Vai kikkailivat hiihtäjät Pärmäkoski ja Niskanen itselleen valtavan 20 000 e avustusrahan. Mitätön summa siitä mitä ovat tehneet. Usean muun lajin urheilijat kikkailevan 10-kertaisen summan ja pääministeri tienaa saman kuukaudessa vaikka saavutukset olemattomat, tosin merkittävät lainan oton ja hintojen nousujen kannalta.

Joku kyseli lyhennyksen perään: yhteisymmärrysasiakirja = yya-sopimus.

Asialliseen sähköpostiviestiin vastaamatta jättäminen on kuin löisi luurin lähettäjän korvalle.

Miksi Erdogan edellyttää ja vaatii, että Suomi ja Ruotsi ratkaisisivat Turkin kurdiongelman. Hoitakoot Turkki itse omien kansalaisryhmiensä oikeudet sekä omat sisäpoliittiset sotkunsa omien rajojensa sisäpuolella. Olisikohan demokratiasta jotakin apua jopa Turkissa?

Nyt kun on näin kovat helteet, niin olen huomannut että on hyvä laittaa matalia vesiastioita ulos linnuille ja oraville. Kun vein vettä heti tuli tikka juomaan. Vesi on eläimillekin tärkeä.

Suomalaiset ”asiantuntijat” pohtivat ja ihmettelevät mikä käänsi Erdoganin pään Nato-asiassa? Biden luvannut myydä F-35-hävittäjiä Turkille. Onkohan asioilla jotain tekemistä keskenään?

Kyllä on ystävällistä ja joustavaa palvelua Seinäjoen kaupunginteatterissa. Sekä puhelimessa että kasvotusten. Korona-aika on varmasti teettänyt paljon ylimääräistä työtä eikä hymy ole hyytynyt. Heistä vois moni muukin asiakaspalvelussa työskentelevä ottaa oppia.

Kaikki kunnia maakunnan kesäteattereille ja niiden järjestäjille! Olen noin 10 vuoden sisällä käynyt katsomassa useita alueen esityksiä. No, yleistetysti sanottuna en ole tyytyväinen! Esitykset ovat tekohauskoja (noh, kukapa haluaa syvällistä kesällä, muu kuin minä). Ymmärrän, että kevyt hömppä myy. Ja esitykset ovat monen ”näyttelijän” kohdalla ylinäyteltyjä... Naapurinkin rouva esiintyy eräässä näytelmässä. Huvittavaa...

Jäikö kevätkuoppaa Evijärveen tehtäessä pato pysyvästi auki?

Julkisen puolen työaika on tasan 8h, eikä 7–7,5h, kuten tällä palstalla väitettiin. Ja kyllä pekkaspäivä on 8h palkka, enpä ole kuullut, että pekkaspäivä olisi lyhennetty työpäivä. Julkisella ei tunneta käsitettä pekkaspäivä. Vastaus kysymykseesi; kyllä, aika moni on vaihtanut julkiselta yksityispuolelle, koska siellä on jotain muita etuja, mitä julkisella ei ole, esim. usein parempi palkka. Siitä vain vaihtamaan julkiselle töihin, voi jopa yllättyä, kumpi ala lopulta jää aina kakkoseksi, julkinen vai yksityinen.

EU:n ja suurten teollisuusvaltioiden hiilineutraaliudentavoitevuosi on vasta 2050, kun Suomi puolestaan on asettanut tavoitevuodekseen jo 2035. Haluamme näin olla esimerkkinä muille, vaikka sillä on kielteisiäkin vaikutuksia. Tuotanto Suomesta pakenee osaltaan saastuttavampiin tuottajamaihin, mikä ei tietenkään globaalisesti vaikuta myönteisesti. Nykyhallituksemme heikentää huoltovarmuuttamme mm. tukipolitiikalla turvekalustomme romuttamiseen.

Hyvä kirjoitus Markus E Myllymäeltä perjantain I-P:ssä. Kyllä meillä Suomessa on kaikki asiat kaiken kaikkiaan hyvin.

Juhannus siirtyi viikonloppuun 1955.

Kuka perustelee, miksi Ilmolantiellä SJK, katuvalot öisin päällä. Koko alkukesän. Valtuusto määrätkää ohjeistus kaupungin omistamalle yhtiölle, vähintään 6 vko keskikesällä valot pois.

Kiinnostais tietää. Kelako (=me) maksaa isot jokaviikkoiset mainokset Kelatakseista? Vai itse taksitko on näin vauraita?

Toivottavasti päättäjät nyt alkavat tajuamaan, ettei mitään sellaista teollisuuden omistusta myydä ulkomaille, joka on Suomessa elintärkeä. Typeristä esimerkeistä mainittakoon Caruna ja lannoitetehdas. Sota ei tähän liity mitenkään, oli rauha tai ei näiden omistus olisi pitänyt jäädä kotimaahan. Nyt siitä typeryydestä maksetaan korkeaa hintaa ja mitä siitä hyödyimme. En ikinä äänestä tuollaisia, jotka eivät osaa hommaansa.

