Voin vahvistaa Elli Uusi-Kokon kertomiset (IP 21.6.). Olen vuokranantaja Vaasassa ja pääsääntöisesti opiskelijat lähtevät asunnoista jo ennen valmistumista, jos mahdollista. Töihin Vaasassa ei pääse, kun eivät hallitse ruotsin kieltä. Tehkää asialle jotain!

Taas juhannusviikolla on niin hätäinen kuski, ettei kerkeä jäätelöostoksille. Sama oli viime vuonna, kun saa kengät jalkaan ja pääsee ulos, jäätelöauto on häipyny?

Tk Seinäjoki, miksi romutitte hyvän omalääkärisysteemin? Tämä tiimisysteemi on susi. Siellä keskustellaan keskenään potilasta kuulematta. Kantakirjauksetkin ovat missä järjestyksessä sattuu, joten sieltäkin on vaikea saada tietoa. Omalääkäri takaisin please!!!

Koska Suomi-Venäjä-seura lopetetaan tarpeettomana?

Joku kyseli kuinka hyvä ja viihtyisä ilmapiiri luodaan? No, palautetaan pikkupomot siihen tosiasiaan, että vaikka olisivat olleet 20 vuotta töissä, eivät omista yrityksestä yhtään prosenttia. Ja tärkein pointti on se, että kahvikämppäjuoruilijat palautetaan maanpinnalle heti, välittömästi!!

Yksityinen ala tekee työtä niska punoittaen pienellä palkalla vuorotta, että julkinen alakin voi hyvin. Siis julkisen alan työntekijät ovat duunarien ansiosta töissä ja nyt lakossa. Onko ihan oikeudenmukaista?

Kannustan ”tavallistakin” kansalaista taistelemaan julkisuuden henkilöitä vastaan oikeuksissaan. Muuten tähän ei saada oikeutta.

Montako festaria Vaasassa epäonnistuu siksi, kun yritetään saada kaikille kaikkea? Lopulta kukaan ei tule, kun ei kenellekään ole juuri mitään. Kvarkenfest esimerkkinä. Ei tarvi olla suomeksi ja ruotsiksi rokkia, poppia, räppiä ja iskelmää, kaikkea sekaisin.

Nyt taas viisaita neuvoja kuinka puulämmitteistä saunaa pitää lämmittää, ja kuinka paljon siitä pienhiukkasia taas tulee. Vuonna 2020 Venäjällä metsää paloi puolet Suomen pinta-alasta plus kaikki muut p....t luontoon. Samoin Kiina, Intia, Afrikka. Täällä yritetään pelastaa maailma vaikka olemme alle 1/1000 maapallon asukkaista. Asuuko täällä maailman tyhmin kansa!!?

Vetureihin asialliset ja näkyvät varoitusvalot olisi pitänyt ajat sitten saada pakollisiksi. Tämän päivän tekniikalla ei pitäisi olla vaikeaa tai kallista. Kauan kesti ennen kuin tavaravaunuihin saatiin heijastimet sivuille, nyt ainakin osassa vaunuja on.

Elintaso laskee – oletko valmis?

Sanokaa nyt oikeesti, kuka näitä pyöräteitä rakennuttaa? Millä rahalla? Poliitikot, mihin näitä verorahoja laitetaan! Tiedättekö mitä te nuijitte, herran jestas.

Yksityisten palveluiden perään julkisia korvaamaan huutavat, miettikää: yksityinen, on se sitten lääkärikeskus, lastenkoti, päiväkoti tms. haluaa aina voittoa. Henkilökuntaa saadakseen, että toiminta on laadukasta, pitää pystyä maksamaan parempia palkkoja. Että voittoa syntyy, nousevat palveluiden hinnat loppupeleissä korkeiksi. Kuka maksaa?

Miksi Suomi on edelleen rikollisten luvattu maa? Helpotusta jopa pedofiliarangaistukseen saa, jos vain tunnustaa tekonsa!!!

Vaasan ruotsinkielisyys on jopa vaarallista. Omaan terveyteen liittyvistä asioista ei saa tietoa suomen kielellä, ei sitten millään. Palautteeseen ei reagoida mitenkään. Ihmetteletkö vielä, miksi Vaasalla on tietty leima muualla Suomessa?

