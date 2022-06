Autoton eläkeläinen joutuu ottamaan yhtiölainaa kun taloon tulee sähköauton latauspiste. Nyt jotain tolkkua tähän hommaan!

Maailma menee nyt sellaiseksi, että ei uskalla kuin nukkua vällyjen alla, ettei häiritsisi muita.

I-P:ssa oli kirjoitus, kuinka kissat syövät siilien ruoat, eikä edes hiirikissoja vieraslajina saisi päästää ulos kuin valjaissa. Mutta myös siilit on tuotu tänne n. sata vuotta sitten, ja ovat siitä levinneet ja tuhoavat lintujen maapesiä.

Voi näitä aikoja! Eikö meidän yhteiskunnassa ole tärkeämpiäkin asioita uutisoitavana, kuin lähes jatkuva häirintäepäilyjen vatvonta.

Lappajärven Karvalan kylä on todella surullisen näköinen. Siniset lupiinit valtaavat koko kylän. Eikö kukaan tee mitään?!?

Riistaa löytyy ainakin meillä kahden metsästäjän pakastimista ja purkitettuna vielä alkusyksyyn. Ja koko vuosi niistä on ruokaa valmistettu. ”Metsästäjä tai metsästysseura saa myydä ja luovuttaa tarkastamatonta riistanlihaa myös leikattuna ja/tai jäädytettynä, mutta tarkastamattomasta lihasta ei saa valmistaa luovutettavaksi mitään tuotteita, kuten jauhelihaa, makkaroita tai palvilihaa” (Ruokavirasto).

Saarijärven sitkeä Paavo ja suota pelloksi kuokkinut uuttera Jussi kääntyvät haudassaan, kun poliitikkomme suostuvat ”museoimaan” turvepeltomme. Tämä on noloa ja täydellistä hölmöläisten hommaa, jos näin toimitaan. Yhtä pölhöä kuin turvetuotannon alasajo!

Olisko ketään nuorisojärjestöä, jotka tulis meille vanhuksille kauppa-avuksi kantamaan ostokset kotiin.

Kiitos kirjailija Antti Tuuri todella hyvästä kirjasta: Mies kuin pantteri kannattaa lukea, antaa ajattelemisen aihetta tässä omahyväisten ihmisten maailmassa.

Julkisen alan ei kannata huudella pekkaspäivistä. Yksityisen alan työpv on 8t, kun julkinen ala on 7–7,5t. Ei tarvitse käyttää ekonomistia, kun laskee esim. 22 työpv x 0,5 tulee 11t työaikaa enemmän kk:ssa ja pekkaspv ei ole edes 8t työajan palkka. Julkinen ala jää aina kakkoseksi ja kesälomavähennys oli määräaikainen, palautettu jo normaaliksi. Kysynkin, moniko julkisen alan työntekijä vaihtaisi osia yksityiseen alaan? Vastaus on varmasti, ei yksikään. Yksityinen ala jää aina kakkoseksi työajassa ja lomissa julkinen ala voittaa aina sekä työajassa että lomaetuudessa. Miksi ei voisi olla kaikilla esim. lomaetuus samanlainen?

Onko THL tehtäviensä tasalla kun presidentin pitää julkisesti ärähtää, että halukkaat saisivat koronarokotteet! Ministeri Linden kertoo jo kolme kuukautta vaatineensa neljänsien rokotteiden laajentamista. Kuka valvoo THL:n toimia?

Menit siis ostamaan biokaasuauton selvittämättä etukäteen, saako Kauhavalla mistään biokaasua. Etkö ajatellut yhtään?

Joukkue tarvitsee yleisöä saavuttaakseen menestystä. Höpö höpö. Pelaajien ammattitaito on kyllä ratkaisevassa asemassa.

Ennen ei teititelty vanhoja, vaan puhujaa vanhempia henkilöitä. Vanhempi aina voi esittää sinunkauppoja.

Asiakkaat ne kyläkaupatkin tappoivat, kun sen kirkolla kaupassa käydessä unohtuneen hiivan sieltä hakivat ja sekin olisi pitänyt saada halvemmalla kuin kirkolta.

Kyllä siinä Kauhavankin maine saa melkoisen kolauksen, kun Lumio eroaa toteen näyttämättömien syytösten ja melkoisen suhmuroinnin tuloksena. Kenenköhän pussiin siinä pelattiin?

Ei noita nykyajan tv-ohjelmia pysty kattoon, kun räpsitään kuvasta toiseen sekuntin välein. Ei ihme, että on keskittymisvaikeuksia ja hermostuneisuutta.

julkisen alan kannattaa olla erittäin tyytyväisiä, että yksityisellä alalla riittää työtä ja veronmaksajia, koska yksityinen ala kannattelee julkista alaa. Toivottavasti ala ymmärtää tämän.

Stalinin aikana N-liitossa ”syytetty” oli syyllinen ennen kuin asiaa oli käsitelty ”oikeudessa” ja samoin taitaa olla itänaapurissa vieläkin. Alkaako meillä olemaan sama meininki kun asia vain on ”oikea”.

