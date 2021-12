On hyvä, että Suomessa ei synny enempää lapsia. Viranomaiset ei ehdi. Virkatodistuksen saaminen perunkirjaa varten kestää 11 viikkoa henkilölle, joka on elänyt 93 vuotta samalla tontilla poistumatta sieltä.

Tarkoitatko todella, että antaisit robotin pistää itseäsi? Ei ikinä! Ystävällisen ihmisen kanssa vaihdettu muutama sana rauhoittaa ja jättää turvallisen olon. Entä toimintavirheen sattuessa?

Kun asiantuntija puhuu algoritmien narratiivin evaluoinnin vaikutuksesta intersektionaaliseen hybridi kontekstiin, kansakoulun käyneellä menee yli ymmärryksen, peruskoulun käyneestä puhumattakaan.

Ministeri Antti Kurvinen julisti lisäaloituspaikkoja korkeakouluille. Hyvä niin. Yksi fipa oli kuitenkin listalla, ei tullut taaskaan lääkärikoulutukseen tarvittavaa kunnon lisäystä. Kuntatyönantaja esitti närkästyksensä ja kuinka ollakaan Lääkäriliitto vaikeni.

Huoli eläkeläisten toimeentulosta kirjoitti 22.12. Teuvan eläkeliiton yhdistys. Se ’vappusatanen’ pitäisi ymmärtää tuoda pieneläkeläisille oikeasti. Nyt on hieman autettu sitä joukkoa joka saa myös mm. asumis- toimeentulotukea. Iso joukko pienillä työeläkkeillä yrittää sinnitellä ilman mitään helpotuksia. Alle 1500e:n bruttoeläkkeistä pitäisi poistaa valtion verotus. Tällä helpotettaisiin isoa joukkoa ja juurikin niitä köyhimpiä eläkeläisiä. Toisinpäin nostaa yli 2500e:n bruttoeläkkeellä olevien verotusta lisää progessiivisesti. Heille on jo karttunut omaisuuttakin hyvistä ansioistaan ja he pärjäävät. Toisin pieneläkeläisellä.

Ostat kinkun ja paistat sen. Sitten kaadat rasvat viemäriin (!). Seuraavaksi ostatkin lihaliemikuutioita...

Päätin kans tekstata ku kaikesta turhasta valitetaan, muttei palio asiasta. Eläkeverotus kismittää kun on kovempi verotus kuin työtätekevilä, kun ei ole mitää vähennyksiä ja kun olemme eläkettä kerryttäneet niin on jo kerran verot maksettu. Tätä asiaa ei kukaan aja eteenpäin, siihen kun joku ottais kiinni niin pinnat kotiin.

Minkäs kaupungin lentokentän tunnus olikaan HEL? Missä kunnassa se sijaitsee?

Julkiselta hallinnolta puuttuu koronajohtajuutta. Kolmansiin rokotuksiin ei osata etsiä väkeä. Varmasti löytyy vapaaehtoisia iltaan ja viikonloppuun korvausta vastaan teki nyt niitä töitä tai ei. Kouluterkkarit nytkin lomalla. Julki Terhikistä vain tekstarit kaikille sairaanhoitajille ja kysely voitko tulla johonkin tapahtumaan rokottamaan. Ei ihmisten terveydellä saa leikkiä, jos 2 miljoonaa rokotetta jemmassa.

Sairaanhoitajakaveri lähti Norjaan töihin. Matkat maksetaan, asunto maksetaan, tuntipalkka 45 euroa ja 5000 euroa kun vakituinen työsopimus allekirjoitettu.

Vaasan keskussairaalan poli on aivan huippuhyvä, en ymmärrä miksi pitää aina valittaa. Olen saanut aina hyvää palvelua. 15.12. puolenpäivän aikaan ’putkiasennus’.