Kelan matkakorvauksista vielä se, että omavastuu on ensin 300e ja vasta sen jälkeen rupee saamaan 0,20 euroa/km, että paljon saa ajaa ennen kun mitään korvataan.

Keskusta näivettyy, se on totta. Liikennejärjestelyjen ym. takia hankala käydä. Mutta ennemmin sinne kuin Ideaparkkiin. Monessa liikkeessä käynti loppunut, kun menivät Ideaparkkiin, meluinen ja kamala.

Kiinteistöveron uudistus 2024 tai tarkistus tai päivitys. Miksei uskalleta puhua oikeilla nimillä? Kaikki tietää, että on odotettavissa rajuja korotuksia. Sieltä otetaan mistä saadaan.

Näin kuumaa ei ole ollut 70 vuoteen, uutisoitiin Euroopasta. Suomen vuoden 1937 lämpöennätyksiä ei rikottu hellekesänäkään. Mutta ilmastomuutos politiikalla on tarkoitushakuinen asian vääristäminen.

Parkkimaksu voisi pienentyä asioidessa keskustan liikkeissä. Kauppias päivittäisi pienennyksen pilvipalveluun auton rekkarin perusteella. Saldo/rekkari.

Tasoristeysonnettomuudet. Mitenkä olisi silmäsensori? Noin kilometrin päähän tasoristeyksestä risteykseen sininen vilkkuva valo. Kaikkihan säikähtää sinistä valoa (eri syistä?). Ei maksa satoja tuhansia?

Suomessa vouhotetaan puun polttamisesta, kun ilmanlaatu heikkenee, typerää, sitä pilataan ympäri maailmaa monin kerroin. Tämä on nykyhallituksen ja vihreiden rummutusta, joka uppoaa näköjään.

Joku kirjoittaa veturien varoitusvaloista ja junaliikennekuolemista. Voi se olla pienestä reiästä katsoen niinkin, mutta kyllä ennen radan ylitystä on oltava tarkkana, eikä syyttää junia. Kyllä muun kulkijan on väistettävä. Ahdistuksia voi lieventää omalla tarkkaavaisuudella eikä siirtämällä vastuutaan.

Voi tätä Suomen lainsäädäntöä ja lakeja. Samaan pakettiin myös tuomareita. Rikollisille tuomioita lievennetään, kun tunnustavat tai selvittävät kuulusteluissa mitä ovat tehneet. 22.6. mm. I-P:ssa juttu, hyväksikäyttäjän tuomiota lievennettiin. Ryhtiä tuomarit, tuo on reppanatouhua. Selkärankaa tuomarit, miettikää edes vähän kansalaisia.

Ihmettelen marinaa Vaasan kielitaitovaatimuksista. Koulussahan saa opiskella ruotsia ja muitakin kieliä ihan ilmaiseksi, jos vain viitsii. Kannustetaan siis nuoriamme hankkimaan hyvä kielitaito, jolla pärjää kaikissa työelämän tarpeissa ja missä vaan.

Niin se kieli vain muuttuu. Ennen piti polttaa kuivaa puuta, kun kostean polttaminen oli tehotonta haaskuuta. Nytkin pitää polttaa kuivaa puuta, mutta se onkin ilmastoteko.

Varokaa Postia! Nyt osui omalle kohdalleni, lähettämäni kirje ei mennyt perille Helsinkiin. Laitoin sen postilaatikkoon Vaasassa 5.5. ja tähän päivään mennessä ei ole mennyt perille. Syy tähän on, että Helsingissä on ollut tekninen jakeluhäiriö ja korjaustoimenpiteet. Tv-uutisissa kansalle ilmoitettiin häiriöstä vasta kesäkuun puolella. Mielestäni näin suuresta häiriöstä Helsingissä olisi välittömästi pitänyt tiedottaa, eikä pantata tietoa kuukauden ajan!

Hyvien tapojen ja sopivan käytöksen realistisen monitahoarvioinnin sijasta lainsäätäjän, virkakunnan ja tuomiovallan olisi syytä paneutua korruption kitkemisen, turvallisuuden edistämisen ja peruspalvelujen toimivuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tarkasteluun. Samoin median...

