallisempi nyt kun jalkakäytävillä vilistää äänettömästi sähköpotkulautojen lisäksi vielä sähköavusteiset kaupunkipyörät. Auton äänen sentään kuulee. Mitä ihmettä näille vekottimille ja niillä hurjasteleville pitäisi tehdä, että ne saataisiin pois häiritsemästä jalankulkijoita?

Opettajilla eri palkkaperusteet. Oppilaiden oppimistulosteet huononevat merkittävästi Pisankin mukaan. Mutta opettajien palkkoja korotetaan. Eri säännöt tuottavassa työssä. Hyvistä työn tuloksista palkitaan, ei huonontuvista tuotoista. Miettikää opettajat!

I-P:n toimesta pitäisi antaa kurinpalautusta Postin varhaisjakeluun. Maksullisen robotin kanssa keskustelu ei korjaa tilannetta. Muutaman viikon sisällä 3 kertaa lehteä ei ole jaettu.

Ei vastusteta yksityisiä terveysasemia, vaan niitä maksuja käynneistä. Ei eläkeläisellä ole varaa maksaa 322e hoidoista, pienestä 1100e:n eläkkeestä, kun pitää elääkin. Käy ihan rauhassa edelleenkin siellä, jos rahaa riittää. Jää sitten tilaa meidän käydä julkisessa terveydenhoidossa. Valintoja täytyy tehdä ja onneksi niitä on.

Kyllä on Västervikintien ja Kortelaaksontien ojat todella törkeen näköset, pitkää heinää ja rikkaruhoa kasvaa, eikö noita nyt voisi tulla ajamaan, todella epäsiistin näköset.

Italia sai juuri 200 miljardia euroa avustusta EU:lta, siis myös Suomi on tukemassa Italiaa, nyt jälleen ongelmia siellä. Maalasivatko taloja koko rahalla?

Vaikka olen täysin suomenkielisestä kodista, osaan myös ruotsia. Mutta Vaasassa en ruotsia puhu.

Kysyn vanhemmilta, miksi eivät opeta lapsilleen iltarukousta? Siinäkin pätee, minkä lapsena oppii, sen vanhana muistaa.

Kommentti 21.6. Voiko helpompaa olla, ei tietenkään jos rahaa on. Kyllä alle 1000e eläkkeestä on huono maksaa kyseisiä summia ja kela-korvauskin on mitätön.

Nyt olis viimeinen hetki Vaasan myöntää, että pitäisi tehdä oikeasti töitä sen eteen, että työntekijät/ opiskelijat saisi pysymään Vaasassa valmistumisen jälkeen ja ymmärtää, että ruotsin kieli on oikeasti kynnys jäädä Vaasaan tai yleensäkin tulla Vaasaan töihin tai opiskelemaan.

Kansanedustajat kannattaisi päästää jo kesälaitumille. Sen verran häjysti taas keulii! Edessä kun on vielä aivan armoton syysnäytäntökausi.

Seinäjoen Keskuspuistosta on tehty lasten iloksi hieno leikkipuisto. Muutoksella on kuitenkin surullinen seurauksensa. Puistossa yli 50 vuotta janoonsa lähteestä vettä ammentanut paimentyttö on saanut kohtalokseen juoda pieniä kiviä.

Muutos lienee tehty lasten turvaamiseksi tai kaupungin rahojen säästämiseksi. Aiemmin mieltä virkistänyt patsas on saanut nykyisen ajan henkeä esittävän roolin jossa se irvokkaasti kuvaa ukrainalaisten kokemia kärsimyksiä Mariupolissa. Onneksi ei veistoksen tekijän tai hänen seinäjokisten sisarustensa tarvinnut vielä eläessään todistaa näitä uuden uljaan maailmanajan hedelmiä.

Joku kyseli, mitähän se Wasa Station olisi suomeksi. Sehän on tietenkin Vaasan Tatsuuna.