Viisihenkinen perhe kiittää Kauhavan suunnalla teiden ritareita. Juhannusna rengasrikko, jossa ensin auttoi nuorimies vararenkaan kanssa ja Kauhavan ABC:llä kaksi vanhempaa järjesti lainaksi renkaan, jotta pääsimme Vaasaan. Kiitos kiitos, ja lämmintä kesää teille.

Oletteko kuulleet nykyhallituksen käyttäneen puheissaan ”toimeliaisuus”-sanaa? Minä en. Suomessa tulisi panostaa ja lisätä toimeliaisuutta oli se sitten työntekijänä tai yrittäjänä, muuten hukka perii maamme jossain vaiheessa. Työtunteja tulee lisätä ja roimasti ja nopeasti!

Bensan hinnassa on lähes euro liikahintaa, ettei tonnin eläkkeestä liikene senttiäkään minkäänlaisiin tapahtumiin Suomessa, että saa syksyllä matkustaa maahan, missä eletään maksukyvyn mukaista elintasoa.

Eduskunnan miesten pitää pukeutua arvokkaasti. Shortseista on tullut sanomista. Entä naiset? Onko pukeutuminen arvokasta, jos näkymät ovat melkein ”perille asti”?

Opettajia jatkuvasti moittivalle: paljon laitat rahaa kaunaiseen nillitykseen. Puhuitko opettajien palkankorotuksen puolesta Pisa-menestyksen alkuvaiheissa? Tuskin. Opetuksen jatkuvasta kehitystyöstä huolimatta tulokset vain heikentyvät. Mitä suomalaisissa kodeissa tapahtuu? Oppilaat tulevat kouluun entistä huonommassa kunnossa sekä henkisesti että fyysisesti. Kodin tehtävänä on luoda edellytykset lapsen hyvälle työ(koulu)kunnolle. Vanhempien uusavuttomuus näkyy kasvatustaitojen puutteena.

Ei vain voi ymmärtää Suomen politiikka ja päättäjiä koskien itänaapuria. Juuri luin artikkelia kuinka paljon Putinin lähipiirille on myyty kiinteistöjä, vieläpä Suomen kannalta tärkeistä paikoista. Ensin soditaan ja sitten maksetaan suuret sotakorvaukset, puhumattakaan menetetyistä alueista. Ja sitten kaiken tämän jälkeen vielä venäläisten mielistelyt. Vasta alkaa kepukin jotenkin heräämään siitä syvästä suomettumisesta. Tosin kaikki eivät vieläkään pääse siitä eroon. Ei vain voi käsittää tätä sinisilmäisyyttä. Kun me emme saa ostaa Venäjältä, miksi ihmeessä he ovat saaneet ostaa täältä. Onneksi meillä oli puolustusministeri, joka jo aloitti laittamaan kiviä rattaisiin niin sanotusti

I- P:n uutisoinnin mukaan juhannus osui viikonloppuun, näinhän juhannus on ollut lähes 70-vuotisen elämäni ajan. Eli aatto aina perjantaina!

Taitaa kokoomuksen kannatus kismittää SDP:tä, kun täytyy alkaa selittelemään mitä toinen on tehnyt. Näköjään vaalit lähestyvät ja SDP alkaa lupailla taas kaikenlaista hyvää. Eikö jo olisi aika oppia jotakin?

Käsi sydämelle ala-asteen opet! Annatteko todistuksen numerot oppilaan osaamisen perusteella vai sen perusteella kenen lapsi?

Hienoa, että Nurmon hautausmaan vesiastioissa on taas köydet veteen tippuvia eläimiä varten. On ollut myös mukava huomata, että risteyksen puoleisen ojanpenkan nurmikko on jälleen leikattu.

Palkankorotuksen sijaan lisää päätösvaltaa opettajille voisi kummasti parantaa oppimistuloksia. Inkluusiovillityksen ja tasapäistämisaatteen riehuessa vuosiluokan kertaamisen uhka koulunkäyntiavustajan kanssa vänkäämisen sijaan voisi lisätä opiskelumotivaatiota, samoin tasokurssien palauttaminen. Kaikki eivät opi kaikkea – eikä onneksi tarvitsekaan. Niille, jotka todella haluavat opiskella, tulisi myös antaa siihen mahdollisuus.

Kyllä ollaan eriarvoisessa asemassa sairaankuljetuksessa. Jos tavallinen ihminen tilaa kotiin ambulanssin vaikka sairauskohtausta varten, ambulanssi ei vie päivystykseen, käsketään tilaamaan taksi. Mutta kun katsoo poliisit-ohjelmaa, siellä kaikki humalassa kaatuneet tai tapelleet viedään ambulanssilla hoitoon.

Jotkin näyttävät olevan sitä mieltä, että Suomen pitäisi luopua ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja oikeusvaltioperiaatteesta, ja käydä ihmiskauppaa diktaattorin kanssa. Minkähän puolueen vaalikarjaa ovat nämä jotka vaativat, että Suomen pitää suostua Putinin juoksupojan Erdoganin kiristykseen?

Taas on todistettu, ettei ihminen helpolla kuole eikä sairastu. Varsin hirveä oli lehdessä ollut juttu lihatuoteyrityksen hygieniasta. Eniten hämmennystä herätti, että toiminta saa jatkua. Kannattaa lukea, että tietää, mitä kaupasta ostaa!