Mitä jos Suomi ja Ruotsi ilmoittaa Natolle ”Pitäkää tunkinna”, Turkki näytää kuvittelevan, että kun se yrittää hyppööttää Suomea ja Ruotsia päin seinää, niin meillä on niin kova natokiima me kysymme vain kuinka korkealle pitää hypätä.

Naapurin matalajalkaiset koirat huutaa stereona kaikenpäivää. Sisälle asti kuuluu. Häiritsevät etätyötä kotonamme. Jos ei osaa opettaa koiriansa, suosittelemme sitruunapantaa. Kyllä on rauha ja hermot menneet.

Tervetuloo Lidl Laihialle, tilat löytyy pian muuttavasta K-marketista.

Luke on valehdellut monia vuosia susien lukumäärästä mutta nyt tuli huippu: sudet eivät enää lisäänny Suomessa! Ja tämä uutinen kehdattiin vielä näyttää tv-uutisissa.

Ei jänikset ja fasaanit linnupoikasia tapa...

Ei parkkimaksut ihmisiä Vaasan keskustasta pois aja, vaan takkuinen liikenne. Keskusta-alueella ruuhka on jatkuvaa. Liikennevaloja vaivaa punainen aalto, mikä ei tee liikenteestä lainkaan sujuvaa. Eikä keskustassa oikeastaan ole enää mitään sellaista tarjottavaa, minkä takia haluaisin istua ruuhkassa.

Vanhukset ovat täysin heitteillä. Lääkärit eivät ilmeisesti saa lähettää jatkohoitoon, koska palaavat aina kotiinsa kärsimään. Tätä on naapureiden hirveä seurata, kun mitään ei voi.

Ruotsin kielellä pärjää Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa eikä vain Pohjanmaan rannikkokaupungeissa.

Pikku hiljaa alkaa näyttää todelta se, minkä 2021 Mika Aaltola totesi, että kovat arvot tulevat valitettavasti hallitsemaan tulevaisuudessa maailmaa ja saattaa käydä niin, että Venäjä ja Kiina pyyhkivät EU:lla pöytää.

Harhaluulo, että englannilla pärjää missä tahansa. Tutkimuksen mukaan 92% maailman ihmisistä ei osaa englantia. Sitä paitsi kielitaitoa on aina arvostettu, melkeinpä noloa, jos osaa vain Pohojanmaan murretta.

Turkki voi halutessaan puuttua Suomen asioihin aivan yhtälailla kuin me heidän. Meillä on tahoja, jotka jatkuvasti heristävät sormea esim. heidän ihmisoikeuspolitiikalle tai presidentin liian suurelle vallankäytölle.

Työpaikkani Seinäjoella (valtio) kuuluu Vaasan kanssa samaan hallinnolliseen alueeseen. Päästäkseen Seinäjoelle virkaan, vaaditaan ruotsin kielen todistus. Kyllä, aivan uskomatonta, että hallinnolliset rajat määrittelee sen, että myös Seinäjoelle, missä ei koskaan kuule puhuttavan ruotsia, vaaditaan kielitodistus virkaan. Joutais romukoppaan koko kielilaki, josta vaatimus kumpuaa.

Mikael Pentikäinen! Sinun ainaisesti ylistämä paikallinen sopimus johtaa monenkirjaviin työsopimuksiin, josta ei lopuksi ota kukaan selvää. Se tiedetään, että se joka eniten huutaa myös saa. Hiljaiset puurtajat saa, jos jotain jää. Ammattiliitot ovat meidän työntekijöiden tuki ja turva.

Entisessä Neuvostoliitossa, kuten myös nykyisellä Venäjällä käsitellään kansaa kuin karjaa. Nykyisessä Suomessa on sama meno päällä, ollaanko rakentamassa modernia Neuvostoliittoa? Kaikki tasapäistetään, aktiivisuutta ei sallita, poistetaan verotuksella ja tavoitteena, että kaikki olisivat yhtä köyhiä paitsi puolueeseen kuuluvat.

Ymmärsinkö oikein, jos kissa tulee tontilleni, niin saan vapaasti listiä sen? Eritoten jos se on villikissa, mutta nehän on kaikki samannäköisiä.

