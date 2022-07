Äänioikeutetut, on tärkeää, että Suomen presidentti ja puolustusministeri sotaväen käyneitä, ja se pitää ottaa huomioon jo ehdokkaita valittaessa. Meillä oli presidentti, joka ei ollut käynyt sotaväkeä, eikä tuntenut edes arvomerkkejä. Oli myös puolustusministeri, joka ei ollut käynyt sotaväkeä ja tuskin tunsi arvomerkkejä. Oli myös toinenkin puolustusministeri, joka ei ollut käynyt sotaväkeä, mutta ehkä tunsi arvomerkkejä, koska oli käynyt maanpuolustuskurssin. Tuleva presidentti olisi hän, jota tällä palstalla joku ehdotti. Hän on puoluesitoutumaton tv:stä tuttu ulkopolitiikan asiantuntija. Hän tietää mistä puhuu, on edustava ja tärkeilemätön puhuja. Nyt kiireesti laki kaikille kansalaisille, että jos ei mene sotaväkeen, niin ainakin maanpuolustuskurssi on käytävä. Kansanedustajille se kuuluisi jo nyt kesätauolla ja etenkin hallituksen sivariministereille. Muille kansalaisille ikäraja harkintaan. Kaikki tietävät tämän muuttuneen maailmantilanteen, joka määrävälein toistuu.

Venäläiset ovat kova, raaka. epärehellinen ja viekas kansa. Näin sanoi Axel Julius de la Gardie, Ruotsin Viron kenraalikuvernööri 1687–1704. Varoitti jo tuolloin Venäjän laajentumispyrkimyksistä.

Kiitos sunnuntailehden tekstistä Kesähaaste isovanhemmille. Leikatkaa teksti jääkaapinoveen kiinnitettäväksi ja noudattakaa tekstin ohjeita vanhemmat, kummit, sedät, enot, tädit, isovanhemmat, uusperhevanhemmat, uusperheisovanhemmat, serkut, pikkuserkut, naapurit ja kylänväki ja koulujen henkilökuntaan kuuluvat! Pliis. Niin hyvin varttuu nuori sukupolvi.

Voisiko joku viisas kertoa, miksi nykynuoret eivät halua/uskalla tervehtiä. Mennään vain ohi kännykkää tuijottaen tai muualle katsoen. Itse reagoin tällaiseen siten, että jätin keväällä noteeraamatta tällaisen nuoren juhlan. Itseäni opetettiin kotona tervehtimään tuttuja.

Kun Suomi alkoi maahanmuuton myötä 1980-luvulta väestörakenteellisesti kiihtyvää vauhtia muuttua, ei tilastokeskuksen taholta ja median avulla ole riittävästi pidetty kansalaisia kehityksestä ajan tasalla. Kun muualta tulleille on jo runsaasti myönnetty Suomen kansalaisuuksia, tulisi kansamme eri kielitaustaryhmien työllisyysasteista antaa perusteellisempaa tietoa. Kun näin ei ole, mielikuvitus laukkaa ja huolehtii väärästä tiedosta.

Juhannuksen ja mökkirauhan pilasivat vesijeteillä kaahailleet ääliöt. Sisäjärvillä nämä turhakkeet kokonaan kieltoon.

Miksi lääkeviranomainen on antanut kyypakkaukselle myyntiluvan, jos se ei edes auta kyyn puremaan? Allergiaoireisiin auttavana nimi pitäisi olla allergiapakkaus eikä kyypakkaus.

Luuleeko vasemmistoliitto vakavissaan, että huumeiden dekriminalisointi vähentää huumeiden yliannostuksia ja sekakäyttöön liittyviä kuolemia. Ne ovat lehtijutunkin mukaan yleisimmät huumekäyttäjien kuolinsyyt. Ja varmasti tulevat lisääntymään. Mikä vasemman laidan ideologioita nykyään vaivaa?

Kurikan budjetointi on sakannut ennenkin, ei ole ensimmäinen kerta, tuskin viimeinenkään.

Ei kai sekään ole oikein, että valtion sote-palveluihin osoitetut rahat paasataan seiniin ja jotkut kuulemma panee rahat ambulanssien maalaamiseen ym. turhuuteen.

Teemme poikkeuksen ja vastaamme nimettömään väitteeseen Ilkka-Pohjalaisen tekstaten-palstalla. Elävän musiikin esittäminen on sallittu torilla vaikka viikon jokaisena päivänä. Esiintyjät, jotka käyttävät äänentoistolaitteita, voivat esiintyä torin esiintymislavalla. Terassialueilla saa edelleen esittää elävää musiikkia akustisesti, myös taustamusiikin soittaminen kaiuttimien kautta on sallittua. Yhteisillä pelisäännöillä luodaan kaikille viihtyisä tori niin asiakkaille kuin toritoimijoillekin. Visit Vaasa.

Ihmiset hajustaa törkeästi haju- ym. vesillä ja astmaatikot hajuherkät ehkäpä hengenvaarassa. Pitäis miettiä tätä.