Kahden vuoden jälkeen Provinssi vyöryy taas kaupunkiimme – Törnävälle. Alueen asukkaana olen jo saanut vuosien ajan siedätyshoitoa musiikkimeluun ja ”ryhdikkainä” olut/siideripullo, viime aikoina usein myös viinipullo, tanakasti kädessä valuvien ns. festarivieraiden joukkoon suhtautumisessa kaikkine lieveilmiöineen. Mutta nyt kyllä vieraanvaraisuutta ja kärsivällisyyttä kysytään törnisläiseltä, kun jo viime sunnuntaina oli mahdoton päästä jokeen uimaan festariaitojen takia. Kaikki reitit oli tukittu. Autolla kulkeminen ja kaupassa käyminenhän on tehty vaikeaksi jo vuosia, mutta tämä uimisen estäminen on kyllä todella kurjaa. Miksi ihmeessä aidoilla estetään paikallisten uiminen helteellä jo sunnuntaina?

Ajoin tänään useamman kerran Rauhankatua Kela-toimiston edestä. Minun on vaikea käsittää, miksi toimistoon jonottavat asiakkaat joutuvat odottamaan kadulla. Ikään kuin näyttämöllä ohikulkijoille; kun on tarpeeksi pulassa, joutuu tähän jonoon. Kela-jono näytti kestävän pahimmillaan siinä kadun varressa reilun tunnin. Näin lastaan seisten imettävän äidin, näin vanhuksen ja monta muuta vaasalaista kanssa-asujaa. Osalla oli voimat niin lopussa, että he istuivat kapeilla, kaltevilla ikkunalaudoilla. Voisiko Kela ystävällisesti siirtyä aikaan ennen koronaa ja päästää helteessä jonottavat asiakkaat sisätiloihin? Vartija kun on paikalla joka tapauksessa järjestystä valvomassa.

Ai miksikö Pohjanmaan vastaanottokeskuksissa opetetaan vähemmistökieltä, ruotsia? Vastaus: ruotsinkieliset pelkäävät valtansa päättyvän, joten on ”kasvatettava” uusia ruotsinkielisiä. Kauanko me suomenkieliset veronmaksajat annamme vähemmistön pompottaa meitä?

Ohjusisku Krementshukin ostoskeskukseen siviiliuhreineen on tuomittu ”sotarikokseksi”. Koko hyökkäyssota Ukrainaan ryöstelyineen, raiskauksineen, raakuuksineen ja teurastuksineen on sotarikos koko ihmiskuntaa kohtaan. Putinin Venäjää vain ei saada koskaan vastuuseen sotarikoksistaan.

Yhteiskuntajärjestys on varattu. Tuomioistuimet ja virkakunta hukkuvat resurssien puutteeseen. Peruspalvelut on lypsetty kuiviin. Mitä tekee lainsäätäjä. Mistä huutaa media. Hei ja haloo! Tätäkö kansan enemmistö haluaa...? Montesquieu hakkaa päätään hautakiveen.

Kolmas maailmansota on jo käynnissä. Vastakkain eivät ole valtiot tai sotilasliitot eivätkä edes hullut diktaattorit ja tolkut poliitikot; vaikka läheltä liippaakin. Vastapuolena on ihmisen tulevaisuus itsensä kanssa. Sotatilassa on kansalaisia koskeva päätöksenteko, suuren suuren enemmistön tai pienen pienen vähemmistön etu: Demokratia vastaan antidemokratia.

Voi apua näitä meidän ongelmia! Eduskunnan kuppilassa salakuvataan ja junat ovat muutaman tunnin myöhässä. Samaan aikaan uutisoidaan Ukrainan mitä hirveimmistä raakuuksista. Hävettää olla hyvinvointiyhteiskunnan kasvatti!!

Alvar Aalto -säätiö mustaa Aallon kieltämällä rakennusvirheiden oikean korjauksen esim. Seinäjoella ja Helsingissä.

Ilkka-Pohjalaisen artikkelikuvan tekstinä luki – juhannus osui tänä vuonna viikonlopulle ja sää oli mitä mainioin. Sää oli vähän turhankin mainio ja juhannusta on vietetty viikonloppuna vuodesta 1955. Pikkuisen tarkkuutta toimittajalle, kiitos. Joku voi nimittäin pitää sanomalehteä erheellisesti informaatiokanavana.

Itämeren ja Pohjanlahden yli ei Ruotsin rajoja ole uhattu 300:aan vuoteen. Rauhanteossa v. 1721 Ruotsi menetti viimein suurvalta-asemansa Baltiassa omistamiensa maiden myötä. V. 1719 sen rannikkoa oli Venäjän sotavoimat hävittäneet Norrköpingistä Gävleen ja vuotta myöhemmin laivasto-operaatiolla Vaasasta Merenkurkun yli Uumajassa ja sen ympäristössä. Ruotsi on omalta osaltaan tottunut ”ikuiseen rauhaan” ja täten heikosti ylläpitänyt puolustustaan.

Saisko Kokkolan Ylen alueuutisten toimittajalle tekstityksen.