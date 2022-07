Autoton murheeton. Neljäs vuosikymmen menossa ilman autoa. En yhtäkkiä keksi mistä kivasta olisin jäänyt paitsioon. Ainiinjoo ruuhkarage, parkin etsintä ja maksu, vakuutus/huolto/korjaus ja bensanmaksut, rengasrumpa, paikka/katos/talli jonotus ja ylläpito, kolhut, naarmut, ilkivalta, jonotus autoluukulle ja pesulaan, katsastus, parkki- ja ylinopeus sakot, muiden aiheuttamat kolarit, hirvivaara, hidastetöyssyt, naapurin parempi auto, kaasuvetyhybridisähköbensadiesel. Mikä ristus on kun ei aharista.

Eihän sen pitäisi olla ongelma, että naapurin rouva näyttelee kesäteatterissa, jos hän osaa näytellä. Katsojahan voisi päin vastoin ihailla, että hänestä löytyy sellaista lahjakkuutta - ja rohkeutta heittäytyä yleisön armoille! Olisiko sinusta siihen?

Joskus jotain kiitostakin. Mukava oli asioida 5.7 Vaasan Maahanmuuttovirastossa. Oli hyvä ja ystävällinen palvelu.

Osa kuntopyöräilijöistä ajaa kilpapyörillään liian kovalla nopeudella ohitustilanteissa. Olin keskiviikkoillalla erityislapsen kanssa pyöräilemässä Seinäjoella Kasperissa radanvarrella. Lapsi ei pysynyt ajoittain oikealla puolen pyöräily/jalväylää. Kuntopyöräilijä joutui väistämään meitä, josta olen pahoillani. Pyöräilijä huusi; koittakaa vähän opettaa lapsia ajamaan pyörätiellä. Mielestäni lapsi liikenteessä on aina elävä varoitusmerkki. Pyöräily on kivaa ja kuntoa nostavaa meille kaikille.

Taitaa tuo teiden asfaltointi olla halpaa, kun ensin vedetään monta kilometriä uutta pintaa ja sitten tehdään vaaralliset urat teiden varsiin ja keskelle. Tien reunassa ne ovat vaaralliset, pyöräilijöitä ja mopoilijoita ajatellen. Kuinka monta neliötä kilometrille tulee turhaan asfalttia (neliöhinta). Kai tämäkin keksijä on saanut tuntuvan aloitepalkkion, saamastaan ideasta (työnsankarin mitali). Tuleeko kipeää kun järki lähtee, montako kolaria on vältetty noilla? Henkensä kaupalla mennään, kun tien reuna on kumminkin kapea sen uran takana.

Vaasan väki vähenee! Syy ei ole vain kieli. Ei etelän päästä muuttoa ajattelevat nuoret ole kiinnostuneita veronmaksajien rahoilla tehdyistä typeristä onnellisuuskampanjoista.Heitä kiinnostaa se, miten veronmaksajia kaupunki kohtelee. Sähkön,veden,verotuksen ym.hinta. Kuka saa voitot Vaasan Sähköltä ? Hyvä kertoa kuka on päättäjä Sähköllä ja kuka Kaupungilla. Kun ei nyt voi nostaa kunnallisveroa. Meidän nuoret valitsivat ,kielitaitoisina Seinäjoen. ”Signaalit” veronmaksajien kohtelusta vaikutti. Hyvätuloisia naapureita lähtee jatkuvasti. Sama harkintaan. Pidetäänkö meitä kansalaisia tyhminä?

Köyhät ne vaatteilla koreilee!

Kansalaisten on helppo mieltää Juhontiellä oleva Fallesmanni poliisitaloksi, kun miekkatunniste laitetaan sekä Suupohjantien että Jouppilantien seiniin. Tällöin kansalainen mieltää viraston olevan poliisitalon. Tämä pieni lisäys helpottaa niin passin kuin henkilökortin hakijoita. Ei muuta kuin toimeksi vaan. Eräs pyöräilijä, joka on opastanut ihmisiä Fallesmanniin.