Vaasan Sähkön toisen hinnankorotuksen jälkeen aion käyttää sähköä entistä vähemmän, puulla lämmitän ja pian aurinkopaneelit ja akut tuottaa sen verran että pärjään ilman verkkosähköä suurimman osan vuodesta.

Tolppanen oli oikeassa, vaikka en aatesisar/veli olekaan. Aikoinaan tehtiin tutkimus juuri tästä. Maan istuvista hallituksista eniten Suomen valtion omaisuutta möi Lipposen/S. Niinistön hallitus, joka otti silti myös eniten velkaa. Maa eli silloin noususuhdanteessa. Toiseksi sitä teki sateenkaarihallitus Katainen/Stubb/Urpilainen. Totuus se Tolppasen kommentti oli tai on.

Olikohan hyvä ajatus tehdä Seinäjoen kaksoisradan varteen rengasvallit äänivalleiksi keskelle asuntoalueita, ainakin Nurmon keskustassa rotat ja muut jyrsijät lisääntyneet huomattavasti. Päässeet jo asukkaiden varastoihin ja yrittävät myös sisätiloihin. Kaupungin ympäristölautakunta antanut luvan rakentamiselle, joten varmaan osallistuu näiden tuholaisten hävittämiseen.

Mihin H-talon asiakkaiden autot? Nytki parkkipaikat aina täynnä. No löysää rahaa tuntuu olevan: aluevaltuuston puoluetukirahat vois käyttää uusien parkkipaikkojen suunnitteluun.

Juhannusaatto oli ennen aina 24.6. Tänä vuonna se kerrankin sattui senaikaiselle oikealle päivälle. Sitä toimittajakin ehkä yritti sanoa!

Kaksinaismoralismi, mikä meillä nykyään vallitsee, on lähes vastenmielistä. Naiset pukeutuvat toinen toistaan paljastavampiin asuihin ja sitten kauhistellaan, kun normaalit miehet kiinnittävät heihin huomiota!

Sinä, joka moitit haisevia kanssaihmisiäsi, mistä voit olla varma, ettet haise myös itse? Kaksi kauheinta hajua kaupoissa asioidessaan ovat valkosipulia syönyt asiakas ja hajuvedessä kylpenyt nainen. Heidän läheisyydestään on pakko siirtyä kauemmas.

Olisi mukava tietää paljonko tuottajalle on maitolitra noussut, kun kaupassa tavallinen maito on noussut 14 centtiä/l ja laktoositon maitojuoma 40 centtiä/l lyhyessä ajassa.

Muuta vuoden 2020 verotilaston (I-P 2.7.2022) prosentit henkilöiksi ja euroiksi ja euroiksi/henkilö; ja kerro sitten, paljonko henkilö tarvitsee; ja paljonko jää ylimääräistä sitä hevoskuuria varten!

Kuulehan Sinä hevosmies! Mihin unohdit prosenteistasi pääomatulot ja pimeän rahan...? Työmies on palkkansa ansainnut!

Ilman työnantajaa on edelleenkin häjy työllistyä, vaikka palvelut olisivat hyvinkin hyviä. Yleensä ne ovat vain epätarkoituksenmukaisia... Valuvika, poks!

Ilmajoki on jo ränkän maineessa. Tauti leviää. Nyt Kurikkakin saa osansa. Kuntien rakennusprojekteilla on taipumus levitä. Jos yksityinen firma toimisi samoin, moni saisi kenkää. Alibudjetointi menee aina läpi ”demokraattisesti.” Jonkun Ukrainan sodan piikkiin ei nyt kumminkaan voi pistää vanhaa hyväksyttyä luikurointia.

Palkkaveroremontti (I-P 3.7.2022) on kissinpissi itäisessä meressä. Progressiota voisi toki hiekan säätää siten, että köyhimmät saavat enemmän ja rikkaimmat vähemmän. Nopein veroremontti liittyy pääomatuloihin sekä julkisten hankintojen parasiittisaarilypsyihin (mm. soten laillistettu korruptio), jotka on vain kohdistettava ankaran progression kouriin. Todella helpottava verouudistus on vasta pimeän (myös laiton korruptio) ja rikollisen rahan verottaminen; ei vain progression vaan myös rangaistusveron keinoilla!

Ilmastopaneeli väittää että Suomen metsät aiheuttaa hiilipäästöjä. Jos näin on, metsiä pitää hakata nopeasti pois.

Saisi jo helle hellittää...

Eikö olisi jo korkea aika säätää laki kansanedustajien pukeutumisesta, ettei niitten aika menisi syyttäessä seksuaalisesta häirinnästä, kun avonaisissa ja lyhyissä vaatteissa ollaan työpaikalla. Muissakin työpaikoissa on säännöt, miten työpaikalla pukeudutaan.

Voisiko joku ihmisoikeusjärjestö pelastaa minut orjuudesta? Joudun vastikkeetta elättämään työkykyisiä työtä vältteleviä ihmisiä.