Oli mukava lukea Jorma Laulajan haastattelua (IP 24.6.). Oikeita, perinteisiä kristinuskon perusasioita korostavia seikkoja tuli esille. Tämänkaltaisia piispoja ja pappeja tarvittaisiin nykyäänkin. Kuitenkin liberaali papisto yms. päättävät henkilöt estävät oikeiden, perinteisiä arvoja korostavien pappien etenemismahdollisuuden ja siten kirkosta on tullut mauton kansaa mielistelevä yhteisö, jolla ei ole mitään tärkeää annettavaa ihmisille. Jumala ja Hänen sanomansa, joka on ilmoitettu raamatussa eivät muutu vaikka kuinka jotkut niin haluaisivatkin. Nuorten mielenterveysongelmat ja elämän tarkoituksen puute johtuvat osaksi siitä, että Jumalan sanaa ei enää puhuta kodeissa eikä kouluissa vaan kristinuskosta ollaan kaikkialla lähes kokonaan luovuttu.

Seinäjoen keskussairaalan uuden M-talon julkisivuun on laitettu italialaista puuta, kustannusarvio miljoona euroa. Huh, huh. Finlandia-talon italialainen marmori on menossa vaihtoon kolmannen kerran.

Eikö näiden vihreiden, jotka kaiken tietävät, pitäisi alkaa murehtia jo auringon sammumista.

Mihin olet kadonnut Kauhavan rommirusina-jäätelöpallokauppias? Tule heti takaisin. Sinua kaivataan.

Kiitos piispa Laulajalle juhannusaaton haastattelusta Ilkka-Pohjalaisessa. Oli asiaa, jota kirkon tosissaan tulee pohtia. Ollaanko varmasti menossa oikeaan suuntaan, ainakin yksi kirjan ostaja.

Äänellään se variskin laulaa, tuli mieleen kun kuunteli taas akkojen kailotusta ja äijien hoilotusta juhannuksena.

Lapualla on oma kaupunginjohtaja, Kauhava voi liittyä Lapuan kaupunkiin, mutta nimi olisi edelleen Lapua. Ei todellakaan Härmänmaa!

Se on taas se kuuma aika vuodesta, kun kaupoissa tapaa yököttävän pahanhajuisia ihmisiä. Koittakaapa ihmiset säännöllisen peseytymisen lisäksi vaihtaa myös puhtaat vaatteet päälle, eikä viikkoa pidettyä T-paitaa ja shortseja. Myös niitä firman työvaatteita pitää pestä. Lisäksi omaiset valvokoot, että myös vaari ja mumma vaihtaa vaatteita. Kiitos.

Joo, voisin ottaa Hyllykallion ylimääräiset fasaanit isolle takapihalleni, jossa on paljon istutuksia. Koskaan eivät ole aiheuttaneet mitään ongelmia, eivät kaiva eivätkä syö mitään. Siis maasta etsivät siemeniä, eikä ne ole ihmisten ruokaa. Ja niitä on usein 20 kerralla. Kun istuu terassilla, tulevat ihan lähelle, kun huomaavat, että niistä tykätään. Niinhän monet eläimet tekevät, vaistoavat. Olen mennyt pari kertaa kylään, jossa on koira, ja heti ovella ovat hyökänneet päälleni, kun en tykkää koirista.

Ei ole junan syy, kun tulee tasoristeyskolareita. Eikä junan hätävalot auta yhtään. Ainoastaan auttaa se, että jokainen pysähtyy ja katsoo molempiin suuntiin tuleeko juna vai ei. Ei kenelläkään voi olla niin kiire, etteikö voisi sitä tehdä. Mennään vaan tuurilla ja seuraukset voivat olla kauheita. Miksei ihmiset tajua? Aina pitää pysähtyä ja katsoa, silloin on turvallista mennä. Ja sen varmasti huomaa, jos juna on tulossa, silloinhan sinä näet sen ja jäät odottamaan. Minä pysähdyn ja katson, vaikka risteyksessä olisi valotkin, ne voivat joskus pettää.

Kuumuus vaikuttaa monella tapaa. Lapuanliikettä ymmärretään, ulkopolitiikan asiantuntijoita sikiää kuin sääskiä suon reunassa ja päälle vielä normaalit propellihatut. Tulis jo talvi.

Kyllä kauppiailla on nyt kulta-aikaa kun saa nostaa tavaroiden hintaa rajattomasti ilman mitään valvontaa kunhan vaan vetoaa Ukrainan sotaan. Esimerkiksi kotimaisen viime syksynä poimitun ja pakastetun puolukkapakkauksen hinta on noussut muutamassa kuukaudessa yli 30 %. Olisi kiva kuulla selittelyjä miten tuo sota on niiden hintaa nostanut? Puhumattakaan muitten tärkeitten elintarvikkeiden hinnoista.

Mitenkähän on mahdollista, että joissain hampurilaisbaareissa on aivan tajuttoman pitkiä ranskanperunoita? Onko ne tehty jostain rehuperunasta, vai miten?

En ymmärrä mitä varten pitää pilata ilmanlaatu tupakalla. Voi mennä paikkaan että ei häiritse toisia.