Julkisellakin alalla on tekijöistä pulaa. Mukaan vain, jos pitkät lomat kiinnostavat ja olet samalla valmis tinkimään palkastasi.

Ukrainassa on sota, meitä lähellä. Meillä esim. murheena, kun joku haisee kaupassa. Ukrainassa haisee ruumiit. Suomessa ”miituut” ongelma. Ukrainassa ovat onnellisia, kun joku halaa. Niin ja onhan meillä ne irtokissat, jotka kuitenkin tappaa mm. myyrät. Olen nähnyt mitä myyrä tekee, kun pääsee talon seiniin. Totta kai jokaisen oma murhe on iso, kun se on päällä. Mutta olisiko meillä pienet murheet, kun vertaa Ukrainaan? Meillä on kyllä isojakin murheita: köyhyys, asunnottomuus, ruoan puute, työttömyys, sairaudet jne.

Onkohan niin, että naiset oikeuksiinsa vedoten ärsyttävät ja kiusaavat miehiä, ja jos miehet erehtyvät vihjaamaankaan jotain seksuaalisesti tulkittavaa, heidät lynkataan? Emmehän me naiset niin pirullisia ole?

Oletin että Kauhavalla, jossa yritteliäisyyttä on paljon, olisi myös biokaasun tankkauspiste! Ottakaa nyt koppi ja tehkää asemat Kauhavalle, Alahärmään, Ylihärmään sekä Kortesjärvelle. Lantaa ja peltoja teillä piisaa. Tankkauspisteverkostossa mielellään asemilla on 15–30 km väli passeli. Tämä on muotia ja aluetalous vahvistuu.

Vaasan Sähkö, onko 40 vuotta asiakkaananne ollut asiakas, joka muuttaa toiseen osoitteeseen Vaasan alueella uusi asiakas, koska joutui maksamaan uudessa osoitteessa uuden asiakkaan törkyhintaa!

Sähköhinnan nostot, huimat 73 %, sekin johtuu maailmantilanteesta. Kun maailmalla rauhoittuu/tasaantuu, laskeeko hinta? Epäilen suuresti, joka paikassa nyt revitään, ”tilanteesta johtuen”. Voittoa äkkiä lisää.

Vaasan Vesi miten te ilmoitatte asiakkaillenne veden saannin keskeytyksestä, tekstiviestillä, sähköpostilla, puhelulla vai oikein kirjeellä. Minulle ei tullut millään näistä, Asevelikylässä vesi poikki tiistaina klo 17 eteenpäin 12 tuntia. Ei mitään ilmoitusta, että olisin tiennyt varata vettä astiaan, kaupasta olisin saanut mutta ukkonen jylläsi enkä oikein jaksa kantaa raskasta. Jäi iltalääkkeet ottamatta.

Lopetetaan teitittelyt ja panostetaan puolin ja toisin kohteliaaseen, inhimilliseen äänensävyyn. Iästä viis. Terveisin 78-vuotias ihminen.

Miksi katsoa molempiin suuntiin rautatieylikäytävällä, eihän juna koskaan tule molemmista suunnista samaan aikaan.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen Seinäjoella puistonhoidoissa on ollut täysin hukassa jo vuosia. Joka kesä, kun ojanpientareet, puistoniityt ja ketopaikat ovat kauneimmillaan monista luonnonkukista, joita olisi hienoa ihailla, alkaa vimmattu niittosouvvi. Ei siinä pörriäiset, perhoset kerkiä mettä kerätä. Eikä ole silmäniloa enää, vain murskattuja kasvinjäänteitä mullan seassa. Niitot pitäisi tehdä kukintojen jälkeen, että kasvilajit ja pölyttäjät säilyisivät tulevaisuudessakin.