Miksi naiset pynttäävät ja tälläävät ittensä paraatikuntoon? Tietysti siksi, että nua kollit huamaasvat tämän naikkosen. Vaan sitt kun uros alkaa vähän vonkumaan, se onkin sitt häirintää. Ei muuta kun tyäpaikka pois alta ja kotio nuolemaan näppejään. Tässähän se uutiskynnys Suomessa ylittyy. Ja viälä ku joku sattuu ottaa kuvan kansanedustajasta, siitäkös äkymöly vasta syntyykin. Voi hyvää päivää vaan!

Elokapina tukki jälleen kadun Helsingissä. Liikenne puuroutui, kun poliisilla oli vaikeuksia järjestää kiertotie. Poliisi ei enää uskaltanut puuttua mielenosoittajiin, kun monet ovat saaneet syytteen. Näin meillä! Mielenosoitukset jatkukoon. Kiitos hallitukselle.

Rehevöityvään Laihianjokisuistoon, Sundomin puolelle, mahtuisi hyvin kahvila terasseineen. Sinne vaasalaiset ja mustasaarelaiset molemmin puolin lahtea voisivat poiketa iltakävelyillään.

Talouskasvu tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden määrän kasvua. Eihän näin voi jatkua loputtomiin? Olisiko parempi suunta pikkuhiljaa opetella säästämään?

Apua Baltiaan! Kaikki jo varmaan uskovat, että Baltiassa ei tarvita langanpätkiä!

Lopettakaa jo se linja-autosysteemin nimen Lifti mollaaminen! Huippuidea, eli naseva nimi. Mollaajalle: Juna meni jo, mutta joku jäi asemalle.

Paikallisten lääkäreiden mielestä tärkeintä koronan suhteen on täysi rokotussarja. 70+ kysyy, kuinka täysi se on, kun kolmannesta rokotuksesta on puoli vuotta, eikä ole neljänteen vaadittavia tauteja. Miten olis edes vahva maskin käyttösuositus julkisilla paikoilla!?

Kas kun kepun Kurvinen on nyt herännyt puolustamaan suomalaisia kun vaalit lähestyy, et kai vain ole tuota ajatusta ottanut aivan toiselta puolueelta. Istut sellaisessa vihervasemmistohallituksessa, joka ajoi turvetuotannon alas ja ajoitte vasemmiston kanssa yhdessä myös turvetuottajien koneiden romuttamista, ei mitää johdonmukaista toimintaa muuta kuin äänestäjien kosiskelua toisten ajatuksilla.

Anu Lehtiö Vaasan Eläinsuojeluyhdistyksestä kirjoittaa kissojen vapaasta liikkumisesta torstain lehdessä. Hän painottaa omistajien valvontavelvollisuutta kissasta. Tämä ei käytännössä toteudu. Kotikissat saavat useimmiten liikkua vapaasti laajalla alueella toisten tonteilla. Niiden lisäksi on ”villikissoja” liikkeellä, koska kissat lisääntyvät vapaasti, kun niistä suurta osaa ei ole leikattu. Kissat tappavat Luonnonsuojeluliiton mukaan noin miljoona lintua vuodessa. Omasta pihastani naapurin kissa tappoi käytännössä kaikki pikkulinnut, vaikka olisin rakentanut millaisia esteitä. Naapuri varmuudella havaitsi toivottomat yritykseni, mutta ei niistä välittänyt. Kissa voi tappaa jopa sorsan kokoisen linnun. Kissat myös likaavat ulosteillaan pihaa ja lasten hiekkalaatikoita levittäen jopa vaarallisiakin sairauksia.

Suomen rikkain viidennes hevoskuurille, mars. Sillä resurssilla saadaan myös pimeä raha tingityksi progressiivisen verotuksen piiriin! Oikein!!!

Kyllä on turha isopalkkaisten Saarikon ja Marinin kehottaa palkkamalttiin hoitajia, jotka uupuvat työnsä ääreen koska ei ole riittävästi henkilökuntaa, selviävät nippa nappa läheltä piti -tilanteista yksin vuorossaan ja yksinhuoltajina miettivät mistä vaatetta ja ruokaa lapsille. Eivätkö ministerit vieläkään tajua että hoitajat todellakin äänestävät jaloillaan?