Minkälainen unelmien kaupunki (Kurikka) oikein on? Kovaa lupaillaan ja uhotaan mutta silti ei ole varaa edes pitää kouluja ja päiväkoteja auki. Tämmöiselle petosten kaupungille sopiisi nimeksi paremmin Kurjala. Pirkkalasta kun löytyy jo Kurikka, mikä on jo isompi ja tunnetumpi, niin vältyttäisiin sekaannuksilta.

Hyvä kolumni 3.7. netittömien ongelmista. Kaikilla ei ole läheisiä auttamassa tai halua antaa tietojaan muiden käsiteltäväksi.

Ihmettelen, mistä Kauhavan tiemestarille maksetaan palkkaa. Tiet on kuoppia täynnä, pyörtänöt niittämättä, risteyksissä näkyvyys paikoin nolla! Tarttis tehdä jotakin!

Marin väittää, että lähti politiikkaan yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuden toteutumisen puolesta. Ehdotan, että vähennetään Marinin palkkaa nykyisestä viidesosaan eli noin 3000e/kk ja katsotaan jatkaako politiikassa. Ehkä raha kuitenkin suurin syy.

Mielestäni on väärin, että ihmiset luokitellaan palkkauksen mukaan hyviin ja huonompiin. Meitä korkeakoulutettuja on paljon töissä ihan 2000 euron palkalla ja jopa sen allekin.

Työvoimapoliittinen ongelma johtuu nössöistä; koulutuspolitiikasta, hallituksesta ja ay-liikkeistä. Asenteet ja moraali on syvällä.

Vaasan Kuntatekniikan rahankäyttö on otettava tarkasteluun heti kesälomien jälkeen. Rahaa tuntuu siellä riittävän kaikkeen tarpeettomaan ja samaan aikaan monet tärkeät asiat ovat olleet pahimmillaan vuosia hoitamatta. Näin ei voi jatkua!

Kyllä asiallinen työnantaja työvoimaa saa. Oikea palkkaus ja johtajuus kuntoon. Helppoa kuin talven odotus.

A-Studio 4.7. työvoimapula. Eikö te asiantuntijat ja maan hallitus tajua, että vastaanottaakseen työtä henkilölle on jäätävä muutama satanen kuussa enemmän käteen kuin sosiaaliturvalla eläminen. Se taas vaatii julkisen puolen rajua hallinnon vähentämistä.

Amerikansuomalaisuutta käsiteltiin lehden artikkelissa (4.7.22). Suomalaisia meni siirtolaisiksi ”rapakon” toiselle puolelle, niin Yhdysvaltoihin kuin Kanadaankin. USA:n puolella ns. Suurten järvien alueella heidän jälkeläisiään on noin 300 000. Kun Suomea irvaillaan Euroopan amerikkalaisimmaksi maaksi, osasyy lienee tässä. Amerikkalaisuutta on suuresti ihailtu ajan saatossa ja malliakin siitä on otettu. Englanti on meille ykkös-vieraskieli.

Bensa saisi olla vielä tuplasti kalliimpaa yksityisautoilussa. Huhtalantie on kuin Kantatie 67. Yhtään ei ole liikenne vähentynyt.

Tekikö Sanna Marin (sd.) hyvän sopimuksen kun antoi 7,3 milj. EU-pakettiin veronmaksajan euroja. Takaisin tulossa ehkä 1,5 milj., joka pienenee koko ajan. Mihin jäi maalaisjärjen käyttö? Varmaan romukoppaan. Tätä asiaa voisi kysyä sairaalta eläkeläiseltä, joka jättää lääkkeet hakematta, kun eurot ei riitä.

Jotkut viljelevät mansikoita omalla maallaan ilman lisäaineita ja litrahinnat ovat nousseet puolella viime kesään verraten. Tämä johtuu siitä, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Vanhusten hoito on nyt helteillä rikollisen huonoa. Huoneiden lämpötila yli 30 astetta. Asiantilan korjaaminen ei kuulu kenellekään. Omaiset tarkkailkaa hoidon puutteita ja puuttukaa väärinkäytöksiin. Ulkoilutuksesta ja kuntoutuksesta ei saa tinkiä kiireeseen vedoten. Hoitotiloihin videovalvonta.

Mitä ihmettä, nyt jo EU:n ministerit puuhaavat Ukrainan jälleen rakentamista vaikka Putinin aloittama sota riehuu valtoimenaan, ja onko se edes mitenkään mahdollistakaan, että sitä heti ensimmäisenä rahoitettaisiin EU:n toimesta. Putin

pitää ensin ulosmitata ja vaatia korjaamaan tuhotyönsä ja vastaamaan kaikista tekemistään hirmuteoista.

Niinistön jälkeen kaksi ajankohdan ansiosta hyvän koulutuksen saanutta ehdokasta presidentiksi, Kaikkonen ja Haavisto.

Ostan heti auton kun sen energian lähde on jalostettu merivedestä. Ei siitä niin pitkä ole kun öljystäkin tiedettiin vain sen sotkeva ominaisuus.

Orjaksi itsensä kokeva ei ole yksin (I-P 6.7.2022). Ökyrikkaiden verotus on vitsi! Vastikkeetta eläminen on heidän laillistettu oikeutensa, jonka orjuutettu itse mahdollistaa.